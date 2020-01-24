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В Минкосвязи заявили, что перечень не является финальным и будет меняться.
Минкомсвязи составило список интернет-сервисов, к которым россияне получат бесплатный доступ с 1 марта 2020 года. Об этом пишут «Известия».
Все бесплатные ресурсы разделили на четыре категории:
По данным издания, этот перечень был передан операторам «большой четвёрки» ещё 20 января, во время совещания с и.о. министра связи Константином Носковым. Получение списка подтвердили источники, близкие к трём операторам.
Минкомсвязи заявили, что этот список не является финальным и в будущем он будет пополняться другими ресурсами. В ведомстве отметили, что занимаются сбором информации, которая может быть полезна. Министерство также отметило, что если в процессе тестирования выяснится, что ресурс не является значимым, то его исключат из финального списка.
15 января Владимир Путин выступил с посланием к Федеральному собранию. Во время обращения он заявил о разработке проекта «Доступный интернет», который призван обеспечить доступ к «социально значимым» отечественными сервисам.
Президент заявил, что пользователям не придётся платить за трафик при их использовании и сервисы будут доступны даже при нулевом балансе.
Cоцсети: «ВКонтакте», «Одноклассники», «Мой мир», «В кругу друзей», «Мир тесен», «Фотострана», «Дневник».
Я понимаю ещё сайты больниц или те же госуслуги, но соцсети тут зачем?
ВКонтакте стал ещё одним способом взаимодействия с гос представителями, там ещё есть дофига сервисов, да хоть записаться в больницу можно в некоторых случаях. Много региональных пабликов и т.д
Ну так по телефону пусть взаимодействуют, зачем финансировать это и делать трафик бесплатным? Вряд ли операторы из своего кармана начнут платить за трафик до вк, известно какие джентльмены уплатят за всё.
Мне кажется что сделают как в случае с Билайном, у которых был бесплатный трафик для вк. Ограниченная скорость, видео не грузились (а при попытке загрузить предлагалось перейти на платную версию) и картинки тоже долго загружались
Окей, хорошо, пусть даже так – всё равно там суточная аудитория в десятках миллионов пользователей исчисляется, это очень много и очень дорого, даже без видео и с небольшим каналом.
Интересно ещё зачем другие некропроекты туда включили. «Мой мир», «В кругу друзей», «Мир тесен», «Фотострана», «Дневник». Какая в них социальная значимость.
Это для нас мусор. А тем, кому за 50-60+ этими сервисами очень даже пользуются и ни на что их не променяют.
Ну для них и час суда вместе с жить здорово и концертом баскова важнейшая часть распорядка дня. Давайте теперь нацпроект под это дело и госфинансирования ввалим туда побольше.
Я понимаю что это для кого-то важно, я не понимаю почему сидение в соцсетях должно оплачиваться государством.
Нахуя делать ВКонтакте бесплатным? Там же дохуя трафика (в т.ч фото, видео и тд). Кто покроет убытки? А если в этом регионе (загородный поселок, Север) дорогой интернет?
Алишерка, ктож еще. Только он вряд ли в минус уйдет, скорее в плюс.
Ну если соцсети они сюда выпихнули, чегож тогда порнохаба нет? Учится как делать 400к надо ведь.
Думаю ещё добавят сайты госканалов
Зачем, уже есть федеральный закон, по которому 1 и 2 мультиплексы цифрового тв должны предоставляться россиянам бесплатно
Почтовые сервисы: «Яндекс», mail.ru, km.ru
а где поисковик спутник, на который триллионы потратили?