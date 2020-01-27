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Отец оставил детей в аэропорту с запиской, что у него «тяжёлая финансовая обстановка» и «другого выхода нет».
Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении жителя Хабаровска, который оставил своих двоих малолетних детей в московском аэропорту Шереметьево. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Дело возбудили по статье 125 УК РФ («Оставление в опасности»).
Но губернатор Московской области Андрей Воробьёв пообещал найти работу для отца мальчиков. Чиновник пояснил, что у детей хорошее настроение, они готовятся к экскурсии. «Ждём папу Виктора, работу ему найдём. Дети его очень любят», — сообщил он.
Полиция также уже нашла мать этих детей. Уполномоченный по правам ребёнка в Хабаровском крае Виктория Трегубенко рассказала, что их родители разведены, и мать не общалась с бывшим мужем и детьми. «Она не знала о сложившейся ситуации. Женщину нашли и работают с ней. Не исключено, что дети вернутся к матери», — уточнила она.
По данным телеканала РЕН-ТВ, в 2016 году женщина тоже оставляла своих сыновей, но с мужем. Она якобы отвела детей в детсад и пропала.
26 января 41-летний житель Комсомольска-на-Амуре оставил двоих сыновей 2011 и 2014 годов рождения в московском аэропорту Шереметьево. В рюкзаке у них были документы и записка от отца, пишет Baza.
Спрашивать, почему он не обратился в соцслужбу, а оставил детей на улице я думаю не стоит (
Не на улице, а в Шереметьево.
Потраченый материнский капитал вчера был найден в аэропорту Шереметьево . Владелец пойман и ждёт новых Майских указов
А если работа окажется говном, у него не будет морального права с неё уйти ага
"Прошу помочь моим банковским счетам. Определите их, пожалуйста, во временный солидный банк с высоким процентом, так как в данный момент у меня очень тяжёлая финансовая обстановка. Я их позже заберу. Прошу счета не разлучать. Документы на счета в рюкзаке. Простите, но в данный момент у меня другого выхода нет."
завёл уголовное дело на отца
Ждём папу Виктора, работу ему найдём
На производстве, евпочя
потом он будет говорить что хочет работать губернатором и другой работы не предлагать а то детей оставит на улице
Пиздец. У такого кадра детей нужно отнять, они не должны ждать «папу». Его трудная финансовая ситуация никак не извиняет абсолютно скотского отношения к двум (!) людям!
Так как он их не бил, то отнять детей от родителей, даже таких, будет ещё хуже
Не будет хуже. Дети вырастут ничтожествами с такими родителями и будут потом страдать всю жизнь.
Российские реалии таковы, что "хоть с какими родителями лучше", чем в детском доме.
Нахуя выбрасывать дете в мусорные баки и потом скрываться от ментов, если от них можно легально отказаться?
Завели уголовное дело
Пообещали найти работу
Суд назначит ему общественные работы в качестве наказания. Двух зайцев одним выстрелом
И мы ему можем с работой помочь, тут вот вакансия появилась, платят правда совсем немного, но потом на ноги мужик встанет, что-то получше подыщет.
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