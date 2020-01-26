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Новости
Артём Мазанов
5627

В Нью-Йорке приняли законопроект, запрещающий бизнесу отказывать в оплате наличными Материал редакции

Инициативу поддержал мэр, она может стать законом до конца 2020 года.

153 комментария
В закладки

23 января городской совет Нью-Йорка принял законопроект, который запрещает ресторанам и другим торговым заведениям отказывать в приёме наличных. Об этом пишет газета New York Post.

Инициатива также запрещает предприятиям устанавливать для посетителей с наличными более высокие цены за свои услуги. Согласно документу, предприятия, которые отказываются от наличных, оштрафуют на тысячу долларов за первое нарушение и на 1,5 тысячи за повторное.

Нью-Йорк не может себе позволить оставить позади 25% местных жителей, которые не используют банковские услуги или используют их в неполной мере.

Ричи Торрес
член городского совета

Мэр города Билл де Блазио поддержал законопроект, он может стать законом до конца 2020 года. Газета пишет, что аналогичные инициативы уже приняты в других городах США, включая Сан-Франциско и Филадельфию.

#новости #сша

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153 комментария
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Eldar

29

Отстают от России по уровню распространенности технологий лет на 7.

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Виталий Иванович Иванов

Eldar
19

Близкий живёт на Мичиганщине и где-то раз в пару лет приезжает в Россию. Говорит, что в части платёжных инструментов это выглядит путешествием из 90-х и обратно. Например, на Мичиганщине он почти не видит людей, расплачивающихся через КПК, не говоря уже о часах. Повсеместно в ходу бумажные чеки, которые Россия вообще проскочила.

Ответить

Євген Аврамов

Виталий
31

Россия вообще много чего проскочила благодаря тому, что в совке не было нихерашечки. Шах и мат, капиталисты!

Ответить

Ded Pihto

Євген
1

Жалко карточки списывающие столько сколько хочет продавец не проскочила до систем с NFC выставляющих счёт на оплату и ждущих подтверждения от владельца кошелька

Ответить

Alexander Balan

Виталий
–25

Почему вы позволяете себе так безкультурно и неуважительно писать “на Мичиганщине”, вроде взрослый человек, но такой жалкий

Ответить

Виталий Иванович Иванов

Alexander
18

*так безкультурно и неуважительно писать “на Мичиганщине”*

Александр, русский язык Вам не родной? 🤔

В русском языке это литературная норма. Например, Волынщина («Усадьба Волынщина-Полуэктово»), Черниговщина, Нью-Йоркщина, Мичиганщина, Вологодщина и пр. 🤷🏼‍♂️😊

Ответить

Alexander Balan

Виталий
–12

Как минимум это просто не красиво, с учетом вашей ватной повесткой на этом сайте, уж простите

Ответить

Виталий

Alexand…
10

*это просто не красиво*

Ну, я люблю наслаждаться русским языком, для меня он ооочень красивый… 🤷🏼‍♂️😊

*с учётом вашей ватной повесткой на этом сайте, уж простите*

Этот текст не смог понять.

Ответить

Ислам Маммеев

Alexand…
2

С вашей стороны еще больше неуважения было проявленные, да еще и неграмотность

Ответить

Сергей Васильев

Alexander
4

Зачем ты так грубишь

Ответить

Илья Гераськин

Виталий
2

В Нью Йорке с этим уже более-менее нормально всё. В крупных сетях каждый второй платит эпплпеем.

Ответить

Виталий Иванович Иванов

Илья
0

Илья, как вижу в этом обсуждении, и в России в этом смысле большие региональные различия. Некоторые мессаги читаю с широко открытыми глазами. 🤷🏼‍♂️😁

Ответить

Tim Moore

Виталий
0

Все зависит от того, где он живёт. Если где-то в сельской местности, то да. Фермеры не декларируют кучу доходов и носят кэш. 

а Россия для вас это только столица,да? Все время все судят о России через призму Москвы. Если в России все так круто с платежами через часы. То получается у 80% людей умные часы где нибудь в Челябинске? Где средний доход меньше, чем эти часы стоят. 

Ответить

Гаиль Налиев

Tim
0

в любой пизде россии можно бесконтактно расплатиться, если уж только не деревня

Ответить

Tim Moore

Гаиль
0

Я говорю именно о том, расплачиваются так или нет. Терминалы стандартные всем дают. 

