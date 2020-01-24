Несмотря на это, число погибших от вируса выросло до 26 человек.

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В Шанхае вылечили первого человека, заболевшего пневмонией из-за нового коронавируса 2019-nCoV. Анализы показали, что в теле заразившейся женщины не осталось следов инфекции. Об этом сообщила комиссия по здравоохранению Шанхая.

В отчёте ведомства говорится, что температура тела пациентки держалась в норме на протяжении шести дней подряд. Кроме того, у неё прошло воспаление, а анализы на коронавирус дали отрицательные результаты.

В заявлении шанхайских врачей говорится, что 56-летняя пациентка долгое время жила в Ухане, который считают эпицентром вспышки вируса. Она приехала в Шанхай 12 января, через два дня после появления первых симптомов, а 15 января её положили в больницу.

Вспышка нового коронавируса началась в Китае в декабре 2019 года, но известно о ней стало только спустя месяц. По состоянию на 24 января от вызванных вирусом болезней погибли 26 человек, в общей сложности заразилось 870 человек. Чтобы сдержать распространение 2019-nCoV, в Китае ввели карантин в 13 городах.

23 января Всемирная организация здравоохранения отказалась объявлять чрезвычайную ситуацию из-за нового коронавируса. Эксперты отметили, что пока вспышка не приобрела глобальный характер и локализована в Китае.