Свежее
Новая запись
Уведомления Пометить все как прочитанные
Уведомлений пока нет
Пишите хорошие статьи, комментируйте,
и здесь станет не так пусто

Прямой эфир

Не пропустите самое важное,
что происходит в интернете
Подписаться на push-уведомления
Новости
Сергей Звезда
1680

Лукашенко заявил о «поставленной раком» Белоруссии в споре о нефти. Регулярного импорта из России нет с начала года Материал редакции

Президент Белоруссии откровенно и подробно рассказал о первых результатах конфликта с Путиным.

14 комментариев
В закладки

В споре с Россией о поставках газа и нефти Белоруссию «поставили раком», рассказал Александр Лукашенко во время рабочего визита в город Шклов. Речь президента Белоруссии показал телеканал СТВ.

Извините, нас раком поставили по углеводородам, и никто на это не посмотрел — плевать на все союзы и прочее. Он-то это знает. А мы дрожим, боимся свою страну защитить.

Александр Лукашенко
президент Белоруссии

В репортаже СТВ Лукашенко обращается к директору завода газетной бумаги Юрию Луке. Такой настрой в речи президента связан с тем, что власти недовольны предприятием: по итогам 2019 года инвестиционный проект так и не вышел на «контрактные мощности» и выпускает продукцию недостаточного качества.

Лукашенко призвал перестать «смотреть по сторонам» и «быть белыми и пушистыми», а также выступать за «свои интересы, своё государство и свой народ». «И мы должны их защитить, чего бы нам ни стоило», — отметил президент.

Сюжет СТВ

В речи, показанной на СТВ, Лукашенко не упомянул Россию и Владимира Путина напрямую, но, очевидно, под «углеводородами» имелся в виду спор Кремлём из-за нефти и газа.

Во время той же рабочей поездки президент Белоруссии заявил, что Россия «кинула» его страну с ценой на газ и специально на неё «давит». «Зачем? Догадайтесь с трёх раз», — отметил Лукашенко, добавив, что Москва вынуждает его платить за нефть «больше, чем они продают полякам и немцам».

Конфликт с Россией произошёл из-за того, что от нас потребовали платить цену больше, чем мировая. Они совершили манёвр: взяли вот эту половину, которую мы получали, реализуя свои нефтепродукты. Там купили нефть, переработали, продали. Половину эту мы имели.

Ну, отобрать её неудобно, они совершили манёвр. Они взяли и ввели у себя налог на добычу полезных ископаемых. И этим самым подняли цену на нефть. Потихоньку, постепенно, по 15-20% подвели нас к мировой цене. [...]

Мы поставили вопрос: «Дорогой старший брат, так же не поступают. Нельзя же нас за дураков держать. Там это взяли, в налог внесли. При том до цента, до доллара, ни больше, ни меньше». И когда мы стали разбираться, мне напрямую доложили люди, которые готовили эти нормативно-правовые акты, законы, указы и постановления правительства, что это сделано специально, чтобы надавить на Беларусь.

Александр Лукашенко
президент Белоруссии

В чём предыстория конфликта России и Белоруссии из-за нефти:

  • Всего через Белоруссию до 2020 года поставлялось около 50 миллионов тонн сырой нефти из России за год. Россия брала с Белоруссии пошлину только за ту часть, что идёт в Европу транзитом. Минск считается зависимым от Москвы: в целом на Россию приходится около 38% экспорта и 59% импорта товаров. Поставки нефтепродуктов в Евросоюз составляют треть белорусского экспорта;
  • Для себя Белоруссия без пошлины закупала у России 24 миллиона тонн сырья. По факту страна оставляла для переработки 18 миллионов тонн, а 6 миллионов тонн излишков отправляла на зарубежные рынки, получая экспортные пошлины. Это важная статья бюджета Белоруссии;
  • В марте 2018 года министерство финансов России заявило, что бюджет потерял 140 миллиардов рублей из-за беспошлинных поставок нефти в Белоруссию. Уже в августе Путин подписал законы о налоговом манёвре, которые предусматривают постепенное снижение ставки экспортной пошлины с 30 до 0% к 2025 году. Неофициально в правительстве говорят, что изменения не связаны с Минском;
  • Изменение системы налогообложения нефтяной отрасли России (нефтяной манёвр) означает не только снижение экспортных пошлин, но и увеличение налога на добычу полезных ископаемых. Реформу критиковали за потенциальный рост стоимости топлива внутри страны;
  • Минск теряет много денег из-за налогового манёвра Москвы, потому что в случае поставки из других стран нефть становится дороже. Белоруссия настаивает на компенсации, но Россия отказывается это делать. По оценке министра финансов Белоруссии, за 2019 год страна недосчиталась 400 миллионов долларов. Как ожидают власти, такая же сумма получится в 2020 году;
  • Россия и Белоруссия затягивали переговоры о новых ценах до самого конца 2019 года: Путин обсуждал с Лукашенко вопросы поставок даже 30 и 31 декабря.

