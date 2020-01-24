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Arthur Khamzin
3646

«Известия» первыми перечислили бесплатные «социально значимые» сайты. Минкомсвязи назвало список шаблоном Материал редакции

Ведомство заявило об отсутствии готового списка бесплатных сервисов.

42 комментария
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Минкомсвязи составило список интернет-сервисов, к которым россияне получат бесплатный доступ с 1 марта 2020 года. Об этом пишут «Известия».

Все бесплатные ресурсы разделили на четыре категории:

  • государственные информационные ресурсы: портал госуслуг, сайты министерств, а также органов местной власти;
  • Cоцсети: «ВКонтакте», «Одноклассники», «Мой мир», «В кругу друзей», «Мир тесен», «Фотострана», «Дневник»;
  • Почтовые сервисы: «Яндекс», mail.ru, km.ru;
  • Другие значимые информационные ресурсы: мессенджер Bip турецкого сотового оператора Turkcell.

По данным издания, этот перечень был передан операторам «большой четвёрки» ещё 20 января, во время совещания с и.о. министра связи Константином Носковым. Получение списка подтвердили источники, близкие к трём операторам.

Минкомсвязи заявили, что этот список не является финальным и в будущем он будет пополняться другими ресурсами. В ведомстве отметили, что занимаются сбором информации, которая может быть полезна. Министерство также отметило, что если в процессе тестирования выяснится, что ресурс не является значимым, то его исключат из финального списка.

15 января Владимир Путин выступил с посланием к Федеральному собранию. Во время обращения он заявил о разработке проекта «Доступный интернет», который призван обеспечить доступ к «социально значимым» отечественными сервисам.

Президент заявил, что пользователям не придётся платить за трафик при их использовании и сервисы будут доступны даже при нулевом балансе.

Обновлено в 10:49:

Минкомсвязи заявило ТАСС об отсутствии готового перечня бесплатных «социально-значимых» сервисов. Ведомство заявило, что полученные оператором бумаги являются шаблоном формы по предоставлению данных об объёме трафика.

Операторам связи был роздан шаблон, форма предоставления данных об объеме трафика различных ресурсов и потерях операторов при отказе от оплаты этого трафика. На этом этапе лишь прорабатываются различные подходы, кто и как будет компенсировать операторам выпадающие доходы, сколько это может стоить и как это оценить. Нельзя считать образец для заполнения данных таким списком.

Минкомсвязи

#новости #интернет

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42 комментария
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Ruslan Sviridov

16

Cоцсети: «ВКонтакте», «Одноклассники», «Мой мир», «В кругу друзей», «Мир тесен», «Фотострана», «Дневник».

Я понимаю ещё сайты больниц или те же госуслуги, но соцсети тут зачем?

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Орзэмэс Мирзов

Ruslan
11

ВКонтакте стал ещё одним способом взаимодействия с гос представителями, там ещё есть дофига сервисов, да хоть записаться в больницу можно в некоторых случаях. Много региональных пабликов и т.д

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Ruslan Sviridov

Орзэмэс
20

Ну так по телефону пусть взаимодействуют, зачем финансировать это и делать трафик бесплатным? Вряд ли операторы из своего кармана начнут платить за трафик до вк, известно какие джентльмены уплатят за всё.

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Орзэмэс Мирзов

Ruslan
2

Мне кажется что сделают как в случае с Билайном, у которых был бесплатный трафик для вк. Ограниченная скорость, видео не грузились (а при попытке загрузить предлагалось перейти на платную версию) и картинки тоже долго загружались

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Ruslan Sviridov

Орзэмэс
0

Окей, хорошо, пусть даже так – всё равно там суточная аудитория в десятках миллионов пользователей исчисляется, это очень много и очень дорого, даже без видео и с небольшим каналом.

 
Интересно ещё зачем другие некропроекты туда включили. «Мой мир», «В кругу друзей», «Мир тесен», «Фотострана», «Дневник». Какая в них социальная значимость. 

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Жорик Скорбный

Ruslan
0

Это для нас мусор. А тем, кому за 50-60+ этими сервисами очень даже пользуются и ни на что их не променяют.

Ответить

Ruslan Sviridov

Жорик
2

Ну для них и час суда вместе с жить здорово и концертом баскова важнейшая часть распорядка дня. Давайте теперь нацпроект под это дело и госфинансирования ввалим туда побольше.

Я понимаю что это для кого-то важно, я не понимаю почему сидение в соцсетях должно оплачиваться государством.

Ответить

Жорик Скорбный

Ruslan
0

Покупка доверия.

Ответить

Виталий

Ruslan
0

*для них и час суда вместе с жить здорово и концертом баскова важнейшая часть распорядка дня*

Эйджизм же ж. 🤷🏼‍♂️😡

Ответить

Виталий

Жорик
0

*кому за 50-60+ этими сервисами очень даже пользуются и ни на что их не променяют*

Дорогой Жорик, этот Ваш довод — чистой воды эйджизм. Мир многообразен и люди в нём тоже.

