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Артём Мазанов
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Исследование: Только треть россиян понимают суть искусственного интеллекта Материал редакции

О существовании технологии знают 75% опрошенных.

12 комментариев
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Лишь 29% россиян понимают, что такое искусственный интеллект. К такому выводу пришли авторы исследования, проведённого ВЦИОМ совместно с Аналитическим центром при правительстве России. Об этом пишут «Ведомости» и РБК.

О самой технологии знают 75% россиян, а 38% респондентов смогли назвать сферы её применения. С интересом и восхищением к искусственному интеллекту относятся 48% россиян, но 12% высказали негативные эмоции.

68% респондентов не опасаются, что искусственный интеллект заменит человека в его профессии. Но 8% боятся, что машины выйдут из-под контроля, а 6% считают, что человек надёжнее.

Россияне готовы пользоваться сервисами с искусственным интеллектом для получения государственных услуг (68%), решения бытовых задач (54%), в сфере досуга и развлечения (54%), в медицине (52%) и образовании (44%).

#новости #исследования

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12 комментариев
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Tim Moore

11

Искусственный Интеллект - это то, что нужно использовать в описании компании и ее сервисов, чтобы стоимость увеличилась.

Правильно?

Ответить

Илья Тимофеев

Tim
1

Эвристический анализ, да.

Ответить

Евгений Мартынов

7

Было б вообще классно, если б ещё it-издания понимали, что такое ИИ.

Вспоминается недавний и вполне годный пост https://habr.com/ru/post/484716/

Хватит всё подряд называть ИИ
Большинство менеджеров и маркетологов называют искусственным интеллектом всё подряд: пылесосы…
habr.com
Ответить

сироп от щекотки

3

Ну искусственный интеллигент это типа.. Ну воспитаный там.. Ну.. Музыку классическую там слушает

Ответить

sf

2

Ну так если собственного нет, то какой тут искусственный

Ответить

Прекрасен, как Иисус

2

Каждый, прочитавший этот пост, знай, ты проебал эту минуту своей жизни впустую, максимально нелепо.

Ответить

Роман Белоус

Прекрасен,
0

Я знаю много способов проебать эту минуту еще более бездарно. Например, написать коммент

Ответить

сироп от щекотки

0

artificial intelligence in the west east
pyramids on deck shine
wet hair on her neck breathe
she shoot pussy through your chest you die 

Ответить

That cat

0

А в чём там суть собственно

Ответить

VVhq io

0
Ответить

George Weiller

0

If else if else if else - готово, я сделал свой AI

Ответить

Bad Bear

0

Так а какой правильный ответ-то?

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