Ответить

Виталий Иванович Иванов

Tim
0

*Все зависит от того, где он живёт.*

Sterling Heights. В нерабочие дни любит путешествовать с женой и дочкой по Мичиганщине. Затем пишет мне пространные иллюстрированные отчёты с кучей подробностей, которые я люблю.

Мы дружим ≈18 лет, это первый и единственный мой настоящий друг, а также последний близкий человек. Он дважды спасал мне жизнь, жертвуя многим. А ещё я думаю, что у него отсутствует способность врать — вижу это через его отношения с другими людьми. До нашего знакомства я и не знал, что в мире существуют такие люди.

*Россия для вас это только столица, да?*

Россия для меня это то, что я знаю, — мои места. Россия слишком большая, чтобы о ней мог говорить один человек. Раз за разом узнаю всё о новых и новых региональных различиях, нередко радикальных. Когда говорю о России, почти всегда говорю только о своих местах.

*Всё время все судят о России через призму Москвы.*

Москва от меня на расстоянии ≈6 500 км по прямой, где-то далеко в глубинке. Для моего сознания Москва, Нью-Йорк, Лондон и прочее подобное это объекты ≈ одного порядка. Такие же чужие и незнакомые, как, например, Луна. Все мои знания об этих объектах «из одной бочки».

*Где средний доход меньше, чем эти часы стоят.*

Тим, как вижу, люди в России склонны прибедняться. Ну, мои земляки точно. В то же время, благодаря своей профессии, я долгое время получал точную инфу об доходах земляков самого разного рода занятий.

Например, когда-то давно пару лет исполнял обязанности главврача в одном частном лу. Наши врачи также работали в гослу, где зарабатывали в 4x меньше. Когда их спрашивали о размере з/п и было невежливо не ответить, они называли з/п только в гослу.

В 2017 у меня был зак. Он имел статус безработного и получал символическое пособие (≈5 000 ₽). Реальный же его доход составлял ≈600 000 ₽, но знали об этом только он, его жена и я. Всем прочим людям, даже самым близким, он говорил «Пока не работаю, живу на пособие и сижу на шее у жены… 🤷🏼‍♂️».

У меня ещё немало подобных историй из собственного опыта наблюдений. Поэтому к инфе «в России 19 млн бедных» отношусь со скепсисом. Все известные мне реально бедствующие люди это либо одинокие инвалиды, либо лодыри, не желающие ни усердно учиться, ни усердно работать или, что намного лучше, трудиться.

Ответить

Ещё раз

Eldar
6

Россия перескочила этот этап с банковскими чеками и прочим)

Ответить

Виталий Иванович Иванов

Ещё
0

Да-да. 😊👍

Ответить

Ешь Черри

Ещё
0

За то в ussr was талоны, которые до сих пор есть на многих предприятиях, для получения продуктов за вредность. 

Ответить

Унылый Лось

Eldar
2

В Японии все ещё есть места, где только наличка и удивляются, когда пытаешься бесконтактной картой расплатиться или телефоном. А ещё есть чековые книжки (немного не такие как в Америке).

Там же и в Израиле в ходу диски...(сейчас не про оплату)

Ответить

Myemptyblog

Унылый
5

Сначала не понял, как это платить дисками...

Потом понял, что это не про оплату.

Ответить

Унылый Лось

Myemptyblog
0

Это про использования технологий в целом, да.

Ответить

Майкл Тач

Унылый
2

в Европе тоже много мест, где удивляются, когда ты расплачиваешься Apple Pay

Ответить

Yaroslav Brandtner

Eldar
1

В этом плане нет, многие кафе и рестораны отматываются неработающими терминалами, в транспорте не всегда можно оплатить картой. Так что обязаловка всегда принимать карты и нам не помешает

Ответить

Давид Гобронидзе

Eldar
0

Потребителей бы так же пересадить.

Ответить

Виталий Иванович Иванов

Давид
0

Что Вы имеете в виду?

Ответить

Давид Гобронидзе

Виталий
3

Ну, в Нью-Йорке безналом пользуются 75% жителей.

В России, как говорит ЦБ, в 2019-м году было плюс-минус 188 млн активных карт. Примерно треть операций по ним — снятие наличных денег. Чисто субъективно допускаю, что в среднем у одного гражданина есть полторы-две карты. 

Короче говоря, по моему мнению, реальное использование безнала у потребителей явно меньше 50%. Среди пожилых, наверняка, сильно меньше.

