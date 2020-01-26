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Среди задержанных — не только те, кто рассылал коллаж, но и его получатели.
В Чечне задержали 25 человек за распространение фотоколлажа с Рамзаном Кадыровым, на котором глава республики изображён в одеянии православного священнослужителя. Об этом пишет «Кавказ. Реалии».
По данным источника издания, среди задержанных есть школьники. Полицейские также якобы задержали не только тех, кто рассылал коллаж, но и тех, кто его получил. Сам коллаж издание не опубликовало.
«Кавказ. Реалии» уточнило, что задержанных доставили в изолятор временного содержания, где они провели ночь без оформления протоколов. Их также подвергали избиениям, уточнило издание.
Если выложить фотку здесь, скольких задержат?
Среди задержанных — не только те, кто рассылал коллаж, но и его получатели.
Самое охуенное в новости.
То есть одежда православного священнослужителя это что то такое плохое и оскорбительное? И это ничьи чувства не оскорбит?
смех смехом,а хочется верить что у наших сограждан в братских республиках более инициативные люди