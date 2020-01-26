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Артём Мазанов
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Китайские врачи назвали первые признаки заражения новым коронавирусом: диарея, тошнота и головные боли Материал редакции

Симптомы, напоминающие простуду или грипп, проявляются уже на поздних стадиях болезни.

7 комментариев
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Дезинфекция общественных мест в Китае​ Снимок Reuters

Китайские врачи назвали первые признаки заражения новым коронавирусом: диарея, тошнота и другие проблемы с пищеварительной системой. Об этом пишет агентство «Синьхуа».

Среди других возможных первых признаков заражения — головные боли, учащённое сердцебиение и ощущение стеснённости грудной клетки.

Врачи пояснили, что у некоторых инфицированных не наблюдались ранее озвученные симптомы болезни: повышение температуры и кашель. По данным медиков, они появляются уже на поздних стадиях болезни.

Число заразившихся коронавирусом в Китае уже превысило две тысячи человек. Еще у почти 2,7 тысяч человек этот диагноз подозревается. Число погибших от вируса увеличилось до 56 человек.

#новости #вирусизкитая

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7 комментариев
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Дитковский

31

Каждый раз когда захожу на тж

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Дмитрий Орлов

Дитковский
3

Ржака века

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Виталий Лановой

1

Отлично, можно не гуглить симптомы.

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Никон Макиенко

1

У меня уже лет 15 коронавирус получается

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Александра Утёнкова

1

@Илья Тимофеев может мы уже больны? 

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Aleksej Fedko

0

Фух, я спокоен

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Рома Диманчук

0
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