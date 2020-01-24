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Сергей Звезда
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Водителю фуры, перекрывшему дорогу в Москве, выплатили часть долга по зарплате. С его протеста прошло меньше суток Материал редакции

Мужчина получил деньги после резонанса в СМИ, а также проверок властей.

13 комментариев
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Ростовская компания «Транспортные технологии», которая перевозит грузы, частично выплатила долги по зарплате водителю фуры, перекрывавшему в знак протеста Бауманскую улицу в Москве. Об этом «Интерфаксу», РБК и другим СМИ сообщили в Росструде.

По данным ведомства, работодатель выплатил сотруднику 41 тысячу рублей. Какая часть долга ещё остаётся непогашенной, неизвестно.

С протеста прошло менее суток: около 9:00 мужчина остановил грузовик посреди улицы, забрался на крышу машины и отказался уезжать, пока ему не выплатят долги по зарплате. По словам очевидцев, он говорил, что ему «нечем кормить детей», которых у него семь. Мужчина слез с крыши после разговора с полицейскими, тогда же фуру убрали с дороги. В ГИБДД уточнили, что в 9:35 движение на участке вернулось к обычному режиму.

Водитель фуры на полчаса перекрыл улицу в центре…
Роструд и Следственный комитет начали проверку компании, где он работает.
tjournal.ru

По данным Mash, водителя доставили в отделение полиции. ТАСС указало, что он также находился у следователей.

Что произошло после того, как о случившемся рассказали СМИ:

  • Следственный комитет организовал проверку о невыплате заработной платы;
  • Роструд начал проверку компании «Транспортные технологии» и направил в Ростов своего представителя;
  • Омбудсмен Москвы Татьяна Потяева пообещала заняться ситуацией, правда, только в случае, если мужчина пожалуется в её аппарат.

#новости #происшествия

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13 комментариев
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Лев Люкшин

2

А мб если люди выйдут (дохуя людей) и перекроют что либо в МСК, а потом попросят свалить ЕГО, то может у них всё получится? не, хуета.

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сироп от щекотки

Лев
2

Навальны, подвинься, у нас тут новый лидер протеста!

Ответить

Цукерберг Непозвонит

сироп
4

Не нервничай ты так, они все-равно рабы и терпилы, так что не выйдут

Ответить

сироп от щекотки

Цукерберг
0

Так, пацаны, нас берут на понт. Надо точно выходить! 

Ответить

dmzkrsk

Лев
1

Сегодня в маршрутке девчушка лет 4-х спросила маму: «А если всем попросить ЕГО, он свалит?» С мамой плакала половина маршрутки… ОН, свали!!!

Ответить

Сергей Лукин

Лев
0

Блин, а всего-то надо было попросить

Ответить

Сергей Лукин

Сергей
2

И Он такой: "ребят, а что ж вы раньше не сказали-то, а?"

Ответить

Цукерберг Непозвонит

3

А что, так можно было?!

Ответить

nietzsche4ever

Цукерберг
0

Ему, по ходу, даже ГИБДД штраф не выписали, и вряд ли он один такой с долгами. Так что завтра на метро)

Ответить

Goodsanta

0

@Сергей Звезда красавчик

Ответить

Лев Люкшин

Goodsanta
0

уже исправили жешь

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Goodsanta

Лев
0

увидел

Ответить

Михаил Фоменков

0

Да не, бред какой-то.

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