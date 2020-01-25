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Артём Мазанов
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Владислав Сурков ушёл с госслужбы. Близкий ему политолог объяснил это «сменой курса на украинском направлении» Материал редакции

Помощник Путина пришёл в Кремль в 1999 году, а в последние годы занимался сотрудничеством с государствами СНГ, Абхазией и Южной Осетией, а также курировал Украину.

27 комментариев
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Владислав Сурков Снимок Сергея Гунеева, РИА «Новости»

Помощник президента России Владислав Сурков ушёл с госслужбы. Об этом пишет политолог, директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков, близкий к Суркову. Об этом же рассказал главный редактор «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов.

По словам Чеснакова, Сурков ушёл из Кремля из-за «смены курса на украинском направлении». Венедиктов уточнил, что теперь украинское направление в Кремле будет курировать недавно назначенный замглавы администрации президента Дмитрий Козак.

В течение ближайшего месяца он [Сурков] будет заниматься медитацией. После этого обещал сообщить о причинах принятого им решения и о дальнейших планах.

Алексей Чеснаков
директор Центра политической конъюнктуры

Сурков занял должность помощника главы администрации президента Александра Волошина в 1999 году. В 2011-2013 годах он занимал пост заместителя премьер-министра. В сентябре 2013 года вернулся в администрацию президента и стал помощником Путина по вопросам социально-экономического сотрудничества с государствами СНГ, Абхазией и Южной Осетией. Сурков также курировал Украину.

#новости #политика

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27 комментариев
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Vladimir Medvedev

26

Сурков такое ничтожество.

Я надеюсь, во время "медитации", у него будет время подумать о том, каким говном он вымазал свою жизнь и какой вонючий след он оставит после себя.

А главное, вот ради чего он творил все это говно? Сурковская пропаганда и война — вот и все, чем запомнят этого джентельмена. Достойный финал)

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Сергей Васильев

Vladimir
–23

ради чего он творил все это говно?

Ради чего он помогал братскому народу вылезти из оккупации жидобандер, в смысле? Надеюсь это риторический вопрос.

Ответить

Дмитрий Орлов

Сергей
1

Жаль

Ответить

Abram Dikoy

Сергей
0

Едь помогать, надеюсь вернешься без ножек

Ответить

Сергей Васильев

Abram
–2

Тот момент, когда помирающий от нищеты и спида гомосексуалист художник пытается в укросрачи...

Ответить

Abram Dikoy

Сергей
0

Ты сюда больше не пиши, от тебя говной воняет

Ответить

Сергей Васильев

Abram
0

Это мой перфоманс, ты же постоянно в такие встреваешь, шо не оценил?

Ответить

Abram Dikoy

Сергей
0

Долбоеб, это хеппенинг)

Ответить

Myemptyblog

Vladimir
0

"Пусть тебя не смущает обещанный к завтраку суд.

Бог простит и себя, и его, и сто тысяч Иуд"

Ответить

Иван Семёныч

Vladimir
–1

Сколько лайков наберет тут такой пост про Порошенко?)) Или ему за томос все простят, тут же консервативное сообщество, очень православное 

Ответить

Bad Bear

7

Венедиктов уточнил...

Тошнит от упоминания этой коллаборационистской рожи.

Ответить

Дитковский

1

А не логичнее бы звучало «смена курса в украинском направлени»?

Ответить

Заур Зауров

0

А кто теперь будет идейки подкидывать царю?

Ответить

Иван Семёныч

Заур
2

Мединский

Ответить

Сергей Васильев

Иван
3

Ждём-с создание православных войск.

Ответить

Курбангалы Алибердыев

Сергей
16

28 кадиловцев

Ответить

Заур Зауров

Курбангалы
3

Они же переодетые кадыровцы

Ответить

Satokoi

Курбангалы
0

Кадыровцев.

Ответить

Ольга Семенова

1

Сурков решил уйти с госслужбы после смены курса по Украине, а не потому, что его могут подвинуть и он окажется не у дел. Занимательная смена курса великой вселенской империи русских царей. Сурковская пропаганда, короч. 

Ответить

Иван Семёныч

Ольга
–1

порохоботы соснули, курс сменили

Ответить

Tim Moore

1

Где бот?

тут хорошо б подошло.. «Ушёл и ушёл.»

Ответить

Унылый Лось

Tim
0

@БотЛебедев ушёл

Ответить

БотЛебедев

Унылый
0
Ответить

.

1

Украинская сторона давно уже вела переговоры с Козаком и Сурковым. Для Украины уход Суркова плюс, ведь это он идеолог всех этих Новороссий.

Ответить

Иван Семёныч

–12

хохлы кого угодно доебут)

Ответить

Sergey Lukianov

0

такого эффективного управленица упустили. он так грамотно управлялся с отношения с Украиной

Ответить

Дмитрий Ингал

0

Нельзя этому безоговорочно верить: Венедиктов враждует с С

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