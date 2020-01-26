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Артём Мазанов
10 157

Умер протоиерей Всеволод Чаплин. Ему был 51 год Материал редакции

С 2009 по 2015 год он возглавлял отдел РПЦ по взаимоотношениям Церкви и общества.

120 комментариев
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Всеволод Чаплин

На 52-м году жизни умер протоиерей Всеволод Чаплин. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу храма святого Феодора Студита у Никитских ворот, где Чаплин был настоятелем.

Прихожане храма рассказали «Интерфаксу», что Чаплин сидел на лавочке у храма, а после упал. Очевидцы также уточнили изданию «Подъём», что Чаплин болел астмой: он упал после того, как начал задыхаться и посинел.

Всё произошло около 16:30. Отец Всеволод сидел на лавочке у своего храма, когда ему вдруг стало плохо, он упал, и через 15 минут приехавшая скорая констатировала смерть.

Александр Петрунько

прихожанин храма Феодора Студита
Mash
Всеволод Чаплин умер прямо возле храма святого Феодора Студита у Никитских ворот. Священник сел лавочку, ему стало плохо. Экстренные службы пока не забрали тело.

С 31 марта 2009 года Чаплин занимал пост председателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви и общества Московского патриархата РПЦ. 24 декабря 2015 года этот отдел упразднили. В 2011 году был награждён Почётной грамотой президента Дмитрия Медведева «за заслуги в развитии духовной культуры и укреплении дружбы между народами».

Чаплин был автором и ведущим программ «Комментарий недели» (ТВ «Союз»), «Время доверия» (Радио «Комсомольская правда») и «Вечность и время» (ТВ «Спас»).

#новости #происшествия

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120 комментариев
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allah213

160
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Олег Ивахнов

allah213
1

Кто этот человек и почему его постоянно форсят в коммаетах?

Ответить

Кирило Крамер

Олег
46

ну форсят и форсят

Ответить

Игорь Тер-Исаев

Олег
7

Ну человек и человек

Ответить

Сергей Лукин

Олег
1

Ну постоянно и постоянно

Ответить

Артур Сакаев

allah213
4

Александр Петрунько (активист движения SERB )
помните кто этот Петрунько ? :)

Ответить

Артур Сакаев

Артур
3

вот еще кто это помнит ? )

тоже Петрунько

Ответить

Артур Сакаев

Артур
1
Ответить

Alexey Snooker

Артур
1

Тупа законтачил Вассермана 

Ответить

Артур Сакаев

Alexey
0

он на всеми фоткается ) видимо нравится
есть фото с Максимом Шевченко и другими подобными персонажами

Ответить

Nick Rosenberg

Артур
–1
Ответить

Lion St

101

Так это его повысили или уволили?

Ответить

Nikita Zubkov

Lion
18

Смотря куда он попал

Ответить

последний герой черновика

Nikita
5
Ответить

ouxen

Nikita
2

Есть варианты?

Ответить

Nikita Zubkov

ouxen
7

Ну как минимум он мог "не угадать" с религией.

Ответить

Сергей Суховирский

Lion
9

Вызвали к начальству

Ответить

Nick Rosenberg

40
Ответить

Nick Rosenberg

Nick
35
Ответить

GuzikovShow

Nick
0

Фотка доставляет

Ответить

Nick Rosenberg

Nick
29
Ответить

Tyler Durden

Nick
0

Ну это правда кстати

Ответить

Sergey Pal

Nick
15

Предлагаю тебя назначить ответственным за поминки.

Ответить

Nick Rosenberg

Sergey
23

Лучше Невзорова

Ответить

Nick Rosenberg

Nick
10
Ответить

Унылый Лось

Nick
6

Если она носит мини-юбку, она может спровоцировать не только кавказца, но и русского. Если она при этом пьяна, она тем более спровоцирует. Если она при этом сама активно вызывает людей на контакт, а потом удивляется, что этот контакт кончается изнасилованием, она тем более не права.

Ответить

Игорь Голованов

Nick
0

Дух захватывает.

Ответить

Изя Слоу

30

Земля стекловатой

Ответить

Святозавр

19

Судя по ленте tj он умер 2 раза? Сначала его цветная версия, а потом монохромная?

Ответить

Словесный Интервент

Святозавр
4

Одна пользовательская новость, вторая редакции, сейчас пользовательскую снесут. 

Ответить

Святозавр

Словесный
4

А, да? А я думал всё, так как я написал.

Ответить

empSokol

Святозавр
3

Странная вообще тема, перегонять фотографии умерших в чб. Никогда не понимал, зачем так делают.

Ответить

Виталий Иванович Иванов

empSokol
4

Многие люди ассоциируют грусть, тоску, траур с мрачной чёрно-белой гаммой. Такое ви́дение мира один из характерных симптомов депрессии. И наоборот, например, радуга один из символов радости. Когда антидепрессант начинает действовать, пациент часто начинает видеть окружающий мир как бы в слегка розоватой гамме — это известный феномен.

