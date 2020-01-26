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Артём Мазанов
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«Кавказ. Реалии»: в Чечне задержали 25 человек за распространение коллажа с Кадыровым в облачении священнослужителя Материал редакции

Среди задержанных — не только те, кто рассылал коллаж, но и его получатели.

10 комментариев
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Рамзан Кадыров Снимок Саида Царнаева, РИА «Новости»

В Чечне задержали 25 человек за распространение фотоколлажа с Рамзаном Кадыровым, на котором глава республики изображён в одеянии православного священнослужителя. Об этом пишет «Кавказ. Реалии».

По данным источника издания, среди задержанных есть школьники. Полицейские также якобы задержали не только тех, кто рассылал коллаж, но и тех, кто его получил. Сам коллаж издание не опубликовало.

«Кавказ. Реалии» уточнило, что задержанных доставили в изолятор временного содержания, где они провели ночь без оформления протоколов. Их также подвергали избиениям, уточнило издание.

#новости #чечня

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10 комментариев
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Ilia Gurtovoy

6

Если выложить фотку здесь, скольких задержат?

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Жёлтый Березовый Лист

Ilia
0

я её найти весь день не могу

Ответить

Nikita Zubkov

3

 Среди задержанных — не только те, кто рассылал коллаж, но и его получатели.

Самое охуенное в новости.

Ответить

Mikhail Kozlov

Nikita
4

Прислали фотку - получил пизды.

Ответить

Sancta Sanctorum

3
Ответить

Дмитрий Щёлоков

Sancta
0

Кадыров?

Ответить

Ilia Gurtovoy

Дмитрий
0

Костюм

Ответить

Александр Демьяненко

1

То есть одежда православного священнослужителя это что то такое плохое и оскорбительное? И это ничьи чувства не оскорбит? 

Ответить

G0d GRL

0

шайтаны

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G0d GRL

0

смех смехом,а хочется верить что у наших сограждан в братских республиках более инициативные люди

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