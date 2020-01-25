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Артём Мазанов
1513

ВШЭ запретила студентам и преподавателям связывать себя с вузом при участии в политической деятельности Материал редакции

Им также запретили писать открытые письма от имени вуза или его структурного подразделения.

59 комментариев
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Учёный совет Высшей школы экономики (ВШЭ) принял поправки к правилам внутреннего распорядка для студентов и преподавателей. Об этом пишет «Новая газета».

Согласно новым правилам, студентам и преподавателям теперь запрещено связывать себя с вузом при участии в политической деятельности. «В новой версии правил нет пункта о том, что нельзя высказывать мнение „от неопределённого числа“ студентов: нельзя только претендовать высказывание позиции от имени НИУ ВШЭ», — пишет журнал DOXA.

Ректор университета Ярослав Кузьминов пояснил, что «аффилиация с вузом — базовое правило студентов и сотрудников». «Если ты противостоишь государству, и участвуешь политических баталиях, не привлекай к этому своих коллег», — добавил он.

  • В правилах прописали, что критика вуза и его администрации не может являться действием, направленным на причинение ущерба администрации университета;
  • Из принятой версии правил исключили запрет на аффилиацию с вузом при ведении деятельности «вызывающей существенные разногласия в обществе». Против такой формулировки выступала часть членов Учёного совета, а также студенческий совет;
  • Студентам и преподавателям теперь нельзя «вести политическую деятельность на территории университета, территории, где проходят мероприятия, организованные университетом, и в информационных системах и сетях университета». Им также запретили выступать и писать открытые письма от имени вуза или его структурного подразделения, например, от лица студентов факультета;
  • Студенческие СМИ не включили в число студорганизаций, но разрешили им работать в качестве студенческих инициатив. Отличие в том, что первые получают финансирование от университета, вторые — нет;

Инициативная группа попыталась предоставить на заседании подписные листы с 4800 подписями студентов университета против принятия поправок, а также открытое письмо студентов и сотрудников зарубежных вузов, поддерживающих активистов. Но проректор ВШЭ Валерия Касамара заявила, что подписи нельзя принять, так как их «анонимно» собирала «анонимная» инициативная группа, которая является «прямым примером нанесения ущерба репутации университета».

#новости #образование

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59 комментариев
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Владимир Дыркин

–9

 Учёный совет Высшей школы экономики запретил студентам и преподавателям связывать себя с вузом при участии в политической деятельности

сказочные говноеды 

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Артём Мазанов

Владимир
21

Вполне адекватное правило кстати.

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Алексей Логачев

Артём
9

Оно было бы адекватным, если бы успехи студентов ВШЭ тоже тогда отделяли от Универа, а то выиграет какую-нибудь олимпиаду студент, так Касамара первая побежит везде говорить, что это награда ВШЭ, а не студента

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Артём Мазанов

Алексей
3

Никто у студентов медали не отбирает, всегда указывают, что именно этот студент победил.  

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Алексей Логачев

Артём
0

Так и в открытых письмах никто не пишет, что лично Касамара его подписала. Это все про принадлежность к университету, когда университету нужно показать, что студенты добиваются каких-то успехов или там должности высокие получают - то университет причастен, а как политическую позицию высказать, то нет. Так неправильно, либо ты причастен на 100%, либо не причастен на 100%, а так говорить, что на полшишечки - это нормальная позиция, странно

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Артём Мазанов

Алексей
1

В открытых письмах обобщают принадлежность студентов к универу. "Мы студенты ВШЭ",  а не "Студенты ВШЭ Молодой Старый и Грязный". Что не ок

Ответить

Алексей Логачев

Артём
2

Артём, когда режим поменяется, то тебе будет тяжело

Ответить

Давид Гобронидзе

Алексей
0

Ну еще бы, с такими-то управленцами

Ответить

Давид Гобронидзе

Алексей
0

студенты добиваются каких-то успехов или там должности высокие получают

Это конкретные плоды образовательного процесса, за который отвечает ВШЭ. А за то, что кто-то там переел и пошел в поход за изгнание/воцарение Путина — не отвечает и отвечать не хочет.

