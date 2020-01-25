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Президент Белоруссии откровенно и подробно рассказал о первых результатах конфликта с Путиным.
В споре с Россией о поставках газа и нефти Белоруссию «поставили раком», рассказал президент Белоруссии Александр Лукашенко во время рабочего визита в город Шклов. Его речь показал телеканал СТВ.
В репортаже СТВ Лукашенко обращается к директору завода газетной бумаги Юрию Луке. Такой настрой в речи президента связан с тем, что власти недовольны предприятием: по итогам 2019 года инвестиционный проект так и не вышел на «контрактные мощности» и выпускает продукцию недостаточного качества.
Лукашенко призвал перестать «смотреть по сторонам» и «быть белыми и пушистыми», а также выступать за «свои интересы, своё государство и свой народ». «И мы должны их защитить, чего бы нам ни стоило», — отметил президент.
В речи, показанной на СТВ, Лукашенко не упомянул Россию и Владимира Путина напрямую, но, очевидно, под «углеводородами» имелся в виду спор Кремлём из-за нефти и газа.
Во время той же рабочей поездки президент Белоруссии заявил, что Россия «кинула» его страну с ценой на газ и специально на неё «давит». «Зачем? Догадайтесь с трёх раз», — отметил Лукашенко, добавив, что Москва вынуждает его платить за нефть «больше, чем они продают полякам и немцам».
В чём предыстория конфликта России и Белоруссии из-за нефти:
Как развивается конфликт:
Пора бы уже белорусским учёным совершить прорыв тысячелетия и изобрести альтернативное супертопливо из картофеля, чтобы сбросить с родной страны углеродное ярмо.