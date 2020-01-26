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Новости
Сергей Звезда
30 587

Легенда баскетбола Коби Брайант и его 13-летняя дочь погибли при крушении вертолёта Материал редакции

Частный вертолёт разбился под Лос-Анджелесом.

141 комментарий
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Коби Брайант

Двукратный олимпийский чемпион по баскетболу и пятикратный чемпион НБА в составе «Лос-Анджелес Лейкерс» Коби Брайант в возрасте 41 года погиб при крушении вертолёта. Об этом сообщили TMZ Sports, Variety, Washington Post и Los Angeles Times.

Кадры с места аварии, в которой погиб ​Брайант

Управление шерифа округа Лос-Анджелес подтвердило, что в районе Южной Калифорнии при падении вертолёта погибли пять человек. Источники LA Times заявили, что разбившийся вертолёт вылетел из округа Ориндж, где живёт Брайант. По данным Variety, вертолёт принадлежал баскетболисту.

TMZ заявило, что вместе с Брайантом погибла его 13-летняя дочь Джанна Мария. По данным издания, баскетболист вместе с ней летел на игру. Информацию о гибели дочери спортсмена подтвердило ESPN, а также The New York Times. Как выяснило NYT, руководство НБА разослало письмо с подтверждением гибели Коби и его дочери всем командам и лигам.

Таким образом, у Коби остались жена и три дочки: 17-летняя Наталия, 3-летняя Бьянка и 7-месячная Капри.

​Джианна и Коби Брайант

Пресс-секретарь актёра Рика Фокса, который раньше играл за «Лос-Анджелес Лейкерс», заявил о распространении слухов, которые сообщают о смерти актёра. По его утверждению, Фокс не был на борту вертолёта.

Коби Брайанту был 41 год. В 1996 году он стал первым защитником, который пришёл в НБА прямо из старших классов школы. На его счету несколько рекордов НБА, в их числе «Самый молодой игрок, вышедший в стартовом составе в игре НБА» и «Самый молодой игрок, вышедший в стартовом составе в матче всех звёзд НБА».

Брайант завершил карьеру в 2016 году, выступая на протяжении всех 20 лет в «Лос-Анджелес Лейкерс». Вместе с этой командой он завоевал пять чемпионских титулов. Он занимает четвертое место в списке самых результативных игроков в истории НБА: 33643 очка.

В 2018 году Брайант получил «Оскар» за лучший анимационный короткометражный фильм «Дорогой баскетбол».

#спорт #баскетбол #новости #происшествия

Спасибо за наводку Николай Чумаков
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141 комментарий
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Mikhail Kuznetsov

87

Нихуясе, вот его жалко, один из великих

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Словесный Интервент

44

Великий спортсмен, который оказал огромное влияние на баскетбол, трагедия для миллионов болельщиков, которые вдохновлялись его игрой. Для Лос-Анджелес он был частью культурного наследия.

Как бы пафосно не звучало, но для болельщиков он будет жить вечно, память об его игре не умрёт никогда, матчи будут пересматривать годами. 

Black Mamba forever

Ответить

Атлант поправил плечи

Словесный
6

5-кратный чемпион НБА 

MVP НБА 2008
MVP Финала НБА 
18 раз участвовал в матчах всех звёзд НБА
До вчера! третий самый результативный игрок в истории лиги 
вечный 24 номер лиги 
У него даже Оскар есть 

А его влияние на игру, влияние на индустрию спорта, его характер вообще нереально оценить 

Ответить

Артём Сухомлинов

7

Они что-то знали.

Ответить

Олег Крылов

Артём
8

Убийцы! Всем известно, что "Нет такого преступления, на которое не пойдёт журналист ради роста трафика"

Ответить

Poe Ghost

Олег
35

Хороший фильм.

Ответить

Ekkie

Poe
3

Шикарное кино. 

Ответить

Максим Терехов

Poe
1

И Джейк ничуть не хуже 

Ответить

Savely Krasovsky

Артём
0

https://twitter.com/dotnoso/status/268466325842694144

Ответить

Иван Щербина

2

Сука, какие отбитые дауны всё-таки тут комментят, шутка на шутке блять.

Ёбаные интернетные хомяки, попытками в юмор пытающиеся доказать кому-то, что они чего-то стоят, по факту никому не нужный биомусор, сраное стадо.

Меня тошнит от вас.

Ответить

Dev

Иван
5

Ты так-то сам комментишь тоже, просто признай что ты такой же биомусор, станет легче.

