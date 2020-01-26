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Новости
Артём Мазанов
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Фотограф AP вырезал со снимка с Гретой Тунберг угандийскую активистку. Она обвинила СМИ в расизме Материал редакции

Автор объяснил своё решение «композиционными соображениями».

30 комментариев
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Ванесса Накате — крайняя слева
 Снимок AP

Угандийская активистка Ванесса Накате обвинила Associated Press в расизме после того, как агентство опубликовало фотографию, с которой вырезали девушку. Об этом пишет The Guardian.

Накате участвовала во Всемирном экономическом форуме, который проходит в Давосе. На нём она сфотографировалась вместе с другими активистками, в числе которых Грета Тунберг. Но на опубликованном AP снимке Накате вырезали.

Снимок, который изначально опубликовало AP

Активистка опубликовала в Твиттере десятиминутное видео, в котором пожаловалась на такую версию снимка. Она рассказала, что эту фотографию опубликовали «различные» издания. «Мы этого не заслуживаем. Африка выбрасывает в атмосферу меньше всего углерода, но страдает от климатического кризиса больше всего. То, что вы сотрёте наши голоса, ничего изменит», — заявила она.

Это первый раз в моей жизни, когда я осознала, что такое расизм.

Ванесса Накате
активистка

AP пояснило, что никакого «злого умысла» в этом не было, фотограф просто изменил композицию. Но агентство поменяло фотографию на оригинал. Редактор AP Салли Базби также извинилась за то, что со снимка вырезали «единственного темнокожего человека».

Фотограф обрезал снимок чисто по композиционным соображениям. Ему казалось, что здание на заднем плане будет отвлекать зрителя.

Дэвид Эйк
директор по фотографии AP

В соцсетях мнения разделились: некоторые согласились с тем, что без Накате фото композиционно выглядит лучше, но другие — поддержали активистку.

Joanna Salter @Jobug
@LukwesaBurak @vanessa_vash @GretaThunberg No excuse for this at all, it will reflect very badly on others, not you. Thank you for all your passion and hard work.
«Этому нет никакого оправдания. Это очень плохо отразится на других людях, но не на вас. Спасибо вам за ваше трудолюбие»
Autumn @Sparkleberrie
@vanessa_vash @simonallison This picture is a representation of how we are erased all the time, at work, in society, in schools/academia, heck now even in activism. Black people are always being erased. Because they know our ability!
«Эта ситуация показывает, как нас стирают всё время: на работе, в обществе, в школах. Чёрт возьми, теперь даже в активизме. Темнокожих всегда стирают. Потому что они знают, на что мы способны!»
Timm Krause @timmkrause80
@LukwesaBurak @GretaThunberg I completely agree but the cropped photo looks more “symmetrical”, “appealing to the eye”. To me this has nothing to do with skin colour or such, but the the publisher should have been sensitive enough and not publish the photo at all.
«Обрезанное фото действительно выглядит „более симметрично“ и „привлекательно для глаз“. Для меня это не имеет ничего общего с цветом кожи и так далее. Но редактору стоило задуматься о чувствах людей и вообще тогда не публиковать это фото»
CQ @ConspiracyQuean
@LukwesaBurak @GretaThunberg Do we really think they said, "we need to cut out the black girl?" Ridiculous! The building in the background is distracting and the photo is not well composed. The published version is a much better photo. It's regrettable, but not racist.
«Вы правда думаете, что они сказали „нам нужно вырезать темнокожую девушку“? Смешно! Здание на заднем фото отвлекает, обрезанный снимок смотрится лучше»
forcheyne'ssake @juliancheyne
@LukwesaBurak @GretaThunberg @AP claimed "The photographer was trying to get a picture out fast under tight deadline and cropped it purely on composition grounds because he thought the building in the background was distracting," Would Greta Thunberg have been erased if she had been in front of the building?
«Фотограф утверждал, что обрезал снимок только по композиционным соображениям. Но обрезал бы он Грету Тунберг, если бы она стояла перед зданием?»

