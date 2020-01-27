Со штрафами уже столкнулись ВТБ и «Уралсиб».

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Федеральная налоговая служба (ФНС) начала штрафовать банки, которые отказываются блокировать личные счета индивидуальных предпринимателей из-за неуплаты страховых взносов, налогов и штрафов. Об этом пишет РБК.

С такими штрафами столкнулись ВТБ и «Уралсиб», это подтвердили их представители. «Уралсиб» получил штраф на 15 тысяч рублей и планирует его обжаловать. ВТБ не уточнил размер штрафа, но заявил о нецелесообразности блокировки счетов физлиц в случае возникновения к ним претензией как к ИП.

Начальник правового управления Ассоциации банков России Сергей Клименко, заявил, что списывать средства с личных счетов и вкладов ИП по закону должны судебные приставы. «Но ФНС не обращается к приставам, предпочитая действовать сразу через банки», — пояснил он.

По оценкам Ассоциации банков России, крупные банки в 2019 году получили примерно по 300 тысяч таких предписаний. Но никто из участников рынка не привлекался к ответственности за их неисполнение до конца 2019 года.

Крупные банки решения ФНС не исполняли, чтобы, во-первых, массово не блокировать личные счета клиентов, а во-вторых, они руководствовались порядком, описанным в Налоговом кодексе. Сергей Клименко начальник правового управления Ассоциации банков России