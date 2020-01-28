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Бокова также работала над законами о фейковых новостях и неуважении к власти.
Премьер-министр Михаил Мишустин назначил соавтора закона об автономном рунете Людмилу Бокову заместителем министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций. Об этом сообщается на сайте правительства.
До этого назначения Бокова занимала пост первого заместителя председателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству.
Бокова является соавтором закона об автономном рунете, она также принимала участие в работе над законами о фейковых новостях и неуважении к власти. Помимо этого, Бокова — один из авторов закона о признании физических лиц иностранными агентами.
глупый высер Волкова
Видно что по высерам вы большой специалист
Эдуард, я вижу Вы недавно на этом ресурсе и по всей видимости не читали правил общения сайта. Здесь не приветствуются оскорбление других участников ресурса, будьте повежлевее, спасибо.
Глаза вас обманывают, я на этом сайте давно и знаю, что оскорбления один из столпов TJ. Тут вы меня не проведёте..
Чебурашка. Скоро.