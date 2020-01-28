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Артём Мазанов
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«Если можно, отзовите свои проклятья»: Ургант извинился за коллаж, где в сцене рождения Христа в яслях был Николас Кейдж Материал редакции

Из-за этого изображения православные активисты потребовали лишить Урганта гражданства, а депутат Госдумы — возбудить уголовное дело.

51 комментарий
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Иван Ургант извинился перед всеми, кого оскорбила шутка в рождественском выпуске «Вечернего Урганта»: коллаж, где в сцене рождения Христа в яслях был Николас Кейдж. Свои извинения телеведущий принёс в выпуске от 27 января.

Ургант напомнил, что его программа — призвана «развлекать, шутить, а не оскорблять». Телеведущий пояснил, что, «чтобы оставаться интересным и актуальным шоу» — авторы берут всё, с чем встречаются в повседневной жизни, в том числе и с религией. «Меньше всего в нашей работе мы хотим обидеть кого-то или, не дай бог, оскорбить чьи-то чувства», — добавил Ургант.

Это не была запланированная акция по глумлению над христианскими ценностями. Это была просто не самая удачная попытка пошутить в совершенно неподходящий для этого день. Поэтому все, кто считает себя оскорблённым, вы примите мои искренние извинения. Прошу вас, пожалуйста, не обижайтесь и, если можно, отзовите свои проклятья.

Иван Ургант
телеведущий

Ургант также вспомнил сцену из фильма «Бриллиантовая рука», где мальчик с нимбом идёт по воде, а за ним шествует Геша Козодоев с трусами на палке. «Бьют колокола, всё это напоминает крестный ход», — пояснил телеведущий.

Вот почему это никого не обижает? По крайней мере, никого пока не обижало. Дело в том, что великий Гайдай смеялся не над верой, а смеялся над тем, что Геша Козодоев удивительным образом сочетает в себе вора, контрабандиста тунеядца и верующего человека. И одно другому совершенно не мешает.

Коллаж, на котором в сцене рождения Христа в яслях был Николас Кейдж в окружении «волхвов»: Никиты Михалкова, Квентина Тарантино и Стивена Спилберга, Ургант показал в выпуске от 7 января.

Коллаж, показанный ​в рождественском выпуске «Вечернего Урганта»

После этого православные активисты написали петицию, в которой предложили закрепить в Конституции запрет на двойное гражданство. А Урганта и других людей с иностранными паспортами — лишить гражданства России.

Помимо активистов, шутка не понравилась и депутату Госдумы Николаю Земцову. Он написал обращение на имя нового генпрокурора Игоря Краснова, где попросил возбудить против Урганта уголовное дело из-за оскорблений чувств верующих. «Такие действия не могли не оскорбить религиозные чувства и человеческое достоинство верующих христиан», — пояснил он.

При этом передачу показывали в дату великого для православных христиан праздника Рождества Христова. Это свидетельствует о преднамеренности и умышленности подобных действий. Иисус Христос почитается мусульманами как пророк Иса, поэтому в данном случае имеет место посягательство и на религиозные чувства верующих ислама.

Николай Земцов
депутат Госдумы

#новости #ургант #телевидение

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51 комментарий
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Андрей Прохоров

40

Зря прогнулся под долбоёбов

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Никита Бабич

Андрей
4

=зря решил сохранить работу

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badkid

Никита
–11

С ней он тоже херово справляется.

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Игорь Голованов

badkid
1

Ну так уволь его.

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badkid

Игорь
0

Ну правда.
Дебильные шутки про ракеты. Как-то решил глянуть его шоу целиком, а не отрывки в YT, так до других late night ему как раком до луны.

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Игорь Голованов

badkid
0

Ну правда
Возьми телефон, набери его и проори "УВОЛЕН НАУЙ!!"
Поверь сработает. Он потом еще в эфире перед тобой извинится и на ТЖ пост посвятят этому. Вот круто будет

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Игорь Голованов

Андрей
1

Особенно в аналогии с Бриллиантовой Рукой он пиздец как прогнулся.

Ответить

Паша Красников

Андрей
0

@Вечерний Ургант зря, или не зря? Как рейтинги?

Ответить

ouxen

Андрей
0

кормушка сама к себе не присосется

Ответить

Mikhail Lukup

26

Это было бы очень забавно, если людей лишали гражданства за религиозную шутку. Какой удар по демографии!

Ответить

Сергей Павлов

Mikhail
12

и депортировали в Лос-Анджелес

Ответить

DESAAD LXI

Сергей
7

В Швейцарию.

Ответить

Artem Kondratev

DESAAD
5

Согласен на Чехию, я не жадный.

Ответить

Паша Красников

DESAAD
0

В Иерусалим

Ответить

CiZerin

Паша
0

Туда только за 30 сребреников...

Ответить

Bradstreet Smith

Mikhail
1

У Урганта есть Израильское гражданство.

