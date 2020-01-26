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Артём Мазанов
21 806

Баскетболист Коби Брайант погиб при крушении вертолёта Материал редакции

Частный вертолёт с пятикратным чемпионом НБА разбился под Лос-Анджелесом.

108 комментариев
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Коби Брайант

Двукратный олимпийский чемпион по баскетболу и пятикратный чемпион НБА Коби Брайант погиб в авиакатастрофе. Об этом сообщили в том числе TMZ Sports, Variety, Washington Post и Los Angeles Times.

Кадры с места аварии, в которой погиб ​Брайант

Управление шерифа округа Лос-Анджелес подтвердило, что в районе Южной Калифорнии при падении вертолёта погибли пять человек. Источники LA Times заявили, что разбившийся вертолёт вылетел из округа Ориндж, где живёт Брайант. По данным Variety — вертолёт принадлежал баскетболисту.

Гибель Брайанта официально подтвердила мэрия города Калабасас. Власти также сообщили о пяти погибших. Пресс-секретарь актёра Рика Фокса, который раньше играл за «Лос-Анджелес Лейкерс» заявил о распространении слухов, которые сообщают о смерти актёра. По его данным, Фокс не был на борту вертолёта.

TMZ заявило, что вместе с Брайантом погибла его 13-летняя дочь Джанна Мария. По данным издания, баскетболист вместе с ней летел на тренировку.

​Джианна и Коби Брайант

Коби Брайанту был 41 год. В 1996 году он стал первым защитником, который пришёл в НБА прямо из старших классов школы. На его счету несколько рекордов НБА, в их числе «Самый молодой игрок, вышедший в стартовом составе в игре НБА» и «Самый молодой игрок, вышедший в стартовом составе в матче всех звёзд НБА».

Брайант завершил карьеру в 2016 году, выступая на протяжении всех 20 лет в «Лос-Анджелес Лейкерс». Вместе с этой командой он завоевал пять чемпионских титулов. Он занимает четвертое место в списке самых результативных игроков в истории НБА: 33643 очка.

В 2018 году Брайант получил «Оскар» за лучший анимационный короткометражный фильм «Дорогой баскетбол».

#спорт #баскетбол

Спасибо за наводку Николай Чумаков
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108 комментариев
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Mikhail Kuznetsov

59

Нихуясе, вот его жалко, один из великих

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Словесный Интервент

31

Великий спортсмен, который оказал огромное влияние на баскетбол, трагедия для миллионов болельщиков, которые вдохновлялись его игрой. Для Лос-Анджелес он был частью культурного наследия.

Как бы пафосно не звучало, но для болельщиков он будет жить вечно, память об его игре не умрёт никогда, матчи будут пересматривать годами. 

Black Mamba forever

Ответить

Атлант поправил плечи

Словесный
4

5-кратный чемпион НБА 

MVP НБА 2008
MVP Финала НБА 
18 раз участвовал в матчах всех звёзд НБА
До вчера! третий самый результативный игрок в истории лиги 
вечный 24 номер лиги 
У него даже Оскар есть 

А его влияние на игру, влияние на индустрию спорта, его характер вообще нереально оценить 

Ответить

Артём Сухомлинов

7

Они что-то знали.

Ответить

Олег Крылов

Артём
5

Убийцы! Всем известно, что "Нет такого преступления, на которое не пойдёт журналист ради роста трафика"

Ответить

Poe Ghost

Олег
25

Хороший фильм.

Ответить

Максим Терехов

Poe
0

И Джейк ничуть не хуже 

Ответить

Ekkie

Poe
0

Шикарное кино. 

Ответить

Savely Krasovsky

Артём
0

https://twitter.com/dotnoso/status/268466325842694144

Ответить

Pavel Averyanov

5

Ты не разобьешься на частном вертолете если у тебя и твоих друзей нет вертолета 

Ответить

Джордж Харви

3

Блять 2020, что ты творишь? А ну да, год крысы

Ответить

Евгений Вохмин

Джордж
3

А что не так с годом крысы?

Ответить

Анна Просветова

Джордж
1

аллах иисус ретроградный меркурий сглазил накаркал тьфу тьфу тьфу тук тук тук

Ответить

Артём Сухомлинов

3

Чумаков, Коби, а не Кобе!

Ответить

Nikita Zubkov

Артём
2

Спасибо, что не Коба.

Ответить

Артём Сухомлинов

Nikita
0

Зелибоба

Ответить

Артём Сухомлинов

Артём
0

Молодец.

Ответить

Николай Чумаков

1

Эй! Где мое «спасибо за наводку»?!

Ответить

Виталий Лановой

Николай
6

Думал у тебя по нему заранее некролог написан.

Ответить

Артём Мазанов

Николай
0

Коля, у меня все стоит!!!

