Прямой эфир
По его мнению, программу нужно реализовать, потому что «жильё стареет».
Вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что необходима всероссийская программа реновации жилья. Об этом он рассказал в в эфире телеканала «Россия 1», передаёт ТАСС.
Хуснуллин пояснил, что жильё стареет «достаточно серьёзными темпами». По его мнению, это создаёт очень большую угрозу.
Мэрия Москвы запустила программу реновации в 2017 году. В списке под снос значатся более пяти тысяч домов, построенных в 1957–1968 годах. Реализацию этой программы курировал как раз Хуснуллин.
Больше муравейников богу муравейников
Кстати, а как там реновация идет? Ничего про нее не слышал давно.
Сужу по своему соседним дворам, построили на месте пятижтажек плотно многоподьездныедома дома 20+ этажей (хотя говорили, что будет невысокая застройка), солнечный свет в окно соседних домов светит редко(( вид из окна соответствуюший. Народу стало в десятки раз больше, война за парковочные места во дворах, места в детских садах, школах итд. В общем стало тесно, новые квартира по словам бывших одноклассников большего метража, но внутренняя отделка никакая и проблемы первый год с подачей воды, работой лифтов итд.
Первый дом, построенный непосредственно по реновации, в конце года сдадут только
https://stroi.mos.ru/news/novoie-zhil-ie-po-rienovatsii-budiet-sopostavimo-so-standartom-biznies-klassa
Источник сайт мэрии Москвы, у меня есть сомнения к объективности.
Был же осенью большой скандал по поводу высоток
Всего в 3-м микрорайоне в Покровском-Стрешневе в программу реновации вошли 11 домов площадью 52 800 кв. м. Также будут снесены гаражи, здание бывшего управления ГИБДД и несколько старых подстанций. Вместо этого там будут всего две крупные постройки: многоэтажный комплекс с несколькими секциями высотой от 12 до 24 этажей и 72-этажный небоскреб.
Что-то попадалось про образцово-показательный дом. Я так и не понял, хотят только его построить или уже построили.
Ну, инициатива-то разумная (с) Артём Мазанов
Это травля?
Он в курсе что в регионах у людей особо денег нет, кто там будет покупать? Да и не выгодно это будет застройщикам
Нет, выгодно. Друзья властей будут строить человейники на месте пятиэтажек за госденьги. Покупать их не будут, их будут раздавать.
От города зависит. Вот в Казани тема взлетит, мне кажется. Много хрущёвок в хороших районах.
чет хатянул он, прогнозировали раскатку передела сытной собственности по всей территории еще год назад
Только по нормальным законам надо делать. А то в Казани людей из аварийного жилья переселяют в выселки! Вот есть у человека квартира в центре Казани, а ему дают новое жильё в жопе Казани, куда добраться сложно даже и продать трудно этот неликвид (я про Салават Купере)! Не говоря уже про то, что переселяют в человечник...
А как в столице обстоят дела с этим?
По реновации - в пределах района (разумеется, можно переехать в другой, если у собственника есть такое желание), по аварийному сносу - в пределах города.
Погоди, то есть была частная квартира в центре, но за домом никто не следил, поэтому жилье стало аварийным и почему-то вместо него должны предоставить другое?
Вот например, был большой дом, но людей переселяют на окраину:
https://inkazan.ru/news/society/09-01-2018/v-kazani-zhiteley-mergasovskogo-doma-nachali-vyselyat-v-sudebnom-poryadke
Обратите внимание на стоимость "квадратного метра":
По словам жителей аварийного дома, до февраля этого года власти предлагали выплаты в расчете 11 тысяч рублей за квадратный метр.
11 000 за квадратный метр в самом центре Казани это смешно... У нас сейчас квадратный метр за 100 000 руб. переваливает.
Или вот: https://www.kzn.ru/meriya/press-tsentr/novosti/v-kazani-do-kontsa-2020-goda-rasselyat-16-avariynykh-domov/
Из самого центра Казани, где все удобства и цена земли просто зашкаливает, переселяют опять в Салават Купере. Туда даже добраться сложно, постоянные пробки. И это пригород без инфраструктуры и с копеечными домами.
Так на то и расчет же. Купил жилье в центре за дорого, теперь тебя выселяют в жопки мира, на твоем месте строят человейник низкого качества. Через 15 лет человейник начнет сыпаться + "ну нельзя же жить с такой плотностью" и снова переселение. И так по кругу. Инвесторам профит - населению п*зды, все нормально.
Так то ветхого жилья пиздец по всей стране. У нас на севере, где на триллионы добывают ресурсов, люди живут до сих пор в временных домах 60-х годов
TJ еще не взял комментарии у Водонаевой?
взять может только она
После митингов в МСК против реновации делать её по всей РФ? Ух прям, все чаще в ногу шмаляют.