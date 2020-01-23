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До условной катастрофы осталось чуть больше полутора «минут».
Стрелку Часов Судного дня передвинули на 20 условных секунд вперёд — с двух минут до 100 секунд. Это самая близкая отметка к «концу света» за всю историю проекта, начатого в 1947 году. Об этом сообщается в журнале Чикагского университета «Бюллетень учёных-атомщиков».
Как отметила президент организации Рэйчел Бронсон, мир столкнулся с чрезвычайно ситуацией: метафорическое время до «конца света» впервые исчисляется не часами и даже не минутами. Главными угрозами человечеству учёные назвали ядерную войну, климатические изменения и кибер-дезинформацию.
«Бюллетень учёных-ядерщиков» состоит из 13 нобелевских лауреатов, которые ежегодно определяют время до метафорического конца света. В последний раз стрелку двигали вперёд в 2018 году на 30 секунд: тогда причиной также называли угрозу ядерной войны и изменение климата.
Получается эти часы не двигались во время холодной войны и того самого карибского кризиса, а сейчас из-за изменения общемировой температуры на пол градуса резко пошли вперед. Какой-то популизм.
За что пиарщикам башляют, за то и двигаются. Сейчас в цене климатические фантазии
Часы Cудного Говна, если бы ядерного оружия не было, уже бы давно была и Третья и Четвертая Мировая.
Или не была бы. Кто знает
К примеру Пакистан и Индия уже давно бы вырезали друг друга если бы не ядерное оружие.
Как отметила президент организации Рэйчел Бронсон, мир столкнулся с чрезвычайно ситуацией: левакам теперь некуда двигать стрелку и пугать народ
То-есть, они ходят сказать, что сейчас угроза ядерной войны гораздо вероятнее чем во время Карибского кризиса?
Бесполезная хуитень и пережиток прошлого. И ведь какие-то люди сидят деньги получают за обслуживание этого говна, в чём бы оно не заключалось.
Сразу вспомнил фильм очень хороший "письма мертвого человека", в котором как нигде больше передается атмосфера апокалипсиса.
И собственно цитата оттуда:
Пора, наконец, признать, что вся история человечества - это история затянувшегося самоубийства живой материи, которую космическая случайность наделила способностью мыслить, и которая не знала, что делать с этой случайной роковой способностью, точка. И не нашла ей лучшего применения, как создание наиболее эффективных способов тотального самоубийства!
впервые исчисляется не минутами и даже не часами
Как-то криво, нэ? По идее наоборот должна быть построена фраза
Я не хочу конец света. Сколько можно уже про него писать? Страшно же, прекротити.
В России надо убрать пыню и сочувствующих сталинистов-имперцев, америку просто убрать надо. Тогда наступит мир во всем мире
Все тут про популизм и про ненужную организацию. Но мне кажется мнение 13 нобелевских лауреатов весомее