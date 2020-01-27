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Arthur Khamzin
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Роскомнадзор потребовал у «Викитеки» удалить книгу о ритуальных убийствах через 10 лет после признания её экстремистской Материал редакции

Книга всё ещё доступна в сервисе.

7 комментариев
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Роскомнадзор потребовал от «Викитеки» удалить из сервиса страницу с книгой «Записка о ритуальных убийствах», авторство которой приписывается Владимиру Далю. Уведомление опубликовал исполнительный директор «Викимедиа РУ» Станислав Козловский.

В документе утверждается, что страница с книгой внесена в реестр запрещённых сайтов. При переходе по ссылке из документа на странице сервиса сообщается «о некорректной последовательности символов». TJ проверил и обнаружил, что книга всё ещё доступна в «Викитеке».

«Записка о ритуальных убийствах» — это книга, написанная в 1813 году. Согласно «Викитеке», она была впервые опубликована в 1844. Авторство приписывают Владимиру Далю. По данным Минюста, в 2010 году книга признана экстремистской по решению Ленинского суда Оренбурга.

#новости #роскомнадзор #интернет

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7 комментариев
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Goodsanta

10

Роскомнадзор потребовал удалить книгу

Книгу признали экстремистской ещё в 2010 году.

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Max Rockatansky

3

скачал
спасибо!

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Алексей Кучер

1

SPOSIBO за рекомендации Роскомпидор

Ответить

Poe Ghost

0

Наш просвещенный, человеколюбивый век, славящийся терпимостью, изгнавший пытку, костер и всякое преследование за веру...

Кек.

Ответить

Alex Dark

0

Роскомнадзор,опять решил пропиарить и разрекламировать запрещёнку.

Ответить

Берг

–4

@БотЛебедев ну

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Сергей Табаков

Берг
0
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