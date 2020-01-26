Автор объяснил своё решение «композиционными соображениями».

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Ванесса Накате — крайняя слева

Снимок AP

Угандийская активистка Ванесса Накате обвинила Associated Press в расизме после того, как агентство опубликовало фотографию, с которой вырезали девушку. Об этом пишет The Guardian.

Накате участвовала во Всемирном экономическом форуме, который проходит в Давосе. На нём она сфотографировалась вместе с другими активистками, в числе которых Грета Тунберг. Но на опубликованном AP снимке Накате вырезали.

Снимок, который изначально опубликовало AP

Активистка опубликовала в Твиттере десятиминутное видео, в котором пожаловалась на такую версию снимка. Она рассказала, что эту фотографию опубликовали «различные» издания. «Мы этого не заслуживаем. Африка выбрасывает в атмосферу меньше всего углерода, но страдает от климатического кризиса больше всего. То, что вы сотрёте наши голоса, ничего изменит», — заявила она.

Это первый раз в моей жизни, когда я осознала, что такое расизм. Ванесса Накате активистка

AP пояснило, что никакого «злого умысла» в этом не было, фотограф просто изменил композицию. Но агентство поменяло фотографию на оригинал. Редактор AP Салли Базби также извинилась за то, что со снимка вырезали «единственного темнокожего человека».

Фотограф обрезал снимок чисто по композиционным соображениям. Ему казалось, что здание на заднем плане будет отвлекать зрителя. Дэвид Эйк директор по фотографии AP

В соцсетях мнения разделились: некоторые согласились с тем, что без Накате фото композиционно выглядит лучше, но другие — поддержали активистку.

Joanna Salter @Jobug @LukwesaBurak @vanessa_vash @GretaThunberg No excuse for this at all, it will reflect very badly on others, not you. Thank you for all your passion and hard work. «Этому нет никакого оправдания. Это очень плохо отразится на других людях, но не на вас. Спасибо вам за ваше трудолюбие»

Autumn @Sparkleberrie @vanessa_vash @simonallison This picture is a representation of how we are erased all the time, at work, in society, in schools/academia, heck now even in activism. Black people are always being erased. Because they know our ability! «Эта ситуация показывает, как нас стирают всё время: на работе, в обществе, в школах. Чёрт возьми, теперь даже в активизме. Темнокожих всегда стирают. Потому что они знают, на что мы способны!»

Timm Krause @timmkrause80 @LukwesaBurak @GretaThunberg I completely agree but the cropped photo looks more “symmetrical”, “appealing to the eye”. To me this has nothing to do with skin colour or such, but the the publisher should have been sensitive enough and not publish the photo at all. «Обрезанное фото действительно выглядит „более симметрично“ и „привлекательно для глаз“. Для меня это не имеет ничего общего с цветом кожи и так далее. Но редактору стоило задуматься о чувствах людей и вообще тогда не публиковать это фото»

CQ @ConspiracyQuean @LukwesaBurak @GretaThunberg Do we really think they said, "we need to cut out the black girl?" Ridiculous! The building in the background is distracting and the photo is not well composed. The published version is a much better photo. It's regrettable, but not racist. «Вы правда думаете, что они сказали „нам нужно вырезать темнокожую девушку“? Смешно! Здание на заднем фото отвлекает, обрезанный снимок смотрится лучше»

forcheyne'ssake @juliancheyne @LukwesaBurak @GretaThunberg @AP claimed "The photographer was trying to get a picture out fast under tight deadline and cropped it purely on composition grounds because he thought the building in the background was distracting," Would Greta Thunberg have been erased if she had been in front of the building? «Фотограф утверждал, что обрезал снимок только по композиционным соображениям. Но обрезал бы он Грету Тунберг, если бы она стояла перед зданием?»