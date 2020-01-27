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Судья заявила, что дело не попадает под её юрисдикцию.
Басманный суд Москвы отказался принять жалобу на бездействие Следственного комитета от Дарьи Сосновской, которую на митинге полицейский ударил в живот. Об этом «Новой газете» рассказала адвокат «Зоны права» Татьяна Молоканова.
Сосновская и её адвокат обращались с требованием признать бездействие СК незаконным и обязать ведомство детально изучить случившееся. Судья Евгения Николаева отказала в рассмотрении объяснив решение тем, что дело не попадает под её юрисдикцию.
Молоканова заявила, что обжаловала решение Николаевой в Мосгорсуде.
Сосновскую задержали 10 августа 2019 года после согласованного митинга на проспекте Сахарова. Во время задержания инвалида она начала кричать слово «Позор!», после чего её схватили. Один из полицейских, участвовавших в задержании, ударил девушку в живот. После медосмотра врачи диагностировали ей подозрение на сотрясение мозга и ушиб мягких тканей грудной клетки.
Девушка обратилась с жалобой в СК. Следователи перенаправили обращение в Росгвардию. Ведомство в свою очередь заявило, что непричастно к случившемуся.
А что вообще тогда в юрисдикции этих судьей?
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А В УКРАИНЕ ЕЙ БЫ НИЧЕГО НЕ БЫЛО! ВСЕ ПОЗНАЁТСЯ В СРАВНЕНИИ! ШАХ И МАТ!
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Вообще-то можно.
В РФ тоже можно. На Сахарова
давай, вот прямо сейчас иди и сделай это на Сахарова. А стоп, получи сначала разрешение)
Согласование)
Разрешение. Ведь если тебе не согласовали, то ты идешь нахуй.
разрешение
Ну как-то унизительнее звучит прост. Согласование поблагороднее.
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А ты дурень смотрел интервью дочери Пескова о том, что она говорит о митингах во Франции и РФ? Если даже дочь Пескова рассказывет, что во Франции митингующие агрессивные и именно они проявляют агрессию, а в РФ по ее словам, агрессию проявляют только как раз правоохранительные органы.
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