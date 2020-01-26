Свежее
Новая запись
Уведомления Пометить все как прочитанные
Уведомлений пока нет
Пишите хорошие статьи, комментируйте,
и здесь станет не так пусто

Прямой эфир

Оперативные новости со всего мира
Подписаться на push-уведомления
Новости
Артём Мазанов
315

Городской совет Нью-Йорка принял законопроект, запрещающий предприятиям не принимать наличные Материал редакции

Инициативу поддержал мэр, она может стать законом до конца 2020 года.

14 комментариев
В закладки

23 января городской совет Нью-Йорка принял законопроект, который запрещает ресторанам и другим торговым заведениям отказывать в приёме наличных. Об этом пишет газета New York Post.

Инициатива также запрещает предприятиям устанавливать для посетителей с наличными более высокие цены за свои услуги. Согласно документу, предприятия, которые отказываются от наличных, оштрафуют на тысячу долларов за первое нарушение и на 1,5 тысячи за повторное.

Нью-Йорк не может себе позволить оставить позади 25% местных жителей, которые не используют банковские услуги или используют их в неполной мере.

Ричи Торрес
член городского совета

Мэр города Билл де Блазио поддержал законопроект, он может стать законом до конца 2020 года. Газета пишет, что аналогичные инициативы уже приняты в других городах США, включая Сан-Франциско и Филадельфию.

#новости #сша

Новости
Подписан
Отписаться
Китайские врачи назвали первые признаки заражения новым коронавирусом: диарея, тошнота и головные боли
Симптомы, напоминающие простуду или грипп, проявляются уже на поздних стадиях болезни.
1
{ "author_name": "Артём Мазанов", "author_type": "editor", "tags": ["\u0441\u0448\u0430","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438"], "comments": 14, "likes": 4, "favorites": 1, "is_advertisement": false, "subsite_label": "news", "id": 138754, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Sun, 26 Jan 2020 11:28:43 +0300", "is_special": false }
Создать объявление на TJ
Промо на TJ
Создайте своё объявление за пару кликов
Попробовать
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
{ "id": 138754, "author_id": 132211, "diff_limit": 1000, "urls": {"diff":"\/comments\/138754\/get","add":"\/comments\/138754\/add","edit":"\/comments\/edit","remove":"\/admin\/comments\/remove","pin":"\/admin\/comments\/pin","get4edit":"\/comments\/get4edit","complain":"\/comments\/complain","load_more":"\/comments\/loading\/138754"}, "attach_limit": 2, "max_comment_text_length": 5000, "subsite_id": 245416, "last_count_and_date": null }
14 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Женя Яночкин

2

Подождите, а с чего вообще рестораны и тд хотят принимать только безнал? С него же еще комиссию банку за эквайринг платить?

Ответить

Давид Гобронидзе

Женя
1

Безопасность и возня с инкассацией?

Ответить

Женя Яночкин

Давид
0

Разве по штатам часто гуляют поддельные банкноты?)

Ответить

Давид Гобронидзе

Женя
0

Я про ограбления.

Ответить

Женя Яночкин

Давид
0

А, в принципе да, логично

Ответить

Евгений Лазарев

Женя
0

Потому что наличные неудобны не только для потребителя, но и для бизнеса. Под безопасностью он имел ввиду, что если в магазине нет наличных его не хочется грабить, не честный кассир не украдёт оттуда денег и т.д. 

жду с нетерпением когда эти бесполезные бумажки отменят)

Ответить

Eldar

2

Отстают от России по уровню распространенности технологий лет на 7.

Ответить

Bremedy

0

Странно что в России ситуация ровно наоборот, все хотят наличные, особенно почему то за сиги в ларьках

Ответить

Mykola Glushchenko

Bremedy
0

Мб так меньше гемороя с отчетами

Ответить

3216q114

Mykola
1

С налогами.  С точки примерно 150к за три месяца экономии на налогах и проценте за эквайринг.

Ответить

Станислав Есин

3216q114
0

Многие выдают нормальный полноценный чек за наличку и не скрывают, что хотят сэкономить 2% за терминал 

Ответить

Давид Гобронидзе

Bremedy
0

Особенно почему-то за героин

Ответить

Люц Шнайдер

Bremedy
0

Ни разу не встречал в России отказ от оплаты картами, а вот в Европе встречал ограничения, когда можно оплатить только наличными. 

