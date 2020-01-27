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Новости
Артём Мазанов
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СК завёл уголовное дело на отца, оставившего своих детей в Шереметьево. Но губернатор МО пообещал найти ему работу​ Материал редакции

Отец оставил детей в аэропорту с запиской, что у него «тяжёлая финансовая обстановка» и «другого выхода нет».

28 комментариев
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Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении жителя Хабаровска, который оставил своих двоих малолетних детей в московском аэропорту Шереметьево. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Дело возбудили по статье 125 УК РФ («Оставление в опасности»).

В настоящее время следствием установлены личности отца и матери, устанавливаются их родственники. По данным следствия, отец детей 26 января вылетел рейсом в город Ростов. Выясняются причины, по которым мужчина оставил детей в беспомощном состоянии.

Следственный комитет

Но губернатор Московской области Андрей Воробьёв пообещал найти работу для отца мальчиков. Чиновник пояснил, что у детей хорошее настроение, они готовятся к экскурсии. «Ждём папу Виктора, работу ему найдём. Дети его очень любят», — сообщил он.

Полиция также уже нашла мать этих детей. Уполномоченный по правам ребёнка в Хабаровском крае Виктория Трегубенко рассказала, что их родители разведены, и мать не общалась с бывшим мужем и детьми. «Она не знала о сложившейся ситуации. Женщину нашли и работают с ней. Не исключено, что дети вернутся к матери», — уточнила она.

По данным телеканала РЕН-ТВ, в 2016 году женщина тоже оставляла своих сыновей, но с мужем. Она якобы отвела детей в детсад и пропала.

26 января 41-летний житель Комсомольска-на-Амуре оставил двоих сыновей 2011 и 2014 годов рождения в московском аэропорту Шереметьево. В рюкзаке у них были документы и записка от отца, пишет Baza.

Прошу помочь моим детям. Определите их, пожалуйста, во временный дом приюта, так как в данный момент у меня очень тяжёлая финансовая обстановка. Я их позже заберу. Прошу детей не разлучать. Документы на детей в рюкзаке. Простите, но в данный момент у меня другого выхода нет.

записка, найденная у детей

#дети #право #новости

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28 комментариев
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Александра Хотимченко

24

Спрашивать, почему он не обратился в соцслужбу, а оставил детей на улице я думаю не стоит (

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Anxo

Александра
3

Не на улице, а в Шереметьево.

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Александра Хотимченко

Anxo
0

Чтоб сами улетели, ога

Ответить

Василий Лебедев

Александра
1

Клиническое слабоумие у папани.

Ответить

Мощный Каковощи

11

Потраченый материнский капитал вчера был найден в аэропорту Шереметьево . Владелец пойман и ждёт новых Майских указов

Ответить

That cat

2

А если работа окажется говном, у него не будет морального права с неё уйти ага

Ответить

Nuke Iron

That
10

Оставит записку на столе начальника и улетит в Ростов

Ответить

Мощный Каковощи

Nuke
5

"Прошу помочь моим банковским счетам. Определите их, пожалуйста, во временный солидный банк с высоким процентом, так как в данный момент у меня очень тяжёлая финансовая обстановка. Я их позже заберу. Прошу счета не разлучать. Документы на счета в рюкзаке. Простите, но в данный момент у меня другого выхода нет."

Ответить

bro mi

5

 завёл уголовное дело на отца

 Ждём папу Виктора, работу ему найдём

На производстве, евпочя

Ответить

Светлана Романова

bro
0

потом он будет говорить что хочет работать губернатором и другой работы не предлагать а то детей оставит на улице

Ответить

badkid

4

Пиздец. У такого кадра детей нужно отнять, они не должны ждать «папу». Его трудная финансовая ситуация никак не извиняет абсолютно скотского отношения к двум (!) людям!

Ответить

Yaroslav Brandtner

badkid
2

Так как он их не бил, то отнять детей от родителей, даже таких, будет ещё хуже

Ответить

Дмитрий Евсеев

Yaroslav
–1

Не будет хуже. Дети вырастут ничтожествами с такими родителями и будут потом страдать всю жизнь.

Ответить

badkid

Дмитрий
3

Поражает такое мышление из серии «хоть с какими родителями лучше».
Не лучше и всем давно уже пора понять, что факт зачатия и рождения детей не даёт взрослым особям права измываться над ними.

Ответить

Илья Гераськин

badkid
1

Российские реалии таковы, что "хоть с какими родителями лучше", чем в детском доме.

Ответить

badkid

Илья
0

Личный опыт?

Ответить

Илья Гераськин

badkid
0

Нет, опыт тех, кто темой усыновления занимался.

Ответить

badkid

Yaroslav
0

Серьезно? Просто отец года!

Ответить

Kyler

badkid
0

Ну за то маткапитал он наверное получил

Ответить

bro mi

badkid
0

Никнейм не врет

Ответить

badkid

bro
0

like my mom and dad made me

Ответить

Mykola Glushchenko

3

Нахуя выбрасывать дете в мусорные баки и потом скрываться от ментов, если от них можно легально отказаться?

Ответить

Dra

Mykola
0

Есть люди, умственное развитие которых стоит на эволюционной ветке ниже обезьян.

Ответить

Shevtsov

1

Завели уголовное дело

Пообещали найти работу

Ответить

Олег Ивахнов

Shevtsov
5

Ну в тюрьме можно работать

Ответить

Shevtsov

Олег
1

Действительно)

Ответить

Роман Белоус

2

Суд назначит ему общественные работы в качестве наказания. Двух зайцев одним выстрелом

Ответить

Mikhail Lukup

2

И мы ему можем с работой помочь, тут вот вакансия появилась, платят правда совсем немного, но потом на ноги мужик встанет, что-то получше подыщет.

Ответить
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