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Инициативу поддержал мэр, она может стать законом до конца 2020 года.
23 января городской совет Нью-Йорка принял законопроект, который запрещает ресторанам и другим торговым заведениям отказывать в приёме наличных. Об этом пишет газета New York Post.
Инициатива также запрещает предприятиям устанавливать для посетителей с наличными более высокие цены за свои услуги. Согласно документу, предприятия, которые отказываются от наличных, оштрафуют на тысячу долларов за первое нарушение и на 1,5 тысячи за повторное.
Мэр города Билл де Блазио поддержал законопроект, он может стать законом до конца 2020 года. Газета пишет, что аналогичные инициативы уже приняты в других городах США, включая Сан-Франциско и Филадельфию.
Отстают от России по уровню распространенности технологий лет на 7.
Близкий живёт на Мичиганщине и где-то раз в пару лет приезжает в Россию. Говорит, что в части платёжных инструментов это выглядит путешествием из 90-х и обратно. Например, на Мичиганщине он почти не видит людей, расплачивающихся через КПК, не говоря уже о часах. Повсеместно в ходу бумажные чеки, которые Россия вообще проскочила.
Россия вообще много чего проскочила благодаря тому, что в совке не было нихерашечки. Шах и мат, капиталисты!
Почему вы позволяете себе так безкультурно и неуважительно писать “на Мичиганщине”, вроде взрослый человек, но такой жалкий
*так безкультурно и неуважительно писать “на Мичиганщине”*
Александр, русский язык Вам не родной? 🤔
В русском языке это литературная норма. Например, Волынщина («Усадьба Волынщина-Полуэктово»), Черниговщина, Нью-Йоркщина, Мичиганщина, Вологодщина и пр. 🤷🏼♂️😊
—
Как минимум это просто не красиво, с учетом вашей ватной повесткой на этом сайте, уж простите
С вашей стороны еще больше неуважения было проявленные, да еще и неграмотность
В Нью Йорке с этим уже более-менее нормально всё. В крупных сетях каждый второй платит эпплпеем.
Илья, как вижу в этом обсуждении, и в России в этом смысле большие региональные различия. Некоторые мессаги читаю с широко открытыми глазами. 🤷🏼♂️😁
Все зависит от того, где он живёт. Если где-то в сельской местности, то да. Фермеры не декларируют кучу доходов и носят кэш.
а Россия для вас это только столица,да? Все время все судят о России через призму Москвы. Если в России все так круто с платежами через часы. То получается у 80% людей умные часы где нибудь в Челябинске? Где средний доход меньше, чем эти часы стоят.
в любой пизде россии можно бесконтактно расплатиться, если уж только не деревня
*Все зависит от того, где он живёт.*
Sterling Heights. В нерабочие дни любит путешествовать с женой и дочкой по Мичиганщине. Затем пишет мне пространные иллюстрированные отчёты с кучей подробностей, которые я люблю.
Мы дружим ≈18 лет, это первый и единственный мой настоящий друг, а также последний близкий человек. Он дважды спасал мне жизнь, жертвуя многим. А ещё я думаю, что у него отсутствует способность врать — вижу это через его отношения с другими людьми. До нашего знакомства я и не знал, что в мире существуют такие люди.
*Россия для вас это только столица, да?*
Россия для меня это то, что я знаю, — мои места. Россия слишком большая, чтобы о ней мог говорить один человек. Раз за разом узнаю всё о новых и новых региональных различиях, нередко радикальных. Когда говорю о России, почти всегда говорю только о своих местах.
*Всё время все судят о России через призму Москвы.*
Москва от меня на расстоянии ≈6 500 км по прямой, где-то далеко в глубинке. Для моего сознания Москва, Нью-Йорк, Лондон и прочее подобное это объекты ≈ одного порядка. Такие же чужие и незнакомые, как, например, Луна. Все мои знания об этих объектах «из одной бочки».
*Где средний доход меньше, чем эти часы стоят.*
Тим, как вижу, люди в России склонны прибедняться. Ну, мои земляки точно. В то же время, благодаря своей профессии, я долгое время получал точную инфу об доходах земляков самого разного рода занятий.
Например, когда-то давно пару лет исполнял обязанности главврача в одном частном лу. Наши врачи также работали в гослу, где зарабатывали в 4x меньше. Когда их спрашивали о размере з/п и было невежливо не ответить, они называли з/п только в гослу.
