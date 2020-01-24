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Дамир Камалетдинов
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В Шанхае выздоровела первая пациентка, заражённая новым коронавирусом из Китая Материал редакции

Несмотря на это, число погибших от вируса выросло до 26 человек.

15 комментариев
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В Шанхае вылечили первого человека, заболевшего пневмонией из-за нового коронавируса 2019-nCoV. Анализы показали, что в теле заразившейся женщины не осталось следов инфекции. Об этом сообщила комиссия по здравоохранению Шанхая.

В отчёте ведомства говорится, что температура тела пациентки держалась в норме на протяжении шести дней подряд. Кроме того, у неё прошло воспаление, а анализы на коронавирус дали отрицательные результаты.

В заявлении шанхайских врачей говорится, что 56-летняя пациентка долгое время жила в Ухане, который считают эпицентром вспышки вируса. Она приехала в Шанхай 12 января, через два дня после появления первых симптомов, а 15 января её положили в больницу.

Вспышка нового коронавируса началась в Китае в декабре 2019 года, но известно о ней стало только спустя месяц. По состоянию на 24 января от вызванных вирусом болезней погибли 26 человек, в общей сложности заразилось 870 человек. Чтобы сдержать распространение 2019-nCoV, в Китае ввели карантин в 13 городах.

23 января Всемирная организация здравоохранения отказалась объявлять чрезвычайную ситуацию из-за нового коронавируса. Эксперты отметили, что пока вспышка не приобрела глобальный характер и локализована в Китае.

В ВОЗ также напомнили, что большинство людей после заражения сталкивается с лёгкими симптомами, не приводящими к смерти. По данным организации, в основном от вируса погибли люди с уже ослабленным иммунитетом другими заболеваниями и состояниями.

#вирусизкитая #новости

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15 комментариев
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Ноу Нейм

10

Новости о коронавирусе. Ура!

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Дамир Камалетдинов

Ноу
2

Уже можно два дня как не следить

Ответить

Ноу Нейм

Дамир
0

Поч?

Ответить

Дамир Камалетдинов

Ноу
4

Ну всё, ничего интересного уже не будет, забываем, едем дальше. Расслабьте булки, короче

Ответить

Ноу Нейм

Дамир
6

Поговорим мы еще с тобой, когда встретимся в супермаркете и будем драться за еду. Наш бой медленно перейдет в отдел, где продается масло. 

Стелаж упадет из-за активной борьбы и придется драться еще дольше... 

Ответить

Дамир

Ноу
1

Я скорее всего не дожил бы до драк за еду в супермаркетах, у меня иммунитет не оч)

Ответить

Православие. Патриотизм.

Ноу
0

Теперь вопрос, как спишь ты.

Ответить

Катерина Ордынцева

7

Да потому что изначально это херня не такая смертоносная, как пишут СМИ. Вакцины нет, но вылечится можно.

Умирают те, кому за 80 лет и их иммунитет не выдержал бы никакого вируса

Ответить

Женя Яночкин

6

Дамиразавр, спасибо что держишь нас в курсе в режиме лайв. Спасибо, дружище! Мы победим

Ответить

Артём Сухомлинов

–6

Ну выздоровела и выздоровела

Ответить

G0d GRL

Артём
4

не всегда прокатывает эта тема)тут надо чуйвствовать когда можно так писать

Ответить

Артём Сухомлинов

G0d
0

тебе же тоже по хуй.

Ответить

G0d GRL

Артём
0

Мне не похуй,но зацикливаться на этом не стоит

Ответить

Женя Яночкин

G0d
0

Чуйства

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Артур Сакаев

1
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