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Мужчина получил деньги после резонанса в СМИ, а также проверок властей.
Ростовская компания «Транспортные технологии», которая перевозит грузы, частично выплатила долги по зарплате водителю фуры, перекрывавшему в знак протеста Бауманскую улицу в Москве. Об этом «Интерфаксу», РБК и другим СМИ сообщили в Росструде.
По данным ведомства, работодатель выплатил сотруднику 41 тысячу рублей. Какая часть долга ещё остаётся непогашенной, неизвестно.
С протеста прошло менее суток: около 9:00 мужчина остановил грузовик посреди улицы, забрался на крышу машины и отказался уезжать, пока ему не выплатят долги по зарплате. По словам очевидцев, он говорил, что ему «нечем кормить детей», которых у него семь. Мужчина слез с крыши после разговора с полицейскими, тогда же фуру убрали с дороги. В ГИБДД уточнили, что в 9:35 движение на участке вернулось к обычному режиму.
По данным Mash, водителя доставили в отделение полиции. ТАСС указало, что он также находился у следователей.
Что произошло после того, как о случившемся рассказали СМИ:
А мб если люди выйдут (дохуя людей) и перекроют что либо в МСК, а потом попросят свалить ЕГО, то может у них всё получится? не, хуета.
Навальны, подвинься, у нас тут новый лидер протеста!
Не нервничай ты так, они все-равно рабы и терпилы, так что не выйдут
Блин, а всего-то надо было попросить
А что, так можно было?!
Ему, по ходу, даже ГИБДД штраф не выписали, и вряд ли он один такой с долгами. Так что завтра на метро)
@Сергей Звезда красавчик