Как развивается конфликт:

  • Страны так и не заключили новые контракты, и с 1 января Россия перестала поставлять сырьё на белорусские нефтеперерабатывающие заводы. Основными поставщиками были «Газпром нефть», «Лукойл», «Роснефть», «Сургутнефтегаз» и «Татнефть». Транзит продолжился без ограничений;
  • Фактически Белоруссия отказалась платить России рыночную цену за нефть — и стороны не смогли договориться. После разговора с Путиным 31 декабря 2019 года Лукашенко поручил искать альтернативные источники сырья для своей страны;
  • К 4 января Белоруссия договорилась о закупке «минимальной» партии российской нефти на новых условиях — они заключаются в поставках без премии для поставщика к цене. Объём позволил обеспечить работу заводов без остановки в течение января. О поставках нефти из России Белоруссия договорилась с компаниями бизнесмена Михаила Гуцериева;
  • Белоруссия активно ищет альтернативу российской нефти. В середине января Минск направил предложения о покупке сырья Украине, Азербайджану, Казахстану, Польше и странам Балтии. Также страна ведёт переговоры с США, ОАЭ и Саудовской Аравией. К 21 января Белоруссия закупила первую партию нефти из Норвегии объёмом в 80 тысяч тонн;
  • В день закупки партии нефти из Норвегии Лукашенко заявил о планах снизить импорт нефти из России до 30-40% от своих потребностей. Но президент страны отметил, что альтернативы в полном объёме сейчас нет;
  • Что касается газа, то Россия ежегодно экспортирует в Белоруссию около 20 миллиардов кубометров. Страны также вели переговоры до самого конца 2019 года. Только 31 декабря они подписали протокол о ценах, правда, лишь на январь-февраль 2020 года. Россия и Белоруссия также продлили контракт на транзит и поставку газа до 2021 года, сохранив объёмы на уровне 2019 года. Минск собирается добиваться снижения цены на газ, тогда как Россия намерена её повысить.

#новости #лукашенко #белоруссия #нефть #политика

Новости
Подписан
Отписаться
Водителю фуры, перекрывшему дорогу в Москве, выплатили часть долга по зарплате. С его протеста прошло меньше суток
Мужчина получил деньги после резонанса в СМИ, а также проверок властей.
1
18
Реклама на TJ
{ "author_name": "Сергей Звезда", "author_type": "editor", "tags": ["\u043f\u043e\u043b\u0438\u0442\u0438\u043a\u0430","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","\u043d\u0435\u0444\u0442\u044c","\u043b\u0443\u043a\u0430\u0448\u0435\u043d\u043a\u043e","\u0431\u0435\u043b\u043e\u0440\u0443\u0441\u0441\u0438\u044f"], "comments": 14, "likes": 18, "favorites": 1, "is_advertisement": false, "subsite_label": "news", "id": 138513, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Sat, 25 Jan 2020 02:05:01 +0300", "is_special": false }
Создать объявление на TJ
Удаленная работа на издателя TJ
Разработчики, дизайнеры
Узнать
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
{ "id": 138513, "author_id": 2216, "diff_limit": 1000, "urls": {"diff":"\/comments\/138513\/get","add":"\/comments\/138513\/add","edit":"\/comments\/edit","remove":"\/admin\/comments\/remove","pin":"\/admin\/comments\/pin","get4edit":"\/comments\/get4edit","complain":"\/comments\/complain","load_more":"\/comments\/loading\/138513"}, "attach_limit": 2, "max_comment_text_length": 5000, "subsite_id": 245416, "last_count_and_date": null }
14 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Yaroslav Maltsev

17

И все это он рассказывает директору завода газетной бумаги

Ответить

Ded Pihto

Yaroslav
3

Слишком "белые и пушистые" говорит. Пусть цветной картон делает

Ответить

Валерий Жмышенко

10

Два диктатора сцепились по пьяни, каждый раз одно и то же

Ответить

PK

5
Ответить

Poe Ghost

3

Пора бы уже белорусским учёным совершить прорыв тысячелетия и изобрести альтернативное супертопливо из картофеля, чтобы сбросить с родной страны углеводородное ярмо.  

Ответить

Oliver f

Poe
2

Шутейка если честно так себе

Ответить

Poe Ghost

Oliver
4

Согласен.

Ответить

Mr. LoveJoy

3

"Лукашенко заявил о «поставленной раком» Белоруссии"

Что он возмущается то? Это самая лучшая поза для того, чтобы картоху собирать

Ответить

Danila Romanov

2

2013 год

Александр Лукашенко угрожает выходом Белоруссии из Таможенного союза, если Россия продолжит изымать в свой бюджет доходы от экспортных пошлин на нефтепродукты. Если пошлина останется в республике, то белорусы заживут как в Эмиратах, настаивает Лукашенко. Цена вопроса — $4 млрд в год. Конфликт будет трудно разрешить, предупреждают эксперты. Российский бюджет учитывает поступления от экспорта нефтепродуктов через Белоруссию вплоть до 2016 года.

2014 год
Хотелки Лукашенко совсем не понятны Путину. Запускается налоговый маневр. Пошлина обнуляется.

