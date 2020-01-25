Им также запретили писать открытые письма от имени вуза или его структурного подразделения.

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Учёный совет Высшей школы экономики (ВШЭ) принял поправки к правилам внутреннего распорядка для студентов и преподавателей. Об этом пишет «Новая газета».

Согласно новым правилам, студентам и преподавателям теперь запрещено связывать себя с вузом при участии в политической деятельности. «В новой версии правил нет пункта о том, что нельзя высказывать мнение „от неопределённого числа“ студентов: нельзя только претендовать высказывание позиции от имени НИУ ВШЭ», — пишет журнал DOXA.

Ректор университета Ярослав Кузьминов пояснил, что «аффилиация с вузом — базовое правило студентов и сотрудников». «Если ты противостоишь государству, и участвуешь политических баталиях, не привлекай к этому своих коллег», — добавил он.

В правилах прописали, что критика вуза и его администрации не может являться действием, направленным на причинение ущерба администрации университета;

Из принятой версии правил исключили запрет на аффилиацию с вузом при ведении деятельности «вызывающей существенные разногласия в обществе». Против такой формулировки выступала часть членов Учёного совета, а также студенческий совет;

Студентам и преподавателям теперь нельзя «вести политическую деятельность на территории университета, территории, где проходят мероприятия, организованные университетом, и в информационных системах и сетях университета». Им также запретили выступать и писать открытые письма от имени вуза или его структурного подразделения, например, от лица студентов факультета;



Студенческие СМИ не включили в число студорганизаций, но разрешили им работать в качестве студенческих инициатив. Отличие в том, что первые получают финансирование от университета, вторые — нет;