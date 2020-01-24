Прямой эфир
Несмотря на это, число погибших от вируса выросло до 26 человек.
В Шанхае вылечили первого человека, заболевшего пневмонией из-за нового коронавируса 2019-nCoV. Анализы показали, что в теле заразившейся женщины не осталось следов инфекции. Об этом сообщила комиссия по здравоохранению Шанхая.
В отчёте ведомства говорится, что температура тела пациентки держалась в норме на протяжении шести дней подряд. Кроме того, у неё прошло воспаление, а анализы на коронавирус дали отрицательные результаты.
В заявлении шанхайских врачей говорится, что 56-летняя пациентка долгое время жила в Ухане, который считают эпицентром вспышки вируса. Она приехала в Шанхай 12 января, через два дня после появления первых симптомов, а 15 января её положили в больницу.
Вспышка нового коронавируса началась в Китае в декабре 2019 года, но известно о ней стало только спустя месяц. По состоянию на 24 января от вызванных вирусом болезней погибли 26 человек, в общей сложности заразилось 870 человек. Чтобы сдержать распространение 2019-nCoV, в Китае ввели карантин в 13 городах.
23 января Всемирная организация здравоохранения отказалась объявлять чрезвычайную ситуацию из-за нового коронавируса. Эксперты отметили, что пока вспышка не приобрела глобальный характер и локализована в Китае.
В ВОЗ также напомнили, что большинство людей после заражения сталкивается с лёгкими симптомами, не приводящими к смерти. По данным организации, в основном от вируса погибли люди с уже ослабленным иммунитетом другими заболеваниями и состояниями.
Новости о коронавирусе. Ура!
Да потому что изначально это херня не такая смертоносная, как пишут СМИ. Вакцины нет, но вылечится можно.
Умирают те, кому за 80 лет и их иммунитет не выдержал бы никакого вируса
Дамиразавр, спасибо что держишь нас в курсе в режиме лайв. Спасибо, дружище! Мы победим
Ну выздоровела и выздоровела
тебе же тоже по хуй.