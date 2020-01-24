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Дамир Камалетдинов
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Мишустин установил силовикам из Москвы и Петербурга надбавку «за сложность задач» при работе на массовых мероприятиях Материал редакции

Они смогут за раз получить до 100% месячной зарплаты.

11 комментариев
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Премьер-министр Михаил Мишустин подписал документ о надбавке «за сложность выполняемых задач» сотрудникам Росгвардии и МВД. Бойцы Нацгвардии смогут получить выплаты за охрану порядка на массовых мероприятиях. Об этом говорится на сайте правительства.

В постановлении не уточняется, в чём заключается сложность задач, но отмечается, что решение позволит «повысить уровень социальной защищённости сотрудников». При этом за работу на массовых мероприятиях доплату смогут получить только сотрудники Росгвардии, но не сотрудники МВД. Надбавка касается только частей, расположенных в Москве и Санкт-Петербурге, а также в Московской и Ленинградской областях.

Сотрудники МВД и Нацгвардии смогут претендовать на выплаты в размере до 100% месячного оклада. Однако порядок надбавки будет определять министр внутренних дел.

#новости #полиция #росгвардия

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11 комментариев
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Василий Лебедев

13

Радуют первые приоритеты в работе, обозначенные новым премьером. Отскок в плюс и прорыв теперь неизбежны.

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Дамир Камалетдинов

Василий
7

Технократ дорвался до власти, теперь заживём!111

Ответить

Ekkie

6

С козыря зашёл. 

Ответить

Заур Зауров

5

Сложность будет определяться объемом стаканчиков

Ответить

Мёртвый

Заур
0

отбитых стаканчиков*

Ответить

Александра Хотимченко

Мёртвый
0

Или отбитых почек у митингующих 

Ответить

ouxen

3

Красава, все правильно делает для себя и приспешников, начал с приоритетных задач сразу. А вы дурачье и дальше думайте, что там тупые сидят и принимают идиотские законы

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Московский

2

Налоге поднять 

Полиции больше платить

🤔

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Дмитрий Орлов

0

Медведев лучший президент

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web-watcher

0

Силовики не из Москвы и СПБ: "Да, да! Пошли мы на х..."

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Mezzo Deesa

0

ВЕРНИТЕ МИШКУ МЫ ВСЁ ПРОСТИМ!!!!

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