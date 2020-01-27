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Arthur Khamzin
1599

Владимир Мединский займётся координированием государственной политики в исторической и гуманитарных сферах Материал редакции

Ранее экс-министр культуры был назначен помощником президента.

39 комментариев
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Бывший министр культуры Владимир Мединский займётся формированием государственной политики в исторической и гуманитарных сферах. Об этом пишет РБК со ссылкой на пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.

Песков также отметил, что обязанности бывшего вице-премьера, назначенного на должность замруководителя администрации президента Дмитрия Козака объявят позже.

Максим Орешкин, назначенный вторым помощником президента займётся экономическими вопросами. Ему передадут обязанности Андрея Белоусова, который перешёл на должность вице-премьера.

Чиновников назначили на новые должности 24 января. Орешкина и Мединского назначили на должности помощника президента, а Козак стал заместителем руководителя администрации президента.

#новости #правительство

Спасибо за наводку Дмитрий Орлов
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39 комментариев
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Ruslan Sviridov

53

Цитаты великих кураторов государственной политики в исторической и гуманитарных сферах

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Мошиндейр Омаев

Ruslan
7

Я всегда так говорил! Сплошь долбоёбы вокруг.

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ouxen

Ruslan
3

бесспорно, но это вопреки, а не благодаря

PS докторскую по биологии он не хочет защитить?

Ответить

George Weiller

Ruslan
1

Та он про себя говорил

Ответить

Григорий Петренко

41

ААААААААААААААААААААААААААААА, БЛЯДЬ, АААААААААААААААААААААААААААААА

Ответить

Григорий Петренко

Григорий
15

Факты сами по себе вообще ничего не значат. Если вы любите свою родину, свой народ, то история, которую вы будете писать, будет всегда позитивной.

Это какой-то анти-пост-позитивизм нахуэ

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Иван Курбатов

Григорий
5

Мне кажется кто - то дал ему почитать Оруэлла, но ему показалось это руководством к действию

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Илья Ильин

19

Факты-хуякты, добавал советник Президента

Ответить

Григорий Петренко

Илья
7

добавил бывший министр Хуячечненой 

Ответить

Алексей Михайлович

Илья
1

«На какой факт сам сядешь, на какой мать посадишь?» - добавил увожаемый политик 😅

Ответить

Alexey Snooker

9

Мы историю короче сами пишем как надо, понял? Ты родину уважаешь епта или ты этот самый, да? Или ты не патриот?

(c)Владимир Мединский
Доктор исторических наук

Ответить

Лис Снежный

4

"Да, мы разворовали пол страны это факт,
 но историю страны будем писать позитивную"

Ответить

ouxen

Лис
0

ну так зажили же лучше

Ответить

Влад Смирнов

3

И так пиздец какой-то в этих сферах, но похоже дно можно пробивать бесконечно

Ответить

Егор Дятлов

1

Ну шо, ждём пиздеца. Пока затишье перед бурей. 

Ответить

Андрей Коршев

1

Факты сами по себе вообще ничего не значат. Если вы любите свою родину, свой народ, то история, которую вы будете писать, будет всегда позитивной.

Да кто такие эти ваши факты?

Ответить

Артур Кошель

0

Котик

Ответить

Котик Ботик

Артур
2
Ответить

Flow Glow

0

Блин, не верю, что в нашей стране нет нормальных людей!! Кто-нибудь, памагити!!!

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Твиттерский Жук

Flow
0

В РФ вся власть через отрицательный отбор образуется

Ответить

ouxen

0

Мединский – доктор исторических наук, несмотря на отсутствие специального образования в этой сфере.

как енто?

Ответить

Григорий Петренко

ouxen
1

по образованию не историк, а журналист. А потом (((написал))) "докторскую" и стал историком

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Виталий Иванович Иванов

Григорий
0

Такая ситуация [не редкая](https://tjournal.ru/139109?comment=3030346) и это законно. Однако авторитет у коллег таких остепенённых лиц часто низкий.

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CommentBot

Виталий
0
Ответить

rdkl

Виталий
0

это законно

Проблема не в том, что он не по специальности защитил, а в том, что де-факто его "диссертация" наукой особо не является

Ответить

Kir Kirsky

rdkl
0

Да и благодаря диссернету известно что технически он её защищать не имел права

Ответить

Виталий Иванович Иванов

ouxen
0

Для того, чтобы защитить диссертацию, не нужно оканчивать профильный вуз. Например, один мой коллега окончил физматвуз, затем поступил в аспирантуру юрвуза, защитил диссертацию и стал кандидатом юридических наук.

Ответить

ouxen

Виталий
0

Нужно иметь высшее образование

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Комментарий удален

Дмитрий Орлов

Jack
1

@Вахтёр TJ @Александр Хнычков 

Ответить

Roma Dmitriev

0

если каждый сто лет такой умник приходит, то неудивительно, что от настоящей истории ничего не остается

Ответить

Никита Бабич

Roma
0

Поправка: каждую неделю

Ответить

Vovonyka .

0

Пиздец он высрал хуйню. Простите.

Ответить

Виталий Иванович Иванов

0

Замечу, что Мединский считается «лютым позорищем» и у ватников. Вероятно, главным образом, из-за пропихнутой им знаменитой «доски Маннергейма».

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Павел Макров

Виталий
0

Непонятно почему он так уверенно держится в правительстве. Как я понимаю у него достаточно хуевый образ сформировался за это время. Пора бы уже дистанцироваться государство от него.

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Kir Kirsky

Павел
0

Смотря для кого хуевый. Для пыни он образцовый защитник скреп.

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Миржан Досымбаев

0

Где факты ?! Я спрашиваю!

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Максим Чепрасов

0

Уже и историю переписываем, 1984 ближе чем мы думали

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Sergey Akhrem

0

историк-постмодернист какой-то

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Bremedy

0

Наполеоново место пусто не бывает

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