Ответить

Mikhail Lukup

Bradstreet
0

Да мало ли у кого какое гражданство. Само наличие других гражданств не является преступлением.

Ответить

Иван Гессе

Mikhail
1

я думаю это к тому, что "есть куда лишать"
в отличии от большинства

Ответить

CiZerin

Mikhail
0

*Не туда ответил*

Ответить

Павел Бокарёв

10

Ну да, только передачу показывали в тот момент, когда все обиженки должны жопы возле церкви морозить, а не телевизор блять смотреть.

ЗАЕБАЛИ

Ответить

Алан Бабицкий

Павел
7

Если православные будут ходить в церковь и молится, кто же тогда будет поджигать кинотеатры, обижаться и писать в суд по поводу мемчиков ?

Ответить

dmzkrsk

Павел
0

Кто-то ещё смотрит передачи по телевизору, а не на Ютубчике?

Ответить

CiZerin

Павел
0

Читал давеча у газете мол в приставке к телевизеру заслали финкцианал записи телепередачи! У НТВ+ и ТриКолор езмь такова!!!

Ответить

Oldfag TV

8

Погуглил "начинай день с оскорбления чувств верующих", вылезло вот это. Хм.

Ответить

Uranium

7

Ой, настоящим верующим делать не фиг как обращаться в органы, опять какие-нибудь "фанатики" ерундой занимаются, а как заповеди, типа подставь другую щеку итд...  
21 век на дворе, а живем практически как при инквизиции, цирк.! Нужно отменить этот чудной закон...

Ответить

DESAAD LXI

Uranium
2

НЛО в комментах. Ты на этой планете недавно, да?

Ответить

ouxen

DESAAD
0

looks like типичный дурачек с хабра

Ответить

Паша Красников

Uranium
0

опять какие-нибудь "фанатики"

Ну да, Сорок Сороков

Ответить

the.nightmarez

Паша
1

Они только до ста умеют считать? 1600 будет 🤷‍♂️

Ответить

Daniil Kononenko

7

Он даже в извинениях сумел поугарать над активистами: "Если можно, отзовите свои проклятья."

Ответить

Новая папка

Daniil
0

Больше проиграл с

"Мы выходили еще в далекие Медведевские времена..."

Ответить

Oldfag TV

4

Но больше всего почему-то страшит словосочетание "православные активисты", конечно. 

Ответить

Игорь Голованов

Oldfag
2

Они бафферов опять в авангард ставят, пиздец.

Ответить

Василий Коротких

Игорь
0

Так эти бафферы без прокуратуры нихуя не могут

Ответить

Игорь Голованов

Василий
0

Прокуроры судя по доспехам идут следующей шеренгой.

Ответить

ouxen

Oldfag
1

корпус стражей православной революции

Ответить

the.nightmarez

Oldfag
0

Комманданте на флаге?

Ответить

DESAAD LXI

2

Что в очередной раз доказывает, под какую аудиторию людей нужно прогибаться. Хотя, неудивительно - на Россию 1 , НТВ и другие каналы с жутким содержанием почему то активисты бочку не катят. Мне, как православному человеку кажется господь бы наслал проклятие на землю если бы один час посмотрел НТВ. 
Хотя стоп 

Ответить

Игорь Голованов

DESAAD
2

Может он как раз и создал НТВ чтоб оно было источником проклятий.
а вообще:
"Если веру оскорбить кто-то может мою, знать, ей грош цена."
Так и тут

Ответить

badkid

–1

Трус поганый

Ответить

Новая папка

badkid
–1

Согласен. То ли дело анонимусы под постом в интернете.

Ответить

Ещё раз

1

Модно нынче стало извиняться. Он уже один раз вроде извинялся за высказывания про Украину и чекистов.

Ответить

DESAAD LXI

Ещё
0

Наш ответ холивуду 😎😎

Ответить

George Weiller

0

шутка не понравилась и депутату Госдумы Николаю Земцову .. Он написал обращение

самый верующий из всех

Ответить

Jenny Smith

0

как вежливо послать рпц с их претензиями на хуй.

Ответить

Озорной Лис

0

Абсурд в двойне в том,

что псевдо-верующие русские вынуждают извинятся еврея (!)
тот кто исторически имеет прямое отношение к христианству.

В думе видимо скоро этот фильм объявят экстремистским.
за этот диалог - (Нажать посмотреть на youtube)

Ответить

Yaroslav Maltsev

0
Ответить

Tagir Chus

0

Внимание задний ход!

Ответить

Igor Chvalun

0

Забавно. На западе прогибаются под sjw, у нас под православных активистов. Тренды те же, просто государство подсуетилось и приняло «правильный» закон. 

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Владимир Дыркин

0

А почему в заметке нет ничего про подъёб с конституцией в извинениях?

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user

0

тряпка

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