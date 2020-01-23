Диспетчер позвонит пользователю, чтобы проверить ситуацию и вызовет полицию, если тот не ответит.

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В приложении для знакомств Tinder появится аварийная кнопка для оповещения об опасных ситуациях. Об этом пишет Wall Street Journal. В случае опасности менеджеры вызовут спецслужбы к месту нахождения пользователя.

Появление функции связано с тем, что компания Match Group, владеющая Tinder, приобрела долю в приложении Noonlight, которое отслеживает местонахождение пользователей и уведомляет спецслужбы в случае угрозы жизни.

Функция будет бесплатной. Когда пользователь нажмёт аварийную кнопку, ему будет предложено ввести специальный код. Если человек не сделает этого, то ему отправят сообщение. Если он не ответит, то сотрудник Noonlight позвонит пользователю. Если человек не возьмёт трубку или подтвердит просьбу о помощи, то диспетчер вызовет полицию.

Чтобы воспользоваться функцией, пользователю придётся предоставить приложению доступ к данным о местоположении. Match Group заверила пользователей, что не будет использовать сведения для маркетинговых целей. Кроме этого, пользователи которые активируют функцию, будут отмечены в приложении специальными стикерами. Компания предполагает, что это станет сдерживающим фактором для недобросовестных пользователей.

Компания проведёт тестирование новой функции в конце января в США. В каких странах она будет доступна после релиза, пока не сообщается.