Пока сверялся, вот что нашел: https://bankir.ru/publikacii/20170414/80-rossiyan-polzuetsya-bankovskimi-kartochkami-10008802. В миллионниках — 50/50, в регионах — 40/60. Не так плохо, кстати, как я думал.

Ответить

Tural M

Давид
2

Помню, когда на кассе работал, бесило, что люди рядом в банкомате с карты 5к снимали и приходили что-то мелкое покупать, чообы разменять и так куча народу

Ответить

Алексей Селезнев

Давид
0

Ну если судить по моей провинции и личным наблюдениям, не большинство, но много кто из стариков освоили безнал, даже мой сосед 60 летний алкаш и тот платит картой по касанию

Ответить

Виталий Иванович Иванов

Давид
0

Давид, меня несказанно радует, что в моём де факто селе на острове в Тихом океане сейчас можно обходиться без ретроденег совсем. В 2019 потратил ретроденег не более двух тыщ. В этом году, highly likely, не потрачу их нисколько. 😁👍

Ответить

Женя Яночкин

7

Подождите, а с чего вообще рестораны и тд хотят принимать только безнал? С него же еще комиссию банку за эквайринг платить?

Ответить

Евгений Лазарев

Женя
23

Потому что наличные неудобны не только для потребителя, но и для бизнеса. Под безопасностью он имел ввиду, что если в магазине нет наличных его не хочется грабить, не честный кассир не украдёт оттуда денег и т.д. 

жду с нетерпением когда эти бесполезные бумажки отменят) лет 5 уже не использую наличные, удивлен вообще что люди младше 50 пользуются ими, хотя их с каждым годом все меньше)

Ответить

Myemptyblog

Евгений
11

жду с нетерпением когда эти бесполезные бумажки отменят) и товарищ майор наконец-то вставит в меня анальный зонд до щелчка)

Пофиксил, не благодари.

Ответить

Евгений Лазарев

Myemptyblog
2

Да, все так. Когда у меня наличные я неуязвим для товарища майора, но только рубль попадает мне на карту я сразу в опасности!!! Это такой бред что даже лень спорить, надеюсь ты просто тролишь))

Ответить

Женя Яночкин

Евгений
6

Я сам только за безнал) Наличных почти никогда нет, снимаю их только при надобности. А в последнее время вообще только Apple Pay)

Ответить

Виталий Иванович Иванов

Женя
2

Наличных почти никогда нет, снимаю их только при надобности.

При какой надобности?

Кстати, я ни разу в жизни не снимал ретроденьги в банкомате. А вообще юзал банкомат только пару раз (получал логин-пароль). Ибо без надобности.

Ответить

Женя Яночкин

Виталий
3

 При какой надобности?

В наших странах большое количество торговых точек принципиально не ставят себе терминал. В основном это точки на рынках и какие-то мелкие магазинчики, у которых владельцы очень не хотят уходить из совка, 90-ых и нулевых.

Так же очень распространено - "извините, терминал сегодня не работает". Обычно так бывает, когда владельцу вдруг понадобились наличные (которые скорее всего пойдут мимо кассы) и он просит своих продавцов говорить о том, что терминал по техническим причинам не работает. Хотя любой трезвый человек знает о том, что при минимальных неисправностях терминала, сотрудники из банка прилетают пулей.

При таком раскладе в 80% случаев я ухожу из этого магазина, в остальных 20% при наличии банкомата по близости иду снимать деньги)

Ответить

Магомед

Женя
2

Смотри, у меня эквайринг Сбербанка. 3% с каждого платежа банку.

+2000 рублей за обслуживание бизнес карты(у которой никакого функционала, нужна только для перевода на обычную карту) +2000 за обслуживание обычной карты(чтобы иметь доступ к деньгам).
Но, снимать в месяц без комиссии с бизнес счёта можно только до 150 000, всё остальное с комиссией 3%. То есть все услуги дорожают на 6-7%. 

Ответить

Sergey Chernov

Магомед
0

Так разве это главный расходник при оплате картой? Налоговая видит весь оборот точки и доначисляет НДС и прочее вроде процента по упрощенке, разве нет?

Ответить

Магомед

Sergey
0

Мы только в пенсионный фонд платим

Ответить

Магомед

Магомед
1

Но я понимаю что скоро эта халява кончится и за нас серьёзно возьмутся. Будем 20% НДС платить.

Ответить

Виталий

Женя
0

Удивительно… в моих местах такие безобразия почти отсутствуют. Уже упомянул здесь только одну известную мне точку с нарушениями, но её владелец психически не здоров (ооочень старый знакомый) и я думал, что это просто у него болезненная странность такая. 🤨

Ответить

sahk.com

Виталий
0

Что за точка? Не увидел

Ответить

Виталий

sahk.com
0

Торговая.