Ответить

Иван Щербина

Dev
–8

Тампон проверь

Ответить

Dev

Иван
2

У твоей мамки?

Ответить

Иван Щербина

Dev
–8

Да, свою же ты похоронил уже

Ответить

Krot

Иван
3

На тж не допустимо шутить только про Навального и его бригаду

Ответить

Алексей Селезнев

Krot
0

И про эпл

Ответить

ouxen

Иван
2

нахуй катись отсюда скотина

Ответить

Кирилл Сосновский

Иван
–1

Поддерживаю оратора.

Ответить

Pavel Averyanov

9

Ты не разобьешься на частном вертолете если у тебя и твоих друзей нет вертолета 

Ответить

Aleksej Fedko

Pavel
3

Или друзей

Ответить

Dev

Aleksej
0

Жиза

Ответить

Артём Сухомлинов

–13

Press F

Ответить

Dev

Артём
6

Ты что, такое можно только про русских говорить

Ответить

Артём Сухомлинов

Dev
5

Ладно :(

Ответить

Victor Malov

Артём
1

Братишка, буду топить за тебя! Нас мало, надо держаться вместе!

Ответить

Артём Сухомлинов

Dev
–22
Ответить

Dev

Артём
0

Ну вот взял и изменил, верни обратно

Ответить

Артём Сухомлинов

Dev
0

Ну изменил и изменил

Ответить

dmzkrsk

6

Коби Брайант полная дискография скачать бесплатно

Ответить

Oldfag TV

dmzkrsk
2

ну не "полная дискография", а "все альбомы", всему учить надо

Ответить

Denis null

6

Очень далеко от баскетбола,  но это легенда спорта , его фамилия всегда была на слуху. RIP 😪

Ответить

Словесный Интервент

5
Ответить

andrii roudieque

4
.Noso @dotNoso
Kobe is going to end up dying in a helicopter crash
Ответить

Aleksandr Pavlenko

andrii
0

это что?

Ответить

Ekkie

andrii
0

Охуеть у чувака подписота растёт, нахуя они на него подписываются?

Ответить

Eldar

4

Кто-то рил смотрит 🏀 здесь?

Ответить

Атлант поправил плечи

Eldar
2

Кто-то рил считает просмотр НБА чем-то особенным?

Ответить

Артём Сухомлинов

2

Чумаков, Коби, а не Кобе!

Ответить

Nikita Zubkov

Артём
6

Спасибо, что не Коба.

Ответить

Артём Сухомлинов

Nikita
0

Зелибоба

Ответить

Артём Сухомлинов

Артём
0

Молодец.

Ответить

Джордж Харви

3

Блять 2020, что ты творишь? А ну да, год крысы

Ответить

Анна Просветова

Джордж
4

аллах иисус ретроградный меркурий сглазил накаркал тьфу тьфу тьфу тук тук тук

Ответить

Евгений Вохмин

Джордж
2

А что не так с годом крысы?

Ответить

Dev

–15

А что он такого сделал что бы его жалеть? 

Забавная особенность наших людей, жалеть каких то америкосов на другом конце света, и проходить мимо сограждан.

Ответить

Влад Романов

Dev
3

Сейчас бы указывать, кого можно жалеть, а кого нет

Ответить

Dev

Влад
2

Не указываю, просто наблюдение, жалейте кого хотите)

Ответить

Андрей Перевертень

Dev
2

Разъябывал в том деле которое любил, так хорошо кидал мячик, что стал мемом в игрулях после невероятных бросков гранат, интелленент до мозга костей. Легенда.

Ответить

Иван Щербина

Dev
–1

Вот ты просто идёшь нахуй и всё, тут даже пояснять ничего не надо, просто иди нахуй, биомусор

Ответить

Dev

Иван
0

либераху порвало

Ответить

Иван Щербина

Dev
0

Всей маршруткой плакали с твоего коммента, так не избито

Ответить

Dev

Иван
–2

Цель была сбайтить тебя на ещё один коммент, вышло неплохо

Ответить

Иван Щербина

Dev
2

Ну хуле, какие цели, такой и человек)

Ответить

Николай Чумаков

1

Эй! Где мое «спасибо за наводку»?!

Ответить

Виталий Лановой

Николай
8

Думал у тебя по нему заранее некролог написан.

Ответить

Артём Мазанов

Николай
0

Коля, у меня все стоит!!!

Ответить

Николай Чумаков

Артём
0

В приложении нет(((

Ответить

Артём Сухомлинов

Николай
16

Он не про приложение, Коля!

