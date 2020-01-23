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Артём Мазанов
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Госдума одобрила в первом чтении президентский законопроект о поправках к Конституции Материал редакции

Во втором чтении его могут рассмотреть 11 февраля.

20 комментариев
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Пленарное заседание Госдумы​

Депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект о поправках в Конституцию, предложенный Владимиром Путиным. Прямая трансляция заседания велась на сайте нижней палаты парламента.

Документ приняли единогласно, никто не проголосовал «против». Спикер Госдумы Вячеслав Володин уточнил, что во втором чтении этот законопроект могут рассмотреть 11 февраля.

Законопроект Путин внёс в Госдуму 20 января. В подготовке поправок участвовала рабочая группа из 75 человек.

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#новости #право

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20 комментариев
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Goodsanta

11

Самые быстрые объекты:

1. Гепард
2. Космический корабль
3. Флэш
4. Госдума, принимающая поправки в Конституцию

Ответить

Илья Тимофеев

Goodsanta
0

Классические константы:

1. Гипербола
2. Эллипс
3. Парабола
3. Единогласное принятие законов Госдумой

Ответить

Валерий Никнейм

7

Я вообще не понимаю, зачем нам эта формальность в виде Госдумы? Не пора ли вернуться к управлению государством и поддаными через Царские Указы?

Ответить

Сергей Глухих

Валерий
1

А Росгвардию в Опричнину переименовать

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Максим Чистов

2

Народное голосование решили даже не проводить гы гы гы

Ответить

Курбангалы Алибердыев

Максим
2

По предложенным поправкам никакого народного голосования быть не должно

Ответить

Максим Чистов

Курбангалы
0

Ага, сначала выносишь поправки к главам 1 и 2 в следующие, потом можешь и голосование не проводить, лол

Ответить

Курбангалы Алибердыев

Максим
0

На поправки к 1-2ой они (пока) не решились

Ответить

Александра Хотимченко

Максим
0

Как и прогнозировали 

Ответить

Дмитрий Маркин

1

Бешенный принтер в силе.

Ответить

Alex Fielding

1

Конституция дополняется...

Ответить

Московский

0

Мдя, даже @Верховный суд TJ себе такого не позволяет

Ответить

rossoshmap

0
Ответить

Mikhail Lukup

0

* ...о поправках к так называемой "Конституции".

Ответить

Игнат Синицын

0

Потом будут трубить во всем сми мол впервые в истории единогласно вааа

Ответить

Дмитрий Ермакович

0

А че там с всеобщим голосованием? Вообще забавно наблюдать как люди пытаются и власть сохранить и маску демократии.

Ответить

Сергей Васильев

Дмитрий
0

Очень забавно!

Ответить

Илья Тимофеев

0
Ответить

G0d GRL

–6

Одобрила и одобрила

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Lofoten Forsake

G0d
0

Минусуют и минусуют

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