Сама Тунберг заявила, что публикация такого снимка «абсолютно неприемлема».

Greta Thunberg @GretaThunberg
This is completely unacceptable. Period. https://twitter.com/vanessa_vash/status/1220756730252054529
«Это абсолютно неприемлемо. Точка»

#новости #расизм

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30 комментариев
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Taktischer Corgi

45
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Thomas O'Harriedge

Taktischer
0

Ну все, щас захейтят.

Ответить

Ded Pihto

Thomas
2

Она тебя просто забанит и никто про этот твой твит не узнает

Ответить

Анна Гласс

Taktischer
0

невыносимо смешно 

Ответить

Евгений Мартынов

20

Бедные. Это у них украли детство?

Ответить

Иван Семёныч

Евгений
2

ну а ты бы не расстроился, что не покажешь внукам свое фото на странице AP?

Ответить

Евгений Мартынов

Иван
1

Да как-то посрать вообще. 

Ответить

Иван Семёныч

Евгений
0

ты просто не активист

Ответить

Евгений Мартынов

Иван
12

В 2020-м "активист" - хуже пидораса, так что всё норм

Ответить

Иван Семёныч

Евгений
3

в целом согласен. 

Ответить

Марат Габдуллин

Евгений
2

https://twitter.com/abc730/status/1177177264779194368

abc730 @abc730
If you’re a grown adult enraged by 16-year-old activist @GretaThunberg, satirist @markhumphries and his co-writer @evanwilliams have created a new service that could help. #abc730 https://t.co/vkbuSpwa9U
Ответить

Прекрасен, как Иисус

19

Так надо было.

Ответить

Женя Яночкин

Прекрасен,
1

Это было бы шедеврально)

Ответить

Nikita Zubkov

17

 Это первый раз в моей жизни, когда я осознала, что такое расизм

Общество так переполнено расизмом, что она столкнулась с ним только так.

Ответить

Ekkie

8

Сначала прочитал "по этическим соображениям", подумал что вырезали из-за её проплешины. Я даже Грету рассмотрел спустя минуту, настолько был заворожён её лысиной. 

Ответить

Krot

7

Фотограф AP «по композиционным соображениям» вырезал угандийскую деревню. Девушка выжившая в резне обвинила СМИ в расизме

Ответить

Евгений Мартынов

6

А почему на мелкую нацепили смирительную куртку? Что за дискриминация людей с аутизмом и ОКР?

Ответить

Мощный Каковощи

Евгений
0

Вместо бейджа красный буй на Грете
Ведь экология горит по всей планете!

Ответить

Ilya Grigöryev

4

редактор пиздобол. фон ему мешает, композиция не та

Ответить

Ded Pihto

2

Ей конечно надо налысо побриться будет лучше выглядеть

Ответить

Ruslan Sviridov

Ded
0
Ответить

Озорной Лис

2

 активистка Ванесса Накате обвинила Associated Press в расизме

пишет The Guardian.

снова СМИ нашли токсичный инфоповод. 
Люди читают это и потом начинают искать во всем ущемление.
Другие начинают это обсуждать и круг постоянно замыкается.

Ответить

Nikita Zubkov

2
Ответить

Victor Vasiljev

0

Африка выбрасывает в атмосферу меньше всего углерода

ой, всё...

Ответить

Vladimir Medvedev

0

Какие же люди ебанутые, они ещё будут указывать фотографу, как снимки кадрировать, просто офигеть.

Ответить

Павел Клюквин

0

Какая Грета, оказывается, маленькая. Так она выглядит даже мило 

Ответить

Daniil Silantev

0

Не вырезал, а кадрировал...

Ответить

Krot

Daniil
0

Он её кадрил

Ответить

Alexandr Strijov

0

Один вопрос. А чем вообще занимаются эти люди на фото?

Ответить

Sergey Pal

Alexandr
0

Позируют)

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