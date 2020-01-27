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Японии объявили протест о недопустимости таких действий.
Министерство иностранных дел России рассказало о задержании японского журналиста, обвиняемого в попытке сбора материалов о военных. Об этом ТАСС рассказали в ведомстве.
Журналиста задержали 25 декабря 2019 года. Как именно он пытался раздобыть сведения, не уточняется. После задержания ему дали 72 часа на то, чтобы покинуть страну, заявили в МИД.
Из-за случившегося японским дипломатам направили ноту протеста о недопустимости совершения подобных действий. В Министерство вызвали советника-посланника посольства Японии в Москве, которому вручили соответствующий документ.
Японии объявили
Сколько их там?
Кому? Чему? Японии ;)
Киселёв связал любовь к виртуальной певице Мику Хацунэ с шпипонажем в пользу Японии
Просто она знает чего хотят Русские мужчины, они посчитали это шпионажем.