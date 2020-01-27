Книга всё ещё доступна в сервисе.

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Роскомнадзор потребовал от «Викитеки» удалить из сервиса страницу с книгой «Записка о ритуальных убийствах», авторство которой приписывается Владимиру Далю. Уведомление опубликовал исполнительный директор «Викимедиа РУ» Станислав Козловский.

В документе утверждается, что страница с книгой внесена в реестр запрещённых сайтов. При переходе по ссылке из документа на странице сервиса сообщается «о некорректной последовательности символов». TJ проверил и обнаружил, что книга всё ещё доступна в «Викитеке».