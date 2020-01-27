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Книга всё ещё доступна в сервисе.
Роскомнадзор потребовал от «Викитеки» удалить из сервиса страницу с книгой «Записка о ритуальных убийствах», авторство которой приписывается Владимиру Далю. Уведомление опубликовал исполнительный директор «Викимедиа РУ» Станислав Козловский.
В документе утверждается, что страница с книгой внесена в реестр запрещённых сайтов. При переходе по ссылке из документа на странице сервиса сообщается «о некорректной последовательности символов». TJ проверил и обнаружил, что книга всё ещё доступна в «Викитеке».
«Записка о ритуальных убийствах» — это книга, написанная в 1813 году. Согласно «Викитеке», она была впервые опубликована в 1844. Авторство приписывают Владимиру Далю. По данным Минюста, в 2010 году книга признана экстремистской по решению Ленинского суда Оренбурга.
Роскомнадзор потребовал удалить книгу
Книгу признали экстремистской ещё в 2010 году.
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Кек.
@БотЛебедев ну