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Эксперты считают, что для такого решения пока рано.
Всемирная организация здравоохранения отказалась объявлять чрезвычайную ситуацию из-за нового коронавируса в Китае. Экспертный комитет пришёл к выводу, что проблема пока не приобрела глобальный характер. Об этом глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус рассказал во время пресс-конференции.
В ВОЗ пояснили, что вспышка носит «чрезвычайно высокий риск» для Китая, а также «высокий риск» в регионе и глобально. Эксперты продолжат изучать происхождение вируса, способы его передачи, а также усиливать карантин на заражённых территориях.
Представители организации также отметили, что вирус хоть и может привести к тяжёлым заболеваниям и смерти, но у большинства людей проходит с лёгкими симптомами. По данным ВОЗ, большинство умерших страдали от гипертонии, диабета или сердечно-сосудистых заболеваний, которые ослабили их имунную систему.
Вспышку нового коронавируса в Китае зафиксировали в январе 2020 года, первый случай заражения датируется 12 декабря 2019 года. По данным на 22 января эксперты зафиксировали более 580 заражённых и 17 смертей от вируса. Чтобы не допустить распространения вируса, власти Китая закрыли город Ухань с населением 11 миллионов человек, который считают источником заражения.
— Когда убьют тогда и приходите
Как обычно, подождем, пока будет поздно
но у большинства людей проходит с лёгкими симптомами
От обычного гриппа сейчас дохнет намного больше людей.
Ок, а что скрывается за чрезвычайной ситуацией воз?
Не праздновать 75 лет победы