Ответить

Паша Красников

Виталий
2

Я не видел ничего прекраснее, чем повседневный мир, когда я вышел из депрессии.

Ответить

Виталий Иванович Иванов

Паша
0

Вышли в результате лечения или спонтанной ремиссии?

Ответить

Паша Красников

Виталий
0

Вышел в результате доведения себя почти до смерти. Не советую.

Ответить

N/a

Виталий
0

Просто сходил в армию

Ответить

Паша Красников

N/a
0

Ха! Нет =(

Ответить

Православие. Патриотизм.

Паша
0

Напишешь об этом опыте?

Ответить

Паша Красников

Правосл…
0

Об опыте выхода из этого состояния? Много-много-много кофе с водкой, потом прогуляться несколько километров, чтобы по организму разошлось и быть готовым к отключению зрения и ориентирования в пространстве. Не советую.

Ответить

Православие

Паша
0

Ну ладно

Ответить

empSokol

Виталий
1

Это очень здорово, но зачем это делать с фотографией в заметке на ТЖ?

Ответить

Виктор Ганелес

empSokol
1

Вот тут объясняется
Не рикролл

Ответить

Виталий Иванович Иванов

empSokol
0

Очевидно, автор возжелал передать таким общепринятым способом скорбное содержание новости. 🤷🏼‍♂️

Ответить

ouxen

16

Принял ислам

Ответить

робот-бёрдвотчер

8

От коронавируса?

Ответить

Илья Волочков

робот-бёрдвотчер
1

Зашёл, чтобы написать этот коммент, а меня опередили 😟.

Ответить

ouxen

Илья
3

вам обоим в стендап пора с такими шутками

Ответить

робот-бёрдвотчер

ouxen
0

ну уж нет.

Ответить

Mamur Khisoriev

Илья
–1

Ну опередили и опередили

Ответить

Myemptyblog

робот-бёрдвотчер
0

1) Он недавно вернулся из Китая.

2) Он как и те китайцы из роликов просто на ровном месте упал и умер.

Всё может быть.

Ответить

Mikhail Lukup

7

Злоупотреблял фастфудом?

Ответить

Mike

Mikhail
3

Бесовскими гаджетами

Ответить

Виталий Иванович Иванов

Mikhail
2

Судя по фоточке, признаки злоупотребления отсутствуют. 🤷🏼‍♂️

Ответить

Артур Сакаев

Виталий
0

Да и на фото совсем не он, а совершенно другой человек )

Ответить

Алексей Куликов

Mikhail
0

Фото даже вроде в пост делали.

Ответить

Виталий Иванович Иванов

Алексей
0

«Пост» ведь право, не обязанность.

Ответить

Zakhar Zakharov

Mikhail
0

за чревоугодие уже врата к начальнику не откроются же :(

Ответить

That cat

7

Сдохла собака и хуй с ней, и что это за тон сожаления, а, Тёмка?

Ответить

tosik

6

Срочно нужна эпитафия Невзорова

Ответить

Mike

tosik
0

Глебыч сияет )

Ответить

Константин Курасов

Mike
2

меньше мишеней, скучнее жить

скорее уж он взгрустнёт

Ответить

Ипполит Воробьянинов

Mike
2

Вспомнилось:

Весь день т. Комманд Ком ходил просветленный. А встретив
грустного отца Вындоуза, даже поинтересовался участливо:
- Или случилось что, батюшка?
- Все иконы украли, - сказал отец Вындоуз и заплакал.
- Ах они нехристи, - утешал т. Комманд Ком, - ах они
оболочки дешевые!
И усы его весело шевелились.

Ответить

Виктор Ганелес

Ипполит
0

Обана
Не читал такого
Это кто?

Ответить

Ипполит Воробьянинов

Виктор
0

http://lib.ru/ANEKDOTY/commandcom.txt

Комманд Ком, Диггер и отец Виндовс...
Комманд Ком, Диггер и отец Виндовс...
lib.ru
Ответить

Ипполит

Ипполит
0

Тока бумеры поймут ;-)

Ответить

Виктор Ганелес

Ипполит
0

Да это уд не бумеры, нужно отдельное словечко

Ответить

Denis Smirnov

Виктор
0

В смысле? Как раз самое детство миллениалов. Еще про винни-пуха было помню

Ответить

vvtwittep

5

Некрасиво здесь у вас в комментах. Какой бы чувак не был при жизни. Такое ощущение, что только его смерть отделяла вас от прекрасного будущего. 

