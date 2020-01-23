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Артём Мазанов
18 468

Китай заявил о жительнице Уханя с признаками коронавируса, обманувшей тепловизор в аэропорту с помощью жаропонижающего Материал редакции

Китаянка рассказала о своём поступке в WeChat, после чего с ней связалось посольство.

39 комментариев
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Путешественница из Уханя обманула тепловизор, приняв жаропонижающее, и прилетела во Францию с признаками заражения коронавируса. Об этом РИА «Новости» и «Интерфакс» сообщили со ссылкой на посольство Китая в этой стране.

Перед вылетом у китаянки поднялась температура и начался кашель. Она выпила жаропонижающее, после чего успешно пересекла границу. Об обмане тепловизора в аэропорту она рассказала в WeChat. В соцсети она также опубликовала несколько фото из Франции: например, она встретилась с друзьями и поела в местном ресторане. Во время путешествия женщина планировала посетить Париж и Лион.

У меня появился жар и кашель ещё до вылета. Я так испугалась. Я быстро приняла лекарство и проверила температуру, К счастью, температура пришла в порядок, и я спокойно долетела.

путешественница из Ухани
цитата по South Сhina Morning Post

После публикации в соцсети посольство «получило многочисленные звонки и электронные письма с сообщениями об этом случае». Дипломатическое ведомство потребовало от женщины срочно обратиться к врачам, но выполнила ли она это требование, не уточнялось.

Вспышка пневмонии из-за неизвестного типа коронавируса началась в декабре 2019 года в городе Ухань в провниции Хубэй. Помимо Китая, случаи заболевания выявили в Таиланде, Японии, Южной Корее и США. От вируса уже умерли 17 человек, а количество заболевших превысило 580 человек.

#новости #вирусизкитая

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39 комментариев
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Alexander Mikhaylov

60

Увидеть Париж и умереть. 

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Tagir Chus

Alexander
16

Увидеть Париж и уничтожить его коронавирусом.

Ответить

Anna Luben

Tagir
6

КОРАНовирус

Ответить

Илья Бунт

Anna
8

Тогда Париж уже давно уничтожен 

Ответить

Евгения Ясенева

Anna
0

😂😂😂

Ответить

Московский

34

Прокачали тупизм

Ответить

Nuke Iron

27

Я даже не знаю, что больший идиотизм — идти на обман, рискуя заразить сотни людей, или же трубить об этом в соцсетях

Ответить

Игнат Синицын

21

Кто-то рассказывает в соц сетях, как котика не проходящего по габаритам перевозит, а кто-то, как проходит санитарный контроль приближая пандемию) 

Ответить

Котик Ботик

Игнат
–5
https://cataas.com/cat?44540
https://cataas.com/cat?44540
cataas.com
Ответить

Marko

21
Ответить

Alexey Snooker

11

смекал очка

Ответить

Роман Белоус

7

Тупорылая пиздоглазая манда

Ответить

Дмитрий Ингал

7
Ответить

J S

3

Если во времена чум в Европе были бы авиаперелёты, человечество бы загнулось

Ответить

Сергей Васильев

J
4

Не-а

Ответить

Унылый Лось

J
3

Во времена чум были корабли для этого. Они даже лучше для крыс.

Ответить

Роман Андронов

J
1

балда, нет слова "чума" во множественном числе, скажи "'эпидемий".

Ответить

Антон Пострунин

J
0

Нет, заражение это не гарантия смерти, ибо у людей есть иммунитет.

Ответить

Taktischer Corgi

3

Лайфхак: Принять жароповышающее и пройти бесплатное обследование + отдохнуть от работы и социума, пока будут разбираться

Ответить

Ilia

2

"Не целуй китайца, они заразные!"

Ответить

Ilia

Ilia
1

УПД:
В целом интеллект легко определяется по количеству эмодзей на сообщение. Тут ещё не полный ад, но "с добрым денечком😂🤒😓🤮☠️" прослеживается.

Ответить

Alex Fielding

2

Наконец-то пиздец настал! 

Ответить

Илья Гераськин

1

Интересно, друзьям она эту историю рассказывала? Вот они обрадовались бы наверняка

Ответить

Сергей Звезда

Илья
0

Пишут, что друзья во Франции реально не знали

Ответить

Илья Гераськин

Сергей
8

Так пусть порадуются за подругу, как она ловко лопухов пограничников провела!

Ответить

Oldfag TV

1

как страница из сценария фильма об апокалипсисе

Ответить

Ilya Pashutin

1

вот же мразь

Ответить

G0d GRL

0

хитрожопые желторотики.Скоро в Люблино появятся если уже не появились

Ответить

Goodsanta

G0d
0

В Питер прилетели уже, так что и до МСК могли свободно добраться

Ответить

Friday

Goodsanta
0

В Питере ОРЗ вроде как 

Ответить

Goodsanta

Friday
0

Скоро узнаем точно наверное

Ответить

Pa Chu

Goodsanta
0

Вроде как уже официально исключили. Но технически пассажир, что примечательно, летел с пересадками в Красноярске и Москве и, скорее всего, какой-то контакт с окружающими имел.

Ответить

Michael Shultz

Friday
0

Вот так тебе и сказали сразу что там.

Ответить

Амир Аль-Мопеди

0

Snitches get stitches.

Ответить

Yaroslav Brandtner

0

Оставлю ссылку на игру тут https://apps.apple.com/ru/app/plague-inc/id525818839?l=en

‎Plague Inc.
‎Can you infect the world? Plague Inc. is a unique mix of high strategy and terrifyingly realistic…
apps.apple.com
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Глеб Орлов

Yaroslav
0

забирай, у нас есть

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Nikita Trots

0

тупая дура

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Джордж Харви

0

Мне интересно что скажут антипрививочники

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Джордж Харви

0

Походу началось. Я помню как вся делать пресса об этом писала.

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