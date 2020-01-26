Инициативу поддержал мэр, она может стать законом до конца 2020 года.

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23 января городской совет Нью-Йорка принял законопроект, который запрещает ресторанам и другим торговым заведениям отказывать в приёме наличных. Об этом пишет газета New York Post.

Инициатива также запрещает предприятиям устанавливать для посетителей с наличными более высокие цены за свои услуги. Согласно документу, предприятия, которые отказываются от наличных, оштрафуют на тысячу долларов за первое нарушение и на 1,5 тысячи за повторное.

Нью-Йорк не может себе позволить оставить позади 25% местных жителей, которые не используют банковские услуги или используют их в неполной мере. Ричи Торрес член городского совета