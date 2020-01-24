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Ведомство заявило об отсутствии готового списка бесплатных сервисов.
Минкомсвязи составило список интернет-сервисов, к которым россияне получат бесплатный доступ с 1 марта 2020 года. Об этом пишут «Известия».
Все бесплатные ресурсы разделили на четыре категории:
По данным издания, этот перечень был передан операторам «большой четвёрки» ещё 20 января, во время совещания с и.о. министра связи Константином Носковым. Получение списка подтвердили источники, близкие к трём операторам.
Минкомсвязи заявили, что этот список не является финальным и в будущем он будет пополняться другими ресурсами. В ведомстве отметили, что занимаются сбором информации, которая может быть полезна. Министерство также отметило, что если в процессе тестирования выяснится, что ресурс не является значимым, то его исключат из финального списка.
15 января Владимир Путин выступил с посланием к Федеральному собранию. Во время обращения он заявил о разработке проекта «Доступный интернет», который призван обеспечить доступ к «социально значимым» отечественными сервисам.
Президент заявил, что пользователям не придётся платить за трафик при их использовании и сервисы будут доступны даже при нулевом балансе.
Обновлено в 10:49:
Минкомсвязи заявило ТАСС об отсутствии готового перечня бесплатных «социально-значимых» сервисов. Ведомство заявило, что полученные оператором бумаги являются шаблоном формы по предоставлению данных об объёме трафика.
Cоцсети: «ВКонтакте», «Одноклассники», «Мой мир», «В кругу друзей», «Мир тесен», «Фотострана», «Дневник».
Я понимаю ещё сайты больниц или те же госуслуги, но соцсети тут зачем?
ВКонтакте стал ещё одним способом взаимодействия с гос представителями, там ещё есть дофига сервисов, да хоть записаться в больницу можно в некоторых случаях. Много региональных пабликов и т.д
Ну так по телефону пусть взаимодействуют, зачем финансировать это и делать трафик бесплатным? Вряд ли операторы из своего кармана начнут платить за трафик до вк, известно какие джентльмены уплатят за всё.
Мне кажется что сделают как в случае с Билайном, у которых был бесплатный трафик для вк. Ограниченная скорость, видео не грузились (а при попытке загрузить предлагалось перейти на платную версию) и картинки тоже долго загружались
Окей, хорошо, пусть даже так – всё равно там суточная аудитория в десятках миллионов пользователей исчисляется, это очень много и очень дорого, даже без видео и с небольшим каналом.
Интересно ещё зачем другие некропроекты туда включили. «Мой мир», «В кругу друзей», «Мир тесен», «Фотострана», «Дневник». Какая в них социальная значимость.
Это для нас мусор. А тем, кому за 50-60+ этими сервисами очень даже пользуются и ни на что их не променяют.
Ну для них и час суда вместе с жить здорово и концертом баскова важнейшая часть распорядка дня. Давайте теперь нацпроект под это дело и госфинансирования ввалим туда побольше.
Я понимаю что это для кого-то важно, я не понимаю почему сидение в соцсетях должно оплачиваться государством.
*кому за 50-60+ этими сервисами очень даже пользуются и ни на что их не променяют*
Дорогой Жорик, этот Ваш довод — чистой воды эйджизм. Мир многообразен и люди в нём тоже.
Например, у меня уйма знакомой молодёжи, для которой основной канал связи через инет электропочта, а в Telegram’e нет даже эккаунта. Они продолжают активно юзать ретротелефонию и ретроденьги. В то время как возраст самых полезных собеседников на 4pda в диапазоне 45-65 лет. Мне 56, я не юзаю перечисленные ресы, а о части их даже и не знаю.
Предлагаю Вам избавиться от предрассудков. 🤷🏼♂️😁
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*Вряд ли операторы из своего кармана начнут платить за трафик до вк*
Я и мои знакомые уже много платят за доступ в инет абонплату, помегабайтная оплата давно ушла в прошлое. Пока не понимаю, для кого предназначена эта поблажка. 🤨
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Нахуя делать ВКонтакте бесплатным? Там же дохуя трафика (в т.ч фото, видео и тд). Кто покроет убытки? А если в этом регионе (загородный поселок, Север) дорогой интернет?
*А если в этом регионе… дорогой интернет?*
Живу именно в таком месте, на острове в Тихом океане. Например, стационарный доступ стоит 950 ₽ за 100 Мбит/сек, в 3x дороже, чем в глубинке. Мобильный доступ — 285,50 ₽ + 300 минут для ретротелефонии, вроде ≈ столько же и в глубинке.
В то же время доступ этот **безлимитный** и я не могу понять, что именно меняет затея с «бесплатным» доступом к каким-то ресам. Ведь размер абонплаты же ж не изменится. 🤷🏼♂️
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Вадим @Вадим Решетник, с чем именно Вы не согласны? Мне реально любопытно. 🧐
Алишерка, ктож еще. Только он вряд ли в минус уйдет, скорее в плюс.
Почтовые сервисы: «Яндекс», mail.ru, km.ru
а где поисковик спутник, на который триллионы потратили?
Ну если соцсети они сюда выпихнули, чегож тогда порнохаба нет? Учится как делать 400к надо ведь.
Порнушку в ВК несколько лет назад почти всю удалили. Разве что закрытые эккаунты.
Ну тогда уж ютаб надо было делать бесплатным, чего мелочиться
Думаю ещё добавят сайты госканалов
Зачем, уже есть федеральный закон, по которому 1 и 2 мультиплексы цифрового тв должны предоставляться россиянам бесплатно
вот он коммунизм отдельно взятой отрасли.
каждому по потребности, с каждого по возможности
ура товарищи