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Новости
Arthur Khamzin
3114

В соцсетях стали опасаться передачи коронавируса через посылки из Китая. Ни власти, ни AliExpress это не подтвердили Материал редакции

Китайская почта пообещала проводить дополнительную дезинфекцию посылок, проходящих через Ухань.

42 комментария
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Русскоязычные пользователи соцсетей обеспокоились риском заражения коронавирусом через китайские посылки. Несмотря на то, что никто не подтверждал возможность передачи вируса через предметы, некоторые отнеслись к предположению серьёзно и призвали сограждан не покупать товары из Китая.

Kindzadza🇺🇦 @Kindzadzaa
@StalinGulag а если мне придет посылка из Китая, её можно распаковывать?
Сталкер @ValBodin
Смертельный китайский вирус может передаться через посылки из AliExpress.
Не хочу никого пугать, но начиная с трусов и заканчивая супер джетами, в России всё из AliExpress...
– ghostly avenger ; @holy_marshal_
неизвестный вирус с Китая уже дошёл до России

хеххехе

хехе

хех....

У МЕНЯ ПОСЫЛКА С АЛИЭКСПРЕСС АААААААА
lurrrrrrrrrrrrr @_liubov
Тут посылка из Китая пришла, вот думаю если идти забирать, то только в костюме химзащиты, но боюсь что сотрудники почты не оценят
Митя Достоевский @D0CT0EBCKNN
хотел заказать себе чехол из китая. зашёл почитать отзывы. а там: https://t.co/OHAS3Yxzl5

Другие пользователи шутили и создавали мемы на тему заражения при получении посылок.

ГОРОД ГРЕХОВ | SIN CITY @sincity8512
Заказал зонтик с Алиэкспресс, как думаете можно открыть спор или это он просто поражён китайским вирусом?

https://t.co/BSgNUGIegj
Пользователь TJ
Пользователь TJ

Возможность передачи вируса через посылки пока никто не подтверждал — ни власти, ни AliExpress, ни китайская почта

Информация о том, что вирус может передаваться через предметы, включая товары в посылках, пока никем не подтверждалась. Власти Китая пока подтвердили только возможность передачи заболевания от человека к человеку.

Россельхознадзор начал массовые проверки багажа пассажиров, прилетевших из Юго-Восточной Азии, рассказали «Известия». Инспекторы сосредоточились на изъятии пищевой животной продукции без заводской упаковки и термической обработки, которая уничтожает вирусы.

Учёные делают акцент на передаче вируса через пищу, включая замороженную продукцию. По их словам, коронавирусы хорошо переносят заморозку, но некоторые специалисты не исключают заражения через предметы, которых касался больной человек.

Почтовая служба Китая пообещала в целях безопасности проводить дополнительную деизнфекцию любых отправлений, проходящих через город Ухань, ставшим источником заболевания.

Чтобы обеспечить безопасность почты для общества, мы проведём повторную дезинфекцию всех посылок и транспортных средств в Ухане. Для доставки почты в рамках города доставщик свяжется с получателем по телефону. Предпочтительнее оформление доставки, потому что это сократит число контактов между персоналом.

Почта Китая приложит все усилия для улучшения безопасности своих пользователей.

из заявления китайской почты

Представители российского AliExpress в комментарии TJ заявили, что слухи о передаче вируса через посылки ничем не подтверждены. Компания отметила, что активно сотрудничает с профильными ведомствами, чтобы избежать распространения заболевания.

Нет никаких доказательств того, что упаковки или их содержимое несут какие-либо риски. Мы внимательно следим за ситуацией и находимся во взаимодействии с Роспотребнадзором, Россельхознадзором и другими контролирующими органами России и КНР.

пресс-служба AliExpress

Бывший главврач страны Генадий Онищенко заявил «Интерфаксу» о невозможности заражения коронавирусом через купленные по почте предметы. Он отметил, что речь идёт о респираторной инфекции, которая передаётся «в основном при чихании».

Если я больной и чихнул на свою одежду, а вы дотронетесь, то такая вероятность есть. Но я в страшном сне не могу представить, что вы меня будете трогать. Но через одежду, нет. Это респираторная инфекция... Можно заразиться через посуду, но, в основном, заражение происходит при чихании.

Геннадий Онищенко
врач-эпидемиолог и академик РАН

В декабре 2019 года в Китае случилась вспышка ранее неизвестного коронавируса. Всё началось в городе Ухань и распространилось в другие регионы. Из-за заболевания погибли не менее 17 человек и более 580 заразились. Случаи заболеваний уже зафиксированы в Таиланде, Японии, Южной Корее и США.

Из-за распространения вируса власти Китая закрыли выезд из Уханя.. Также правительство ограничило перемещение жителей двух пограничных с ним городов — Хуанган и Эчжоу.

Репортаж из Instagram: «закрытый» китайский…
Пустые улицы, не работающий общественный транспорт и респираторные маски на жителях города.
tjournal.ru

#вирусизкитая #новости

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42 комментария
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Дмитрий Орлов

13

Вирус слабее льва и тигра, но в цирке не выступает

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Православие. Патриотизм.

