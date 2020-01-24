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Arthur Khamzin
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Минтруд составил список профессий для альтернативной службы вместо армии. В перечень вошли оленеводы и трактористы Материал редакции

Всего открыто 3416 вакансий по 122 профессиям.

9 комментариев
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Министерство труда подготовило проект приказа с перечнем профессий для прохождения альтернативной гражданской службы вместо армии. Документ с профессиями размещён на сайте ведомства.

В список вошли 122 профессии (на 18 меньше, чем в 2019 году). Он сформирован на основе предложений федеральных и региональных органов исполнительной власти. В перечень вошли водители, маляры, оленеводы, соцработники, слесари, повара, трактористы, почтальоны и другие. Всего на гражданскую службу требуется 3416 человек.

Несмотря на сокращение, в списке Минтруда появились новые профессии. Среди них зверовод, курьер, матрос, оператор котельной и установщик декораций.

Россиянин может отказаться от службы в армии, если она противоречит его убеждениям, религии или в случае, если он является представителем малочисленных народов. В этом случае ему предоставляется выбор для прохождения альтернативной службы.

#новости #армия

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9 комментариев
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Илья Ильин

3

можно выбрать профессию оленевода, а потом стать мэром Москвы

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allah213

Илья
2

ну или министром обороны на крайний случай

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Reggae Addict

Илья
0

или можно выбрать профессию оленевода, а потом стать председателем госдумы

Ответить

Илья Ильин

Reggae
0

Не, что бы стать председателем ГД РФ надо быть шизом и/или геем

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G0d GRL

0

кайф же) Как вариант вполне хороший

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Александра Хотимченко

0

Тоже год? Неплохая альтернатива, но все равно какое-то принуждение

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Павел Белов

Александра
0

Вроде полтора

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Alexey Snooker

Александра
0

Да уж, такая альтернативная альтернатива. Это как выбор между говном и говном.

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Паша Красников

0

Трактористов-то за что? Их обычно водителями танков и БТР брали.

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