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Артём Мазанов
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В авиакатастрофе с Коби Брайантом погибли девять человек Материал редакции

Ранее сообщалось о пяти погибших, в числе которых легенда баскетбола и его 13-летняя дочь.

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Игроки и болельщики Национальной футбольной лиги почтили память Брайанта минутой молчания  Снимок Reuters

На борту вертолёта, при крушении которого погиб пятикратный чемпион НБА Коби Брайант, находились девять человек. Все они погибли. Об этом заявил шериф округа Лос-Анджелес Алекс Виллануэва, сообщает газета The New York Times.

Виллануэва не стал уточнять подробности аварии до установления личностей погибших и уведомления их семей. Шериф только подтвердил, что разбитый вертолёт принадлежал Брайанту.

Ранее сообщалось о пяти погибших и о том, в числе которых Брайант и его 13-летняя дочь Джианна Мария. Инсайдер НБА также рассказал, что в вертолёте ещё находилась подруга девочки по команде и её родитель. Но официального подтверждения этой информации нет.

Легенда баскетбола Коби Брайант и его 13-летняя…
Частный вертолёт разбился под Лос-Анджелесом.
tjournal.ru

#новости #происшествия

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4 комментария
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Арсен Иванов

–2

Каждый день на планете падают вертолёты.

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Алексей Ермолаев

Арсен
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Пока дружищще

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Jiminy Jillickers

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Немаленький вертолёт

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Зелибоба

Jiminy
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Sikorsky S-76B

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