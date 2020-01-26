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Артём Мазанов
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В США водителя оштрафовали за движение по выделенной полосе. Он ездил с искусственным скелетом, выдавая его за пассажира Материал редакции

На выделенной полосе могут находиться машины с двумя и более людьми.

4 комментария
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​Снимок полиции Аризоны

В американском штате Аризона оштрафовали водителя, который ездил по выделенной линии для автомобилей с большим числом пассажиров, замаскировав искусственный скелет под человека. Об этом пишет Би-би-си.

62-летний мужчина надел на скелет шляпу, обернул его в тряпки и привязал к пассажирскому сиденью, чтобы замаскировать под настоящего человека. Полиция выписала водителю штраф, размер которого не уточняется.

Полиция рассказала, что ежегодно не менее семи тысяч человек попадаются на нарушении правила пользования выделенной линией: там можно ездить, если в салоне есть кто-то помимо водителя. Обычно для обхода этого правила используют манекены.

#новости #сша

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4 комментария
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ouxen

2
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Иван Семёныч

1
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Егор Дятлов

0

А скелет, простите, чей?

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Max Diviani

0

Что-то подобное было в Curb Your Enthusiasm, только там ГГ проститутку нанял и возил (если я правильно помню)

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