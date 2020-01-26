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Автор объяснил своё решение «композиционными соображениями».
Угандийская активистка Ванесса Накате обвинила Associated Press в расизме после того, как агентство опубликовало фотографию, с которой вырезали девушку. Об этом пишет The Guardian.
Накате участвовала во Всемирном экономическом форуме, который проходит в Давосе. На нём она сфотографировалась вместе с другими активистками, в числе которых Грета Тунберг. Но на опубликованном AP снимке Накате вырезали.
Активистка опубликовала в Твиттере десятиминутное видео, в котором пожаловалась на такую версию снимка. Она рассказала, что эту фотографию опубликовали «различные» издания. «Мы этого не заслуживаем. Африка выбрасывает в атмосферу меньше всего углерода, но страдает от климатического кризиса больше всего. То, что вы сотрёте наши голоса, ничего изменит», — заявила она.
AP пояснило, что никакого «злого умысла» в этом не было, фотограф просто изменил композицию. Но агентство поменяло фотографию на оригинал. Редактор AP Салли Базби также извинилась за то, что со снимка вырезали «единственного темнокожего человека».
В соцсетях мнения разделились: некоторые согласились с тем, что без Накате фото композиционно выглядит лучше, но другие — поддержали активистку.
Сама Тунберг заявила, что публикация такого снимка «абсолютно неприемлема».
Ну все, щас захейтят.
Бедные. Это у них украли детство?
ну а ты бы не расстроился, что не покажешь внукам свое фото на странице AP?
Да как-то посрать вообще.
ты просто не активист
В 2020-м "активист" - хуже пидораса, так что всё норм
Так надо было.
Это первый раз в моей жизни, когда я осознала, что такое расизм
Общество так переполнено расизмом, что она столкнулась с ним только так.
Сначала прочитал "по этическим соображениям", подумал что вырезали из-за её проплешины. Я даже Грету рассмотрел спустя минуту, настолько был заворожён её лысиной.
Фотограф AP «по композиционным соображениям» вырезал угандийскую деревню. Девушка выжившая в резне обвинила СМИ в расизме
А почему на мелкую нацепили смирительную куртку? Что за дискриминация людей с аутизмом и ОКР?
Вместо бейджа красный буй на Грете
Ведь экология горит по всей планете!
Ей конечно надо налысо побриться будет лучше выглядеть
активистка Ванесса Накате обвинила Associated Press в расизме
пишет The Guardian.
снова СМИ нашли токсичный инфоповод.
Люди читают это и потом начинают искать во всем ущемление.
Другие начинают это обсуждать и круг постоянно замыкается.
Какие же люди ебанутые, они ещё будут указывать фотографу, как снимки кадрировать, просто офигеть.
Не вырезал, а кадрировал...
Один вопрос. А чем вообще занимаются эти люди на фото?