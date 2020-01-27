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Новости
Arthur Khamzin
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«Талибан» взял на себя ответственность за упавший лайнер. По их мнению это был военный самолёт США Материал редакции

Предположительно группировка сбила Bombardier E-11A.

12 комментариев
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Фото предположительно сбитого группировкой «Талибан» самолёта Снимок Tariq Ghazniwal,​ Associated Press

Исламское движение «Талибан» взяло на себя ответственность за упавший самолёт в горах Афганистана. Об этом пишет Reuters со ссылкой на слова представителя группировки Забихулу Муджахида.

Муджахид заявил, что это был американский военный самолёт. По его словам, на борту летели высокопоставленные офицеры США. Он не уточнил как сбили самолёт.

Американские чиновники на условиях анонимности заявили, что нет доказательств, что причиной крушения стали действия противника. Один из источников отметил, что на борту находилось менее 10 человек. Пентагон США отказался комментировать ситуацию.

Исполняющие обязанности генерального директора авиакомпании Ariana Afghan Airlines Мирваис Мирзаквал также отверг информацию о том, что упавший самолёт принадлежал им.

Упавший самолёт не принадлежит Ariana Afghan Airlines. Оба рейса, которые сегодня совершают перелёты из Герата в Кабул и из Герата в Дели находятся в безопасности.

Мирваис Мирзаквал
Исполняющие обязанности гендиректора авиакомпании Ariana Afghan Airlines

Журналист Тарик Газнивал, работающий в районе Дех Як, заявил AP, что видел два тела. По его словам, сильно пострадала кабина пилотов, но корпус и хвостовая часть почти не пострадали. Издание подчеркнуло, что информация не может быть проверена.

Газнивал также пояснил, что самолёт потерпел крушение примерно в 10 километрах от американской военной базы. По версии издания, снимки самолёта похожи на разведывательный борт Bombardier E-11A.

27 января телеканал 1T сообщил о крушении пассажирского лайнера авиакомпании Ariana Afghan Airlines в провинции Газни. Представитель губернатора Ариф Нури пояснил, что катастрофа случилась в районе Дех Як. Сообщалось о 110 погибших

#новости

Спасибо за наводку Иван Иванов
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12 комментариев
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Сергей Рязанцев

12

В Талибане решили, что ждать смерти от коронавируса слишком долго

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Владимир Филатов

Сергей
6

Да кто он такой, этот коронавирус?

Ответить

Евгений Мартынов

Владимир
19

Корановирус

Ответить

Владимир Филатов

Евгений
0

зачем говорить загадками? Почему сразу не сказать ислам?

Ответить

Павел Петрович

1

 Возможно, это был Bombardier E-11A.

Не возможно, а точно. Это самолёт ВВС США, используемый для обеспечения связи между войсками.

The Aviationist reviewed a video of the wreckage and confirmed that the plane was an E-11A BACN (Battlefield Airborne Communications Node). The aircraft is used to facilitate communications between warplanes and troops on the ground.

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Андрей Заварзин

0

не, ну это точно последний год

Ответить

Сергей Васильев

0

Часть талибов очень не хочет заканчивать войну... 

Ответить

Stan Majors

0

Давайте и дальше жить в пещерах!! Нахуй ваш энторнет не нужон!

Ответить

Илья Гераськин

0

Талибан всё ещё ведь не запрещен в России?

Ответить

Dear Moscow,

0

Новость интересная, надеюсь, что будет больше подробностей.

Одновременно с этим непонятно чем именно любители ослиц могли сбить бизнес-джет. Специальным реактивным кебабом?

Bombardier и Embraer — маленькие, летают быстро, и любят забираться высоко, выше обычных лайнеров — нередко чуть ли не на 12 000. 

Если нет инверсионного следа, то из-за размеров, скорости, и высоты такой самолет сложно увидеть даже если знаешь, что он летит, не то, что сбить.

Ответить

Denis Levin

0

Вот вам ребятки, плевать они хотели на Трампа и на его "мощь", делают что хотят и поверьте будут дальше делать то же самое, этот народ не истребить, как бы не хотелось.
Вот у них нужно поучится конечно патриотизму, и правилу переговоров.

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Эдуард Гладышев

Denis
0

Можешь начинать учиться

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