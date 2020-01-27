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О существовании технологии знают 75% опрошенных.
Лишь 29% россиян понимают, что такое искусственный интеллект. К такому выводу пришли авторы исследования, проведённого ВЦИОМ совместно с Аналитическим центром при правительстве России. Об этом пишут «Ведомости» и РБК.
О самой технологии знают 75% россиян, а 38% респондентов смогли назвать сферы её применения. С интересом и восхищением к искусственному интеллекту относятся 48% россиян, но 12% высказали негативные эмоции.
68% респондентов не опасаются, что искусственный интеллект заменит человека в его профессии. Но 8% боятся, что машины выйдут из-под контроля, а 6% считают, что человек надёжнее.
Россияне готовы пользоваться сервисами с искусственным интеллектом для получения государственных услуг (68%), решения бытовых задач (54%), в сфере досуга и развлечения (54%), в медицине (52%) и образовании (44%).
Искусственный Интеллект - это то, что нужно использовать в описании компании и ее сервисов, чтобы стоимость увеличилась.
Правильно?
Было б вообще классно, если б ещё it-издания понимали, что такое ИИ.
Вспоминается недавний и вполне годный пост https://habr.com/ru/post/484716/
Ну искусственный интеллигент это типа.. Ну воспитаный там.. Ну.. Музыку классическую там слушает
Каждый, прочитавший этот пост, знай, ты проебал эту минуту своей жизни впустую, максимально нелепо.
Я знаю много способов проебать эту минуту еще более бездарно. Например, написать коммент
artificial intelligence in the west east
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