2020 год
У Лукашенко совсем припекло. Сосиализм, основанный на российской нефти, трещит по швам. Может не стоило наглеть и забирать пошлину?

Ответить

Иван Семёныч

0

Лекции по протекционизму от батьки

Ответить

Женя Яночкин

0
Ответить

пепси

0

Болтолог 80го уровня!

Ответить

ouxen

0

нахуй пусть идут дармоеды

Ответить

Master Oogway

–2

Ну

Ответить
Написать комментарий...
Обсуждаемое
Новости
«Известия» первыми перечислили бесплатные «социально значимые» сайты. Минкомсвязи назвало список шаблоном
Ведомство заявило об отсутствии готового списка бесплатных сервисов.
94
Интернет и мемы
Предосторожность или паникёрство: в соцсетях обсуждают отъезд комика Александра Долгополова из России
Одни решили, что стендапер излишне драматизирует, а другие посчитали его поступок адекватным.
111
Ретро
Олды тут?
YO! Привет всем суперофигительным мальчишкам и девчонкам!!! Я — крутая чувиха по имени Алена. Очень люблю гулять темными вечерами по микрорайонам, слушать рэп и люблю прикольные постеры. Давайте обмениваться журналами. Пишите все кому не лень.
92
Популярное за три дня
Интернет и мемы
Продолжая тред про вирус
20
Интернет и мемы
Так?
15
Новости
На борту самолёта «Аэрофлота» погибли два сданных в багаж кота. Очевидец рассказал о «швырянии» животных при разгрузке
Авиакомпания пообещала привлечь виновных к ответственности и предложила пересмотреть правила транспортировки.
278

Прямой эфир

Vladimir Medvedev

На борту самолёта «Аэрофлота…

пепси

Cheater

Suprematic Cheddar

Бот Лебедев

Malcheg Bosonogii

МВД потребовало от…

Dragan Velimirovic

Cheater

Денис Медведев

Cheater

Dragan Velimirovic

Запись в подсайте Twitter

Argumenta Ambigua

На борту самолёта «Аэрофлота…

Аркадий Иванов

Водителю фуры, перекрывшему…

Константин Курасов

Мишустин установил силовикам из…

ouxen

Лукашенко заявил о…

Sage Pointer

На борту самолёта «Аэрофлота…

Danila Romanov

Лукашенко заявил о…

Kirill Beerlove

На борту самолёта «Аэрофлота…

Константин Курасов

Мишустин установил силовикам из…

Александр Тихомиров

На борту самолёта «Аэрофлота…

Danila Romanov

Водителю фуры, перекрывшему…

БотЛебедев

В Кемеровской области произошло…

mr. Dudos

В Кемеровской области произошло…

andorus

В Шанхае выздоровела первая…
[ { "id": 1, "label": "100%×150_Branding_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox_method": "createAdaptive", "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "ezfl" } } }, { "id": 2, "label": "1200х400", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "ezfn" } } }, { "id": 3, "label": "240х200 _ТГБ_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "i", "ps": "cndo", "p2": "fizc" } } }, { "id": 4, "label": "Article Branding", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "cfovy", "p2": "glug" } } }, { "id": 5, "label": "300x500_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "ezfk" } } }, { "id": 6, "disable": true, "label": "1180х250_Interpool_баннер над комментариями_Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "h", "ps": "clmf", "p2": "ffyh" } } }, { "id": 7, "label": "Article Footer 100%_desktop_mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "byswn", "p2": "fjxb" } } }, { "id": 8, "label": "Fullscreen Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fjoh" } } }, { "id": 9, "label": "Fullscreen Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fjog" } } }, { "id": 10, "disable": true, "label": "Native Partner Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "clmf", "p2": "fmyb" } } }, { "id": 11, "disable": true, "label": "Native Partner Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "clmf", "p2": "fmyc" } } }, { "id": 12, "label": "Кнопка в шапке", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fdhx" } } }, { "id": 13, "label": "DM InPage Video PartnerCode", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox_method": "createAdaptive", "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "h", "ps": "cndo", "p2": "flvn" } } }, { "id": 14, "label": "Yandex context video banner", "provider": "yandex", "yandex": { "block_id": "VI-223677-0", "render_to": "inpage_VI-223677-0-130073047", "adfox_url": "//ads.adfox.ru/228129/getCode?pp=h&ps=cndo&p2=fpjw&puid1=&puid2=&puid3=&puid4=&puid8=&puid9=&puid10=&puid21=&puid22=&puid31=&puid32=&puid33=&fmt=1&dl={REFERER}&pr=" } }, { "id": 15, "label": "Баннер в ленте на главной", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "byudv", "p2": "ftjf" } } }, { "id": 16, "label": "Кнопка в шапке мобайл", "provider": "adfox", "adaptive": [ "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "ccydt", "p2": "ftwx" } } }, { "id": 17, "label": "Stratum Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fzvb" } } }, { "id": 18, "label": "Stratum Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "tablet", "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fzvc" } } }, { "id": 20, "label": "Кнопка в сайдбаре", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "chfbk", "p2": "gnwc" } } } ]