Ответить

Алексей Орлов

Виталий
2

Часто бывает ситуация, что заказывая в неизвестном мне интернет-магазине, я выбираю оплату при получении, и в 60% случаев это только наличка

Ответить

Виталий Иванович Иванов

Евгений
1

*жду с нетерпением когда эти бесполезные бумажки отменят*

Я тоже жду с большим нетерпением.

*лет 5 уже не использую наличные*

До недавнего времени тратил пару тыщ в год из-за такси. После появления у нас «Яндекс.Такси» и эта необходимость отпала.

*удивлен вообще, что люди младше 50 пользуются ими*

Евгений, это эйджизм. Например, мне 56 и я давно даже банковские карты в руках не держал. 🤷🏼‍♂️

Ответить

Евгений Лазарев

Виталий
3

Просто я думал что, если не написать про возраст придут моралисты и скажут, а что бабушкам пенсионеркам делать прикажете?! Но удар пришёл откуда не ждал)))

Ответить

Виталий Иванович Иванов

Евгений
4

🤣

Ну, когда-то давно мне пришлось приложить над собой некоторые усилия, чтобы перестать воспринимать детей как Untermenschen’ов. От эйджизма в отношении старших людей меня легко, быстро и просто избавил 4pda. Одному из самых первых моих наставников в деле перепрошивки дивайсов было изрядно за 60. А вообще самому старшему моему там плодотворному собеседнику было 74 года. 😁

Ответить

Магомед Шереметьев

Евгений
1

А тебе пример Навального ничего не говорит? По щелчку пальцев товарища майора у всех членов фбк заблокировали все счета. Это же концентрация невероятной власти в руках номенклатуры. Наличие - инструмент свободы. Ну на крайний случай криптовалюты.

Ответить

Евгений Лазарев

Магомед
0

То что ты говоришь похоже примерно на это: «не пользуйтесь пластиковыми стаканчиками за них могут посадить в тюрьму». 

это во-первых, а во-вторых у всего есть свои недостатки, но преимущество безналичных платежей над наличными очевидно. Так же как очевидны преимущества отказа от привязки доллара к золоту, или, например, автомобиля над гужевой повозкой. Безнал может отобрать майор, а нал тот же майор, бандит, сам можешь потерять, забыть куда спрятал и т.д. 
А люди которые доверяют криптовалютам больше чем банкам у меня вызывают смех)))) 😂 

Ответить

Магомед Шереметьев

Евгений
0

хорошее в отвязывании доллара от золота

Ну шуе, как говорится. 
Я согласен что это удобно, но тоталитарному режиму от этого ещё удобнее. 

Наверное, ты Сбербанку больше чем биткоину доверяешь?

Ответить

Евгений Лазарев

Магомед
2

Сбербанку не очень доверяю, но безусловно он надежнее биткоина)

что такое шуе?)

Ответить

Магомед

Евгений
0

Люди, доверяющие Сбербанку

Ответить

Евгений Лазарев

Магомед
0

Когда там отскок у вас?))

Ответить

Магомед

Евгений
0

В битки вкладываются не чтобы заработать

Ответить

Тимур Петров

Евгений
0

Кто использует карту вместо наличности, тот тратит деньги чаще и больше. Я не старпер и пользовался электронными деньгами, когда про них еще мало кто знал, но сейчас все чаще перехожу на наличную оплату. Выгоды от оплатой картой почти нет, все бонусные программы урезаны или постоянно урезаются, а когда в кармане немного кэша, лень идти до банкомата.

Ответить

Евгений Лазарев

Тимур
1

Ну да, чаще и больше тратят, заставь меня сейчас пользоваться наличными я бы вообще наверное деньги тратить перестал)) очень странное решение от вас, если честно. Не знаю, сколько денег мне должны предложить в месяц, что бы я перешёл на наличную оплату, но тысяч за 10-15 точно не согласился бы)

Ответить

Тимур Петров

Евгений
0

Ну с такими запросами, вас точно меньше 2%

Ответить

Евгений Лазарев

Тимур
1

Таких ярых фанатов как я, наверное, не очень много, но людей которые пользуются активно безналом, если не учитывать совсем уж отсталые страны, думаю все же большенство. 

