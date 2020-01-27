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Arthur Khamzin
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МИД РФ спустя месяц объявил о задержании японского журналиста. Его заподозрили в попытке сбора секретных материалов Материал редакции

Японии объявили протест о недопустимости таких действий.

7 комментариев
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Министерство иностранных дел России рассказало о задержании японского журналиста, обвиняемого в попытке сбора материалов о военных. Об этом ТАСС рассказали в ведомстве.

Журналиста задержали 25 декабря 2019 года. Как именно он пытался раздобыть сведения, не уточняется. После задержания ему дали 72 часа на то, чтобы покинуть страну, заявили в МИД.

Из-за случившегося японским дипломатам направили ноту протеста о недопустимости совершения подобных действий. В Министерство вызвали советника-посланника посольства Японии в Москве, которому вручили соответствующий документ.

#новости #политика

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7 комментариев
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Мошиндейр Омаев

3

Японии объявили

Сколько их там?

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Денис Долгов

Мошиндейр
1

Кому? Чему? Японии ;)

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Мошиндейр Омаев

Денис
2

Я уже мёртв.

Ответить

a handsome cat

2

Что-то про Масяню разнюхивал, небось.

Ответить

Илья Ильин

1

Киселёв связал любовь к виртуальной певице Мику Хацунэ с шпипонажем в пользу Японии

Ответить

Alexey Snooker

Илья
1

Просто она знает чего хотят Русские мужчины, они посчитали это шпионажем.

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Goodsanta

0

Небось квадрокоптером своим на территорию военной части залетел

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