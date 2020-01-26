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С 2009 по 2015 год он возглавлял отдел РПЦ по взаимоотношениям Церкви и общества.
На 52-м году жизни умер протоиерей Всеволод Чаплин. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу храма святого Феодора Студита у Никитских ворот, где Чаплин был настоятелем.
Прихожане храма рассказали «Интерфаксу», что Чаплин сидел на лавочке у храма, а после упал. Очевидцы также уточнили изданию «Подъём», что Чаплин болел астмой: он упал после того, как начал задыхаться и посинел.
С 31 марта 2009 года Чаплин занимал пост председателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви и общества Московского патриархата РПЦ. 24 декабря 2015 года этот отдел упразднили. В 2011 году был награждён Почётной грамотой президента Дмитрия Медведева «за заслуги в развитии духовной культуры и укреплении дружбы между народами».
Чаплин был автором и ведущим программ «Комментарий недели» (ТВ «Союз»), «Время доверия» (Радио «Комсомольская правда») и «Вечность и время» (ТВ «Спас»).
Кто этот человек и почему его постоянно форсят в коммаетах?
Александр Петрунько (активист движения SERB )
помните кто этот Петрунько ? :)
вот еще кто это помнит ? )
тоже Петрунько
Тупа законтачил Вассермана
он на всеми фоткается ) видимо нравится
есть фото с Максимом Шевченко и другими подобными персонажами
Так это его повысили или уволили?
Смотря куда он попал
Предлагаю тебя назначить ответственным за поминки.
Если она носит мини-юбку, она может спровоцировать не только кавказца, но и русского. Если она при этом пьяна, она тем более спровоцирует. Если она при этом сама активно вызывает людей на контакт, а потом удивляется, что этот контакт кончается изнасилованием, она тем более не права.
Судя по ленте tj он умер 2 раза? Сначала его цветная версия, а потом монохромная?
Одна пользовательская новость, вторая редакции, сейчас пользовательскую снесут.
Многие люди ассоциируют грусть, тоску, траур с мрачной чёрно-белой гаммой. Такое ви́дение мира один из характерных симптомов депрессии. И наоборот, например, радуга один из символов радости. Когда антидепрессант начинает действовать, пациент часто начинает видеть окружающий мир как бы в слегка розоватой гамме — это известный феномен.
Я не видел ничего прекраснее, чем повседневный мир, когда я вышел из депрессии.
Вышли в результате лечения или спонтанной ремиссии?
Напишешь об этом опыте?
Об опыте выхода из этого состояния? Много-много-много кофе с водкой, потом прогуляться несколько километров, чтобы по организму разошлось и быть готовым к отключению зрения и ориентирования в пространстве. Не советую.
Очевидно, автор возжелал передать таким общепринятым способом скорбное содержание новости. 🤷🏼♂️
От коронавируса?
Зашёл, чтобы написать этот коммент, а меня опередили 😟.
1) Он недавно вернулся из Китая.
2) Он как и те китайцы из роликов просто на ровном месте упал и умер.
Всё может быть.
Злоупотреблял фастфудом?
Судя по фоточке, признаки злоупотребления отсутствуют. 🤷🏼♂️
Фото даже вроде в пост делали.
Срочно нужна эпитафия Невзорова
Вспомнилось:
Весь день т. Комманд Ком ходил просветленный. А встретив
грустного отца Вындоуза, даже поинтересовался участливо:
- Или случилось что, батюшка?
- Все иконы украли, - сказал отец Вындоуз и заплакал.
- Ах они нехристи, - утешал т. Комманд Ком, - ах они
оболочки дешевые!
И усы его весело шевелились.
Обана
Не читал такого
Это кто?
Да это уд не бумеры, нужно отдельное словечко
В смысле? Как раз самое детство миллениалов. Еще про винни-пуха было помню
Некрасиво здесь у вас в комментах. Какой бы чувак не был при жизни. Такое ощущение, что только его смерть отделяла вас от прекрасного будущего.
К сожалению, других юзеров TJ у меня для Вас нет. 🤷🏼♂️
Ну а так… если посмотрите обсуждения здесь психиатрических тем, обнаружите, что на TJ необычайно высокая концентрация людей с психрасстройствами, которые проявляют себя в том числе в «эмоциональной тупости». Иными словами, это беда, не вина.
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А если бы я жил в сознательном возрасте при смерти сталина, я бы ещё и сплясал, представляешь?
если человек мразь, то о нём тоже только хорошо или ни как?
ведь объективно, он как публичная личность, просто мерзостный человек. сам всех постоянно обсирал. возможно в обычной жизни, среди своих, был хороши человеком, но повестку нёс так себе.
*если человек мразь, то о нём тоже только хорошо или никак?*
Если некий человек говорит о человеке-мрази как человек-мразь, то чем он отличается от этого человека-мрази? 🧐
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вы можете делать какие угодно умозаключения. так же как и я.
а если посмотрите на комментарии, пускай даже и со скидкой на, как вы выразились, психически не здоровый контингент этого сайта, то они всё таки говорят о каком то общем сложившимся мнении об этом человеке.
Не справился со своими служебными обязанностями по улучшению отношений церкви и общества, и был уволен боженькой.
Бросьте, Адам, - сказал великий комбинатор, - я знаю все, что вы намерены сделать. После псалма вы скажете "бог дал, бог и взял", потом "все под богом ходим", потом еще что-нибудь лишенное смысла, вроде "ему теперь все-таки лучше, чем нам". Всего этого не нужно, Адам Казимирович. Перед нами простая задача - тело должно быть предано земле.
Соболезнования близким и родным.
Прошлый раз я испытывал эмоции, подобные тем, что испытал от твоего комментария, когда знакомый туркмен сказал мне, что он плакал, узнав о смерти туркменбаши
И плакал он не от счастья
А можно я рэп зачитаю?
Пидарнулся наконец агент спецслужб. И ради чего служил дъяволу (власти) спрашивается? Всем на заметку: задайтесь вопросом прежде чем морать свое доброе имя - А ОНО МНЕ НАДО???
Хм, весьма неожиданно, — дядечка не производил впечатление нездорового и тропичного к скорой смерти. 🤷🏼♂️
Охуенно.
Царствие ему Небесное.
Давно его не слышно было
Первый случай удачного отравления новичком. Только зачем так брутально увольнять?
сидел на лавочке у храма, а после упал
а говорят, тетради смерти не существует