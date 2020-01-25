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Артём Мазанов
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Вице-премьер Хуснуллин заявил о необходимости всероссийской программы реновации. Он курировал её в Москве Материал редакции

По его мнению, программу нужно реализовать, потому что «жильё стареет».

29 комментариев
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Вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что необходима всероссийская программа реновации жилья. Об этом он рассказал в в эфире телеканала «Россия 1», передаёт ТАСС.

Хуснуллин пояснил, что жильё стареет «достаточно серьёзными темпами». По его мнению, это создаёт очень большую угрозу.

Я считаю, что этот проект развивать необходимо для страны. Пока можем начать отрабатывать его на крупных городах, потому что реновация — это же огромные деньги, изменение уклада жизни. Не получится просто вот так его [проект] взять и начать. Его надо взвесить, оценить.

Марат Хуснуллин
вице-премьер

Мэрия Москвы запустила программу реновации в 2017 году. В списке под снос значатся более пяти тысяч домов, построенных в 1957–1968 годах. Реализацию этой программы курировал как раз Хуснуллин.

#новости #реновация

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29 комментариев
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Myemptyblog

20

Хуснуллин после ввода программы реновации по всей стране

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Илюхер XXIX

9

Больше муравейников богу муравейников

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Sergey Pal

Илюхер
1

Да и без реновации бог муравейников доволен.

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Антон Пострунин

1

Кстати, а как там реновация идет? Ничего про нее не слышал давно.

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Словесный Интервент

Антон
9

Сужу по своему соседним дворам, построили на месте пятижтажек плотно многоподьездныедома дома 20+ этажей (хотя говорили, что будет невысокая застройка), солнечный свет в окно соседних домов светит редко(( вид из окна соответствуюший. Народу стало в десятки раз больше, война за парковочные места во дворах, места в детских садах, школах итд. В общем стало тесно, новые квартира по словам бывших одноклассников большего метража, но внутренняя отделка никакая и проблемы первый год с подачей воды, работой лифтов итд. 

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Антон Пострунин

Словесный
0

😂😂😂😂

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Andrew Lobachev

Словесный
0

Первый дом, построенный непосредственно по реновации, в конце года сдадут только

https://stroi.mos.ru/news/novoie-zhil-ie-po-rienovatsii-budiet-sopostavimo-so-standartom-biznies-klassa

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Ekkie

Andrew
0

Проблевался от приторного видоса. Очень жирно мажут. 

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Словесный Интервент

Andrew
0

Источник сайт мэрии Москвы, у меня есть сомнения к объективности.

Был же осенью большой скандал по поводу высоток

 Всего в 3-м микрорайоне в Покровском-Стрешневе в программу реновации вошли 11 домов площадью 52 800 кв. м. Также будут снесены гаражи, здание бывшего управления ГИБДД и несколько старых подстанций. Вместо этого там будут всего две крупные постройки: многоэтажный комплекс с несколькими секциями высотой от 12 до 24 этажей и 72-этажный небоскреб.

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Sergey Pal

Антон
0

Что-то попадалось про образцово-показательный дом. Я так и не понял, хотят только его построить или уже построили.

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Алексей Логачев

2

Ну, инициатива-то разумная (с) Артём Мазанов

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Roman Golovin

Алексей
0

Это травля?

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Алексей Логачев

Roman
0

Нет

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Roman Golovin

Алексей
0

Тогда лайк

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Kyler

0

Он в курсе что в регионах у людей особо денег нет, кто там будет покупать? Да и не выгодно это будет застройщикам

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Антон Пострунин

Kyler
2

Нет, выгодно. Друзья властей будут строить человейники на месте пятиэтажек за госденьги. Покупать их не будут, их будут раздавать.

Ответить

Илья Волочков

Kyler
0

От города зависит. Вот в Казани тема взлетит, мне кажется. Много хрущёвок в хороших районах.

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ouxen

0

чет хатянул он, прогнозировали раскатку передела сытной собственности по всей территории еще год назад

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Илья Волочков

0

Только по нормальным законам надо делать. А то в Казани людей из аварийного жилья переселяют в выселки! Вот есть у человека квартира в центре Казани, а ему дают новое жильё в жопе Казани, куда добраться сложно даже и продать трудно этот неликвид (я про Салават Купере)! Не говоря уже про то, что переселяют в человечник...

А как в столице обстоят дела с этим?

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Andrew Lobachev

Илья
0

По реновации - в пределах района (разумеется, можно переехать в другой, если у собственника есть такое желание), по аварийному сносу - в пределах города.

Ответить

Roman Golovin

Илья
0

Погоди, то есть была частная квартира в центре, но за домом никто не следил, поэтому жилье стало аварийным и почему-то вместо него должны предоставить другое?

Ответить

Илья Волочков

Roman
0

Вот например, был большой дом, но людей переселяют на окраину:

https://inkazan.ru/news/society/09-01-2018/v-kazani-zhiteley-mergasovskogo-doma-nachali-vyselyat-v-sudebnom-poryadke

Обратите внимание на стоимость "квадратного метра":
По словам жителей аварийного дома, до февраля этого года власти предлагали выплаты в расчете 11 тысяч рублей за квадратный метр.

11 000 за квадратный метр в самом центре Казани это смешно... У нас сейчас квадратный метр за 100 000 руб. переваливает.

Ответить

Илья Волочков

Илья
0

Или вот: https://www.kzn.ru/meriya/press-tsentr/novosti/v-kazani-do-kontsa-2020-goda-rasselyat-16-avariynykh-domov/

Из самого центра Казани, где все удобства и цена земли просто зашкаливает, переселяют опять в Салават Купере. Туда даже добраться сложно, постоянные пробки. И это пригород без инфраструктуры и с копеечными домами.

Ответить

badResistor

Илья
0

Так на то и расчет же. Купил жилье в центре за дорого, теперь тебя выселяют в жопки мира, на твоем месте строят человейник низкого качества. Через 15 лет человейник начнет сыпаться + "ну нельзя же жить с такой плотностью" и снова переселение. И так по кругу. Инвесторам профит - населению п*зды, все нормально.

Ответить

Андрей Рядькин

0

Так то ветхого жилья пиздец по всей стране. У нас на севере, где на триллионы добывают ресурсов, люди живут до сих пор в временных домах 60-х годов

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Иван Семёныч

0

TJ еще не взял комментарии у Водонаевой? 

Ответить

badResistor

Иван
0

взять может только она

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Иван Семёныч

badResistor
0

"У кого нет миллиарда, могут идти в жопу!"

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Kir Kirsky

0

После митингов в МСК против реновации делать её по всей РФ? Ух прям, все чаще в ногу шмаляют.

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