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Артём Мазанов
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Helsingin Sanomat: в 2019 году на дорогах Хельсинки не погиб ни один пешеход. Такой показатель достигнут впервые Материал редакции

На дорогах Хельсинки в 2019 году погибли три человека: двое передвигались на мотоциклах, один — на легковой машине.

6 комментариев
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В 2019 году на дорогах Хельсинки не погиб ни один пешеход. Об этом пишет газета Helsingin Sanomat со ссылкой на предварительные данные о несчастных случаях, сообщённых в полицию.

Газета уточняет, что такой показатель достигнут впервые с 1960 года, когда дорожно-транспортные происшествия начали точечно регистрировать.

По данным журналистов, в ДТП в Хельсинки в 2019 году погибли три человека: двое ехали на мотоциклах, а один — на легковой машине. Это назвали низким показателем: за последнее десятилетие среднее число погибших составляло семь человек в год. Всего в ДТП в Хельсинки в 2019 году пострадали 400 человек, в их числе 80 пешеходов.

Транспортный инженер в беседе с газетой рассказал, что одна из причин такого низкого показателя — новые ограничения скорости: 30 км/ч для жилых и центральных улиц, а также 50 км/ч для центральных улиц в пригородных районах города.

Похожий показатель был достигнут в 2019 году в Осло. Там за год на дорогах не погиб ни один пешеход или велосипедист.

Исследование: В 2019 году на дорогах Осло не…
За год в городе было зарегистрировано единственное ДТП со смертельным исходом.
tjournal.ru

#новости #финляндия

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6 комментариев
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Дмитрий Орлов

8

Финляндия – Россия без большевиков. Вот тут жаль

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Сергей Васильев

Дмитрий
–4

Орлов — человек после большевизма. Все мозги уплыли на запад.

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Дмитрий Орлов

Сергей
0

Жаль

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bro mi

0

Просто они не упоминают сколько инфарктов произошло на 10 лет раньше из-за подгоревших жоп нещадно опаздывающих чиновников и сарарименов.

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Никита Россихин

0

Интересно, сколько у них подземных переходов?

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RJ

Никита
0

В центре Хельсинки есть парочка.

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