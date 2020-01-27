Предположительно, на борту находилось 110 человек.

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В Афганистане разбился пассажирский лайнер компании Ariana Afghan Airlines. Об этом сообщил местный телеканал 1T. Катастрофа случилась в провинции Газни.

Представитель губернатора Газни Ариф Нури уточнил, что самолёт разбился в районе под названием Дех Як. Он заявил, что к месту падения лайнера направились специалисты. Диспетчеры аэропорта Гераты сообщили Ariana News, что на борту находились 110 человек. Рейс летел из Гераты (Афганистан) в Дели (Индия).

Afghanistan Times уточнила, что эта местность находится под контролем «Талибана». Модель разбившегося самолёта не уточняется, но согласно сайту авиаперевозчика, в компании было всего четыре судна: два Airbus A310 и два Boeing 737-400.