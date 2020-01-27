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Со штрафами уже столкнулись ВТБ и «Уралсиб».
Федеральная налоговая служба (ФНС) начала штрафовать банки, которые отказываются блокировать личные счета индивидуальных предпринимателей из-за неуплаты страховых взносов, налогов и штрафов. Об этом пишет РБК.
С такими штрафами столкнулись ВТБ и «Уралсиб», это подтвердили их представители. «Уралсиб» получил штраф на 15 тысяч рублей и планирует его обжаловать. ВТБ не уточнил размер штрафа, но заявил о нецелесообразности блокировки счетов физлиц в случае возникновения к ним претензией как к ИП.
Начальник правового управления Ассоциации банков России Сергей Клименко, заявил, что списывать средства с личных счетов и вкладов ИП по закону должны судебные приставы. «Но ФНС не обращается к приставам, предпочитая действовать сразу через банки», — пояснил он.
По оценкам Ассоциации банков России, крупные банки в 2019 году получили примерно по 300 тысяч таких предписаний. Но никто из участников рынка не привлекался к ответственности за их неисполнение до конца 2019 года.
На действия ФНС Ассоциация банков России и Российский союз промышленников и предпринимателей жаловались в правительство в ноябре 2019 года. В Минфине тогда ответили, что имущество ИП не обособлено от его личного имущества. ЦБ поддержал позицию Минфина и ФНС о неразграничении имущества граждан и их ИП.
С такими штрафами столкнулись ВТБ
Этих пидарасов вообще можно закрыть, деньги раздать бедным, а руководство банка посадить.
Ммм, а жить им тогда как?
Сразу видно, ты много знаешь про ИП
Я считаю, слабовато все-таки закручивают гайки сверху. Давайте сильнее! Добейте окончательно народ до состояния кипения, ведь вы этого добиваетесь, не так ли?
Ты ебанутый? Ты топишь за то чтобы долги можно было не возвращать?
молодёжи можно было бы и простить все кредиты просроченные
много чего в бюджете страны можно урезать и пустить на благие цели
Речь о законоприменении, которое возникает всегда и буквально и только повод дай - закон применят, причем жестко. Тебе видимо везло по жизни, не сталкивался. Но например недавно мне отключили за неуплату энергию в квартире, причем просрочка смешная просто, к тому же на момент отключения у меня счет был положительный. И смягчающим обстоятельством не явилось, что вообще-то влез в долги, чтобы мать хоронить (которая, к слову, дольщица этой же квартиры).
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Но вырубили, ибо не написал заявление нужной формы, не заплатил пошлину на это заявление. Будь у меня ребенок дома грудной, он бы тупо замерз. Нас давят и гасят сверху, был бы повод, по любому копеечному поводу. На любое обстоятельство есть запрет и нужное окошко чиновника, куда надо прийти и заплатить.
Речь не о том, чтобы законы соблюдать. Речь о жесткой политике сверху в целом к собственному населению. Например, в конце года взяли да и подняли налоги частному бизнесу, босс заплатил за наш магазин ДОХУЯ бабла неожиданно - это было в новостях широко? Вряд ли. И так везде, постоянно, перманентно. И стало сильно хуже. Сильно хуже!
что за налоги в конце года подняли?)
Обычно налоговая 10 раз предупреждает или тянет, прежде, чем твои долги вот так жестко списываются.
ИП. Но нашу схему не расскажу, конечно ))
Ну т.е. вы какие-то там махинации делали и за это поплатились? Ну ничего страшного)
Я что-то говорю про махинации? Нет, конечно. Их официально подняли.
ну так какие налоги подняли?)
и зачем ты это скинул? Я просто сам имею ООО и самозанятый, но планирую в ИП идти, мониторю всё это и не видел чтобы что-то поднималось))
Ну а ты ждал развернутой консультации или что? Примерно +100 000 руб больше вышло на небольшой районный магазин.
ещё раз спрашиваю, какие НАЛОГИ ПОВЫСИЛИ В 2019? Что изменилось, почему пришлось платить больше?)
Я просто сам имею ООО и самозанятый
Это странное сочетание, надо признать ))
ООО для стартапа, самозанятым стал, когда просрал все бабки, а так как росту, задумываюсь об ИП.
на днях же были новости на эту тему и объяснялось почему это важно
Между "не возвращать долги" и "не блокировать личные счета предпринимателей за долги" есть некоторая разница
Какая же?
Динислам не понимает концепцию юридического лица
Я понимаю, что счет физического лица и юридического лица это разные вещи. И что юридическое лицо не ответственно за долги физического. Но ты, кажется, не понимаешь концепцию индивидуального предпринимателя: ИП — это физическое лицо.
так ИП это физическое лицо.
Начнем с того, что НИКТО не блокирует счета МОМЕНТАЛЬНО. Сначала тебя уведомляют, могут даже позвонить, это нужно долго игнорить и положить хуй, чтоб с тебя так списывали долги.
Странно, что банки вообще головы из жоп повынимали и начали кукарекать, обычно на такие команды сверху не тявкают.