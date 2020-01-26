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Частный вертолёт с пятикратным чемпионом НБА разбился под Лос-Анджелесом.
Двукратный олимпийский чемпион по баскетболу и пятикратный чемпион НБА Коби Брайант погиб в авиакатастрофе. Об этом сообщили в том числе TMZ Sports, Variety, Washington Post и Los Angeles Times.
Управление шерифа округа Лос-Анджелес подтвердило, что в районе Южной Калифорнии при падении вертолёта погибли пять человек. Источники LA Times заявили, что разбившийся вертолёт вылетел из округа Ориндж, где живёт Брайант. По данным Variety — вертолёт принадлежал баскетболисту.
Гибель Брайанта официально подтвердила мэрия города Калабасас. Власти также сообщили о пяти погибших. Пресс-секретарь актёра Рика Фокса, который раньше играл за «Лос-Анджелес Лейкерс» заявил о распространении слухов, которые сообщают о смерти актёра. По его данным, Фокс не был на борту вертолёта.
TMZ заявило, что вместе с Брайантом погибла его 13-летняя дочь Джанна Мария. По данным издания, баскетболист вместе с ней летел на тренировку.
Коби Брайанту был 41 год. В 1996 году он стал первым защитником, который пришёл в НБА прямо из старших классов школы. На его счету несколько рекордов НБА, в их числе «Самый молодой игрок, вышедший в стартовом составе в игре НБА» и «Самый молодой игрок, вышедший в стартовом составе в матче всех звёзд НБА».
Брайант завершил карьеру в 2016 году, выступая на протяжении всех 20 лет в «Лос-Анджелес Лейкерс». Вместе с этой командой он завоевал пять чемпионских титулов. Он занимает четвертое место в списке самых результативных игроков в истории НБА: 33643 очка.
В 2018 году Брайант получил «Оскар» за лучший анимационный короткометражный фильм «Дорогой баскетбол».
Великий спортсмен, который оказал огромное влияние на баскетбол, трагедия для миллионов болельщиков, которые вдохновлялись его игрой. Для Лос-Анджелес он был частью культурного наследия.
Как бы пафосно не звучало, но для болельщиков он будет жить вечно, память об его игре не умрёт никогда, матчи будут пересматривать годами.
Black Mamba forever
5-кратный чемпион НБА
MVP НБА 2008
MVP Финала НБА
18 раз участвовал в матчах всех звёзд НБА
До вчера! третий самый результативный игрок в истории лиги
вечный 24 номер лиги
У него даже Оскар есть
А его влияние на игру, влияние на индустрию спорта, его характер вообще нереально оценить
Они что-то знали.
Убийцы! Всем известно, что "Нет такого преступления, на которое не пойдёт журналист ради роста трафика"
Ты не разобьешься на частном вертолете если у тебя и твоих друзей нет вертолета
Блять 2020, что ты творишь? А ну да, год крысы
аллах иисус ретроградный меркурий сглазил накаркал тьфу тьфу тьфу тук тук тук
Чумаков, Коби, а не Кобе!
Спасибо, что не Коба.
Коля, у меня все стоит!!!
Он не про приложение, Коля!
Press F
Я самый быстрый стрелок на дтф
ты долбоеб
Очень далеко от баскетбола, но это легенда спорта , его фамилия всегда была на слуху. RIP 😪
Коби Брайант полная дискография скачать бесплатно
Ебаааать
Вот это он расправил плечи...
Он плечи расправляет, а перед тобой ноги.
Литералли ху?
Kuroko no Basuke (яп. 黒子のバスケ, «Баскетбол Куроко») — манга о баскетболе
Спасибо, я всё понял. Но ее понял кому вообще может быть интересно любое медиа, связанное со спортом. С ральными соревнованиями , или с очередными сюжетиками про "мах историю успеха". Почему они продолжают смотреть одно и тоже? Почему они сами не гоняют на мечи? Зачем всё это?
Кто-то рил смотрит 🏀 здесь?
Для тех кто не интересуется спортом, есть вот такое видео, где Коби Брайант получает Оскар за лучший короткометражный фильм
https://twitter.com/kinopoiskru/status/1221534936768942083?s=09
Как так? Полиция не знает, кто погиб, а СМИ знают?
Это папа римский?
Сливы информации везде есть, а полиции нужно ещё подготовить речь и выступить с заявлением
Есть официальные и неофициальные данные. Официально может быть неизвестно, ведь это частный рейс и требуется время для проверки. Полиция только такими данными может руководствоваться, в отличии от СМИ
Теоретически, может оказаться, что он - жив?
Смотря на какие источники опираются СМИ. Если у них источники надёжные, то не может
А что он такого сделал что бы его жалеть?
Забавная особенность наших людей, жалеть каких то америкосов на другом конце света, и проходить мимо сограждан.
Разъябывал в том деле которое любил, так хорошо кидал мячик, что стал мемом в игрулях после невероятных бросков гранат, интелленент до мозга костей. Легенда.
Сейчас бы указывать, кого можно жалеть, а кого нет
Ну вообще нас рать. Я только заголовок увидел, уже на 99% был уверен что это не человек умер, а сдохло существо занимающее промежуточное положение на ступени эволюции между человеком и обезьяной. Кому не нравится мой коммент - почитайте что говорит на эту тему нобелевский лауреат по биологии Дж. Уотсон
Бляяя....реально отстой.Давайте без Тёмы в этой ветке...
Он был великим.
Жаль
Нееееет, пусть это окажется неправдой((((
А, что если окажется правдой?
Ты что Тёма баскетбол не любишь?
А вообще параллельно к нему отношусь. Но, Коби — легенда, такой человек о котором кто-то да где-то слышал.
Пока нет официального подтверждения, в начало заголовка надо бы добавить "СМИ:...".
UPD: ну, видимо, не надо, очень много источников уже.
Пишут, что четыре его дочери тоже погибли в этой катастрофе. Пиздец. Просто нет слов блять.
#BREAKING: Kobe's daughter Gianna Maria was also on board the helicopter and died in the crash https://t.co/1n7U8bvqhI
Какой кошмар(((
Вот тут хотя бы открывается: https://www.tmz.com/2020/01/26/kobe-bryant-killed-dead-helicopter-crash-in-calabasas/
Дочка тоже перспективной баскетболисткой была. Печально.
Ты не первый написал, так еще и оправдываешься под загом. Тут вообще-то легенда умерла.