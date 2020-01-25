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Им также запретили писать открытые письма от имени вуза или его структурного подразделения.
Учёный совет Высшей школы экономики (ВШЭ) принял поправки к правилам внутреннего распорядка для студентов и преподавателей. Об этом пишет «Новая газета».
Согласно новым правилам, студентам и преподавателям теперь запрещено связывать себя с вузом при участии в политической деятельности. «В новой версии правил нет пункта о том, что нельзя высказывать мнение „от неопределённого числа“ студентов: нельзя только претендовать высказывание позиции от имени НИУ ВШЭ», — пишет журнал DOXA.
Ректор университета Ярослав Кузьминов пояснил, что «аффилиация с вузом — базовое правило студентов и сотрудников». «Если ты противостоишь государству, и участвуешь политических баталиях, не привлекай к этому своих коллег», — добавил он.
Инициативная группа попыталась предоставить на заседании подписные листы с 4800 подписями студентов университета против принятия поправок, а также открытое письмо студентов и сотрудников зарубежных вузов, поддерживающих активистов. Но проректор ВШЭ Валерия Касамара заявила, что подписи нельзя принять, так как их «анонимно» собирала «анонимная» инициативная группа, которая является «прямым примером нанесения ущерба репутации университета».
Учёный совет Высшей школы экономики запретил студентам и преподавателям связывать себя с вузом при участии в политической деятельности
сказочные говноеды
Оно было бы адекватным, если бы успехи студентов ВШЭ тоже тогда отделяли от Универа, а то выиграет какую-нибудь олимпиаду студент, так Касамара первая побежит везде говорить, что это награда ВШЭ, а не студента
Так и в открытых письмах никто не пишет, что лично Касамара его подписала. Это все про принадлежность к университету, когда университету нужно показать, что студенты добиваются каких-то успехов или там должности высокие получают - то университет причастен, а как политическую позицию высказать, то нет. Так неправильно, либо ты причастен на 100%, либо не причастен на 100%, а так говорить, что на полшишечки - это нормальная позиция, странно
Артём, когда режим поменяется, то тебе будет тяжело
студенты добиваются каких-то успехов или там должности высокие получают
Это конкретные плоды образовательного процесса, за который отвечает ВШЭ. А за то, что кто-то там переел и пошел в поход за изгнание/воцарение Путина — не отвечает и отвечать не хочет.
Не нравится — идите и откройте свой ВУЗ, воины
В любой компании за такие вещи сразу увольняют, ни один сотрудник/учащийся не может высказывать личное мнение от имени организации, где он работает, если у него на то нет прав
что в нём адекватного? Если студента учреждения задерживают по беспределу, то преподаватели и руководство заведения обязаны делать заявления и выступать в его защиту.
ну и в чем Лебедев был неправ конкретно по данному вопросу?
если ща Мазанов от имени ТЖ зафигачит открытое письмо с мнением, что надо расстреливать негров и феминисток, его ТЖ по головке погладит за свободу слова или чё?
Лебедев уводит дискуссию в сторону прав университета, когда в этой всей истории обязательно нужно учитывать контекст, а именно: вышка была самым либеральным вузом с оппозиционными студентами, кремль вышку сейчас активно меняет и подгибает под себя, (вот предыстория https://www.rbc.ru/investigation/society/28/09/2015/56087c389a794702546d5127 )
То, что происходит с вышкой - ровно то же самое, что произошло когда-то со свободными СМИ, такими как лента.ру.
Нужно иметь говно вместо мозгов чтобы поддерживать решение ВУЗа в контексте полной картины событий.
Это не просто частники решили обезопасить себя от скандалов, это ВУЗ переходит под полный контроль администрации президента.
в данном контексте "было охуенно либерально, стало забито под пятку кремля" - согласен. но в контексте всё-таки прав университета ничего вопиющего в этих правилах нет и это действительно адекватная практика, когда недопустимо частное мнение (пусть и группы людей, многочисленность которой зачастую ничтожна на фоне общего количества организации) приравнивать к мнению организации
Да людям похуй на это все. Как обычно, у них просто есть своя личная Справедливость™, и весь мир должен ее признать в ущерб своим интересам.
Ну это же не так работает, не студент пишет от имени Универа, а студенты могут собраться и написать открытое письмо от факультета, кружка, вообще всех студентов
то есть в вашем примере, если бы Артём написал бы письмо от редакции и все журналисты тж, включая Звезду, подписали бы его, то это нормально, да
именно поэтому всякие Осетинские профсоюзов боятся ) что у нас принято такие инициативы убивать на корню, но вообще-то несогласие с руководством - это нормально
студенты могут собраться и написать открытое письмо от факультета, кружка, вообще всех студентов
Охуенная практика :)
если бы Артём написал бы письмо от редакции и все журналисты тж, включая Звезду, подписали бы его, то это нормально, да
что нормально-то? твой пример не подтверждает твою же позицию.
