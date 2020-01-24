Премьер-министр Михаил Мишустин подписал документ о надбавке «за сложность выполняемых задач» сотрудникам Росгвардии и МВД. Бойцы Нацгвардии смогут получить выплаты за охрану порядка на массовых мероприятиях. Об этом говорится на сайте правительства.

В постановлении не уточняется, в чём заключается сложность задач, но отмечается, что решение позволит «повысить уровень социальной защищённости сотрудников». При этом за работу на массовых мероприятиях доплату смогут получить только сотрудники Росгвардии, но не сотрудники МВД. Надбавка касается только частей, расположенных в Москве и Санкт-Петербурге, а также в Московской и Ленинградской областях.