Во втором чтении его могут рассмотреть 11 февраля.

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Пленарное заседание Госдумы​

Депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект о поправках в Конституцию, предложенный Владимиром Путиным. Прямая трансляция заседания велась на сайте нижней палаты парламента.

Документ приняли единогласно, никто не проголосовал «против». Спикер Госдумы Вячеслав Володин уточнил, что во втором чтении этот законопроект могут рассмотреть 11 февраля.