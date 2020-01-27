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Ранее сообщалось о пяти погибших, в числе которых легенда баскетбола и его 13-летняя дочь.
На борту вертолёта, при крушении которого погиб пятикратный чемпион НБА Коби Брайант, находились девять человек. Все они погибли. Об этом заявил шериф округа Лос-Анджелес Алекс Виллануэва, сообщает газета The New York Times.
Виллануэва не стал уточнять подробности аварии до установления личностей погибших и уведомления их семей. Шериф только подтвердил, что разбитый вертолёт принадлежал Брайанту.
Ранее сообщалось о пяти погибших и о том, в числе которых Брайант и его 13-летняя дочь Джианна Мария. Инсайдер НБА также рассказал, что в вертолёте ещё находилась подруга девочки по команде и её родитель. Но официального подтверждения этой информации нет.
Каждый день на планете падают вертолёты.
Немаленький вертолёт