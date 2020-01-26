Прямой эфир
Кремль ждал этой просьбы, чтобы «дело продвинулось».
Израильтянка Наама Иссахар, приговорённая российским судом к семи с половиной годам колонии за контрабанду и хранение наркотиков, попросила Владимира Путина о помиловании. Об этом пишет «Коммерсантъ».
Адвокаты девушки рассказали, что Иссахар приняла такое решение после обсуждения слов Пескова, который заявлял о необходимости личного прощения.
До этого пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявлял, что пока девушка лично не обратится к президенту, дело не продвинется: «Как можно помиловать, если она не просит о помиловании? В данном случае должны быть какие-то формальности соблюдены. Хотя бы для того, чтобы процесс пошёл», — говорил он.
Иссахар задержали в апреле 2019 года в московском аэропорту Шереметьево в транзитной зоне, где она пересаживалась на рейс из Дели в Тель-Авив. Она сдала свои вещи в багаж в Дели, поэтому, по её словам, не имела к ним доступа в Москве. При досмотре таможенники обнаружили 9,6 грамм гашиша. Девушка не признала вину, она утверждает, что перевозила наркотик в Израиль в личных целях. А адвокаты обращают внимание, что Иссахар не пересекала границу с Россией.
Путин решил сам себя из Карточного домика закосплеить.
Уебок.
Ну впринципе логично если честно. Её же тут с поличным взяли, а не подкидывали. Сама накосячила. Русских за пару грамм гашика сразу в колонию и всё.
Русским неоткуда взять разрешение на медицинское использование марихуаны 🤷♂️
И она снова в отличие от русских была здесь как в промежуточном пункте пересадки 🤣
Гашиш тоже врачи выписывают?
Она даже не проходила таможню.
А герыч так можно возить транзитом?
А куда ты собрался его везти, где не против твоего прибытия с ним?
В Чехию и Мексику, например
Докладываю из Чехии. Тут нет легалайза.
Но если у тебя меньше 5г, то это административка только
Могу его оставить подмазанному работниц аэропорта в рф
Она не имела доступ к своему багажу. Его с самолёта на самолёт без тебя перекидывают
если не подкинули, то она ничем не лучше других людей, которых берут за 10г гашиша - закон такой, какой есть. Хочешь курнуть - бери там, куда едешь, не фиг с собой везти. Интересно, как бы её фины или норвеги приняли бы.
Уж поверь мне на 7.5 лет не упаковывали. Дело не в том что она не нарушал закон, а в том что закон преступный, а практика его пр мнения вообще ахуй, смерть и могила
закон уродский - безусловно. Но если русских сажают за 10 г гашиша на 7 лет, то и гоаждан любой другой страны должны так же судить. Во всем должна быть последовательность.
Пчм никто не обсуждает зачем она везла 10 г гашиша в другую страну?
А может надо бороться за свободу русских, а не за несвободу левых людей? Мб не надо в это болото за собой других втягивать?
никто за несвободу не борется. Просто по-хорошему, новость о задержании кого-либо в аэропорту с наркотиками вообще не должна/не может являться темой для столь большого общественного резонанса.
Было бы хорошо, если бы общество на волне этого события могло спросить с политиков за этот закон.
Но в России это так не работает.
В России много сидящих просто вышли "покурить"
В исходной новости вообще написано, что она не имела доступ к своему багажу. И утверждает, что это не ее.
По типичному совпадению Израиль должен был выдать нашего гражданина США. Изначально Россия предлагала поменяться.
Я не на что не намекаю, но.. это один из возможных ответов на твой вопрос
На родине русофобии в Израиле за прошение помилования у русских её ждёт смертная казнь
Что ты несёшь?
Они договорились с нынешними немецкими хозяевами "Русского подворья" о передаче его России. Чтобы спасти свою гражданку
А могла бы держаться.
Посмотреть, как бы Путин выкручивался, когда уже обещал, что у её освободят.
На израильском ТВ даже успели рассказать, что Россия такая страна, где президент выше судебной власти.
В Чехии по радио слышал, как после московских протестов объясняли, что в России гражданам выходить на митинги против власти без прямого разрешения этой власти запрещено, поэтому и столько задержаний.
Лол. Ее же не отпускали, потому что она не просила о помиловании.
Путин и без этого официально заявлял, что всё порешаем
В каком месте было давление Путина на суд или ручное управление продемонстрировано?
🤔 Когда попросил о помиловании и тебя отпустили из России
Право на помилования у многих есть президентов. Это не означает верховенства над судом
Ну и хорошо, что хорошо закончилось. Жалко девушку, жёстко её прессанули, неужели в самом деле из-за куска земли в Иерусалиме? Тем не менее возить гашиш в багаже тоже глупо.
Слышите как трещит еврейская гордость? Палестина вздохнула чуть свободней сегодня...
«Как можно помиловать, если она не просит о помиловании? В данном случае должны быть какие-то формальности соблюдены. Хотя бы для того, чтобы процесс пошёл», — говорил он.
Но ты не просишь с уважением, не предлагаешь дружбу, даже не думаешь обратиться ко мне — крёстный отец.