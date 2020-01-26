Свежее
Новая запись
Уведомления Пометить все как прочитанные
Уведомлений пока нет
Пишите хорошие статьи, комментируйте,
и здесь станет не так пусто

Прямой эфир

Действительно важные push-уведомления
Подписаться на push-уведомления
Новости
Артём Мазанов
2863

Израильтянка Наама Иссахар, осуждённая по делу о наркотиках, попросила Путина о помиловании Материал редакции

Кремль ждал этой просьбы, чтобы «дело продвинулось».

44 комментария
В закладки
​Наама Иссахар Снимок Дмитрия Лекай, «Коммерсантъ»

Израильтянка Наама Иссахар, приговорённая российским судом к семи с половиной годам колонии за контрабанду и хранение наркотиков, попросила Владимира Путина о помиловании. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Адвокаты девушки рассказали, что Иссахар приняла такое решение после обсуждения слов Пескова, который заявлял о необходимости личного прощения.

В результате нашего обсуждения Наама приняла решение обратиться к президенту РФ с ходатайством о помиловании и освобождении, и такое ходатайство ею уже подано в письменном виде в установленном порядке через администрацию следственного изолятора, в котором она находится.

адвокаты Наамы Иссахар

До этого пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявлял, что пока девушка лично не обратится к президенту, дело не продвинется: «Как можно помиловать, если она не просит о помиловании? В данном случае должны быть какие-то формальности соблюдены. Хотя бы для того, чтобы процесс пошёл», — говорил он.

Иссахар задержали в апреле 2019 года в московском аэропорту Шереметьево в транзитной зоне, где она пересаживалась на рейс из Дели в Тель-Авив. Она сдала свои вещи в багаж в Дели, поэтому, по её словам, не имела к ним доступа в Москве. При досмотре таможенники обнаружили 9,6 грамм гашиша. Девушка не признала вину, она утверждает, что перевозила наркотик в Израиль в личных целях. А адвокаты обращают внимание, что Иссахар не пересекала границу с Россией.

Что происходит вокруг дела Наамы Иссахар: Путин…
На родине за израильтянку вступились президент и премьер-министр, а мать девушки считает её…
tjournal.ru

#новости #путин #россия #израиль

Новости
Подписан
Отписаться
«Кавказ. Реалии»: в Чечне задержали 25 человек за распространение коллажа с Кадыровым в облачении священнослужителя
Среди задержанных — не только те, кто рассылал коллаж, но и его получатели.
6
12
Реклама на TJ
{ "author_name": "Артём Мазанов", "author_type": "editor", "tags": ["\u0440\u043e\u0441\u0441\u0438\u044f","\u043f\u0443\u0442\u0438\u043d","\u0438\u0437\u0440\u0430\u0438\u043b\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438"], "comments": 44, "likes": 12, "favorites": 6, "is_advertisement": false, "subsite_label": "news", "id": 138808, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Sun, 26 Jan 2020 15:56:17 +0300", "is_special": false }
Создать объявление на TJ
Промо на TJ
Создайте своё объявление за пару кликов
Попробовать
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
{ "id": 138808, "author_id": 132211, "diff_limit": 1000, "urls": {"diff":"\/comments\/138808\/get","add":"\/comments\/138808\/add","edit":"\/comments\/edit","remove":"\/admin\/comments\/remove","pin":"\/admin\/comments\/pin","get4edit":"\/comments\/get4edit","complain":"\/comments\/complain","load_more":"\/comments\/loading\/138808"}, "attach_limit": 2, "max_comment_text_length": 5000, "subsite_id": 245416, "last_count_and_date": null }
44 комментария
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Bad Bear

27

Путин решил сам себя из Карточного домика закосплеить.
Уебок.

Ответить

Иван Семёныч

Bad
–5

Что не так рили?

Ответить

Bremedy

–7

Ну впринципе логично если честно. Её же тут с поличным взяли, а не подкидывали. Сама накосячила. Русских за пару грамм гашика сразу в колонию и всё.

Ответить

Вечерние чтения

Bremedy
3

Русским неоткуда взять разрешение на медицинское использование марихуаны 🤷‍♂️
И она снова в отличие от русских была здесь как в промежуточном пункте пересадки 🤣

Ответить

Eugene Gultyaev

Вечерние
0

Гашиш тоже врачи выписывают?

Ответить

Kyler

Eugene
1

Ну как бы да

Ответить

Eugene Gultyaev

Kyler
0

Прикольно, не знал

Ответить

Вечерние чтения

Eugene
0

Честно говоря не разбираюсь в сортах 🤷‍♂️

Ответить

German Times

Bremedy
0

Она даже не проходила таможню.

Ответить

Иван Семёныч

German
0

А герыч так можно возить транзитом?

Ответить

Alexander Balan

Иван
5

Ну российские политики же возят

Ответить

Вечерние чтения

Иван
0

А куда ты собрался его везти, где не против твоего прибытия с ним?

