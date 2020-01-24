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Arthur Khamzin
2034

«Известия»: опубликован перечень интернет-сервисов с бесплатным доступом. В список вошёл турецкий мессенджер Bip Материал редакции

В Минкосвязи заявили, что перечень не является финальным и будет меняться.

23 комментария
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Минкомсвязи составило список интернет-сервисов, к которым россияне получат бесплатный доступ с 1 марта 2020 года. Об этом пишут «Известия».

Все бесплатные ресурсы разделили на четыре категории:

  • государственные информационные ресурсы: портал госуслуг, сайты министерств, а также органов местной власти;
  • Cоцсети: «ВКонтакте», «Одноклассники», «Мой мир», «В кругу друзей», «Мир тесен», «Фотострана», «Дневник»;
  • Почтовые сервисы: «Яндекс», mail.ru, km.ru;
  • Другие значимые информационные ресурсы: мессенджер Bip турецкого сотового оператора Turkcell.

По данным издания, этот перечень был передан операторам «большой четвёрки» ещё 20 января, во время совещания с и.о. министра связи Константином Носковым. Получение списка подтвердили источники, близкие к трём операторам.

Минкомсвязи заявили, что этот список не является финальным и в будущем он будет пополняться другими ресурсами. В ведомстве отметили, что занимаются сбором информации, которая может быть полезна. Министерство также отметило, что если в процессе тестирования выяснится, что ресурс не является значимым, то его исключат из финального списка.

15 января Владимир Путин выступил с посланием к Федеральному собранию. Во время обращения он заявил о разработке проекта «Доступный интернет», который призван обеспечить доступ к «социально значимым» отечественными сервисам.

Президент заявил, что пользователям не придётся платить за трафик при их использовании и сервисы будут доступны даже при нулевом балансе.

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23 комментария
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Ruslan Sviridov

9

Cоцсети: «ВКонтакте», «Одноклассники», «Мой мир», «В кругу друзей», «Мир тесен», «Фотострана», «Дневник».

Я понимаю ещё сайты больниц или те же госуслуги, но соцсети тут зачем?

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Орзэмэс Мирзов

Ruslan
9

ВКонтакте стал ещё одним способом взаимодействия с гос представителями, там ещё есть дофига сервисов, да хоть записаться в больницу можно в некоторых случаях. Много региональных пабликов и т.д

Ответить

Ruslan Sviridov

Орзэмэс
13

Ну так по телефону пусть взаимодействуют, зачем финансировать это и делать трафик бесплатным? Вряд ли операторы из своего кармана начнут платить за трафик до вк, известно какие джентльмены уплатят за всё.

Ответить

Орзэмэс Мирзов

Ruslan
2

Мне кажется что сделают как в случае с Билайном, у которых был бесплатный трафик для вк. Ограниченная скорость, видео не грузились (а при попытке загрузить предлагалось перейти на платную версию) и картинки тоже долго загружались

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Ruslan Sviridov

Орзэмэс
0

Окей, хорошо, пусть даже так – всё равно там суточная аудитория в десятках миллионов пользователей исчисляется, это очень много и очень дорого, даже без видео и с небольшим каналом.

 
Интересно ещё зачем другие некропроекты туда включили. «Мой мир», «В кругу друзей», «Мир тесен», «Фотострана», «Дневник». Какая в них социальная значимость. 

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Жорик Скорбный

Ruslan
0

Это для нас мусор. А тем, кому за 50-60+ этими сервисами очень даже пользуются и ни на что их не променяют.

Ответить

Ruslan Sviridov

Жорик
2

Ну для них и час суда вместе с жить здорово и концертом баскова важнейшая часть распорядка дня. Давайте теперь нацпроект под это дело и госфинансирования ввалим туда побольше.

Я понимаю что это для кого-то важно, я не понимаю почему сидение в соцсетях должно оплачиваться государством.

Ответить

Жорик Скорбный

Ruslan
0

Покупка доверия.

Ответить

Стас Фарбер

Ruslan
1

два чая этому депутату

Ответить

Bad Bear

Орзэмэс
1

Ага, ага, именно по этому. Совсем не потому что ВК это картотека для НКВД.

Ответить

Ильнур Султанов

3

Нахуя делать ВКонтакте бесплатным? Там же дохуя трафика (в т.ч фото, видео и тд). Кто покроет убытки? А если в этом регионе (загородный поселок, Север) дорогой интернет?

Ответить

Diskord29

Ильнур
5

Поднимут цены на тарифы в очередной раз. Вопрос кто за это все будет платить - пропадает.

Ответить

Вячеслав Парамонов

Ильнур
1

Алишерка, ктож еще. Только он вряд ли в минус уйдет, скорее в плюс. 

Ответить

Изя Слоу

2

km.ru, ОХУЕТЬ! Оно живое, я помню их энциклопедии на CD.

Ответить

Гриха Жигалов

1

Ну если соцсети они сюда выпихнули, чегож тогда порнохаба нет? Учится как делать 400к надо ведь.

Ответить

Zzzzzzz

Гриха
0

В вк всё есть

Ответить

Игорь

1

Ну тогда уж ютаб надо было делать бесплатным, чего мелочиться

Ответить

fox_rus

0

Думаю ещё добавят сайты госканалов

Ответить

Илья Ерохин

fox_rus
0

Зачем, уже есть федеральный закон, по которому 1 и 2 мультиплексы цифрового тв должны предоставляться россиянам бесплатно

Ответить

Litnikov Danil

Илья
1

Чтоб ты даже в мобиле пропаганду жрал

Ответить

Sergey Lukianov

0

помогли братушка из Турции не только помидорами, но и трафиком

Ответить

Владимир Дыркин

0

 Почтовые сервисы: «Яндекс», mail.ru, km.ru

а где поисковик спутник, на который триллионы потратили? 

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Dra

0

Ну с мессенджером Bip определённо коррупционный договорняк, тут к гадалке не ходи.

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