Ответить

CiZerin

Артём
7

А про заводы и фабрики

Ответить

Артём Сухомлинов

CiZerin
2

одни гитаристы в стране, блядь.

Ответить

Oldfag TV

Артём
1

гитарасты

Ответить

Артём Мазанов

Николай
0

Это господин Ширяев виноват(

Ответить

Николай Чумаков

Артём
0

КМБУ!

Ответить

Oldfag TV

Николай
3

нехуй было увольняться, сам бы щас новость запилил, лошара ахахаха

Ответить

Николай Чумаков

Oldfag
0

И тебе привет

Ответить

Oldfag TV

Николай
0

Утютю, какие мы вежливые.

Ответить

Pavel Averyanov

Артём
0

Вообще всё? 

Ответить

Георгій Казлоўскі

–8
Ответить

Glan

–6

Литералли ху?

Ответить

bor_vn

Glan
0

Типа Кагами из Kuroko no Basuke. Только настоящий.

Ответить

Glan

bor_vn
2

 Kuroko no Basuke (яп. 黒子のバスケ, «Баскетбол Куроко») — манга о баскетболе

Спасибо, я всё понял. Но ее понял кому вообще может быть интересно любое медиа, связанное со спортом. С ральными соревнованиями , или с очередными сюжетиками про "мах историю успеха". Почему они продолжают смотреть одно и тоже? Почему они сами не гоняют на мечи? Зачем всё это?

Ответить

Аркадий Иванов

Glan
0

Повзрослей.

Ответить

Glan

Аркадий
1

Нет. 

Ответить

Михаил Углов

Аркадий
0

Но он прав, хоть и не понимает что тоже самое и в других видах развлечений. 

Ответить

Дмитрий Грибоедов

2

Я самый быстрый стрелок на дтф

Ответить

Дмитрий Грибоедов

Дмитрий
2

Хватит умирать!

Ответить

Иван Щербина

Дмитрий
0

ты долбоеб

Ответить

Дмитрий Грибоедов

Иван
0

А ты нет

Ответить

Артем Мындра

2

Чаплин решил, что просто так не уйдет 

Ответить

DOPE ARA

2

Дочку жалко больше всего :(

Ответить

Александр Терентьев

0

Бесят просто. Не знаю, что они хотят тем самым доказать? Типа «я настолько похуист и классный, что могу шутить про смерть другого человека»? Но на самом деле вы просто выглядите малолетними идиотами. Имейте хоть каплю человеческого достоинства.

Ответить

Artyom Zagorovsky

0

Бляяя....реально отстой.Давайте без Тёмы в этой ветке...
Он был великим.
Жаль

Ответить

Pavel Averyanov

Artyom
2

Вот, держи 

Ответить

Иван Кукушкин

–20

Ну вообще нас рать. Я только заголовок увидел, уже на 99% был уверен что это не человек умер, а сдохло существо занимающее промежуточное положение на ступени эволюции между человеком и обезьяной. Кому не нравится мой коммент - почитайте что говорит на эту тему нобелевский лауреат по биологии Дж. Уотсон

Ответить

ouxen

1

не учёный значит пох

Ответить

Valentin Ivanin

1

Черт возьми!печальный день!

Ответить

Атлант поправил плечи

0

Ебаааать

Ответить

Артём Сухомлинов

Атлант
3

Вот это он расправил плечи...

Ответить

Православие. Патриотизм.

Артём
2

Он плечи расправляет, а перед тобой ноги.

Ответить

Артём Сухомлинов

Православие.
0

Которые свисают с вертолёта .

Ответить

Даня Тюрнин

–3

F ...

Ответить

Мощный Каковощи

1

Да ну на@уй!!! Как так то

Ответить

Vadim Chuvashev

1

Жуткая новость...

Ответить

Дмитрий Мухин

1

Кошмар. Mamba 4 life

Ответить

Alex Holt

1

Пишут, что четыре его дочери тоже погибли в этой катастрофе. Пиздец. Просто нет слов блять.

Ответить

Oldfag TV

Alex
0

TMZ это не подтверждает.

Ответить

SERGIO 1985

1

мой любимый игрок ! спи спокойно номер 24 !

Ответить

Словесный Интервент

1

Для тех кто не интересуется спортом, есть вот такое видео, где Коби Брайант получает Оскар за лучший короткометражный фильм

https://twitter.com/kinopoiskru/status/1221534936768942083?s=09

Ответить

Stan Majors

1

Зе мен... зе ледженд...

