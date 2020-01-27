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Артём Мазанов
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РБК: ФНС начала штрафовать банки за их отказ блокировать личные счета ИП из-за неуплаты налогов и штрафов Материал редакции

Со штрафами уже столкнулись ВТБ и «Уралсиб».

41 комментарий
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Федеральная налоговая служба (ФНС) начала штрафовать банки, которые отказываются блокировать личные счета индивидуальных предпринимателей из-за неуплаты страховых взносов, налогов и штрафов. Об этом пишет РБК.

С такими штрафами столкнулись ВТБ и «Уралсиб», это подтвердили их представители. «Уралсиб» получил штраф на 15 тысяч рублей и планирует его обжаловать. ВТБ не уточнил размер штрафа, но заявил о нецелесообразности блокировки счетов физлиц в случае возникновения к ним претензией как к ИП.

Начальник правового управления Ассоциации банков России Сергей Клименко, заявил, что списывать средства с личных счетов и вкладов ИП по закону должны судебные приставы. «Но ФНС не обращается к приставам, предпочитая действовать сразу через банки», — пояснил он.

По оценкам Ассоциации банков России, крупные банки в 2019 году получили примерно по 300 тысяч таких предписаний. Но никто из участников рынка не привлекался к ответственности за их неисполнение до конца 2019 года.

Крупные банки решения ФНС не исполняли, чтобы, во-первых, массово не блокировать личные счета клиентов, а во-вторых, они руководствовались порядком, описанным в Налоговом кодексе.

Сергей Клименко
начальник правового управления Ассоциации банков России

На действия ФНС Ассоциация банков России и Российский союз промышленников и предпринимателей жаловались в правительство в ноябре 2019 года. В Минфине тогда ответили, что имущество ИП не обособлено от его личного имущества. ЦБ поддержал позицию Минфина и ФНС о неразграничении имущества граждан и их ИП.

#новости #налоги

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41 комментарий
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Sergey Lukianov

4

Новый премьер начал с козырей

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3216q114

4

Всем советую сразу на РБК идти там всё более подробно расписано.

Ответить

Владимир Дыркин

2

 С такими штрафами столкнулись ВТБ

Этих пидарасов вообще можно закрыть, деньги раздать бедным, а руководство банка посадить.

Ответить

Алексей Любимцев

Владимир
1
Ответить

Боярин

Владимир
0

15к это вообще не штраф, так, пшик

Поэтому и могут позволить себе нарушения

Ответить

Kyler

Владимир
0

Тут соглашусь, самый неэффективный госбанк

Ответить

Litnikov Danil

–1

Ммм, а жить им тогда как?

Ответить

3216q114

Litnikov
2

Без долгов )

Ответить

Litnikov Danil

3216q114
5

Сразу видно, ты много знаешь про ИП

Ответить

Dmitry Kurtsev

Litnikov
0

Ну расскажи нам

Ответить

Илья Тимофеев

0

Я считаю, слабовато все-таки закручивают гайки сверху. Давайте сильнее! Добейте окончательно народ до состояния кипения, ведь вы этого добиваетесь, не так ли?

Ответить

hyposlasher

Илья
2

Ты ебанутый? Ты топишь за то чтобы долги можно было не возвращать?

Ответить

Владимир Дыркин

hyposlasher
–2

молодёжи можно было бы и простить все кредиты просроченные 

Ответить

Авдеев

Владимир
0

За чей счёт банкет предлагаешь устраивать?

Ответить

Владимир Дыркин

Авдеев
0

много чего в бюджете страны можно урезать и пустить на благие цели 

Ответить

Авдеев

Владимир
4

Почему кто-то должен урезать бюджет из-за Васька, который взял деньги не думая, что их надо возвращать ?

Ответить

Илья Тимофеев

Авдеев
1

Речь о законоприменении, которое возникает всегда и буквально и только повод дай - закон применят, причем жестко. Тебе видимо везло по жизни, не сталкивался. Но например недавно мне отключили за неуплату энергию в квартире, причем просрочка смешная просто, к тому же на момент отключения у меня счет был положительный. И смягчающим обстоятельством не явилось, что вообще-то влез в долги, чтобы мать хоронить (которая, к слову, дольщица этой же квартиры).
.

