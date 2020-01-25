Конфликт с Россией произошёл из-за того, что от нас потребовали платить цену больше, чем мировая. Они совершили манёвр: взяли вот эту половину, которую мы получали, реализуя свои нефтепродукты. Там купили нефть, переработали, продали. Половину эту мы имели.

Ну, отобрать её неудобно, они совершили манёвр. Они взяли и ввели у себя налог на добычу полезных ископаемых. И этим самым подняли цену на нефть. Потихоньку, постепенно, по 15-20% подвели нас к мировой цене. [...]

Мы поставили вопрос: «Дорогой старший брат, так же не поступают. Нельзя же нас за дураков держать. Там это взяли, в налог внесли. При том до цента, до доллара, ни больше, ни меньше». И когда мы стали разбираться, мне напрямую доложили люди, которые готовили эти нормативно-правовые акты, законы, указы и постановления правительства, что это сделано специально, чтобы надавить на Беларусь.