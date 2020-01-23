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Китаянка рассказала о своём поступке в WeChat, после чего с ней связалось посольство.
Путешественница из Уханя обманула тепловизор, приняв жаропонижающее, и прилетела во Францию с признаками заражения коронавируса. Об этом РИА «Новости» и «Интерфакс» сообщили со ссылкой на посольство Китая в этой стране.
Перед вылетом у китаянки поднялась температура и начался кашель. Она выпила жаропонижающее, после чего успешно пересекла границу. Об обмане тепловизора в аэропорту она рассказала в WeChat. В соцсети она также опубликовала несколько фото из Франции: например, она встретилась с друзьями и поела в местном ресторане. Во время путешествия женщина планировала посетить Париж и Лион.
После публикации в соцсети посольство «получило многочисленные звонки и электронные письма с сообщениями об этом случае». Дипломатическое ведомство потребовало от женщины срочно обратиться к врачам, но выполнила ли она это требование, не уточнялось.
Вспышка пневмонии из-за неизвестного типа коронавируса началась в декабре 2019 года в городе Ухань в провниции Хубэй. Помимо Китая, случаи заболевания выявили в Таиланде, Японии, Южной Корее и США. От вируса уже умерли 17 человек, а количество заболевших превысило 580 человек.
Увидеть Париж и умереть.
Увидеть Париж и уничтожить его коронавирусом.
КОРАНовирус
Я даже не знаю, что больший идиотизм — идти на обман, рискуя заразить сотни людей, или же трубить об этом в соцсетях
Кто-то рассказывает в соц сетях, как котика не проходящего по габаритам перевозит, а кто-то, как проходит санитарный контроль приближая пандемию)
Если во времена чум в Европе были бы авиаперелёты, человечество бы загнулось
Лайфхак: Принять жароповышающее и пройти бесплатное обследование + отдохнуть от работы и социума, пока будут разбираться
"Не целуй китайца, они заразные!"
Интересно, друзьям она эту историю рассказывала? Вот они обрадовались бы наверняка
Пишут, что друзья во Франции реально не знали
Так пусть порадуются за подругу, как она ловко лопухов пограничников провела!
хитрожопые желторотики.Скоро в Люблино появятся если уже не появились
Походу началось. Я помню как вся делать пресса об этом писала.