Не нравится — идите и откройте свой ВУЗ, воины

Ответить

пепси

Алексей
0

Классика, ежи

Ответить

Yaroslav Brandtner

Алексей
0

В любой компании за такие вещи сразу увольняют, ни один сотрудник/учащийся не может высказывать личное мнение от имени организации, где он работает, если у него на то нет прав

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Emile Zäkiev

Yaroslav
0

да только вшэ не частная компания, а гос вуз

Ответить

Владимир Дыркин

Артём
–1

что в нём адекватного? Если студента  учреждения задерживают по беспределу, то преподаватели и руководство  заведения обязаны делать заявления и выступать в его защиту. 

Ответить

Артём Мазанов

Владимир
4

Им никто не запрещает выступать в его защиту. Им запретили выступать от имени универа, а не от имени студента

Ответить

Владимир Дыркин

Артём
–2

именно от имени универа и должны быть заявления в первую очередь.

Ответить

Артём Мазанов

Владимир
3

Это уже решает универ, три студента не могут выступать от имени всего вуза. Им это и запретили 

Ответить

пепси

Артём
–1

А по-факту, если студентика спросят на демонстрации "Вы студентики? А какого ВУЗа?" и он ответ то, что нужно, то его теперь оштрафуют? Отчислят? Анально накажут? Может семью спецназ изнасилует (полицейское государство вертухаев же)? Хуйня нелогичная, а не поправки. 

Ответить

Артём Мазанов

пепси
0

Ничего за это не сделают, правила о другом 

Ответить

Reddit

Артём
–2

Только по мнению говноеда Лебедева.

Ответить

Сергей Ляхов

Reddit
3

ну и в чем Лебедев был неправ конкретно по данному вопросу?

если ща Мазанов от имени ТЖ зафигачит открытое письмо с мнением, что надо расстреливать негров и феминисток, его ТЖ по головке погладит за свободу слова или чё?

Ответить

Reddit

Сергей
3

Лебедев уводит дискуссию в сторону прав университета, когда в этой всей истории обязательно нужно учитывать контекст, а именно: вышка была самым либеральным вузом с оппозиционными студентами, кремль вышку сейчас активно меняет и подгибает под себя, (вот предыстория https://www.rbc.ru/investigation/society/28/09/2015/56087c389a794702546d5127

То, что происходит с вышкой - ровно то же самое, что произошло когда-то со свободными СМИ, такими как лента.ру.
Нужно иметь говно вместо мозгов чтобы поддерживать решение ВУЗа в контексте полной картины событий.

Это не просто частники решили обезопасить себя от скандалов, это ВУЗ переходит под полный контроль администрации президента.

Ответить

Сергей Ляхов

Reddit
1

в данном контексте "было охуенно либерально, стало забито под пятку кремля" - согласен. но в контексте всё-таки прав университета ничего вопиющего в этих правилах нет и это действительно адекватная практика, когда недопустимо частное мнение (пусть и группы людей, многочисленность которой зачастую ничтожна на фоне общего количества организации) приравнивать к мнению организации

Ответить

Давид Гобронидзе

Сергей
2

Да людям похуй на это все. Как обычно, у них просто есть своя личная Справедливость™, и весь мир должен ее признать в ущерб своим интересам.

Ответить

Алексей Логачев

Сергей
3

Ну это же не так работает, не студент пишет от имени Универа, а студенты могут собраться и написать открытое письмо от факультета, кружка, вообще всех студентов

то есть в вашем примере, если бы Артём написал бы письмо от редакции и все журналисты тж, включая Звезду, подписали бы его, то это нормально, да

именно поэтому всякие Осетинские профсоюзов боятся ) что у нас принято такие инициативы убивать на корню, но вообще-то несогласие с руководством - это нормально 

Ответить

Давид Гобронидзе

Алексей
0

 студенты могут собраться и написать открытое письмо от факультета, кружка, вообще всех студентов

Охуенная практика :)

Ответить

Сергей Ляхов

Алексей
0

если бы Артём написал бы письмо от редакции и все журналисты тж, включая Звезду, подписали бы его, то это нормально, да

что нормально-то? твой пример не подтверждает твою же позицию.
если бы Артем написал бы открытое письмо от редакции ТЖ о чём-то, что категорически неприемлемо владельцам Комитета, и это подписали бы все журналисты, включая Звезду - то все эти журналисты на следующий день пошли бы себе искать новую работу, а Комитет бы вел усиленный ор в твиттере на тему "мы не разделяем позицию этих поехавших, виновные наказаны и сосланы на мороз".