Ответить

Temir

1

В заголовке 'Легенда баскетбола' нужно написать

Ответить

Сергей Звезда

Temir
0

done

Ответить

Mikhail Lukup

0

Как так? Полиция не знает, кто погиб, а СМИ знают?

Ответить

Oldfag TV

Mikhail
2

не просто СМИ, мистер Бонд

Ответить

Yaroslav Maltsev

Oldfag
1

Это папа римский?

Ответить

Oldfag TV

Yaroslav
0

Это папа Римских Корсаков.

Ответить

Артём Сухомлинов

Yaroslav
0

Мама римских

Ответить

Mr. LoveJoy

Mikhail
1

Сливы информации везде есть, а полиции нужно ещё подготовить речь и выступить с заявлением

Ответить

Дима Поршуков

Mikhail
0

Есть официальные и неофициальные данные. Официально может быть неизвестно, ведь это частный рейс и требуется время для проверки. Полиция только такими данными может руководствоваться, в отличии от СМИ

Ответить

Mikhail Lukup

Дима
0

Теоретически, может оказаться, что он - жив?

Ответить

Denis Terekhov

Mikhail
0

Маловероятно, очень многие авторитетные источники подтвердили

Ответить

Артём Сухомлинов

Mikhail
0

Вообще да. Пранк просто

Ответить

Дима Поршуков

Mikhail
0

Смотря на какие источники опираются СМИ. Если у них источники надёжные, то не может

Ответить

Екатерина Кузнецова

0

Нееееет, пусть это окажется неправдой((((

Ответить

Артём Сухомлинов

Екатерина
0

А, что если окажется правдой?

Ответить

Виталий Лановой

Артём
0

Ты что Тёма баскетбол не любишь?

Ответить

Артём Сухомлинов

Виталий
1

Я не люблю, когда темно.

Ответить

Артём Сухомлинов

Виталий
0

А вообще параллельно к нему отношусь. Но, Коби — легенда, такой человек о котором кто-то да где-то слышал.

Ответить

Константин Иванов

–3

F

Ответить

Даня Тюрнин

–5

Поддержите пожалуйста https://tjournal.ru/sportj/138913-legenda-basketbola-kobi-brayant-pogib-pri-krushenii-vertoleta-video

Ответить

Oldfag TV

0

Пока нет официального подтверждения, в начало заголовка надо бы добавить "СМИ:...".

UPD: ну, видимо, не надо, очень много источников уже.

Ответить

Артём Сухомлинов

Oldfag
1

DTF был в источниках?

Ответить

Не уважаю чиновников

0

На флайрадаре зырьте

Ответить

bor_vn

0

Да что за день такой!

Ответить

Behruz Zefirka

0

помянем 

Ответить

bor_vn

0

Cntl + Enter

Двукратный олимпийский чемпион по баскетболу и пятикратный чемпионат 

Ответить

Andrew Andrew

0

пиздец, легенда..
rip черная мамба

Ответить

Mamur Khisoriev

0

Очень жаль

Ответить

Fitch Dota

0

П издец даже месяца не прошло от начала этого года ебаного

Ответить

Temir

0

Mamba out

(((

Ответить

Словесный Интервент

0

#BREAKING: Kobe's daughter Gianna Maria was also on board the helicopter and died in the crash https://t.co/1n7U8bvqhI

Какой кошмар(((

Kobe Bryant Dead, Daughter Also Dies in…
Kobe Bryant has died. His daughter was also on board and passed away.
t.co
Ответить

Oldfag TV

Словесный
0

TMZ умер, похоже.

Ответить

Oldfag TV

Oldfag
0

Вот тут хотя бы открывается: https://www.tmz.com/2020/01/26/kobe-bryant-killed-dead-helicopter-crash-in-calabasas/

Дочка тоже перспективной баскетболисткой была. Печально.

Ответить

Artyom Zagorovsky

0

Пизда...ещё и с ребёнком...полный отстой..очень жаль, правда

Ответить

Марк Лобачёв

0

Поскорее бы закончился январь..

Ответить

Никита Алфимов

0

2020 год поражает все больше и больше, что дальше?

Ответить

Паша Красников

0

24 номер навсегда в памяти

Ответить

Паша Красников

0

Любимый баскетболист.

ДА КАК ТАК-ТО?!!

Ответить

DESAAD LXI

0

Ну и ну.

Ответить

Daniil Kononenko

0

Вот тебе и Mamba out... 

Ответить

Alex Sallivan

–3

Очень жаль ((

Ответить

Хан Теодор V

–7

Ты не первый написал, так еще и оправдываешься под загом. Тут вообще-то легенда умерла. 

Ответить
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