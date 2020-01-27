Предположительно группировка сбила Bombardier E-11A.

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Фото предположительно сбитого группировкой «Талибан» самолёта Снимок Tariq Ghazniwal,​ Associated Press

Исламское движение «Талибан» взяло на себя ответственность за упавший самолёт в горах Афганистана. Об этом пишет Reuters со ссылкой на слова представителя группировки Забихулу Муджахида.

Муджахид заявил, что это был американский военный самолёт. По его словам, на борту летели высокопоставленные офицеры США. Он не уточнил как сбили самолёт.

Американские чиновники на условиях анонимности заявили, что нет доказательств, что причиной крушения стали действия противника. Один из источников отметил, что на борту находилось менее 10 человек. Пентагон США отказался комментировать ситуацию.

Исполняющие обязанности генерального директора авиакомпании Ariana Afghan Airlines Мирваис Мирзаквал также отверг информацию о том, что упавший самолёт принадлежал им.

Упавший самолёт не принадлежит Ariana Afghan Airlines. Оба рейса, которые сегодня совершают перелёты из Герата в Кабул и из Герата в Дели находятся в безопасности. Мирваис Мирзаквал Исполняющие обязанности гендиректора авиакомпании Ariana Afghan Airlines

Журналист Тарик Газнивал, работающий в районе Дех Як, заявил AP, что видел два тела. По его словам, сильно пострадала кабина пилотов, но корпус и хвостовая часть почти не пострадали. Издание подчеркнуло, что информация не может быть проверена.

Газнивал также пояснил, что самолёт потерпел крушение примерно в 10 километрах от американской военной базы. По версии издания, снимки самолёта похожи на разведывательный борт Bombardier E-11A.