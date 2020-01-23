Прямой эфир
Во втором чтении его могут рассмотреть 11 февраля.
Депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект о поправках в Конституцию, предложенный Владимиром Путиным. Прямая трансляция заседания велась на сайте нижней палаты парламента.
Документ приняли единогласно, никто не проголосовал «против». Спикер Госдумы Вячеслав Володин уточнил, что во втором чтении этот законопроект могут рассмотреть 11 февраля.
Законопроект Путин внёс в Госдуму 20 января. В подготовке поправок участвовала рабочая группа из 75 человек.
Самые быстрые объекты:
1. Гепард
2. Космический корабль
3. Флэш
4. Госдума, принимающая поправки в Конституцию
Классические константы:
1. Гипербола
2. Эллипс
3. Парабола
3. Единогласное принятие законов Госдумой
Я вообще не понимаю, зачем нам эта формальность в виде Госдумы? Не пора ли вернуться к управлению государством и поддаными через Царские Указы?
Народное голосование решили даже не проводить гы гы гы
По предложенным поправкам никакого народного голосования быть не должно
Ага, сначала выносишь поправки к главам 1 и 2 в следующие, потом можешь и голосование не проводить, лол
А че там с всеобщим голосованием? Вообще забавно наблюдать как люди пытаются и власть сохранить и маску демократии.
Одобрила и одобрила