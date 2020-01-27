Министерство иностранных дел России рассказало о задержании японского журналиста, обвиняемого в попытке сбора материалов о военных. Об этом ТАСС рассказали в ведомстве.

Журналиста задержали 25 декабря 2019 года. Как именно он пытался раздобыть сведения, не уточняется. После задержания ему дали 72 часа на то, чтобы покинуть страну, заявили в МИД.