Ответить

Виталий

Тимур
0

Мне тоже будет нестерпимо огорчительно возвращаться к ретроденьгам. Кстати, я ни разу не держал в руках ретроденьги нового образца — как помню, номиналом 200 и 2 000 ₽.

Ответить

Дмитрий Кораблёв

Тимур
1

у меня наоборот, наличку легко трачу очень, а вот с картой все затраты вижу и плакать хочется. 

С наличкой ты же не осознаешь до конца сколько там именно денег, это нужно пересчитывать и т.д. С картой такой проблемы не может быть, а так есть куча приложений контролирующих расходы. 

Ответить

Виталий Иванович Иванов

Тимур
0

*Я не старпёр*

Эйджизм. ☝️🤨

Ответить

Пётр Орлов

Евгений
0

Бизнес теряет 2% и рабочий день на твоей оплате с карты. 

Ответить

Женя Яночкин

Пётр
1

У нас почти везде 1.5%. Про рабочий день не понял)

Ответить

Пётр Орлов

Женя
0

Деньги не сразу зачисляются тебе. И 1,5% есть, но тогда оборудование твое. И оборот неслабый. 

Ответить

Евгений Лазарев

Пётр
5

Что значит теряет? А на инкассации он тоже теряет? На аренде, коммунальных платежах? Может он все таки получает прибыль на моей оплате картой? Если мне предложат выбор наличными или никак, я выберу никак) 

Ответить

Давид Гобронидзе

Женя
8

Безопасность и возня с инкассацией?

Ответить

Женя Яночкин

Давид
0

Разве по штатам часто гуляют поддельные банкноты?)

Ответить

Давид Гобронидзе

Женя
4

Я про ограбления.

Ответить

Женя Яночкин

Давид
1

А, в принципе да, логично

Ответить

Виталий Иванович Иванов

Женя
0

А разве нет? 🧐

Ответить

Виталий Иванович Иванов

Женя
3

Женя, ретроденьги влекут расходы, например, на их обработку, хранение и инкассацию. Не говоря уже о высоком риске преступного посягательства. Расходы же на эквайринг неумолимо снижаются.

Ответить

Женя Яночкин

Виталий
2

 Женя, наличные влекут расходы, например, на их обработку, хранение и инкассацию.

Тут согласен

 Расходы же на эквайринг неумолимо снижаются.

Тут не совсем. Уже несколько лет наши банки держут плюс минус одну и ту же планку в комиссии, хотя для них обслуживание серверов становится всё дешевле и дешевле.

Ответить

Виталий Иванович Иванов

Женя
1

*Уже несколько лет наши банки держут плюс минус одну и ту же планку в комиссии*

Видел новость о принудительном снижении цены эквайринга в России. Ибо ситуация с ним похожа на ситуацию, например, с SMS’ками или роумингом. Себестоимость эквайринга уже давно буквально «копейки», рентабельность как на наркоте. В то же время относительно высокая цена эквайринга тормозит внедрение безналичных платежей. Поэтому законодатель удумал снизить максимальный размер эквайринга в 10x. Жду не дождусь… 🤷🏼‍♂️😁

Ответить

Francis R. Wilkeу

Женя
1

в Берлине парикмахерша созналась, что не очень любит принимать наличные, потому что платит какую-то комиссию, когда везет их в банк, чтобы положить на счет. карты не принимает тоже из-за комиссий. в общем, ПейПалом плачу через Family&Friends ;D 
в соседнем ресторане сказали, что Визы и Мастеркарды не принимают, т.к. должны платить 7 евро с каждой транзакции (при среднем чеке 20-25 евро на человека).

Ответить

Женя Яночкин

Francis
2

Европа это вообще забудь) Если еду туда, то всегда беру намного больше наличных, чем на карте) Карты почти нигде не хотят принимать, особенно если какой-то частный магазин / заведение или еще что. Уже столько раз обжёгся, что забил)

 что Визы и Мастеркарды не принимают

Да, часто можно встретить табличку "Принимаем только Maestro"

Ответить

Jiří Kropočev

Женя
0

Не знаю о какой Европе идёт речь, но в Европе, в которой я живу я наличные снимал последний раз даже не помню когда. Даже детям карманные деньги перечисляю на "детские" карты. Блин, да на кристмас маркте можно заплатить картой. 

UPD: А, вспомнил: снимал как-то для проката лыж, надо было залог 100 ойро оставить, а заблочить как это делает, например, бензоколонка они не умеют. Пришлось топать в банкомат, да.

