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Arthur Khamzin
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Мединский и бывший глава Минэкономразвития стали помощниками Путина Материал редакции

Дмитрий Козак занял пост замруководителя администрации президента.

2 комментария
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Владимир Путин назначил Владимира Мединского и Максима Орешкина своими помощниками, а бывшего вице-премьера Дмитрия Козака — заместителем руководителя администрации президента. Распоряжения опубликованы на сайте Кремля.

Владимир Мединский в течение восьми лет занимал пост министра культуры. После заявления об отставке правительства Дмитрия Медведева он в течение недели являлся исполняющим обязанности главы министерства, после чего его пост заняла Ольга Любимова.

Перед уходом с поста он поручил Фонду кино и департаменту кинематографии составить расписание премьер на 2020 год. Он заявил, что авторы голливудских кинопремьер «могут даже не заявляться» на майские праздники.

Максим Орешкин с 2013 по 2015 год работал директором департамента долгосрочного стратегического планирования Минфина. С 2015 по 2016 год он занимал пост замминистра финансов, после чего перешёл на должность главы Минэкономразвития.

Дмитрий Козак в 2004 году несколько месяцев был руководителем аппарата правительства. С 2004 по 2007 год он занимал пост полпреда в Южном федеральном округе, после чего в течение года был министром регионального развития. С 2008 по 2020 год он работал в правительстве в качестве вице-премьера.

15 января Дмитрий Медведев объявил об отставке правительства в полном составе. Его пост занял бывший глава ФНС Михаил Мишустин, а бывший премьер перешёл на должность замглавы Совбеза. 21 января власти объявили новый состав правительства.

Правительство России объявило новый состав…
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tjournal.ru

#новости #правительство

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2 комментария
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Владимир Дыркин

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