В 2017 у меня был зак. Он имел статус безработного и получал символическое пособие (≈5 000 ₽). Реальный же его доход составлял ≈600 000 ₽, но знали об этом только он, его жена и я. Всем прочим людям, даже самым близким, он говорил «Пока не работаю, живу на пособие и сижу на шее у жены… 🤷🏼♂️».
У меня ещё немало подобных историй из собственного опыта наблюдений. Поэтому к инфе «в России 19 млн бедных» отношусь со скепсисом. Все известные мне реально бедствующие люди это либо одинокие инвалиды, либо лодыри, не желающие ни усердно учиться, ни усердно работать или, что намного лучше, трудиться.
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В Японии все ещё есть места, где только наличка и удивляются, когда пытаешься бесконтактной картой расплатиться или телефоном. А ещё есть чековые книжки (немного не такие как в Америке).
Там же и в Израиле в ходу диски...(сейчас не про оплату)
Сначала не понял, как это платить дисками...
Потом понял, что это не про оплату.
В этом плане нет, многие кафе и рестораны отматываются неработающими терминалами, в транспорте не всегда можно оплатить картой. Так что обязаловка всегда принимать карты и нам не помешает
Потребителей бы так же пересадить.
Что Вы имеете в виду?
Ну, в Нью-Йорке безналом пользуются 75% жителей.
В России, как говорит ЦБ, в 2019-м году было плюс-минус 188 млн активных карт. Примерно треть операций по ним — снятие наличных денег. Чисто субъективно допускаю, что в среднем у одного гражданина есть полторы-две карты.
Короче говоря, по моему мнению, реальное использование безнала у потребителей явно меньше 50%. Среди пожилых, наверняка, сильно меньше.
Пока сверялся, вот что нашел: https://bankir.ru/publikacii/20170414/80-rossiyan-polzuetsya-bankovskimi-kartochkami-10008802. В миллионниках — 50/50, в регионах — 40/60. Не так плохо, кстати, как я думал.
Ну если судить по моей провинции и личным наблюдениям, не большинство, но много кто из стариков освоили безнал, даже мой сосед 60 летний алкаш и тот платит картой по касанию
Давид, меня несказанно радует, что в моём де факто селе на острове в Тихом океане сейчас можно обходиться без ретроденег совсем. В 2019 потратил ретроденег не более двух тыщ. В этом году, highly likely, не потрачу их нисколько. 😁👍
Подождите, а с чего вообще рестораны и тд хотят принимать только безнал? С него же еще комиссию банку за эквайринг платить?
Потому что наличные неудобны не только для потребителя, но и для бизнеса. Под безопасностью он имел ввиду, что если в магазине нет наличных его не хочется грабить, не честный кассир не украдёт оттуда денег и т.д.
жду с нетерпением когда эти бесполезные бумажки отменят) лет 5 уже не использую наличные, удивлен вообще что люди младше 50 пользуются ими, хотя их с каждым годом все меньше)
жду с нетерпением когда эти бесполезные бумажки отменят) и товарищ майор наконец-то вставит в меня анальный зонд до щелчка)
Пофиксил, не благодари.
Да, все так. Когда у меня наличные я неуязвим для товарища майора, но только рубль попадает мне на карту я сразу в опасности!!! Это такой бред что даже лень спорить, надеюсь ты просто тролишь))
Я сам только за безнал) Наличных почти никогда нет, снимаю их только при надобности. А в последнее время вообще только Apple Pay)
Наличных почти никогда нет, снимаю их только при надобности.
При какой надобности?
Кстати, я ни разу в жизни не снимал ретроденьги в банкомате. А вообще юзал банкомат только пару раз (получал логин-пароль). Ибо без надобности.
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При какой надобности?
В наших странах большое количество торговых точек принципиально не ставят себе терминал. В основном это точки на рынках и какие-то мелкие магазинчики, у которых владельцы очень не хотят уходить из совка, 90-ых и нулевых.
Так же очень распространено - "извините, терминал сегодня не работает". Обычно так бывает, когда владельцу вдруг понадобились наличные (которые скорее всего пойдут мимо кассы) и он просит своих продавцов говорить о том, что терминал по техническим причинам не работает. Хотя любой трезвый человек знает о том, что при минимальных неисправностях терминала, сотрудники из банка прилетают пулей.
При таком раскладе в 80% случаев я ухожу из этого магазина, в остальных 20% при наличии банкомата по близости иду снимать деньги)
Смотри, у меня эквайринг Сбербанка. 3% с каждого платежа банку.
+2000 рублей за обслуживание бизнес карты(у которой никакого функционала, нужна только для перевода на обычную карту) +2000 за обслуживание обычной карты(чтобы иметь доступ к деньгам).
