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Президент Белоруссии откровенно и подробно рассказал о первых результатах конфликта с Путиным.
В споре с Россией о поставках газа и нефти Белоруссию «поставили раком», рассказал Александр Лукашенко во время рабочего визита в город Шклов. Речь президента Белоруссии показал телеканал СТВ.
В репортаже СТВ Лукашенко обращается к директору завода газетной бумаги Юрию Луке. Такой настрой в речи президента связан с тем, что власти недовольны предприятием: по итогам 2019 года инвестиционный проект так и не вышел на «контрактные мощности» и выпускает продукцию недостаточного качества.
Лукашенко призвал перестать «смотреть по сторонам» и «быть белыми и пушистыми», а также выступать за «свои интересы, своё государство и свой народ». «И мы должны их защитить, чего бы нам ни стоило», — отметил президент.
В речи, показанной на СТВ, Лукашенко не упомянул Россию и Владимира Путина напрямую, но, очевидно, под «углеводородами» имелся в виду спор Кремлём из-за нефти и газа.
Во время той же рабочей поездки президент Белоруссии заявил, что Россия «кинула» его страну с ценой на газ и специально на неё «давит». «Зачем? Догадайтесь с трёх раз», — отметил Лукашенко, добавив, что Москва вынуждает его платить за нефть «больше, чем они продают полякам и немцам».
В чём предыстория конфликта России и Белоруссии из-за нефти:
Как развивается конфликт:
И все это он рассказывает директору завода газетной бумаги
Пора бы уже белорусским учёным совершить прорыв тысячелетия и изобрести альтернативное супертопливо из картофеля, чтобы сбросить с родной страны углеводородное ярмо.
"Лукашенко заявил о «поставленной раком» Белоруссии"
Что он возмущается то? Это самая лучшая поза для того, чтобы картоху собирать
2013 год
Александр Лукашенко угрожает выходом Белоруссии из Таможенного союза, если Россия продолжит изымать в свой бюджет доходы от экспортных пошлин на нефтепродукты. Если пошлина останется в республике, то белорусы заживут как в Эмиратах, настаивает Лукашенко. Цена вопроса — $4 млрд в год. Конфликт будет трудно разрешить, предупреждают эксперты. Российский бюджет учитывает поступления от экспорта нефтепродуктов через Белоруссию вплоть до 2016 года.
2014 год
Хотелки Лукашенко совсем не понятны Путину. Запускается налоговый маневр. Пошлина обнуляется.
2020 год
У Лукашенко совсем припекло. Сосиализм, основанный на российской нефти, трещит по швам. Может не стоило наглеть и забирать пошлину?