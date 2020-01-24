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Arthur Khamzin
262

Глава Чувашии вручил пожарным ключи от служебных машин. Сотруднику МЧС пришлось подпрыгнуть, чтобы забрать их Материал редакции

Действия главы республики восприняли как издевательство.

7 комментариев
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В соцсетях распространилась видеозапись вручения ключей от служебных автомобилей главой республики Чувашия Михаилом Игнатьевым. На видео сотруднику пожарной части пришлось подпрыгнуть, чтобы получить ключи от автомобиля.

Лучин Александр @luchinaleks
Глава Чувашии Михаил Игнатьев таким унизительным способом вручает ключи от пожарных машин спасателям МЧС. А несколькими днями раньше он с трибуны призывал "мочить" журналистов. Может пора в отставку? https://t.co/QdYBCvrrIy

Косвенно инцидент подтверждает отрывок съёмки ВГТРК. В видеоролике тоже показано вручение ключей. Совпадает место передачи транспорта. Также на Игнатьеве надета та же одежда. Отрывок с прыжком офицера в репортаж не вошёл.

«Правда ПФО» без указания источников отметила, что о поступке главы Чувашии узнали в Москве. По данным издания, руководство МЧС возмутилось поведением Игнатьева. Однако отреагирует ли оно публично, неизвестно.

После 18 января Игнатьев оказался в центре скандала из-за призывов «мочить» журналистов и блогеров за критику власти. Он в том числе выразил недовольство, что часть авторов, хоть и родилась в России, пишет о том, «как хорошо в Европе и в Америке».

19 января в пресс-службе Игнатьева уточнили, что он призывал не физически устранять журналистов и блогеров, а только «раскрывать подноготную». По мнению властей, против главы республики ведётся информационная атака.

#новости #регионы

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7 комментариев
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Alex Pavljenko

1

Надеюсь этому есть какое-то объяснение. А то выглядит так, будто до власти дорвался какой-то гопарь.

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Roman Persianinov

Alex
3

будто

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Daniel Richard

Alex
1

Я тоже на это искренне надеюсь, может быть ритуал какой то, потому что выглядит это мягко сказано унизительно, почему он должен прыгать как собачка какая то? Что за бред, вообще не понял прикола, если он такой шутник, то считаю, что его должны были хорошенько отмудохать, а я бы на месте пожарника из рук ключи не взял, развернулся и ушел.

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Не уважаю чиновников

0

Может быть там такой обычай есть? Ну не будет же так себя вести на людях чел

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rdkl

0

Вот жеж клоуны сраные

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Андрей Рядькин

0

Почему в конце он не получил вкусняшку?!

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Yaroslav Maltsev

0

Бля, это даже хуже пародийного Наливкина

https://youtu.be/IC7mCPoFXcM

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