Но, снимать в месяц без комиссии с бизнес счёта можно только до 150 000, всё остальное с комиссией 3%. То есть все услуги дорожают на 6-7%.
Так разве это главный расходник при оплате картой? Налоговая видит весь оборот точки и доначисляет НДС и прочее вроде процента по упрощенке, разве нет?
Часто бывает ситуация, что заказывая в неизвестном мне интернет-магазине, я выбираю оплату при получении, и в 60% случаев это только наличка
*жду с нетерпением когда эти бесполезные бумажки отменят*
Я тоже жду с большим нетерпением.
*лет 5 уже не использую наличные*
До недавнего времени тратил пару тыщ в год из-за такси. После появления у нас «Яндекс.Такси» и эта необходимость отпала.
*удивлен вообще, что люди младше 50 пользуются ими*
Евгений, это эйджизм. Например, мне 56 и я давно даже банковские карты в руках не держал. 🤷🏼♂️
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Просто я думал что, если не написать про возраст придут моралисты и скажут, а что бабушкам пенсионеркам делать прикажете?! Но удар пришёл откуда не ждал)))
🤣
Ну, когда-то давно мне пришлось приложить над собой некоторые усилия, чтобы перестать воспринимать детей как Untermenschen’ов. От эйджизма в отношении старших людей меня легко, быстро и просто избавил 4pda. Одному из самых первых моих наставников в деле перепрошивки дивайсов было изрядно за 60. А вообще самому старшему моему там плодотворному собеседнику было 74 года. 😁
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А тебе пример Навального ничего не говорит? По щелчку пальцев товарища майора у всех членов фбк заблокировали все счета. Это же концентрация невероятной власти в руках номенклатуры. Наличие - инструмент свободы. Ну на крайний случай криптовалюты.
То что ты говоришь похоже примерно на это: «не пользуйтесь пластиковыми стаканчиками за них могут посадить в тюрьму».
это во-первых, а во-вторых у всего есть свои недостатки, но преимущество безналичных платежей над наличными очевидно. Так же как очевидны преимущества отказа от привязки доллара к золоту, или, например, автомобиля над гужевой повозкой. Безнал может отобрать майор, а нал тот же майор, бандит, сам можешь потерять, забыть куда спрятал и т.д.
А люди которые доверяют криптовалютам больше чем банкам у меня вызывают смех)))) 😂
хорошее в отвязывании доллара от золота
Ну шуе, как говорится.
Я согласен что это удобно, но тоталитарному режиму от этого ещё удобнее.
Наверное, ты Сбербанку больше чем биткоину доверяешь?
Сбербанку не очень доверяю, но безусловно он надежнее биткоина)
что такое шуе?)
Кто использует карту вместо наличности, тот тратит деньги чаще и больше. Я не старпер и пользовался электронными деньгами, когда про них еще мало кто знал, но сейчас все чаще перехожу на наличную оплату. Выгоды от оплатой картой почти нет, все бонусные программы урезаны или постоянно урезаются, а когда в кармане немного кэша, лень идти до банкомата.
Ну да, чаще и больше тратят, заставь меня сейчас пользоваться наличными я бы вообще наверное деньги тратить перестал)) очень странное решение от вас, если честно. Не знаю, сколько денег мне должны предложить в месяц, что бы я перешёл на наличную оплату, но тысяч за 10-15 точно не согласился бы)
Ну с такими запросами, вас точно меньше 2%
Таких ярых фанатов как я, наверное, не очень много, но людей которые пользуются активно безналом, если не учитывать совсем уж отсталые страны, думаю все же большенство.
у меня наоборот, наличку легко трачу очень, а вот с картой все затраты вижу и плакать хочется.
С наличкой ты же не осознаешь до конца сколько там именно денег, это нужно пересчитывать и т.д. С картой такой проблемы не может быть, а так есть куча приложений контролирующих расходы.
Бизнес теряет 2% и рабочий день на твоей оплате с карты.
У нас почти везде 1.5%. Про рабочий день не понял)
Деньги не сразу зачисляются тебе. И 1,5% есть, но тогда оборудование твое. И оборот неслабый.
Что значит теряет? А на инкассации он тоже теряет? На аренде, коммунальных платежах? Может он все таки получает прибыль на моей оплате картой? Если мне предложат выбор наличными или никак, я выберу никак)
Безопасность и возня с инкассацией?
Разве по штатам часто гуляют поддельные банкноты?)
Я про ограбления.
Женя, ретроденьги влекут расходы, например, на их обработку, хранение и инкассацию. Не говоря уже о высоком риске преступного посягательства. Расходы же на эквайринг неумолимо снижаются.
