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Новости
Дамир Камалетдинов
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ВОЗ отказалась объявлять чрезвычайную ситуацию из-за вспышки нового коронавируса в Китае Материал редакции

Эксперты считают, что для такого решения пока рано.

8 комментариев
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Всемирная организация здравоохранения отказалась объявлять чрезвычайную ситуацию из-за нового коронавируса в Китае. Экспертный комитет пришёл к выводу, что проблема пока не приобрела глобальный характер. Об этом глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус рассказал во время пресс-конференции.

Это чрезвычайная ситуация в Китае, но пока она не стала глобальной проблемой здравоохранения.

Тедрос Гебрейесус
гендиректор ВОЗ

В ВОЗ пояснили, что вспышка носит «чрезвычайно высокий риск» для Китая, а также «высокий риск» в регионе и глобально. Эксперты продолжат изучать происхождение вируса, способы его передачи, а также усиливать карантин на заражённых территориях.

Представители организации также отметили, что вирус хоть и может привести к тяжёлым заболеваниям и смерти, но у большинства людей проходит с лёгкими симптомами. По данным ВОЗ, большинство умерших страдали от гипертонии, диабета или сердечно-сосудистых заболеваний, которые ослабили их имунную систему.

Вспышку нового коронавируса в Китае зафиксировали в январе 2020 года, первый случай заражения датируется 12 декабря 2019 года. По данным на 22 января эксперты зафиксировали более 580 заражённых и 17 смертей от вируса. Чтобы не допустить распространения вируса, власти Китая закрыли город Ухань с населением 11 миллионов человек, который считают источником заражения.

#вирусизкитая #новости

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8 комментариев
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dmzkrsk

11

— Когда убьют тогда и приходите

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Thomas O'Harriedge

dmzkrsk
1

Клади обратно

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Thomas O'Harriedge

dmzkrsk
0

С языка снял

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Владимир Яворский

1

Как обычно, подождем, пока будет поздно

Ответить

Прекрасен, как Иисус

Владимир
0

но у большинства людей проходит с лёгкими симптомами

От обычного гриппа сейчас дохнет намного больше людей.

Ответить

Taktischer Corgi

0

Ок, а что скрывается за чрезвычайной ситуацией воз?

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Владимир Яворский

Taktischer
1

Не праздновать 75 лет победы

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Taktischer Corgi

Владимир
0

Ништяк

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