Ответить

Алексей Логачев

Сергей
0

Не надо путать взгляды на ведение бизнеса и гражданскую позицию. Когда редакция Тж выпускает открытое письмо против пэйвола на ресурсе - то это странно. Но если редакция пишет, что они призывают не пользоваться пластиковыми стаканами и получает от этого по голове - то тут уже странно это считать нормальным. 

есть редакционная политика, когда например, редакция против изменений конституции, а редакционная политика такая, что это наоборот поощряется, то тут тоже как бы может быть разбор полетов между инвесторами и журналистами, но тут скорее подчеркивает то, что журналистики у нас нет, поэтому редакционная политика у любого издания она всегда какая-то плавающая

Ответить

Сергей Ляхов

Алексей
0

ну так гражданскую позицию надо высказывать ОТ ГРАЖДАНИНА, а не от лица организации, к которой этот гражданин причастен. разве нет?

Ответить

Алексей Логачев

Сергей
0

Нет

Ответить

Владимир Дыркин

Сергей
0

 выступать и писать открытые письма от имени вуза или его структурного подразделения, например, от лица студентов факультета;

то есть  вот студенты большинство на факультете против и они не могут высказать своё мнение?

Ответить

пепси

Владимир
3

Могут. НО КАК СТУДЕНТЫ НЕОПРЕДЕЛЕННОГО ВУЗА)))))))))))00000000000000000

Ответить

Люц Шнайдер

пепси
1

Как жители планеты Земля

Ответить

пепси

Люц
0

"МЫ, ЗНАЧИТ, ЖИТЕЛИ СОЛНЕЧНОЙ СИСТЕМЫ, ЗАЯВЛЯЕМ..!"

Ответить

Люц Шнайдер

пепси
1

Звучит солиднее. Хороший бэкграунд. Просто когда называют свои регалии/происхождение это, по мнению говорящего, должно усилить его позицию. 

Ответить

Артём Мазанов

Владимир
2

Они могут высказать мнение как "студент Пупкин, Васькин и тд", а не "студенты 1 курса". Что тут не так то? Не нужно всех подряд приписывать к этому просто

Ответить

Сергей Ляхов

Владимир
0

факультет есть часть ВШЭ. и если эти студенты хотят транслировать свою позицию, которая расходится с позицией ВШЭ, то пусть это указывают и называют свою группу единомышленников как-то, чтобы было понятно, что это не есть мнение ВШЭ, а это конкретное мнение конкретной группы людей, которое может не совпадать с мнением остальных на факультете или в ВУЗе вцелом.

при этом твое понятие "большинство студентов" в данном случае расплывчато и размыто. окей, а если это 51% студентов факультета, а остальные с ними крайне несогласны, тут чё, тоже в твоей парадигме нормально приписывать мнение своей группы мнению всего факультета?
ощущение, что ты не допёр вообще о чем идет речь, но уже заранее крайне недоволен, потому что кококо не дают высказывать мнение кококо

Ответить

GuzikovShow

Сергей
1

Жителям дома тоже нужно запретить высказываться от имени жителей дома. "Мы, люди, которые так уж совпало проживаем в этом доме, хотим высказаться против"

Ответить

пепси

Артём
0

Ты нарвался на минусы... У нас тут таких не любят!

Ответить

Emile Zäkiev

Артём
0

если бы они были частным вузом, как в Штатах - тогда это было бы допустимо навязывать определенную корпоративную этику своим сотрудникам, а тут...