Но вырубили, ибо не написал заявление нужной формы, не заплатил пошлину на это заявление. Будь у меня ребенок дома грудной, он бы тупо замерз. Нас давят и гасят сверху, был бы повод, по любому копеечному поводу. На любое обстоятельство есть запрет и нужное окошко чиновника, куда надо прийти и заплатить.
Речь не о том, чтобы законы соблюдать. Речь о жесткой политике сверху в целом к собственному населению. Например, в конце года взяли да и подняли налоги частному бизнесу, босс заплатил за наш магазин ДОХУЯ бабла неожиданно - это было в новостях широко? Вряд ли. И так везде, постоянно, перманентно. И стало сильно хуже. Сильно хуже!

Ответить

Дмитрий Кораблёв

Илья
0

что за налоги в конце года подняли?)

Обычно налоговая 10 раз предупреждает или тянет, прежде, чем твои долги вот так жестко списываются. 

Ответить

Илья Тимофеев

Дмитрий
0

ИП. Но нашу схему не расскажу, конечно ))

Ответить

Дмитрий Кораблёв

Илья
0

Ну т.е. вы какие-то там махинации делали и за это поплатились? Ну ничего страшного) 

Ответить

Илья Тимофеев

Дмитрий
0

Я что-то говорю про махинации? Нет, конечно. Их официально подняли.

Ответить

Дмитрий Кораблёв

Илья
0

ну так какие налоги подняли?)

Ответить

Илья Тимофеев

Дмитрий
0

www.google.ru/search?q=какие+налоги+подняли+для+ип+в+2019+году

Ответить

Дмитрий Кораблёв

Илья
0

и зачем ты это скинул? Я просто сам имею ООО и самозанятый, но планирую в ИП идти, мониторю всё это и не видел чтобы что-то поднималось)) 

Ответить

Илья Тимофеев

Дмитрий
0

Ну а ты ждал развернутой консультации или что? Примерно +100 000 руб больше вышло на небольшой районный магазин.

Ответить

Дмитрий Кораблёв

Илья
0

ещё раз спрашиваю, какие НАЛОГИ ПОВЫСИЛИ В 2019? Что изменилось, почему пришлось платить больше?)

Ответить

Илья Тимофеев

Дмитрий
0

 ещё раз спрашиваю

не дави, начальник!

Ответить

Илья Тимофеев

Дмитрий
0

 Я просто сам имею ООО и самозанятый

Это странное сочетание, надо признать ))

Ответить

Дмитрий Кораблёв

Илья
0

ООО для стартапа, самозанятым стал, когда просрал все бабки, а так как росту, задумываюсь об ИП.

Ответить

Владимир Дыркин

Авдеев
–2

на днях же были новости на эту тему и объяснялось почему это важно

Ответить

Илья Ерохин

Владимир
0

Аргумент уровня ВЛАДИМИР ДЫРКИН

Ответить

Kyler

Владимир
0

Это будет абсолютно ошибочным решением, это будет стимулировать безсознательность подрастающего поколения, нужно отвечать за свои поступки

Ответить

Reddit

hyposlasher
1

Между "не возвращать долги" и "не блокировать личные счета предпринимателей за долги" есть некоторая разница

Ответить

hyposlasher

Reddit
–1

Какая же?

Ответить

That cat

hyposlasher
0

Динислам не понимает концепцию юридического лица

Ответить

hyposlasher

That
2

Я понимаю, что счет физического лица и юридического лица это разные вещи. И что юридическое лицо не ответственно за долги физического. Но ты, кажется, не понимаешь концепцию индивидуального предпринимателя: ИП — это физическое лицо.

Ответить

Дмитрий Кораблёв

hyposla…
0

так ИП это физическое лицо. 

Ответить

hyposlasher

Дмитрий
1

О чем и речь. Паша опять пытался сумничать, но не вышло

Ответить

That cat

hyposla…
0

Окей, уделал

Ответить

Дмитрий Кораблёв

Reddit
0

Начнем с того, что НИКТО не блокирует счета МОМЕНТАЛЬНО. Сначала тебя уведомляют, могут даже позвонить, это нужно долго игнорить и положить хуй, чтоб с тебя так списывали долги. 

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Dmitry Kurtsev

1

Странно, что банки вообще головы из жоп повынимали и начали кукарекать, обычно на такие команды сверху не тявкают.

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