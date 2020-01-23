Чтобы обеспечить безопасность почты для общества, мы проведём повторную дезинфекцию всех посылок и транспортных средств в Ухане. Для доставки почты в рамках города доставщик свяжется с получателем по телефону. Предпочтительнее оформление доставки, потому что это сократит число контактов между персоналом.

Почта Китая приложит все усилия для улучшения безопасности своих пользователей.