Да, часто можно встретить табличку "Принимаем только Maestro"

Никогда даже не слышал. Единственное что подобное встречалось - это "мы не принимаем Dinners club"(кто это вообще?).

Ответить

Женя Яночкин

Jiří
1

Все это повсеместно я встречал в Австрии, Германии, Польше, Нидерландах, Греции и Франции. В основном речь про столицы)

За остальные страны ничего не могу сказать)

Ответить

Jiří Kropočev

Женя
0

Это какие-то мифы и легенды средней полосы России, извините. В Вене любая забегаловка начиная с киоска-Würstelstand-а принимает карты. Ну то есть я теоретически допускаю, что если поискать, то, наверное, можно найти каких-то фриков, которые не, но это никак не "повсеместно". 

Иногда, довольно редко, бывает какая-то кафешка может "ой, картой только платежи выше двух ойро". Но в Вене скорее сложно найти кафе, где кофе дешевле этих двух ойро.

Ответить

Тимур Петров

Jiří
0

Почему евро называют ойро? 

Ответить

Nikita Zubkov

Тимур
1

Потому что дифтонг "eu" в немецком языке читается как "ой".

Ответить

Виталий

Тимур
0

Это немецкая версия произношения слова euro.

Ответить

Jiří Kropočev

Francis
0

Парикмахерша просто не хочет платить нолог и предпочитает работать "в чёрную". 

должны платить 7 евро с каждой транзакции

Это шутка такая, да? Макдональдз что, чисто в минус работает, всё на оплату транзакций уходит или как по-вашему это всё работат?

Ответить

Francis R. Wilkeу

Jiří
1

Вы, наверное, думаете, что процессинговые компании дают одинаковые условия мелкому и крупному бизнесу? ;)

Насчет налога: не факт, что ее выручка составляет минимальную налогооблагаемую сумму, так что сочту за «пальцем в небо». Стрижёт она меня очень бюджетно.

Ответить

Дмитрий Щёлоков

Женя
0

Это вообще не про это, а про защиту рабочих мест, такие законы стали ответом на появление магазинов Amazon Go, где нет персонала, и где невозможно платить наличными

Ответить

Илья Гераськин

Дмитрий
1

Есть аппараты для приёма наличности. Так что рабочие места легко идут лесом

Ответить

sahk.com

Женя
0

За инкассацию тоже надо платить банку, и с налом больше рисков.

Ответить

Гаиль Налиев

Женя
0

хз, у нас рестики и так нал отмывают как могут
некоторые еще просят на сбербанк перевести ФИЗИКУ!!!
по кд шлю таких нахуй и прошу терминал

Ответить

Evgeniy Smirnov

14

Жду, когда у нас запретят вот это: «Ой, у нас терминал не работает, сегодня только наличка или на Сбербанк онлайн»

Ответить

Виталий Иванович Иванов

Evgeniy
1

*на Сбербанк онлайн*

У меня был только один такой казус. Но хоть так, чем ретроденьги.

Ответить

Evgeniy Smirnov

Виталий
1

Ну обычно такую альтернативу предлагают

Ответить

sahk.com

Evgeniy
1

В москве такое повсеместно, сука аж бесит, в провинции с этим гораздо лучше

Ответить

Гаиль Налиев

Evgeniy
0

налоговую травить бы на таких, совсем охуели огромные обороты отмывать и уклонять от налогов

Ответить

Константин Курасов

4

Бандиты пролоббировали

Чёрный нал надо же хоть как-то отмывать

Ответить

Иван Семёныч

Константин
2

Тут тупо нарушение прав. С хуяли имеют право не принимать наличку

Ответить

Константин Курасов

Иван
5

Тук-тук, схуяли наличку не принимаем

Ответить

Иван Семёныч

Константин
0

Ты правда думаешь ганстеры отмывают бабло за ужином в ресторан е?

Ответить

Константин Курасов

Иван
0

А ты правда думаешь?

Ответить

Иван Семёныч

Констан…
0

Стараюсь брат. Но это не похоже на лоббизм криминала

Ответить

Kyler

Иван
0

Да криминал тут не при чем, владельцы пытаются хоть каким то образом сократить налогооблагаемую базу.

