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Симптомы, напоминающие простуду или грипп, проявляются уже на поздних стадиях болезни.
Китайские врачи назвали первые признаки заражения новым коронавирусом: диарея, тошнота и другие проблемы с пищеварительной системой. Об этом пишет агентство «Синьхуа».
Среди других возможных первых признаков заражения — головные боли, учащённое сердцебиение и ощущение стеснённости грудной клетки.
Врачи пояснили, что у некоторых инфицированных не наблюдались ранее озвученные симптомы болезни: повышение температуры и кашель. По данным медиков, они появляются уже на поздних стадиях болезни.
Число заразившихся коронавирусом в Китае уже превысило две тысячи человек. Еще у почти 2,7 тысяч человек этот диагноз подозревается. Число погибших от вируса увеличилось до 56 человек.
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