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Инициативу поддержал мэр, она может стать законом до конца 2020 года.
23 января городской совет Нью-Йорка принял законопроект, который запрещает ресторанам и другим торговым заведениям отказывать в приёме наличных. Об этом пишет газета New York Post.
Инициатива также запрещает предприятиям устанавливать для посетителей с наличными более высокие цены за свои услуги. Согласно документу, предприятия, которые отказываются от наличных, оштрафуют на тысячу долларов за первое нарушение и на 1,5 тысячи за повторное.
Мэр города Билл де Блазио поддержал законопроект, он может стать законом до конца 2020 года. Газета пишет, что аналогичные инициативы уже приняты в других городах США, включая Сан-Франциско и Филадельфию.
Подождите, а с чего вообще рестораны и тд хотят принимать только безнал? С него же еще комиссию банку за эквайринг платить?
Безопасность и возня с инкассацией?
Разве по штатам часто гуляют поддельные банкноты?)
Я про ограбления.
Потому что наличные неудобны не только для потребителя, но и для бизнеса. Под безопасностью он имел ввиду, что если в магазине нет наличных его не хочется грабить, не честный кассир не украдёт оттуда денег и т.д.
жду с нетерпением когда эти бесполезные бумажки отменят)
Странно что в России ситуация ровно наоборот, все хотят наличные, особенно почему то за сиги в ларьках
Мб так меньше гемороя с отчетами
Многие выдают нормальный полноценный чек за наличку и не скрывают, что хотят сэкономить 2% за терминал
Ни разу не встречал в России отказ от оплаты картами, а вот в Европе встречал ограничения, когда можно оплатить только наличными.