Ответить

Ян Хаванский

Вечерние
0

В Чехию и Мексику, например

Ответить

Вечерние чтения

Ян
0

Докладываю из Чехии. Тут нет легалайза.
Но если у тебя меньше 5г, то это административка только

Ответить

Иван Семёныч

Вечерние
–2

Могу его оставить подмазанному работниц аэропорта в рф

Ответить

Вечерние чтения

Иван
0

Она не имела доступ к своему багажу. Его с самолёта на самолёт без тебя перекидывают

Ответить

Иван Семёныч

Вечерние
–2

Ну, подмазанный работник аэропорта и перекидает как надо.

Ответить

Privetandrey

4

если не подкинули, то она ничем не лучше других людей, которых берут за 10г гашиша - закон такой, какой есть. Хочешь курнуть - бери там, куда едешь, не фиг с собой везти. Интересно, как бы её фины или норвеги приняли бы.

Ответить

nadav tayzland

Privetandrey
0

Уж поверь мне на 7.5 лет не упаковывали. Дело не в том что она не нарушал закон, а в том что закон преступный, а практика его пр мнения вообще ахуй, смерть и могила

Ответить

Privetandrey

nadav
3

закон уродский - безусловно. Но если русских сажают за 10 г гашиша на 7 лет, то и гоаждан любой другой страны должны так же судить. Во всем должна быть последовательность.

Пчм никто не обсуждает зачем она везла 10 г гашиша в другую страну?

Ответить

Магомед Шереметьев

Privetandrey
3

А может надо бороться за свободу русских, а не за несвободу левых людей? Мб не надо в это болото за собой других втягивать?

Ответить

Privetandrey

Магомед
0

никто за несвободу не борется. Просто по-хорошему, новость о задержании кого-либо в аэропорту с наркотиками вообще не должна/не может являться темой для столь большого общественного резонанса.

Ответить

Вечерние чтения

Магомед
0

Было бы хорошо, если бы общество на волне этого события могло спросить с политиков за этот закон.
Но в России это так не работает.
В России много сидящих просто вышли "покурить"

Ответить

Вечерние чтения

Privetandrey
0

В исходной новости вообще написано, что она не имела доступ к своему багажу. И утверждает, что это не ее.
По типичному совпадению Израиль должен был выдать нашего гражданина США. Изначально Россия предлагала поменяться.
Я не на что не намекаю, но.. это один из возможных ответов на твой вопрос

Ответить

Марк Рязанцев

Privetandrey
0

Она везла себе домой и доступа к багаж у неё в России не было

Ответить

Дмитрий Орлов

–4

На родине русофобии в Израиле за прошение помилования у русских её ждёт смертная казнь

Ответить

Вечерние чтения

Дмитрий
2

Что ты несёшь?
Они договорились с нынешними немецкими хозяевами "Русского подворья" о передаче его России. Чтобы спасти свою гражданку

Ответить

Сергей Колегов

Дмитрий
0
Ответить

Аниме Бот

Сергей
1

Живого человека ботом назвал! Совсем беды с башкой уже!

Ответить

Вечерние чтения

1

А могла бы держаться.
Посмотреть, как бы Путин выкручивался, когда уже обещал, что у её освободят.

На израильском ТВ даже успели рассказать, что Россия такая страна, где президент выше судебной власти.

Ответить

Вечерние чтения

Вечерние
2

В Чехии по радио слышал, как после московских протестов объясняли, что в России гражданам выходить на митинги против власти без прямого разрешения этой власти запрещено, поэтому и столько задержаний.

Ответить

Иван Семёныч

Вечерние
–3

Лол. Ее же не отпускали, потому что она не просила о помиловании.

Ответить

Вечерние чтения

Иван
0

Путин и без этого официально заявлял, что всё порешаем

Ответить

Иван Семёныч

Вечерние
–2

В каком месте было давление Путина на суд или ручное управление продемонстрировано?

Ответить

Kir Kirsky

Иван
0

5 минут плз, сейчас достану транскрипцию телефонного звонка

Ответить

Вечерние чтения

Иван
0

🤔 Когда попросил о помиловании и тебя отпустили из России

Ответить

Иван Семёныч

Вечерние
0

Право на помилования у многих есть президентов. Это не означает верховенства над судом

Ответить

Аркадий Иванов

1

Ну и хорошо, что хорошо закончилось. Жалко девушку, жёстко её прессанули, неужели в самом деле из-за куска земли в Иерусалиме? Тем не менее возить гашиш в багаже тоже глупо.

Ответить

Ещё раз

Аркадий
0

Это та что была куплена Александром третьим? Видимо многоходовочка, обмен.

Ответить

Иван Семёныч

1

Наконец-то девка домой отправится

Ответить

Соник Фокс

1

Надеюсь у нее все будет классно. Тюрьма это ужасное место.

Ответить

Сергей Васильев

–10

Слышите как трещит еврейская гордость? Палестина вздохнула чуть свободней сегодня...

Ответить

Дмитрий Орлов

Сергей
1

ШУЕ?

