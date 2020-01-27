Отец оставил детей в аэропорту с запиской, что у него «тяжёлая финансовая обстановка» и «другого выхода нет».

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Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении жителя Хабаровска, который оставил своих двоих малолетних детей в московском аэропорту Шереметьево. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Дело возбудили по статье 125 УК РФ («Оставление в опасности»).

В настоящее время следствием установлены личности отца и матери, устанавливаются их родственники. По данным следствия, отец детей 26 января вылетел рейсом в город Ростов. Выясняются причины, по которым мужчина оставил детей в беспомощном состоянии. Следственный комитет

Но губернатор Московской области Андрей Воробьёв пообещал найти работу для отца мальчиков. Чиновник пояснил, что у детей хорошее настроение, они готовятся к экскурсии. «Ждём папу Виктора, работу ему найдём. Дети его очень любят», — сообщил он.

Полиция также уже нашла мать этих детей. Уполномоченный по правам ребёнка в Хабаровском крае Виктория Трегубенко рассказала, что их родители разведены, и мать не общалась с бывшим мужем и детьми. «Она не знала о сложившейся ситуации. Женщину нашли и работают с ней. Не исключено, что дети вернутся к матери», — уточнила она.

По данным телеканала РЕН-ТВ, в 2016 году женщина тоже оставляла своих сыновей, но с мужем. Она якобы отвела детей в детсад и пропала.

26 января 41-летний житель Комсомольска-на-Амуре оставил двоих сыновей 2011 и 2014 годов рождения в московском аэропорту Шереметьево. В рюкзаке у них были документы и записка от отца, пишет Baza.