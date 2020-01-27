Ранее сообщалось о пяти погибших, в числе которых легенда баскетбола и его 13-летняя дочь.

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Игроки и болельщики Национальной футбольной лиги почтили память Брайанта минутой молчания Снимок Reuters

На борту вертолёта, при крушении которого погиб пятикратный чемпион НБА Коби Брайант, находились девять человек. Все они погибли. Об этом заявил шериф округа Лос-Анджелес Алекс Виллануэва, сообщает газета The New York Times.

Виллануэва не стал уточнять подробности аварии до установления личностей погибших и уведомления их семей. Шериф только подтвердил, что разбитый вертолёт принадлежал Брайанту.