Ответить

Виталий Иванович Иванов

vvtwittep
2

К сожалению, других юзеров TJ у меня для Вас нет. 🤷🏼‍♂️

Ну а так… если посмотрите обсуждения здесь психиатрических тем, обнаружите, что на TJ необычайно высокая концентрация людей с психрасстройствами, которые проявляют себя в том числе в «эмоциональной тупости». Иными словами, это беда, не вина.

Ответить

Виктор Ганелес

vvtwittep
1

А если бы я жил в сознательном возрасте при смерти сталина, я бы ещё и сплясал, представляешь?

Ответить

Gofman Evgeny

vvtwittep
0

если человек мразь, то о нём тоже только хорошо или ни как?

ведь объективно, он как публичная личность, просто мерзостный человек. сам всех постоянно обсирал. возможно в обычной жизни, среди своих, был хороши человеком, но повестку нёс так себе.

Ответить

Виталий Иванович Иванов

Gofman
0

*если человек мразь, то о нём тоже только хорошо или никак?*

Если некий человек говорит о человеке-мрази как человек-мразь, то чем он отличается от этого человека-мрази? 🧐

Ответить

Gofman Evgeny

Виталий
0

вы можете делать какие угодно умозаключения. так же как и я.

а если посмотрите на комментарии, пускай даже и со скидкой на, как вы выразились, психически не здоровый контингент этого сайта, то они всё таки говорят о каком то общем сложившимся мнении об этом человеке.

Ответить

Evgeniya Kozlova

5

Не справился со своими служебными обязанностями по улучшению отношений церкви и общества, и был уволен боженькой.

Ответить

Kind Bastard

4

вот так уходят мемы

Ответить

Станислав Козак

3

https://www.youtube.com/watch?v=YmP4FJgkxKA

Ответить

Mike

Станислав
1

Проклятье пало...

Ответить

Прекрасен, как Иисус

3

Нихуя себе.

Ответить

Stan Majors

3

Не тот пуш я ждал...

Ответить

Ипполит Воробьянинов

3

Бросьте, Адам, - сказал великий комбинатор, - я знаю все, что вы намерены сделать. После псалма вы скажете "бог дал, бог и взял", потом "все под богом ходим", потом еще что-нибудь лишенное смысла, вроде "ему теперь все-таки лучше, чем нам". Всего этого не нужно, Адам Казимирович. Перед нами простая задача - тело должно быть предано земле.

Ответить

Амир Аль-Мопеди

–1

Соболезнования близким и родным.

Ответить

Виктор Ганелес

Амир
0

Прошлый раз я испытывал эмоции, подобные тем, что испытал от твоего комментария, когда знакомый туркмен сказал мне, что он плакал, узнав о смерти туркменбаши
И плакал он не от счастья

Ответить

Гаиль Налиев

2

А можно я рэп зачитаю?

Ответить

Sergey Pal

Гаиль
1

Если только православный. 

Ответить

Иван Кукушкин

2

Пидарнулся наконец агент спецслужб. И ради чего служил дъяволу (власти) спрашивается? Всем на заметку: задайтесь вопросом прежде чем морать свое доброе имя - А ОНО МНЕ НАДО???

Ответить

Виталий Иванович Иванов

1

Хм, весьма неожиданно, — дядечка не производил впечатление нездорового и тропичного к скорой смерти. 🤷🏼‍♂️

Ответить

Виктор Ганелес

Виталий
3

Разве что количеством говна и желчи

Ответить

Maxim Maximov

1

ну умер и умер

Ответить

norm

0

Охуенно.

Ответить

Сергей Рязанцев

norm
2

норм

Ответить

Вадим Талейкин

1

Спасибо за пуш

Ответить

Лис

1

Достойно пуша!

Ответить

bor_vn

1

Боженька лучших первыми забирает...

Ответить

Руслан Карпов

1

Царствие Небесное!

Ответить

Sunny Olaf

1

F

Ответить

Овжешко Пожежниченко

1

Уханский короновирус не щадит даже протоиереев.

Ответить

Илья Бурименов

–7

Царствие ему Небесное.

Ответить

Виктор Ганелес

Илья
0

Промазал!

Ответить

Роман Новиков

0

Ясно

Ответить

Константин Курасов

0

¯\_(ツ)_/¯

Ответить

Олег Мильдзихов

0

Бог дал бог взял

Ответить

Иван Семёныч

0

Давно его не слышно было

Ответить

Виталий Иванович Иванов

Иван
0

Намедни что-то было в новостях, но я не стал вникать.

Ответить

Boris Martynovich

0

https://youtu.be/BDeDM8WiHkM

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Это просто лайк, чтобы набрать классы

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Джордж Харви

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Alex Dark

0

И что о нём хорошего можно вспомнить? Ни-че-го.

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Andre Macareno

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сидел на лавочке у храма, а после упал

а говорят, тетради смерти не существует

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Максим Шпилёв

0
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Александр Иванов

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