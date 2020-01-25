Помощник Путина пришёл в Кремль в 1999 году, а в последние годы занимался сотрудничеством с государствами СНГ, Абхазией и Южной Осетией, а также курировал Украину.

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Владислав Сурков Снимок Сергея Гунеева, РИА «Новости»

Помощник президента России Владислав Сурков ушёл с госслужбы. Об этом пишет политолог, директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков, близкий к Суркову. Об этом же рассказал главный редактор «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов.

По словам Чеснакова, Сурков ушёл из Кремля из-за «смены курса на украинском направлении». Венедиктов уточнил, что теперь украинское направление в Кремле будет курировать недавно назначенный замглавы администрации президента Дмитрий Козак.

В течение ближайшего месяца он [Сурков] будет заниматься медитацией. После этого обещал сообщить о причинах принятого им решения и о дальнейших планах. Алексей Чеснаков директор Центра политической конъюнктуры