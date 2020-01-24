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Они смогут за раз получить до 100% месячной зарплаты.
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал документ о надбавке «за сложность выполняемых задач» сотрудникам Росгвардии и МВД. Бойцы Нацгвардии смогут получить выплаты за охрану порядка на массовых мероприятиях. Об этом говорится на сайте правительства.
В постановлении не уточняется, в чём заключается сложность задач, но отмечается, что решение позволит «повысить уровень социальной защищённости сотрудников». При этом за работу на массовых мероприятиях доплату смогут получить только сотрудники Росгвардии, но не сотрудники МВД. Надбавка касается только частей, расположенных в Москве и Санкт-Петербурге, а также в Московской и Ленинградской областях.
Сотрудники МВД и Нацгвардии смогут претендовать на выплаты в размере до 100% месячного оклада. Однако порядок надбавки будет определять министр внутренних дел.
Радуют первые приоритеты в работе, обозначенные новым премьером. Отскок в плюс и прорыв теперь неизбежны.
Сложность будет определяться объемом стаканчиков
Красава, все правильно делает для себя и приспешников, начал с приоритетных задач сразу. А вы дурачье и дальше думайте, что там тупые сидят и принимают идиотские законы