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Китайская почта пообещала проводить дополнительную дезинфекцию посылок, проходящих через Ухань.
Русскоязычные пользователи соцсетей обеспокоились риском заражения коронавирусом через китайские посылки. Несмотря на то, что никто не подтверждал возможность передачи вируса через предметы, некоторые отнеслись к предположению серьёзно и призвали сограждан не покупать товары из Китая.
Другие пользователи шутили и создавали мемы на тему заражения при получении посылок.
Информация о том, что вирус может передаваться через предметы, включая товары в посылках, пока никем не подтверждалась. Власти Китая пока подтвердили только возможность передачи заболевания от человека к человеку.
Россельхознадзор начал массовые проверки багажа пассажиров, прилетевших из Юго-Восточной Азии, рассказали «Известия». Инспекторы сосредоточились на изъятии пищевой животной продукции без заводской упаковки и термической обработки, которая уничтожает вирусы.
Учёные делают акцент на передаче вируса через пищу, включая замороженную продукцию. По их словам, коронавирусы хорошо переносят заморозку, но некоторые специалисты не исключают заражения через предметы, которых касался больной человек.
Почтовая служба Китая пообещала в целях безопасности проводить дополнительную деизнфекцию любых отправлений, проходящих через город Ухань, ставшим источником заболевания.
Представители российского AliExpress в комментарии TJ заявили, что слухи о передаче вируса через посылки ничем не подтверждены. Компания отметила, что активно сотрудничает с профильными ведомствами, чтобы избежать распространения заболевания.
Бывший главврач страны Генадий Онищенко заявил «Интерфаксу» о невозможности заражения коронавирусом через купленные по почте предметы. Он отметил, что речь идёт о респираторной инфекции, которая передаётся «в основном при чихании».
В декабре 2019 года в Китае случилась вспышка ранее неизвестного коронавируса. Всё началось в городе Ухань и распространилось в другие регионы. Из-за заболевания погибли не менее 17 человек и более 580 заразились. Случаи заболеваний уже зафиксированы в Таиланде, Японии, Южной Корее и США.
Из-за распространения вируса власти Китая закрыли выезд из Уханя.. Также правительство ограничило перемещение жителей двух пограничных с ним городов — Хуанган и Эчжоу.
Вирус слабее льва и тигра, но в цирке не выступает
Димка Орлов промокашка 😁🤣🤣😜😜😜😜😜😜😜😜😜😜😜😜😜😜😜😜😛
Че
Какашка ты вот че
А власти всегда предупреждают, когда уже совсем пиздец и голодные собаки на улицах трупы жрут.
Ага, вообще довольно странно якобы так мало погибших но гигантский город весь оцеплен. К тому же, мне кажется китайская пропаганда не перестала внезапно работать и реальные числа могут быть слишком страшны для чувствительной европейской прессы и публики
Голодные трупы собак на улице жрут.
Привет 😀😊🙈💛💚 Вас посетила настоящая 🙏😮🙏🤔🤞😊 вакцина от коронавируса 🤐😱🤢 Разошли этот текст 7-ми людям 🙈🌚😻💜💛 🌛🤠🤡 И тогда ты, вся твоя семья и друзья никогда не заболеют 😀🌞🥳🤑😇😇😇 Текст проверен🤞☝️☝️☝️✍️💪 Вирусу нас не одолеть 🧠💥🔥✨🤓😎😎😎 Прерывать нельзя........
В соцсетях стали опасаться передачи коронавируса через посылки из Китая.
Скрины из каких-то ёба-пабликов на 23 подписчика и репосты из твиттера хохлов, которые берут консультации по инфекционной безопасности у сталингулага. Действительно, шум в соцсетях стоит лютый.
которые берут консультации по инфекционной безопасности у сталингулага
На дваче уже все решили
Кстати, шутки шутками, но я не удивлюсь, если внезапно вывезут вакцину на которой заработают тонну бабла. И по поводу Эппл интересно, неужели они не могут отлить немного бабла, дабы спасти свою "рабочую силу". Ах да , всем похуй. Даже если чума будет вырезать население - главные мысли все равно будут о новом Айфоне. )
Аккуратно открывайте. Можете в перчатках и в маске. А ещё можете перед открытием смазать губы чем-то вроде антисептика. Ну или стопарик другой джина осушите, чтобы перегар был. А ещё не мешало бы купить увч-светильник и эти вещи таким образом обеззараживать.
Открывай рот, сейчас я тебя всего обеззаражу.
Я у грубых не беру
А, т.е. ты реально пидарас?
Да
Страх "заражённых" посылок может быть от малограмотности людей в биологии. Большинство респираторных вирусов очень быстро погибают вне организма, следственно - передаются от организма к организму при непосредственном контакте. Пережить путешествие из Китая для них невозможно, даже в замороженном состоянии
Артур, у нас есть подсайт @Интернет и мемы, добро пожаловать. Потому что это ни разу не новость.
А ролик из Симпсонов положить? https://femto.pw/c6jg.mp4
предсказание Симпсонов снова сбылось!
Что там было?
Окей, ну, а что вы думаете насчет xiaomi?
О, замечательно. Можно заказать что-то на али и сдохнуть от вируса!