Дмитрий
3

Димка Орлов промокашка 😁🤣🤣😜😜😜😜😜😜😜😜😜😜😜😜😜😜😜😜😛

Ответить

Дмитрий Орлов

Православие.
0

Че

Ответить

Егор Дятлов

Дмитрий
0

Какашка ты вот че

Ответить

Дмитрий Орлов

Егор
0

@Вахтёр TJ 

Ответить

Егор Дятлов

Дмитрий
0

@Вахтёр TJ 

Ответить

пепси

Дмитрий
–1

вирус UFC

Ответить

the.nightmarez

7

А власти всегда предупреждают, когда уже совсем пиздец и голодные собаки на улицах трупы жрут.

Ответить

DESAAD LXI

the.nightmarez
2

Ага, вообще довольно странно якобы так мало погибших но гигантский город весь оцеплен. К тому же, мне кажется китайская пропаганда не перестала внезапно работать и реальные числа могут быть слишком страшны для чувствительной европейской прессы и публики 

Ответить

Alex Fielding

the.nightmarez
2

Голодные трупы собак на улице жрут.

Ответить

the.nightmarez

Alex
1

Тоже вариант.

Ответить

Православие. Патриотизм.

7

Привет 😀😊🙈💛💚 Вас посетила настоящая 🙏😮🙏🤔🤞😊 вакцина от коронавируса 🤐😱🤢 Разошли этот текст 7-ми людям 🙈🌚😻💜💛 🌛🤠🤡 И тогда ты, вся твоя семья и друзья никогда не заболеют 😀🌞🥳🤑😇😇😇 Текст проверен🤞☝️☝️☝️✍️💪 Вирусу нас не одолеть 🧠💥🔥✨🤓😎😎😎 Прерывать нельзя........

Ответить

Прекрасен, как Иисус

6

В соцсетях стали опасаться передачи коронавируса через посылки из Китая.

Скрины из каких-то ёба-пабликов на 23 подписчика и репосты из твиттера хохлов, которые берут консультации по инфекционной безопасности у сталингулага. Действительно, шум в соцсетях стоит лютый.

Ответить

Yaroslav Maltsev

Прекрасен,
3

которые берут консультации по инфекционной безопасности у сталингулага

Ответить

DESAAD LXI

5

На дваче уже все решили 

Ответить

DESAAD LXI

DESAAD
0

Кстати, шутки шутками, но я не удивлюсь, если внезапно вывезут вакцину на которой заработают тонну бабла. И по поводу Эппл интересно, неужели они не могут отлить немного бабла, дабы спасти свою "рабочую силу". Ах да , всем похуй. Даже если чума будет вырезать население - главные мысли все равно будут о новом Айфоне. )

Ответить

Православие. Патриотизм.

DESAAD
0

Ебучий капитализм.

Ответить

пепси

4

Аккуратно открывайте. Можете в перчатках и в маске. А ещё можете перед открытием смазать губы чем-то вроде антисептика. Ну или стопарик другой джина осушите, чтобы перегар был. А ещё не мешало бы купить увч-светильник и эти вещи таким образом обеззараживать. 

Ответить

пепси

пепси
2

* просто люблю джин

Ответить

Православие. Патриотизм.

пепси
1

Открывай рот, сейчас я тебя всего обеззаражу.

Ответить

пепси

Православие.
0

Я у грубых не беру

Ответить

Православие. Патриотизм.

пепси
0

А, т.е. ты реально пидарас?

Ответить

пепси

Православие.
0

Да

Ответить

Taktischer Corgi

пепси
1

Какую суда лучше?

Ответить

пепси

Taktisc…
0

да обе-две

Ответить

Эдуард Гладышев

пепси
0

Давно электромагнитные волны научились убивать вирусы?

Ответить

пепси

Эдуард
0

Да

С сегодняшнего дня

Ответить

пепси

Эдуард
0

Но я хотел написать про ультрафиолетовое излучение, но не суть))

Ответить

Даулет Тургалиев

4

Страх "заражённых" посылок может быть от малограмотности людей в биологии. Большинство респираторных вирусов очень быстро погибают вне организма, следственно - передаются от организма к организму при непосредственном контакте. Пережить путешествие из Китая для них невозможно, даже в замороженном состоянии

Ответить

пепси

Даулет
1

Я это уже раньше в какой-то теме сегодня писал

Ответить

Ruslan Sviridov

2

Артур, у нас есть подсайт @Интернет и мемы, добро пожаловать. Потому что это ни разу не новость.

Ответить

bor_vn

1

А зачем от них подтверждение - опасаются в соцсетях или нет?

Ответить

Stan Majors

0

Да прям китаезы в перерыве на сон и работу ток делают что пердят в коробки

Ответить

робот-бёрдвотчер

0

А ролик из Симпсонов положить? https://femto.pw/c6jg.mp4

https://femto.pw/c6jg.mp4
https://femto.pw/c6jg.mp4
femto.pw
Ответить

Сергей Звезда

робот-бёрдвотчер
0

он и так в материале

Ответить

Персонаж 🐾

0

предсказание Симпсонов снова сбылось!

Ответить

the.nightmarez

Персонаж
0

Что там было?

Ответить

Сергей Звезда

the.nightmarez
0

ролик в материале

Ответить

Brown Zweig

0

Окей, ну, а что вы думаете насчет xiaomi?

Ответить

Artem Osipov

Brown
0

Топ за свои деньги

Ответить

Егор Дятлов

–1

О, замечательно. Можно заказать что-то на али и сдохнуть от вируса!

Ответить

Православие. Патриотизм.

Егор
0

Я те сдохну

Ответить
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