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Константин

Kyler
1

ну, так-то криминальным структурам очень серьёзная доля в местном бизнесе принадлежит)

нУ да дело даже не в этом
у них же почти вся отмывка денег именно через наличку идёт
в США бабки надо легализовывать, если пойдёшь наличкой большую сумму платить, тобой и налоговая и фбр мигом заинтересуются

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Kyler

Констан…
0

А, речь про СШАшку, я не в теме, возможно там запрашивают подтверждение доходов при существенных тратах

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Константин

Kyler
2

возможно там запрашивают подтверждение доходов при существенных тратах

именно что
последние лет 20 или больше, это часть политики по борьбе с наркоторговлей
при тратах от 10тыс наличкой фбр берут на карандаш на счёт связей с наркотой
могут даже тупо приехать с вопросами, чисто потому что ты где-то так расплатился
вот если чему и завидую США, то вот этому
хрен когда наши чиновники такое против себя сделают(

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Илья Гераськин

Констан…
1

А у нас пока приходишь в автосалон а тебе говорят "только нал"

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Tim Moore

Констан…
0

Ты немного не прав. Мониторятся не покупки, а поступления на счёт. 

лимит 5тыщ. 
это все в законе о защите от терроризма и отмывании 

если больше 5 тыщ, то банк отправляет информацию в organs 

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Виталий

Kyler
1

*владельцы пытаются хоть каким то образом сократить налогооблагаемую базу*

Как можно сократить ЕНВД? Или Вы имеете в виду что-то иное?

Если верить нашим местным торговцам, применение ретроденег не снижает издержки, ибо влечёт снижение оборота.

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Kyler

Виталий
0

Речь про продажи в черную, в обход кассы, поэтому почти все интернет магазины техники в Москве принимают только нал

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3216q114

Иван
0

вообще то да отмывали, когда были.

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Иван Семёныч

3216q114
0

трудно представить как гангстер обламывается из-за безнала в ресторане. Они обычно и посещали «свои» места.

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Мощный Каковощи

5
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Илья Гераськин

1

Пусть принимают, не вопрос. А в магазинах сделают кассы самообслуживания или простые кассы "только карты" и пусть любители наличности стоят в очередях, раз им так важно.

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N/a

Илья
0

А то на кассах самообслуживания очередей не появится

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Bremedy

0

Странно что в России ситуация ровно наоборот, все хотят наличные, особенно почему то за сиги в ларьках

Ответить

Люц Шнайдер

Bremedy
4

Ни разу не встречал в России отказ от оплаты картами, а вот в Европе встречал ограничения, когда можно оплатить только наличными. 

Ответить

Valeriy Yegorov

Люц
2

Куча московских магазинов бытовой и компьютерной техники принимают только нал. 

Ответить

Мошиндейр Омаев

Люц
0

https://yandex.ru/maps/-/CKERQTN~ в этом пидорском магазинчике такая ситуация. Всякий хлам для любителей пососать батарейку дают оплачивать картой, а за обычные только налом. Мусорская сеть похоже.

Карта Санкт-Петербурга с улицами и номерами…
Подробная карта Санкт-Петербурга (Россия) с улицами и номерами домов на сайте и в мобильном…
yandex.ru
Ответить

Иван Семёныч

Мошиндейр
0

МРЦ

Ответить

Мошиндейр Омаев

Иван
1

Спасибо, вроде не болею.

Ответить

Иван Семёныч

Мошинде…
1

)) актуальное замечание
Не, они просто не хотят терять 3% на комиссию эквайринга. А компенсировать это не могут из-за установленной максимальной розничной цены.
А так пидры, не имеют права

Ответить

Мошиндейр Омаев

Иван
0

Каждый раз есть желание произнести "вызываем полицаев?" и каждый раз понимаю, что увезут меня, а не их :(

Ответить

Иван Семёныч

Мошинде…
0

Ну по поводу отказа в оплате, тут и жалобы в потребнадзор достаточно наверн.

Ответить

Твиттерский Жук

Люц
0

Встречаю иногда в продуктовых, где у каждого отдела своя касса

Ответить

Люц Шнайдер

Твиттерский
0

Т.е. прям есть терминал, но вам говорят,  что оплачивать через него можно только, если вы купите товар на определённую сумму? Или как это работает? Просто в ЕС я именно такую модель продаж встречал часто.

Ответить

Твиттерский Жук

Люц
1

Говорят, что карту вставить/приложить негде, только наличные

Ответить

Люц Шнайдер

Твиттер…
0

Так, может быть, действительно нет терминала. 

Ответить

Bremedy

Люц
0

Могу накидать координат :)

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Mykola Glushchenko

Bremedy
0

Мб так меньше гемороя с отчетами

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3216q114

Mykola
5

С налогами.  С точки примерно 150к за три месяца экономии на налогах и проценте за эквайринг.

