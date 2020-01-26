Кремль ждал этой просьбы, чтобы «дело продвинулось».

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​Наама Иссахар Снимок Дмитрия Лекай, «Коммерсантъ»

Израильтянка Наама Иссахар, приговорённая российским судом к семи с половиной годам колонии за контрабанду и хранение наркотиков, попросила Владимира Путина о помиловании. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Адвокаты девушки рассказали, что Иссахар приняла такое решение после обсуждения слов Пескова, который заявлял о необходимости личного прощения.

В результате нашего обсуждения Наама приняла решение обратиться к президенту РФ с ходатайством о помиловании и освобождении, и такое ходатайство ею уже подано в письменном виде в установленном порядке через администрацию следственного изолятора, в котором она находится. адвокаты Наамы Иссахар

До этого пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявлял, что пока девушка лично не обратится к президенту, дело не продвинется: «Как можно помиловать, если она не просит о помиловании? В данном случае должны быть какие-то формальности соблюдены. Хотя бы для того, чтобы процесс пошёл», — говорил он.