Ответить

Боярин

Владимир
0

В университетах есть "Права и обязанности студента" или что-то вроде "Правила внутреннего распорядка обучающихся", куда входят в том числе и нормы поведения.

Хз учился ты в высших учебных заведениях, а если да, то знал ли о таком

Ответить

пепси

0

Хуйня какая-то. Как они могут запретить что-то, что на прямую не связано с деятельностью универа? Попахивает нормативным фарсом.

Ответить

Евгений Абрамовских

пепси
3

Они не запрещают политическую деятельность. 

Они запрещают осуществлять политическую деятельность от лица ВУЗа. Из разряда 
"Мы учащиеся в ВШЭ (весь марксистский кружок. Да он там есть) призываем к мировой социалистической революции"
Или 
"Мы студенты ВШЭ (клуб Equality. Да они там тоже есть) за квоты для женщина и уголовку за хейт спич"
Естественно обычно содержание того что внутри () не подписывают. 

Ответить

пепси

Евгений
1

Ну так это хуйня. Это напрямую не свзяно с деятельностью ВУЗа, так что как это можно запретить? Или запрет упоминать что ты там-то там-то работаешь/учишься - это что за хуйня? Ректору ебучку за такое разбить и зубы об бордюр выбить как в АИХ.

Ответить

Alexander Pestov

пепси
2

В новой версии правил нет пункта о том, что нельзя высказывать мнение „от неопределённого числа“ студентов: нельзя только претендовать высказывание позиции от имени НИУ ВШЭ

Ответить

3216q114

Alexander
1

Если они пишут что они студенты, они уже не высказывают мнение от лица вуза, так как студенты не равно вуз.

Ответить

Alexander Pestov

3216q114
2

Согласно правилам, они не могут обобщать себя.

Ответить

3216q114

Alexand…
–1

Ещё раз почему они не могут называться теми кто они есть, они студенты ВШЭ,  а не студенты МАИ ?

Ответить

Артём Мазанов

3216q114
3

Они: студенты ВШЭ Петров, Баширов и Асад. А не просто студенты ВШЭ

Ответить

3216q114

Артём
0

То есть сноски, на то что они  Петров, Башилов и  Соколов будет достаточно ?

Ответить

Артём Мазанов

3216q114
0

Видимо да, я хз как это будет работать на практике, в правилах указано что «не выступать публично и не делать заявления от имени университета». Значит можно от своего имени 

Ответить

пепси

Alexander
–2

Абстрактная хуйня, которая на деле будет как сова на глобус надета: когда удобно, то посчитают что ты нарушил правила и пошёл нахуй отсюдава!!!11 Всё как всегда. 

Ответить

Alexander Pestov

пепси
1

А давай вести диалог по фактам, а не твоим предположениям?

Ответить

пепси

Alexand…
0

Зачем?

Ответить

Евгений Абрамовских

пепси
1

Нет. Это не хуйня. Кучка долбоебов, которые орут что-то от имени какой-либо организации и дискредитируют её. Никто не запрещает говорить "Я студент ВШЭ и вот я на митинге", а "Мы говорим от имени всех студентов и от имени ВШЭ"

Серьезно, у нас такая дичь постоянно, то Сорок-сороков от имени верующих верещит, то какая-нибудь шизоидная истеричка от имени всей оппозиции любит поговорить. 
 

Ответить

Владимир Дыркин

пепси
0

лизнули властям 

Ответить

Reddit

–1

Если ты противостоишь государству, и участвуешь политических баталиях, не привлекай к этому своих коллег

А если государство нарушает собственные законы и фальсифицирует выборы, привлекая к этому преподавателей?

Ответить

пепси

Reddit
0

"Нам похуй - лишь бы наша жопа была в теле и цела!"

Ответить

rdkl

0

Можно ли писать "Мы, 28% студентов 2 курса ВШЭ считаем, что ..."? Или такое тоже под запретом?

Ответить

Давид Гобронидзе

–1

Короче, сердобольные, как и всегда, пришли к единственному выводу: пусть лучше ВШЭ нахуй прикроют, демократия станет еще ближе. Так победим!

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