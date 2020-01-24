Дмитрий Козак занял пост замруководителя администрации президента.

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Владимир Путин назначил Владимира Мединского и Максима Орешкина своими помощниками, а бывшего вице-премьера Дмитрия Козака — заместителем руководителя администрации президента. Распоряжения опубликованы на сайте Кремля.

Владимир Мединский в течение восьми лет занимал пост министра культуры. После заявления об отставке правительства Дмитрия Медведева он в течение недели являлся исполняющим обязанности главы министерства, после чего его пост заняла Ольга Любимова.

Перед уходом с поста он поручил Фонду кино и департаменту кинематографии составить расписание премьер на 2020 год. Он заявил, что авторы голливудских кинопремьер «могут даже не заявляться» на майские праздники.

Максим Орешкин с 2013 по 2015 год работал директором департамента долгосрочного стратегического планирования Минфина. С 2015 по 2016 год он занимал пост замминистра финансов, после чего перешёл на должность главы Минэкономразвития.

Дмитрий Козак в 2004 году несколько месяцев был руководителем аппарата правительства. С 2004 по 2007 год он занимал пост полпреда в Южном федеральном округе, после чего в течение года был министром регионального развития. С 2008 по 2020 год он работал в правительстве в качестве вице-премьера.