Женя, наличные влекут расходы, например, на их обработку, хранение и инкассацию.
Тут согласен
Расходы же на эквайринг неумолимо снижаются.
Тут не совсем. Уже несколько лет наши банки держут плюс минус одну и ту же планку в комиссии, хотя для них обслуживание серверов становится всё дешевле и дешевле.
*Уже несколько лет наши банки держут плюс минус одну и ту же планку в комиссии*
Видел новость о принудительном снижении цены эквайринга в России. Ибо ситуация с ним похожа на ситуацию, например, с SMS’ками или роумингом. Себестоимость эквайринга уже давно буквально «копейки», рентабельность как на наркоте. В то же время относительно высокая цена эквайринга тормозит внедрение безналичных платежей. Поэтому законодатель удумал снизить максимальный размер эквайринга в 10x. Жду не дождусь… 🤷🏼♂️😁
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в Берлине парикмахерша созналась, что не очень любит принимать наличные, потому что платит какую-то комиссию, когда везет их в банк, чтобы положить на счет. карты не принимает тоже из-за комиссий. в общем, ПейПалом плачу через Family&Friends ;D
в соседнем ресторане сказали, что Визы и Мастеркарды не принимают, т.к. должны платить 7 евро с каждой транзакции (при среднем чеке 20-25 евро на человека).
Европа это вообще забудь) Если еду туда, то всегда беру намного больше наличных, чем на карте) Карты почти нигде не хотят принимать, особенно если какой-то частный магазин / заведение или еще что. Уже столько раз обжёгся, что забил)
что Визы и Мастеркарды не принимают
Да, часто можно встретить табличку "Принимаем только Maestro"
Не знаю о какой Европе идёт речь, но в Европе, в которой я живу я наличные снимал последний раз даже не помню когда. Даже детям карманные деньги перечисляю на "детские" карты. Блин, да на кристмас маркте можно заплатить картой.
UPD: А, вспомнил: снимал как-то для проката лыж, надо было залог 100 ойро оставить, а заблочить как это делает, например, бензоколонка они не умеют. Пришлось топать в банкомат, да.
Да, часто можно встретить табличку "Принимаем только Maestro"
Никогда даже не слышал. Единственное что подобное встречалось - это "мы не принимаем Dinners club"(кто это вообще?).
Все это повсеместно я встречал в Австрии, Германии, Польше, Нидерландах, Греции и Франции. В основном речь про столицы)
За остальные страны ничего не могу сказать)
Это какие-то мифы и легенды средней полосы России, извините. В Вене любая забегаловка начиная с киоска-Würstelstand-а принимает карты. Ну то есть я теоретически допускаю, что если поискать, то, наверное, можно найти каких-то фриков, которые не, но это никак не "повсеместно".
Иногда, довольно редко, бывает какая-то кафешка может "ой, картой только платежи выше двух ойро". Но в Вене скорее сложно найти кафе, где кофе дешевле этих двух ойро.
Почему евро называют ойро?
Парикмахерша просто не хочет платить нолог и предпочитает работать "в чёрную".
должны платить 7 евро с каждой транзакции
Это шутка такая, да? Макдональдз что, чисто в минус работает, всё на оплату транзакций уходит или как по-вашему это всё работат?
Вы, наверное, думаете, что процессинговые компании дают одинаковые условия мелкому и крупному бизнесу? ;)
Насчет налога: не факт, что ее выручка составляет минимальную налогооблагаемую сумму, так что сочту за «пальцем в небо». Стрижёт она меня очень бюджетно.
Это вообще не про это, а про защиту рабочих мест, такие законы стали ответом на появление магазинов Amazon Go, где нет персонала, и где невозможно платить наличными
Есть аппараты для приёма наличности. Так что рабочие места легко идут лесом
хз, у нас рестики и так нал отмывают как могут
некоторые еще просят на сбербанк перевести ФИЗИКУ!!!
по кд шлю таких нахуй и прошу терминал
Жду, когда у нас запретят вот это: «Ой, у нас терминал не работает, сегодня только наличка или на Сбербанк онлайн»
*на Сбербанк онлайн*
У меня был только один такой казус. Но хоть так, чем ретроденьги.
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налоговую травить бы на таких, совсем охуели огромные обороты отмывать и уклонять от налогов
Бандиты пролоббировали
Чёрный нал надо же хоть как-то отмывать
Тут тупо нарушение прав. С хуяли имеют право не принимать наличку
Тук-тук, схуяли наличку не принимаем
Ты правда думаешь ганстеры отмывают бабло за ужином в ресторан е?
