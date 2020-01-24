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Действия главы республики восприняли как издевательство.
В соцсетях распространилась видеозапись вручения ключей от служебных автомобилей главой республики Чувашия Михаилом Игнатьевым. На видео сотруднику пожарной части пришлось подпрыгнуть, чтобы получить ключи от автомобиля.
Косвенно инцидент подтверждает отрывок съёмки ВГТРК. В видеоролике тоже показано вручение ключей. Совпадает место передачи транспорта. Также на Игнатьеве надета та же одежда. Отрывок с прыжком офицера в репортаж не вошёл.
«Правда ПФО» без указания источников отметила, что о поступке главы Чувашии узнали в Москве. По данным издания, руководство МЧС возмутилось поведением Игнатьева. Однако отреагирует ли оно публично, неизвестно.
После 18 января Игнатьев оказался в центре скандала из-за призывов «мочить» журналистов и блогеров за критику власти. Он в том числе выразил недовольство, что часть авторов, хоть и родилась в России, пишет о том, «как хорошо в Европе и в Америке».
19 января в пресс-службе Игнатьева уточнили, что он призывал не физически устранять журналистов и блогеров, а только «раскрывать подноготную». По мнению властей, против главы республики ведётся информационная атака.
Надеюсь этому есть какое-то объяснение. А то выглядит так, будто до власти дорвался какой-то гопарь.
Я тоже на это искренне надеюсь, может быть ритуал какой то, потому что выглядит это мягко сказано унизительно, почему он должен прыгать как собачка какая то? Что за бред, вообще не понял прикола, если он такой шутник, то считаю, что его должны были хорошенько отмудохать, а я бы на месте пожарника из рук ключи не взял, развернулся и ушел.
Может быть там такой обычай есть? Ну не будет же так себя вести на людях чел