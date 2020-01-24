Действия главы республики восприняли как издевательство.

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В соцсетях распространилась видеозапись вручения ключей от служебных автомобилей главой республики Чувашия Михаилом Игнатьевым. На видео сотруднику пожарной части пришлось подпрыгнуть, чтобы получить ключи от автомобиля.

Лучин Александр @luchinaleks Глава Чувашии Михаил Игнатьев таким унизительным способом вручает ключи от пожарных машин спасателям МЧС. А несколькими днями раньше он с трибуны призывал "мочить" журналистов. Может пора в отставку? https://t.co/QdYBCvrrIy

Косвенно инцидент подтверждает отрывок съёмки ВГТРК. В видеоролике тоже показано вручение ключей. Совпадает место передачи транспорта. Также на Игнатьеве надета та же одежда. Отрывок с прыжком офицера в репортаж не вошёл.

«Правда ПФО» без указания источников отметила, что о поступке главы Чувашии узнали в Москве. По данным издания, руководство МЧС возмутилось поведением Игнатьева. Однако отреагирует ли оно публично, неизвестно.

После 18 января Игнатьев оказался в центре скандала из-за призывов «мочить» журналистов и блогеров за критику власти. Он в том числе выразил недовольство, что часть авторов, хоть и родилась в России, пишет о том, «как хорошо в Европе и в Америке».