Эксперты считают, что для такого решения пока рано.

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Всемирная организация здравоохранения отказалась объявлять чрезвычайную ситуацию из-за нового коронавируса в Китае. Экспертный комитет пришёл к выводу, что проблема пока не приобрела глобальный характер. Об этом глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус рассказал во время пресс-конференции.

Это чрезвычайная ситуация в Китае, но пока она не стала глобальной проблемой здравоохранения. Тедрос Гебрейесус гендиректор ВОЗ

В ВОЗ пояснили, что вспышка носит «чрезвычайно высокий риск» для Китая, а также «высокий риск» в регионе и глобально. Эксперты продолжат изучать происхождение вируса, способы его передачи, а также усиливать карантин на заражённых территориях.

Представители организации также отметили, что вирус хоть и может привести к тяжёлым заболеваниям и смерти, но у большинства людей проходит с лёгкими симптомами. По данным ВОЗ, большинство умерших страдали от гипертонии, диабета или сердечно-сосудистых заболеваний, которые ослабили их имунную систему.