Ответить

Stan Majors

0

Значит еще лет десять они поудивляются чистым купюрам наших туристов

Ответить
Написать комментарий...
Обсуждаемое
Разборы
Что происходит вокруг дела Наамы Иссахар: Путин намекает, что «всё будет хорошо», но ждёт просьбы о помиловании
На родине за израильтянку вступились президент и премьер-министр, а мать девушки считает её жертвой «политических игр».
121
Новости
ВШЭ запретила студентам и преподавателям связывать себя с вузом при участии в политической деятельности
Им также запретили писать открытые письма от имени вуза или его структурного подразделения.
144
Новости
National Life: в Финляндии поддерживающую мигрантов женщину, предположительно, убил её парень-мигрант
Девушка считала белых мужчин ничтожествами и то, что арабы лучше их.
173
Популярное за три дня
Интернет и мемы
23
Новости
Глава Чувашии вручил пожарным ключи от служебных машин. Сотруднику МЧС пришлось подпрыгнуть, чтобы забрать их
Действия главы республики восприняли как издевательство.
164
Интернет и мемы
Так?
15

Прямой эфир

Евгений Лазарев

Городской совет Нью-Йорка…

Виталий Иванович…

Запись в подсайте Twitter

Станислав Есин

Городской совет Нью-Йорка…

Наденька

Запись в подсайте Twitter

Женя Яночкин

Городской совет Нью-Йорка…

Давид Гобронидзе

Городской совет Нью-Йорка…

Женя Яночкин

Городской совет Нью-Йорка…

Matthew Zaitsev

🤔

Люц Шнайдер

Городской совет Нью-Йорка…

Женя Яночкин

«Пойман с поличным»: очевидец…

Паша Красников

Запись в подсайте Twitter

Давид Гобронидзе

Городской совет Нью-Йорка…

Bremedy

Винтажные журналы о дизайне

3216q114

Городской совет Нью-Йорка…

Давид Гобронидзе

Городской совет Нью-Йорка…

Дмитрий Некрасов

Российские власти потратили на…

Mykola Glushchenko

Городской совет Нью-Йорка…

Mircurt

Винтажные журналы о дизайне

Паша Красников

Запись в подсайте Twitter

Bremedy

Городской совет Нью-Йорка…
[ { "id": 1, "label": "100%×150_Branding_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox_method": "createAdaptive", "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "ezfl" } } }, { "id": 2, "label": "1200х400", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "ezfn" } } }, { "id": 3, "label": "240х200 _ТГБ_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "i", "ps": "cndo", "p2": "fizc" } } }, { "id": 4, "label": "Article Branding", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "cfovy", "p2": "glug" } } }, { "id": 5, "label": "300x500_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "ezfk" } } }, { "id": 6, "disable": true, "label": "1180х250_Interpool_баннер над комментариями_Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "h", "ps": "clmf", "p2": "ffyh" } } }, { "id": 7, "label": "Article Footer 100%_desktop_mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "byswn", "p2": "fjxb" } } }, { "id": 8, "label": "Fullscreen Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fjoh" } } }, { "id": 9, "label": "Fullscreen Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fjog" } } }, { "id": 10, "disable": true, "label": "Native Partner Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "clmf", "p2": "fmyb" } } }, { "id": 11, "disable": true, "label": "Native Partner Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "clmf", "p2": "fmyc" } } }, { "id": 12, "label": "Кнопка в шапке", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fdhx" } } }, { "id": 13, "label": "DM InPage Video PartnerCode", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox_method": "createAdaptive", "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "h", "ps": "cndo", "p2": "flvn" } } }, { "id": 14, "label": "Yandex context video banner", "provider": "yandex", "yandex": { "block_id": "VI-223677-0", "render_to": "inpage_VI-223677-0-130073047", "adfox_url": "//ads.adfox.ru/228129/getCode?pp=h&ps=cndo&p2=fpjw&puid1=&puid2=&puid3=&puid4=&puid8=&puid9=&puid10=&puid21=&puid22=&puid31=&puid32=&puid33=&fmt=1&dl={REFERER}&pr=" } }, { "id": 15, "label": "Баннер в ленте на главной", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "byudv", "p2": "ftjf" } } }, { "id": 16, "label": "Кнопка в шапке мобайл", "provider": "adfox", "adaptive": [ "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "ccydt", "p2": "ftwx" } } }, { "id": 17, "label": "Stratum Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fzvb" } } }, { "id": 18, "label": "Stratum Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "tablet", "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fzvc" } } }, { "id": 20, "label": "Кнопка в сайдбаре", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "chfbk", "p2": "gnwc" } } } ]