если бы Артем написал бы открытое письмо от редакции ТЖ о чём-то, что категорически неприемлемо владельцам Комитета, и это подписали бы все журналисты, включая Звезду - то все эти журналисты на следующий день пошли бы себе искать новую работу, а Комитет бы вел усиленный ор в твиттере на тему "мы не разделяем позицию этих поехавших, виновные наказаны и сосланы на мороз".
Не надо путать взгляды на ведение бизнеса и гражданскую позицию. Когда редакция Тж выпускает открытое письмо против пэйвола на ресурсе - то это странно. Но если редакция пишет, что они призывают не пользоваться пластиковыми стаканами и получает от этого по голове - то тут уже странно это считать нормальным.
есть редакционная политика, когда например, редакция против изменений конституции, а редакционная политика такая, что это наоборот поощряется, то тут тоже как бы может быть разбор полетов между инвесторами и журналистами, но тут скорее подчеркивает то, что журналистики у нас нет, поэтому редакционная политика у любого издания она всегда какая-то плавающая
ну так гражданскую позицию надо высказывать ОТ ГРАЖДАНИНА, а не от лица организации, к которой этот гражданин причастен. разве нет?
выступать и писать открытые письма от имени вуза или его структурного подразделения, например, от лица студентов факультета;
то есть вот студенты большинство на факультете против и они не могут высказать своё мнение?
Как жители планеты Земля
Звучит солиднее. Хороший бэкграунд. Просто когда называют свои регалии/происхождение это, по мнению говорящего, должно усилить его позицию.
факультет есть часть ВШЭ. и если эти студенты хотят транслировать свою позицию, которая расходится с позицией ВШЭ, то пусть это указывают и называют свою группу единомышленников как-то, чтобы было понятно, что это не есть мнение ВШЭ, а это конкретное мнение конкретной группы людей, которое может не совпадать с мнением остальных на факультете или в ВУЗе вцелом.
при этом твое понятие "большинство студентов" в данном случае расплывчато и размыто. окей, а если это 51% студентов факультета, а остальные с ними крайне несогласны, тут чё, тоже в твоей парадигме нормально приписывать мнение своей группы мнению всего факультета?
ощущение, что ты не допёр вообще о чем идет речь, но уже заранее крайне недоволен, потому что кококо не дают высказывать мнение кококо
Жителям дома тоже нужно запретить высказываться от имени жителей дома. "Мы, люди, которые так уж совпало проживаем в этом доме, хотим высказаться против"
если бы они были частным вузом, как в Штатах - тогда это было бы допустимо навязывать определенную корпоративную этику своим сотрудникам, а тут...
Хуйня какая-то. Как они могут запретить что-то, что на прямую не связано с деятельностью универа? Попахивает нормативным фарсом.
Они не запрещают политическую деятельность.
Они запрещают осуществлять политическую деятельность от лица ВУЗа. Из разряда
"Мы учащиеся в ВШЭ (весь марксистский кружок. Да он там есть) призываем к мировой социалистической революции"
Или
"Мы студенты ВШЭ (клуб Equality. Да они там тоже есть) за квоты для женщина и уголовку за хейт спич"
Естественно обычно содержание того что внутри () не подписывают.
В новой версии правил нет пункта о том, что нельзя высказывать мнение „от неопределённого числа“ студентов: нельзя только претендовать высказывание позиции от имени НИУ ВШЭ
Согласно правилам, они не могут обобщать себя.
А давай вести диалог по фактам, а не твоим предположениям?
Нет. Это не хуйня. Кучка долбоебов, которые орут что-то от имени какой-либо организации и дискредитируют её. Никто не запрещает говорить "Я студент ВШЭ и вот я на митинге", а "Мы говорим от имени всех студентов и от имени ВШЭ"
Серьезно, у нас такая дичь постоянно, то Сорок-сороков от имени верующих верещит, то какая-нибудь шизоидная истеричка от имени всей оппозиции любит поговорить.
Если ты противостоишь государству, и участвуешь политических баталиях, не привлекай к этому своих коллег
А если государство нарушает собственные законы и фальсифицирует выборы, привлекая к этому преподавателей?
Можно ли писать "Мы, 28% студентов 2 курса ВШЭ считаем, что ..."? Или такое тоже под запретом?
Короче, сердобольные, как и всегда, пришли к единственному выводу: пусть лучше ВШЭ нахуй прикроют, демократия станет еще ближе. Так победим!