А ты правда думаешь?
Стараюсь брат. Но это не похоже на лоббизм криминала
ну, так-то криминальным структурам очень серьёзная доля в местном бизнесе принадлежит)
нУ да дело даже не в этом
у них же почти вся отмывка денег именно через наличку идёт
в США бабки надо легализовывать, если пойдёшь наличкой большую сумму платить, тобой и налоговая и фбр мигом заинтересуются
возможно там запрашивают подтверждение доходов при существенных тратах
именно что
последние лет 20 или больше, это часть политики по борьбе с наркоторговлей
при тратах от 10тыс наличкой фбр берут на карандаш на счёт связей с наркотой
могут даже тупо приехать с вопросами, чисто потому что ты где-то так расплатился
вот если чему и завидую США, то вот этому
хрен когда наши чиновники такое против себя сделают(
трудно представить как гангстер обламывается из-за безнала в ресторане. Они обычно и посещали «свои» места.
Пусть принимают, не вопрос. А в магазинах сделают кассы самообслуживания или простые кассы "только карты" и пусть любители наличности стоят в очередях, раз им так важно.
Странно что в России ситуация ровно наоборот, все хотят наличные, особенно почему то за сиги в ларьках
Ни разу не встречал в России отказ от оплаты картами, а вот в Европе встречал ограничения, когда можно оплатить только наличными.
Куча московских магазинов бытовой и компьютерной техники принимают только нал.
https://yandex.ru/maps/-/CKERQTN~ в этом пидорском магазинчике такая ситуация. Всякий хлам для любителей пососать батарейку дают оплачивать картой, а за обычные только налом. Мусорская сеть похоже.
МРЦ
Спасибо, вроде не болею.
)) актуальное замечание
Не, они просто не хотят терять 3% на комиссию эквайринга. А компенсировать это не могут из-за установленной максимальной розничной цены.
А так пидры, не имеют права
Каждый раз есть желание произнести "вызываем полицаев?" и каждый раз понимаю, что увезут меня, а не их :(
Ну по поводу отказа в оплате, тут и жалобы в потребнадзор достаточно наверн.
Встречаю иногда в продуктовых, где у каждого отдела своя касса
Т.е. прям есть терминал, но вам говорят, что оплачивать через него можно только, если вы купите товар на определённую сумму? Или как это работает? Просто в ЕС я именно такую модель продаж встречал часто.
Говорят, что карту вставить/приложить негде, только наличные
Мб так меньше гемороя с отчетами
Наши местные торговцы когда-то говорили мне, что ретроденьги вызывают значительный отток покупателей. Люди спрашивают, принимают ли карты, если нет, часто разворачиваются и уходят. Поэтому у нас в торговых точках уже давно повсеместно терминалы. Спад оборота даёт бо́льшие убытки, чем эквайринг.
Может быть, я по можно сказать личному опыту, (знакомый открыл точку и поработав чуть больше 3 месяцев заплатил 150к налога) и убрал под прилавок экваринг и кассу. Теперь наличка и перевод (через сбер само сабой.) Как у него пойдут дела я не знаю.
Также я знаю одну узбекскую столовку где только наличка и перевод и днём всегда очереди иногда даже на всех одиночек столика не находиться. Притом что напротив столовка с русской кухней ( и там есть и касса и экваринг, но тоже предпочитают наличку (за наличку жвачка или шоколодка в подарок)), которая работает очень давно. (минимум лет на 8 открылась раньше). И ещё есть табачка где я покупаю сиги, там тоже только наличка и перевод, но мне кажетсья у них вообще кассы нету. Они поставляют во всю округу сиги, если у них нету значит нигде в округе нету этих сиг, а розница как я понимаю это дополнительный бонус.
В общем ситуации могут быть разными.
Переводы на сбер - смело. Сбер его весьма быстро накроет по 115 ФЗ.
Многие выдают нормальный полноценный чек за наличку и не скрывают, что хотят сэкономить 2% за терминал
Особенно почему-то за героин
Им разве кто-то еще торгует вживую за нал?
В какой-то момент за сиги стали просить нал видимо избегали комиссий сейчас выровнялось и безналом тоже можно платить.
Не сильно в теме но насколько понимаю это не законно. Что-то типа отказа в обслуживании. Можно обратиться в потребнадзор. Но кто будет заморачиваться?
В моих местах уже давно хочет ретроденьги только одна известная мне контора (торгует расходниками для принтеров и т.п.). Ещё в маршрутках их требуют.