Например, у меня уйма знакомой молодёжи, для которой основной канал связи через инет электропочта, а в Telegram’e нет даже эккаунта. Они продолжают активно юзать ретротелефонию и ретроденьги. В то время как возраст самых полезных собеседников на 4pda в диапазоне 45-65 лет. Мне 56, я не юзаю перечисленные ресы, а о части их даже и не знаю.

Предлагаю Вам избавиться от предрассудков. 🤷🏼‍♂️😁

Ответить

Игорь

Виталий
0

56 ! оу

Ответить

Виталий

Игорь
0

Чё? 😁

Ответить

Жорик Скорбный

Виталий
0

Эх, если бы это были предрассудки... Но ваше замечание я принял во внимание. 😁

Ответить

Стас Фарбер

Ruslan
1

два чая этому депутату

Ответить

Виталий Иванович Иванов

Ruslan
0

*Вряд ли операторы из своего кармана начнут платить за трафик до вк*

Я и мои знакомые уже много платят за доступ в инет абонплату, помегабайтная оплата давно ушла в прошлое. Пока не понимаю, для кого предназначена эта поблажка. 🤨

Ответить

Bad Bear

Орзэмэс
1

Ага, ага, именно по этому. Совсем не потому что ВК это картотека для НКВД.

Ответить

Ильнур Султанов

7

Нахуя делать ВКонтакте бесплатным? Там же дохуя трафика (в т.ч фото, видео и тд). Кто покроет убытки? А если в этом регионе (загородный поселок, Север) дорогой интернет?

Ответить

Diskord29

Ильнур
6

Поднимут цены на тарифы в очередной раз. Вопрос кто за это все будет платить - пропадает.

Ответить

Виталий Иванович Иванов

Ильнур
1

*А если в этом регионе… дорогой интернет?*

Живу именно в таком месте, на острове в Тихом океане. Например, стационарный доступ стоит 950 ₽ за 100 Мбит/сек, в 3x дороже, чем в глубинке. Мобильный доступ — 285,50 ₽ + 300 минут для ретротелефонии, вроде ≈ столько же и в глубинке.

В то же время доступ этот **безлимитный** и я не могу понять, что именно меняет затея с «бесплатным» доступом к каким-то ресам. Ведь размер абонплаты же ж не изменится. 🤷🏼‍♂️

Ответить

Виталий Иванович Иванов

Виталий
0

Вадим @Вадим Решетник, с чем именно Вы не согласны? Мне реально любопытно. 🧐

Ответить

Ivan Knyazev

Виталий
0

Это не дорого

Ответить

Вячеслав Парамонов

Ильнур
1

Алишерка, ктож еще. Только он вряд ли в минус уйдет, скорее в плюс. 

Ответить

Владимир Дыркин

3

 Почтовые сервисы: «Яндекс», mail.ru, km.ru

а где поисковик спутник, на который триллионы потратили? 

Ответить

InD1G0X .

Владимир
0

Он же обанкротился уже

Ответить

Гриха Жигалов

2

Ну если соцсети они сюда выпихнули, чегож тогда порнохаба нет? Учится как делать 400к надо ведь.

Ответить

Zzzzzzz

Гриха
0

В вк всё есть

Ответить

Виталий Иванович Иванов

Zzzzzzz
0

Порнушку в ВК несколько лет назад почти всю удалили. Разве что закрытые эккаунты.

Ответить

Билл Гейтс

Виталий
0

Нет

Ответить

Zzzzzzz

Виталий
0

Оу мэн

Ответить

Изя Слоу

2

km.ru, ОХУЕТЬ! Оно живое, я помню их энциклопедии на CD.

Ответить

Игорь

1

Ну тогда уж ютаб надо было делать бесплатным, чего мелочиться

Ответить

Эдуард Гладышев

Игорь
1

У вас в Рутуб опечатка

Ответить

fox_rus

1

Думаю ещё добавят сайты госканалов

Ответить

Илья Ерохин

fox_rus
0

Зачем, уже есть федеральный закон, по которому 1 и 2 мультиплексы цифрового тв должны предоставляться россиянам бесплатно

Ответить

Litnikov Danil

Илья
2

Чтоб ты даже в мобиле пропаганду жрал

Ответить

Dra

1

Ну с мессенджером Bip определённо коррупционный договорняк, тут к гадалке не ходи.

Ответить

Александр Неви

1

km.ru

Ответить

Sergey Lukianov

0

помогли братушка из Турции не только помидорами, но и трафиком

Ответить

Ешь Черри

0

Я уже знаю реакцию антимонопольной службы — нарушений не обнаружено. 

Ответить

Pavel Osadchuk

0

вот он коммунизм отдельно взятой отрасли.

каждому по потребности, с каждого по возможности
ура товарищи

Ответить

Антон Верещагин

0

телега где?

Ответить

Михаил Свиблов

0

Вместо km лучше бы доступ к Википедии бесплатным сделали

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