Бокова также работала над законами о фейковых новостях и неуважении к власти.

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Людмила Бокова Снимок Владимира Трефилова, РИА «Новости»

Премьер-министр Михаил Мишустин назначил соавтора закона об автономном рунете Людмилу Бокову заместителем министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций. Об этом сообщается на сайте правительства.

До этого назначения Бокова занимала пост первого заместителя председателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству.