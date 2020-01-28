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Новости
Артём Мазанов
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Соавтора закона об автономном рунете Людмилу Бокову назначили замглавы Минкомсвязи Материал редакции

Бокова также работала над законами о фейковых новостях и неуважении к власти.

9 комментариев
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Людмила Бокова Снимок Владимира Трефилова, РИА «Новости»

Премьер-министр Михаил Мишустин назначил соавтора закона об автономном рунете Людмилу Бокову заместителем министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций. Об этом сообщается на сайте правительства.

До этого назначения Бокова занимала пост первого заместителя председателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству.

Бокова является соавтором закона об автономном рунете, она также принимала участие в работе над законами о фейковых новостях и неуважении к власти. Помимо этого, Бокова — один из авторов закона о признании физических лиц иностранными агентами.

#новости #политика

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9 комментариев
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Эдуард Гладышев

4
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Сергей Ляхов

Эдуард
–1

глупый высер Волкова

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Эдуард Гладышев

Сергей
0

Видно что по высерам вы большой специалист

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Дитковский

Эдуард
0

Эдуард, я вижу Вы недавно на этом ресурсе и по всей видимости не читали правил общения сайта. Здесь не приветствуются оскорбление других участников ресурса, будьте повежлевее, спасибо.

Правила общения на TJ
Правила общения на TJ
tjournal.ru
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Эдуард Гладышев

Дитковский
1

Глаза вас обманывают, я на этом сайте давно и знаю, что оскорбления один из столпов TJ. Тут вы меня не проведёте..

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Роман Трусов

0

Чебурашка. Скоро.

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fox_rus

Роман
0

Прямо сейчас

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Твиттерский Жук

0

Логично

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badResistor

0

Видно деятельный специалист и разбирается во всем(нет). 

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