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Помощник Путина пришёл в Кремль в 1999 году, а в последние годы занимался сотрудничеством с государствами СНГ, Абхазией и Южной Осетией, а также курировал Украину.
Помощник президента России Владислав Сурков ушёл с госслужбы. Об этом пишет политолог, директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков, близкий к Суркову. Об этом же рассказал главный редактор «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов.
По словам Чеснакова, Сурков ушёл из Кремля из-за «смены курса на украинском направлении». Венедиктов уточнил, что теперь украинское направление в Кремле будет курировать недавно назначенный замглавы администрации президента Дмитрий Козак.
Сурков занял должность помощника главы администрации президента Александра Волошина в 1999 году. В 2011-2013 годах он занимал пост заместителя премьер-министра. В сентябре 2013 года вернулся в администрацию президента и стал помощником Путина по вопросам социально-экономического сотрудничества с государствами СНГ, Абхазией и Южной Осетией. Сурков также курировал Украину.
Сурков такое ничтожество.
Я надеюсь, во время "медитации", у него будет время подумать о том, каким говном он вымазал свою жизнь и какой вонючий след он оставит после себя.
А главное, вот ради чего он творил все это говно? Сурковская пропаганда и война — вот и все, чем запомнят этого джентельмена. Достойный финал)
ради чего он творил все это говно?
Ради чего он помогал братскому народу вылезти из оккупации жидобандер, в смысле? Надеюсь это риторический вопрос.
Едь помогать, надеюсь вернешься без ножек
Тот момент, когда помирающий от нищеты и спида гомосексуалист художник пытается в укросрачи...
Ты сюда больше не пиши, от тебя говной воняет
Это мой перфоманс, ты же постоянно в такие встреваешь, шо не оценил?
"Пусть тебя не смущает обещанный к завтраку суд.
Бог простит и себя, и его, и сто тысяч Иуд"
Сколько лайков наберет тут такой пост про Порошенко?)) Или ему за томос все простят, тут же консервативное сообщество, очень православное
А кто теперь будет идейки подкидывать царю?
Мединский
Ждём-с создание православных войск.
28 кадиловцев
Сурков решил уйти с госслужбы после смены курса по Украине, а не потому, что его могут подвинуть и он окажется не у дел. Занимательная смена курса великой вселенской империи русских царей. Сурковская пропаганда, короч.
Где бот?
тут хорошо б подошло.. «Ушёл и ушёл.»
Украинская сторона давно уже вела переговоры с Козаком и Сурковым. Для Украины уход Суркова плюс, ведь это он идеолог всех этих Новороссий.
такого эффективного управленица упустили. он так грамотно управлялся с отношения с Украиной