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Ранее экс-министр культуры был назначен помощником президента.
Бывший министр культуры Владимир Мединский займётся формированием государственной политики в исторической и гуманитарных сферах. Об этом пишет РБК со ссылкой на пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.
Песков также отметил, что обязанности бывшего вице-премьера, назначенного на должность замруководителя администрации президента Дмитрия Козака объявят позже.
Максим Орешкин, назначенный вторым помощником президента займётся экономическими вопросами. Ему передадут обязанности Андрея Белоусова, который перешёл на должность вице-премьера.
Чиновников назначили на новые должности 24 января. Орешкина и Мединского назначили на должности помощника президента, а Козак стал заместителем руководителя администрации президента.
Цитаты великих кураторов государственной политики в исторической и гуманитарных сферах
ААААААААААААААААААААААААААААА, БЛЯДЬ, АААААААААААААААААААААААААААААА
Факты сами по себе вообще ничего не значат. Если вы любите свою родину, свой народ, то история, которую вы будете писать, будет всегда позитивной.
Это какой-то анти-пост-позитивизм нахуэ
Мне кажется кто - то дал ему почитать Оруэлла, но ему показалось это руководством к действию
Факты-хуякты, добавал советник Президента
«На какой факт сам сядешь, на какой мать посадишь?» - добавил увожаемый политик 😅
Мы историю короче сами пишем как надо, понял? Ты родину уважаешь епта или ты этот самый, да? Или ты не патриот?
(c)Владимир Мединский
Доктор исторических наук
"Да, мы разворовали пол страны это факт,
но историю страны будем писать позитивную"
И так пиздец какой-то в этих сферах, но похоже дно можно пробивать бесконечно
Факты сами по себе вообще ничего не значат. Если вы любите свою родину, свой народ, то история, которую вы будете писать, будет всегда позитивной.
Да кто такие эти ваши факты?
Котик
Блин, не верю, что в нашей стране нет нормальных людей!! Кто-нибудь, памагити!!!
Мединский – доктор исторических наук, несмотря на отсутствие специального образования в этой сфере.
как енто?
по образованию не историк, а журналист. А потом (((написал))) "докторскую" и стал историком
Такая ситуация [не редкая](https://tjournal.ru/139109?comment=3030346) и это законно. Однако авторитет у коллег таких остепенённых лиц часто низкий.
Да и благодаря диссернету известно что технически он её защищать не имел права
Для того, чтобы защитить диссертацию, не нужно оканчивать профильный вуз. Например, один мой коллега окончил физматвуз, затем поступил в аспирантуру юрвуза, защитил диссертацию и стал кандидатом юридических наук.
Комментарий удален
если каждый сто лет такой умник приходит, то неудивительно, что от настоящей истории ничего не остается
Замечу, что Мединский считается «лютым позорищем» и у ватников. Вероятно, главным образом, из-за пропихнутой им знаменитой «доски Маннергейма».
Непонятно почему он так уверенно держится в правительстве. Как я понимаю у него достаточно хуевый образ сформировался за это время. Пора бы уже дистанцироваться государство от него.