Ведомство заявило об отсутствии готового списка бесплатных сервисов.

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Минкомсвязи составило список интернет-сервисов, к которым россияне получат бесплатный доступ с 1 марта 2020 года. Об этом пишут «Известия».

Все бесплатные ресурсы разделили на четыре категории:

государственные информационные ресурсы: портал госуслуг, сайты министерств, а также органов местной власти;

Cоцсети: «ВКонтакте», «Одноклассники», «Мой мир», «В кругу друзей», «Мир тесен», «Фотострана», «Дневник»;

Почтовые сервисы: «Яндекс», mail.ru, km.ru;

Другие значимые информационные ресурсы: мессенджер Bip турецкого сотового оператора Turkcell.

По данным издания, этот перечень был передан операторам «большой четвёрки» ещё 20 января, во время совещания с и.о. министра связи Константином Носковым. Получение списка подтвердили источники, близкие к трём операторам.

Минкомсвязи заявили, что этот список не является финальным и в будущем он будет пополняться другими ресурсами. В ведомстве отметили, что занимаются сбором информации, которая может быть полезна. Министерство также отметило, что если в процессе тестирования выяснится, что ресурс не является значимым, то его исключат из финального списка.

15 января Владимир Путин выступил с посланием к Федеральному собранию. Во время обращения он заявил о разработке проекта «Доступный интернет», который призван обеспечить доступ к «социально значимым» отечественными сервисам.

Президент заявил, что пользователям не придётся платить за трафик при их использовании и сервисы будут доступны даже при нулевом балансе.

Обновлено в 10:49:

Минкомсвязи заявило ТАСС об отсутствии готового перечня бесплатных «социально-значимых» сервисов. Ведомство заявило, что полученные оператором бумаги являются шаблоном формы по предоставлению данных об объёме трафика.