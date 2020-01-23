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Дамир Камалетдинов
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Стрелку Часов Судного дня передвинули на 20 секунд вперёд — мир впервые оказался так близко к «концу света» Материал редакции

До условной катастрофы осталось чуть больше полутора «минут».

26 комментариев
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Стрелку Часов Судного дня передвинули на 20 условных секунд вперёд — с двух минут до 100 секунд. Это самая близкая отметка к «концу света» за всю историю проекта, начатого в 1947 году. Об этом сообщается в журнале Чикагского университета «Бюллетень учёных-атомщиков».

Как отметила президент организации Рэйчел Бронсон, мир столкнулся с чрезвычайно ситуацией: метафорическое время до «конца света» впервые исчисляется не часами и даже не минутами. Главными угрозами человечеству учёные назвали ядерную войну, климатические изменения и кибер-дезинформацию.

Причины сдвига стрелки

  • Угроза ядерной войны возросла, потому что мир вернулся в состояние гонки ядерного оружия, а политические конфликты из-за программ Ирана и Северной Кореи остаются неразрешёнными, кроме того США и Россия разорвали соглашения о разоружении;
  • Осведомлённость об изменении климата выросла благодаря массовым протестам молодёжи по всему миру. Но несмотря на это, правительства не предприняли достаточных усилий по решению проблемы;
  • Кибер-дезинформация — одна из главных угроз. Правительства создают информационные кампании, чтобы посеять недоверие к отдельным учреждениям и между странами. По мнению учёных, это подрывает международные и локальные усилия по укреплению мира и защите планеты.

Что предлагают делать

  • США и Россия должны договориться о прекращении ядерной гонки, снизить ядерные арсеналы, ограничить программы модернизации боеголовок и начать диалог о кибервойнах, ракетной обороне, военизации космоса, сверхзвуковых технологиях и ликвидации ядерного оружия на поле боя;
  • Страны мира должны подтвердить цели по Парижским соглашениям. Исследователи считают, что ограничить потепление вполне реально, если быстро поменять мировую энергетическую систему. Для этого развитым странам придётся помочь развивающимся государствам отказаться от ископаемого топлива;
  • США и другие страны, подписавшие с Ираном ядерную сделку, должны работать вместе, чтобы ограничить распространение ядерного оружия на Ближнем востоке. Учёные считают, что Иран намерен нарушить ключевые условия сделки;
  • Международное сообщество должно установить нормы поведения, которые препятствуют и наказывают за злоупотребление наукой.

«Бюллетень учёных-ядерщиков» состоит из 13 нобелевских лауреатов, которые ежегодно определяют время до метафорического конца света. В последний раз стрелку двигали вперёд в 2018 году на 30 секунд: тогда причиной также называли угрозу ядерной войны и изменение климата.

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26 комментариев
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Lian Niko

19

Получается эти часы не двигались во время холодной войны и того самого карибского кризиса, а сейчас из-за изменения общемировой температуры на пол градуса резко пошли вперед. Какой-то популизм.

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Taktischer Corgi

Lian
2

За что пиарщикам башляют, за то и двигаются.  Сейчас в цене климатические фантазии 

Ответить

Pasha Bukowski

17

Часы Cудного Говна, если бы ядерного оружия не было, уже бы давно была и Третья и Четвертая Мировая.

Ответить

Taktischer Corgi

Pasha
3

Бля, по крестику не скрывается  а разворачивается(

Ответить

Дмитрий Орлов

Pasha
0

Или не была бы. Кто знает

Ответить

Pasha Bukowski

Дмитрий
0

К примеру Пакистан и Индия уже давно бы вырезали друг друга если бы не ядерное оружие. 

Ответить

Мошиндейр Омаев

Pasha
1

Как будто что-то плохое.

Ответить

Сергей Васильев

10

Как отметила президент организации Рэйчел Бронсон, мир столкнулся с чрезвычайно ситуацией: левакам теперь некуда двигать стрелку и пугать народ

Ответить

Volodya Nebilet

8

Мы важная организация, обратите на нас внимание.

Ответить

Илья Тимофеев

2

Не-не, у меня подписка Tj Plus на год, судный день отменяется!

Ответить

Дамир Камалетдинов

Илья
2

Всё верно мыслишь

Ответить

Джордж Харви

2

То-есть, они ходят сказать, что сейчас угроза ядерной войны гораздо вероятнее чем во время Карибского кризиса?

Ответить

norm

2

Бесполезная хуитень и пережиток прошлого. И ведь какие-то люди сидят деньги получают за обслуживание этого говна, в чём бы оно не заключалось.

Ответить

DESAAD LXI

1

Сразу вспомнил фильм очень хороший "письма мертвого человека", в котором как нигде больше передается атмосфера апокалипсиса. 

И собственно цитата оттуда:

Пора, наконец, признать, что вся история человечества - это история затянувшегося самоубийства живой материи, которую космическая случайность наделила способностью мыслить, и которая не знала, что делать с этой случайной роковой способностью, точка. И не нашла ей лучшего применения, как создание наиболее эффективных способов тотального самоубийства!

Ответить

Мошиндейр Омаев

DESAAD
–1

Ты уже мёртв. Сочувствую.

Ответить

Словесный Интервент

1

Прочитали новости про Долгополова. 

Ответить

Stalker 7Q

1

 впервые исчисляется не минутами и даже не часами

Как-то криво, нэ? По идее наоборот должна быть построена фраза

@Дамир Камалетдинов 

Ответить

Дамир Камалетдинов

Stalker
0

Точняк

Ответить

Анна Гласс

0

Я не хочу конец света. Сколько можно уже про него писать? Страшно же, прекротити.

Ответить

Дамир Камалетдинов

Анна
0

Не боись, после апокалипсиса Ширяев сделает нейроаннугласс 

Ответить

Анна Гласс

Дамир
1

То есть ты не против шобы я умерла?(

Ответить

Дмитрий Орлов

Анна
0

Жаль

Ответить

Super 72

0

Новая война неизбежна, сколько ее не откладывай

Ответить

Дмитрий Орлов

0

В России надо убрать пыню и сочувствующих сталинистов-имперцев, америку просто убрать надо. Тогда наступит мир во всем мире

Ответить

Андрей Николаевич

0

Передвинули стрелки моего времени дожития после выхода на пенсию в 65

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Карина Мирзаева

0

Все тут про популизм и про ненужную организацию. Но мне кажется мнение 13 нобелевских лауреатов весомее

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