Прямой эфир
Из-за этого изображения православные активисты потребовали лишить Урганта гражданства, а депутат Госдумы — возбудить уголовное дело.
Иван Ургант извинился перед всеми, кого оскорбила шутка в рождественском выпуске «Вечернего Урганта»: коллаж, где в сцене рождения Христа в яслях был Николас Кейдж. Свои извинения телеведущий принёс в выпуске от 27 января.
Ургант напомнил, что его программа — призвана «развлекать, шутить, а не оскорблять». Телеведущий пояснил, что, «чтобы оставаться интересным и актуальным шоу» — авторы берут всё, с чем встречаются в повседневной жизни, в том числе и с религией. «Меньше всего в нашей работе мы хотим обидеть кого-то или, не дай бог, оскорбить чьи-то чувства», — добавил Ургант.
Ургант также вспомнил сцену из фильма «Бриллиантовая рука», где мальчик с нимбом идёт по воде, а за ним шествует Геша Козодоев с трусами на палке. «Бьют колокола, всё это напоминает крестный ход», — пояснил телеведущий.
Коллаж, на котором в сцене рождения Христа в яслях был Николас Кейдж в окружении «волхвов»: Никиты Михалкова, Квентина Тарантино и Стивена Спилберга, Ургант показал в выпуске от 7 января.
После этого православные активисты написали петицию, в которой предложили закрепить в Конституции запрет на двойное гражданство. А Урганта и других людей с иностранными паспортами — лишить гражданства России.
Помимо активистов, шутка не понравилась и депутату Госдумы Николаю Земцову. Он написал обращение на имя нового генпрокурора Игоря Краснова, где попросил возбудить против Урганта уголовное дело из-за оскорблений чувств верующих. «Такие действия не могли не оскорбить религиозные чувства и человеческое достоинство верующих христиан», — пояснил он.
Зря прогнулся под долбоёбов
=зря решил сохранить работу
Ну так уволь его.
Ну правда
Возьми телефон, набери его и проори "УВОЛЕН НАУЙ!!"
Поверь сработает. Он потом еще в эфире перед тобой извинится и на ТЖ пост посвятят этому. Вот круто будет
Особенно в аналогии с Бриллиантовой Рукой он пиздец как прогнулся.
Это было бы очень забавно, если людей лишали гражданства за религиозную шутку. Какой удар по демографии!
и депортировали в Лос-Анджелес
В Швейцарию.
В Иерусалим
У Урганта есть Израильское гражданство.
Да мало ли у кого какое гражданство. Само наличие других гражданств не является преступлением.
Ну да, только передачу показывали в тот момент, когда все обиженки должны жопы возле церкви морозить, а не телевизор блять смотреть.
ЗАЕБАЛИ
Если православные будут ходить в церковь и молится, кто же тогда будет поджигать кинотеатры, обижаться и писать в суд по поводу мемчиков ?
Ой, настоящим верующим делать не фиг как обращаться в органы, опять какие-нибудь "фанатики" ерундой занимаются, а как заповеди, типа подставь другую щеку итд...
21 век на дворе, а живем практически как при инквизиции, цирк.! Нужно отменить этот чудной закон...
НЛО в комментах. Ты на этой планете недавно, да?
опять какие-нибудь "фанатики"
Ну да, Сорок Сороков
Он даже в извинениях сумел поугарать над активистами: "Если можно, отзовите свои проклятья."
Но больше всего почему-то страшит словосочетание "православные активисты", конечно.
Они бафферов опять в авангард ставят, пиздец.
Так эти бафферы без прокуратуры нихуя не могут
Что в очередной раз доказывает, под какую аудиторию людей нужно прогибаться. Хотя, неудивительно - на Россию 1 , НТВ и другие каналы с жутким содержанием почему то активисты бочку не катят. Мне, как православному человеку кажется господь бы наслал проклятие на землю если бы один час посмотрел НТВ.
Хотя стоп
Может он как раз и создал НТВ чтоб оно было источником проклятий.
а вообще:
"Если веру оскорбить кто-то может мою, знать, ей грош цена."
Так и тут
Трус поганый
Модно нынче стало извиняться. Он уже один раз вроде извинялся за высказывания про Украину и чекистов.
шутка не понравилась и депутату Госдумы Николаю Земцову .. Он написал обращение
самый верующий из всех
Абсурд в двойне в том,
что псевдо-верующие русские вынуждают извинятся еврея (!)
тот кто исторически имеет прямое отношение к христианству.
В думе видимо скоро этот фильм объявят экстремистским.
за этот диалог - (Нажать посмотреть на youtube)
Забавно. На западе прогибаются под sjw, у нас под православных активистов. Тренды те же, просто государство подсуетилось и приняло «правильный» закон.