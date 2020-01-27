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Arthur Khamzin
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Дарье Сосновской, которую полицейский ударил на митинге в живот, отказали в жалобе на бездействие СК Материал редакции

Судья заявила, что дело не попадает под её юрисдикцию.

19 комментариев
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Басманный суд Москвы отказался принять жалобу на бездействие Следственного комитета от Дарьи Сосновской, которую на митинге полицейский ударил в живот. Об этом «Новой газете» рассказала адвокат «Зоны права» Татьяна Молоканова.

Сосновская и её адвокат обращались с требованием признать бездействие СК незаконным и обязать ведомство детально изучить случившееся. Судья Евгения Николаева отказала в рассмотрении объяснив решение тем, что дело не попадает под её юрисдикцию.

Молоканова заявила, что обжаловала решение Николаевой в Мосгорсуде.

Сосновскую задержали 10 августа 2019 года после согласованного митинга на проспекте Сахарова. Во время задержания инвалида она начала кричать слово «Позор!», после чего её схватили. Один из полицейских, участвовавших в задержании, ударил девушку в живот. После медосмотра врачи диагностировали ей подозрение на сотрясение мозга и ушиб мягких тканей грудной клетки.

Девушка обратилась с жалобой в СК. Следователи перенаправили обращение в Росгвардию. Ведомство в свою очередь заявило, что непричастно к случившемуся.

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#новости #протесты #полиция

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19 комментариев
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Рома Диманчук

1

А что вообще тогда в юрисдикции этих судьей?

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Изя Слоу

Рома
20

Зачитать факс с приговором, приобщить к делу чистый лист.

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Андрон

Изя
1

Ты прямо реально в теме, парниша.

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Изя Слоу

Андрон
2

Наша служба и опасна, и трудна

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Комментарий удален

Изя Слоу

Odette
12

Привет, как в Лахте обстановочка?

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Комментарий удален

Изя Слоу

Odette
11

Я тоже не знаю

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Михаил Михалыч

Изя
0

Бот удалил все

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Изя Слоу

Михаил
0

Но вы продолжайте лайкать!

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Комментарий удален

Дмитрий Кораблёв

Odette
1

А В УКРАИНЕ ЕЙ БЫ НИЧЕГО НЕ БЫЛО! ВСЕ ПОЗНАЁТСЯ В СРАВНЕНИИ! ШАХ И МАТ!

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Комментарий удален

Дмитрий Кораблёв

Odette
1

Вообще-то можно.

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Иван Семёныч

Дмитрий
0

В РФ тоже можно. На Сахарова

Ответить

Дмитрий Кораблёв

Иван
0

давай, вот прямо сейчас иди и сделай это на Сахарова. А стоп, получи сначала разрешение)

Ответить

Иван Семёныч

Дмитрий
0

Согласование)

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Дмитрий Кораблёв

Иван
0

Разрешение. Ведь если тебе не согласовали, то ты идешь нахуй.

Ответить

Иван Семёныч

Дмитрий
1

разрешение

Ну как-то унизительнее звучит прост. Согласование поблагороднее.

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Комментарий удален

Макс Зеленский

Odette
0

Я разрешаю

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Андрон

Odette
0

А ты дурень смотрел интервью дочери Пескова о том, что она говорит о митингах во Франции и РФ? Если даже дочь Пескова рассказывет, что во Франции митингующие агрессивные и именно они проявляют агрессию, а в РФ по ее словам, агрессию проявляют только как раз правоохранительные органы.

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Комментарий удален

Дмитрий Маркин

0

А если бы стаканчиком попали, то сочувствие бы было!

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Словесный Интервент

0

Ну если даже Егор Крид не смог разобраться, то наши полномочия всё.

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