Ответить

Danil Shch

0

«Как можно помиловать, если она не просит о помиловании? В данном случае должны быть какие-то формальности соблюдены. Хотя бы для того, чтобы процесс пошёл», — говорил он.

Но ты не просишь с уважением, не предлагаешь дружбу, даже не думаешь обратиться ко мне — крёстный отец.

Ответить
Написать комментарий...
Обсуждаемое
Новости
Российские власти потратили на закупку энциклопедий у РПЦ 600 миллионов рублей
В них статья о патриархе Кирилле — в три раза больше, чем статья про Иисуса Христа.
113
Новости
Глава Чувашии вручил пожарным ключи от служебных машин. Сотруднику МЧС пришлось подпрыгнуть, чтобы забрать их
Действия главы республики восприняли как издевательство.
164
Новости
Городской совет Нью-Йорка принял законопроект, запрещающий предприятиям не принимать наличные
Инициативу поддержал мэр, она может стать законом до конца 2020 года.
120
Популярное за три дня
Новости
На борту самолёта «Аэрофлота» погибли два сданных в багаж кота. Очевидец рассказал о «швырянии» животных при разгрузке
Авиакомпания пообещала привлечь виновных к ответственности и предложила пересмотреть правила транспортировки.
346
Новости
Александр Долгополов уехал из России. На комика написали заявление об оскорблении чувств верующих
«Чтобы быть спокойнее».
355
Интернет и мемы
Так?
15

Прямой эфир

Tural M

Городской совет Нью-Йорка…

Danil Shch

Израильтянка Наама Иссахар…

andorus

🤔

Евгений Лялин

Китайские врачи назвали первые…

Kir Kirsky

Израильтянка Наама Иссахар…

G0d GRL

Baza: в Нижневартовске полиция…

Вечерние чтения

Израильтянка Наама Иссахар…

Privetandrey

Израильтянка Наама Иссахар…

Марк Рязанцев

Израильтянка Наама Иссахар…

Tural M

«Едят и пьют прямо в магазине…

Roma Dmitriev

Американец отсудил сто тысяч…

DESAAD LXI

Baza: в Нижневартовске полиция…

Анна Гласс

Фотограф AP вырезал со снимка с…

Иван Семёныч

Израильтянка Наама Иссахар…

Sergey Pal

Фотограф AP вырезал со снимка с…

Вечерние чтения

Израильтянка Наама Иссахар…

Kyler

«Едят и пьют прямо в магазине…

Eugene Gultyaev

Израильтянка Наама Иссахар…

Вечерние чтения

Израильтянка Наама Иссахар…

Евгений Лялин

Китайские врачи назвали первые…
[ { "id": 1, "label": "100%×150_Branding_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox_method": "createAdaptive", "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "ezfl" } } }, { "id": 2, "label": "1200х400", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "ezfn" } } }, { "id": 3, "label": "240х200 _ТГБ_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "i", "ps": "cndo", "p2": "fizc" } } }, { "id": 4, "label": "Article Branding", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "cfovy", "p2": "glug" } } }, { "id": 5, "label": "300x500_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "ezfk" } } }, { "id": 6, "disable": true, "label": "1180х250_Interpool_баннер над комментариями_Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "h", "ps": "clmf", "p2": "ffyh" } } }, { "id": 7, "label": "Article Footer 100%_desktop_mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "byswn", "p2": "fjxb" } } }, { "id": 8, "label": "Fullscreen Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fjoh" } } }, { "id": 9, "label": "Fullscreen Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fjog" } } }, { "id": 10, "disable": true, "label": "Native Partner Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "clmf", "p2": "fmyb" } } }, { "id": 11, "disable": true, "label": "Native Partner Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "clmf", "p2": "fmyc" } } }, { "id": 12, "label": "Кнопка в шапке", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fdhx" } } }, { "id": 13, "label": "DM InPage Video PartnerCode", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox_method": "createAdaptive", "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "h", "ps": "cndo", "p2": "flvn" } } }, { "id": 14, "label": "Yandex context video banner", "provider": "yandex", "yandex": { "block_id": "VI-223677-0", "render_to": "inpage_VI-223677-0-130073047", "adfox_url": "//ads.adfox.ru/228129/getCode?pp=h&ps=cndo&p2=fpjw&puid1=&puid2=&puid3=&puid4=&puid8=&puid9=&puid10=&puid21=&puid22=&puid31=&puid32=&puid33=&fmt=1&dl={REFERER}&pr=" } }, { "id": 15, "label": "Баннер в ленте на главной", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "byudv", "p2": "ftjf" } } }, { "id": 16, "label": "Кнопка в шапке мобайл", "provider": "adfox", "adaptive": [ "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "ccydt", "p2": "ftwx" } } }, { "id": 17, "label": "Stratum Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fzvb" } } }, { "id": 18, "label": "Stratum Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "tablet", "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fzvc" } } }, { "id": 20, "label": "Кнопка в сайдбаре", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "chfbk", "p2": "gnwc" } } } ]