Ответить

Николай Чумаков

Артём
0

В приложении нет(((

Ответить

Артём Сухомлинов

Николай
8

Он не про приложение, Коля!

Ответить

CiZerin

Артём
5

А про заводы и фабрики

Ответить

Артём Сухомлинов

CiZerin
2

одни гитаристы в стране, блядь.

Ответить

Oldfag TV

Артём
1

гитарасты

Ответить

Артём Мазанов

Николай
0

Это господин Ширяев виноват(

Ответить

Николай Чумаков

Артём
0

КМБУ!

Ответить

Oldfag TV

Николай
2

нехуй было увольняться, сам бы щас новость запилил, лошара ахахаха

Ответить

Николай Чумаков

Oldfag
0

И тебе привет

Ответить

Oldfag TV

Николай
0

Утютю, какие мы вежливые.

Ответить

Pavel Averyanov

Артём
0

Вообще всё? 

Ответить

Словесный Интервент

3
Ответить

Артём Сухомлинов

–15

Press F

Ответить

Dev

Артём
4

Ты что, такое можно только про русских говорить

Ответить

Артём Сухомлинов

Dev
–14
Ответить

Артём Сухомлинов

Dev
1

Ладно :(

Ответить

Дмитрий Грибоедов

2

Я самый быстрый стрелок на дтф

Ответить

Дмитрий Грибоедов

Дмитрий
1

Хватит умирать!

Ответить

Иван Щербина

Дмитрий
0

ты долбоеб

Ответить

Дмитрий Грибоедов

Иван
0

А ты нет

Ответить

Denis null

2

Очень далеко от баскетбола,  но это легенда спорта , его фамилия всегда была на слуху. RIP 😪

Ответить

andrii roudieque

1
.Noso @dotNoso
Kobe is going to end up dying in a helicopter crash
Ответить

Aleksandr Pavlenko

andrii
0

это что?

Ответить

Ekkie

andrii
0

Охуеть у чувака подписота растёт, нахуя они на него подписываются?

Ответить

dmzkrsk

1

Коби Брайант полная дискография скачать бесплатно

Ответить

Oldfag TV

dmzkrsk
1

ну не "полная дискография", а "все альбомы", всему учить надо

Ответить

Атлант поправил плечи

0

Ебаааать

Ответить

Артём Сухомлинов

Атлант
3

Вот это он расправил плечи...

Ответить

Православие. Патриотизм.

Артём
2

Он плечи расправляет, а перед тобой ноги.

Ответить

Артём Сухомлинов

Православие.
0

Которые свисают с вертолёта .

Ответить

Glan

–6

Литералли ху?

Ответить

bor_vn

Glan
0

Типа Кагами из Kuroko no Basuke. Только настоящий.

Ответить

Glan

bor_vn
2

 Kuroko no Basuke (яп. 黒子のバスケ, «Баскетбол Куроко») — манга о баскетболе

Спасибо, я всё понял. Но ее понял кому вообще может быть интересно любое медиа, связанное со спортом. С ральными соревнованиями , или с очередными сюжетиками про "мах историю успеха". Почему они продолжают смотреть одно и тоже? Почему они сами не гоняют на мечи? Зачем всё это?

Ответить

Даня Тюрнин

–3

F ...

Ответить

Мощный Каковощи

1

Да ну на@уй!!! Как так то

Ответить

Артем Мындра

1

Чаплин решил, что просто так не уйдет 

Ответить

Eldar

1

Кто-то рил смотрит 🏀 здесь?

Ответить

Атлант поправил плечи

Eldar
0

Кто-то рил считает просмотр НБА чем-то особенным?

Ответить

ouxen

1

не учёный значит пох

Ответить

Словесный Интервент

1

Для тех кто не интересуется спортом, есть вот такое видео, где Коби Брайант получает Оскар за лучший короткометражный фильм

https://twitter.com/kinopoiskru/status/1221534936768942083?s=09

Ответить

Valentin Ivanin

1

Черт возьми!печальный день!

Ответить

Mikhail Lukup

0

Как так? Полиция не знает, кто погиб, а СМИ знают?

Ответить

Oldfag TV

Mikhail
2

не просто СМИ, мистер Бонд

Ответить

Yaroslav Maltsev

Oldfag
1

Это папа римский?

Ответить

Oldfag TV

Yaroslav
0

Это папа Римских Корсаков.

Ответить

Артём Сухомлинов

Yaroslav
0

Мама римских

Ответить

Mr. LoveJoy

Mikhail
1

Сливы информации везде есть, а полиции нужно ещё подготовить речь и выступить с заявлением

Ответить

Дима Поршуков

Mikhail
0

Есть официальные и неофициальные данные. Официально может быть неизвестно, ведь это частный рейс и требуется время для проверки. Полиция только такими данными может руководствоваться, в отличии от СМИ

Ответить

Mikhail Lukup

Дима
0

Теоретически, может оказаться, что он - жив?