Ответить

Виталий Иванович Иванов

3216q114
2

Наши местные торговцы когда-то говорили мне, что ретроденьги вызывают значительный отток покупателей. Люди спрашивают, принимают ли карты, если нет, часто разворачиваются и уходят. Поэтому у нас в торговых точках уже давно повсеместно терминалы. Спад оборота даёт бо́льшие убытки, чем эквайринг.

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3216q114

Виталий
1

Может быть, я по можно сказать личному опыту, (знакомый открыл точку и поработав чуть больше 3 месяцев заплатил 150к налога) и убрал под прилавок экваринг и кассу. Теперь наличка и перевод (через сбер само сабой.) Как у него пойдут дела я не знаю.
Также я знаю одну узбекскую столовку где только наличка и перевод и днём всегда очереди иногда даже на всех одиночек столика не находиться. Притом что напротив столовка с русской кухней ( и там есть и касса и экваринг, но тоже предпочитают наличку (за наличку жвачка или шоколодка в подарок)), которая  работает очень давно. (минимум лет на 8 открылась раньше). И ещё есть табачка где я покупаю сиги, там тоже только наличка и перевод, но мне кажетсья у них вообще кассы нету. Они поставляют во всю округу сиги, если у них нету значит нигде в округе нету этих сиг, а розница как я понимаю это дополнительный бонус.
В общем ситуации могут быть разными. 

Ответить

Виталий

3216q114
0

*ситуации могут быть разными*

В очередной раз наблюдаю в России радикальные региональные различия. 🤢🤷🏼‍♂️

Ответить

3216q114

Виталий
0

Я из МСК.  Но региональная особенность у тут работает. Столовка находиться в промзоне. Там только офисы и немного производства.

Ответить

Виталий

3216q114
0

*Я из МСК.*

Между нами ≈6 500 км по прямой. 😊

Ответить

Aleksey Nope

3216q114
0

Переводы на сбер - смело. Сбер его весьма быстро накроет по 115 ФЗ.

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3216q114

Aleksey
0

А кто если не сбер ?

Значит не накрывает раз мелкий бизнес по всей РФ эти пользуется.
PS ты ещё скажи киви не для покупок наркоты используют и они с эти борются.

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Станислав Есин

3216q114
0

Многие выдают нормальный полноценный чек за наличку и не скрывают, что хотят сэкономить 2% за терминал 

Ответить

3216q114

Станислав
1

Значит у них нету крыши или уже приходили проверяющие.

Или оборот гигантский и проще по закону работать.  Возможны варианты.

Ответить

Станислав Есин

3216q114
0

Чоп-чоп, чайхона так делают

Ответить

Виталий Иванович Иванов

Станислав
0

В моём городе знаю только одного такого продавца.

Ответить

Vladimir Medvedev

Mykola
0

Они за нал покупают на рынках без чеков)

Ответить

Давид Гобронидзе

Bremedy
1

Особенно почему-то за героин

Ответить

Danila Poyarkov

Давид
0

Им разве кто-то еще торгует вживую за нал?

Ответить

3216q114

Danila
1

В США, а почему нету ?  Если верить фильма и сериалам, и некоторым фактам  там с наркотой не так строго и закрыть барыгу сложно, так зачем всё усложнять ?

Ответить

Ilia Gurtovoy

Bremedy
1

В какой-то момент за сиги стали просить нал видимо избегали комиссий сейчас выровнялось и безналом тоже можно платить.

Ответить

Bremedy

Ilia
0

В точках где работают чурки до сих пор так, вчера покупал сиги, сказали либо налик либо на сбер онлайн перевод, терминал для оплаты по картам стоял включенный.

Ответить

Ilia Gurtovoy

Bremedy
1

Не сильно в теме но насколько понимаю это не законно. Что-то типа отказа в обслуживании. Можно обратиться в потребнадзор. Но кто будет заморачиваться?

Ответить

Виталий Иванович Иванов

Bremedy
0

В моих местах уже давно хочет ретроденьги только одна известная мне контора (торгует расходниками для принтеров и т.п.). Ещё в маршрутках их требуют.

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Иван Семёныч

Bremedy
0

На сиги установлено МРЦ, а за эквайринг платится комиссия.

Ответить

Stan Majors

1

Значит еще лет десять они поудивляются чистым купюрам наших туристов

Ответить

Игорь

1

Билл де Блазио — довольно старый уже чел, его можно поня