Ответить

Denis Terekhov

Mikhail
0

Маловероятно, очень многие авторитетные источники подтвердили

Ответить

Артём Сухомлинов

Mikhail
0

Вообще да. Пранк просто

Ответить

Дима Поршуков

Mikhail
0

Смотря на какие источники опираются СМИ. Если у них источники надёжные, то не может

Ответить

Dev

–6

А что он такого сделал что бы его жалеть? 

Забавная особенность наших людей, жалеть каких то америкосов на другом конце света, и проходить мимо сограждан.

Ответить

Андрей Перевертень

Dev
1

Разъябывал в том деле которое любил, так хорошо кидал мячик, что стал мемом в игрулях после невероятных бросков гранат, интелленент до мозга костей. Легенда.

Ответить

Влад Романов

Dev
0

Сейчас бы указывать, кого можно жалеть, а кого нет

Ответить

Dev

Влад
0

Не указываю, просто наблюдение, жалейте кого хотите)

Ответить

Георгій Казлоўскі

–2
Ответить

Даня Тюрнин

–3

Поддержите пожалуйста https://tjournal.ru/sportj/138913-legenda-basketbola-kobi-brayant-pogib-pri-krushenii-vertoleta-video

Ответить

Иван Кукушкин

–4

Ну вообще нас рать. Я только заголовок увидел, уже на 99% был уверен что это не человек умер, а сдохло существо занимающее промежуточное положение на ступени эволюции между человеком и обезьяной. Кому не нравится мой коммент - почитайте что говорит на эту тему нобелевский лауреат по биологии Дж. Уотсон

Ответить

Artyom Zagorovsky

–1

Бляяя....реально отстой.Давайте без Тёмы в этой ветке...
Он был великим.
Жаль

Ответить

Pavel Averyanov

Artyom
1

Вот, держи 

Ответить

Не уважаю чиновников

0

На флайрадаре зырьте

Ответить

Vadim Chuvashev

0

Жуткая новость...

Ответить

Дмитрий Мухин

0

Кошмар. Mamba 4 life

Ответить

bor_vn

0

Да что за день такой!

Ответить

Екатерина Кузнецова

0

Нееееет, пусть это окажется неправдой((((

Ответить

Артём Сухомлинов

Екатерина
0

А, что если окажется правдой?

Ответить

Виталий Лановой

Артём
0

Ты что Тёма баскетбол не любишь?

Ответить

Артём Сухомлинов

Виталий
0

Я не люблю, когда темно.

Ответить

Артём Сухомлинов

Виталий
0

А вообще параллельно к нему отношусь. Но, Коби — легенда, такой человек о котором кто-то да где-то слышал.

Ответить

Behruz Zefirka

0

помянем 

Ответить

bor_vn

0

Cntl + Enter

Двукратный олимпийский чемпион по баскетболу и пятикратный чемпионат 

Ответить

Oldfag TV

0

Пока нет официального подтверждения, в начало заголовка надо бы добавить "СМИ:...".

UPD: ну, видимо, не надо, очень много источников уже.

Ответить

Артём Сухомлинов

Oldfag
0

DTF был в источниках?

Ответить

Andrew Andrew

0

пиздец, легенда..
rip черная мамба

Ответить

Alex Holt

0

Пишут, что четыре его дочери тоже погибли в этой катастрофе. Пиздец. Просто нет слов блять.

Ответить

Oldfag TV

Alex
0

TMZ это не подтверждает.

Ответить

Mamur Khisoriev

0

Очень жаль

Ответить

Fitch Dota

0

П издец даже месяца не прошло от начала этого года ебаного

Ответить

Temir

0

Mamba out

(((

Ответить

SERGIO 1985

0

мой любимый игрок ! спи спокойно номер 24 !

Ответить

Словесный Интервент

0

#BREAKING: Kobe's daughter Gianna Maria was also on board the helicopter and died in the crash https://t.co/1n7U8bvqhI

Какой кошмар(((

Kobe Bryant Dead, Daughter Also Dies in…
Kobe Bryant has died. His daughter was also on board and passed away.
t.co
Ответить

Oldfag TV

Словесный
0

TMZ умер, похоже.

Ответить

Oldfag TV

Oldfag
0

Вот тут хотя бы открывается: https://www.tmz.com/2020/01/26/kobe-bryant-killed-dead-helicopter-crash-in-calabasas/

Дочка тоже перспективной баскетболисткой была. Печально.

Ответить

DOPE ARA

0

Дочку жалко больше всего :(

Ответить

Alex Sallivan

–2

Очень жаль ((

Ответить

Константин Иванов

–3

F

Ответить

Хан Теодор V

–7

Ты не первый написал, так еще и оправдываешься под загом. Тут вообще-то легенда умерла. 

Ответить
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