Из-за этого изображения православные активисты потребовали лишить Урганта гражданства, а депутат Госдумы — возбудить уголовное дело.

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Иван Ургант извинился перед всеми, кого оскорбила шутка в рождественском выпуске «Вечернего Урганта»: коллаж, где в сцене рождения Христа в яслях был Николас Кейдж. Свои извинения телеведущий принёс в выпуске от 27 января.

Ургант напомнил, что его программа — призвана «развлекать, шутить, а не оскорблять». Телеведущий пояснил, что, «чтобы оставаться интересным и актуальным шоу» — авторы берут всё, с чем встречаются в повседневной жизни, в том числе и с религией. «Меньше всего в нашей работе мы хотим обидеть кого-то или, не дай бог, оскорбить чьи-то чувства», — добавил Ургант.

Это не была запланированная акция по глумлению над христианскими ценностями. Это была просто не самая удачная попытка пошутить в совершенно неподходящий для этого день. Поэтому все, кто считает себя оскорблённым, вы примите мои искренние извинения. Прошу вас, пожалуйста, не обижайтесь и, если можно, отзовите свои проклятья. Иван Ургант телеведущий

Ургант также вспомнил сцену из фильма «Бриллиантовая рука», где мальчик с нимбом идёт по воде, а за ним шествует Геша Козодоев с трусами на палке. «Бьют колокола, всё это напоминает крестный ход», — пояснил телеведущий.

Вот почему это никого не обижает? По крайней мере, никого пока не обижало. Дело в том, что великий Гайдай смеялся не над верой, а смеялся над тем, что Геша Козодоев удивительным образом сочетает в себе вора, контрабандиста тунеядца и верующего человека. И одно другому совершенно не мешает.

Коллаж, на котором в сцене рождения Христа в яслях был Николас Кейдж в окружении «волхвов»: Никиты Михалкова, Квентина Тарантино и Стивена Спилберга, Ургант показал в выпуске от 7 января.

Коллаж, показанный ​в рождественском выпуске «Вечернего Урганта»

После этого православные активисты написали петицию, в которой предложили закрепить в Конституции запрет на двойное гражданство. А Урганта и других людей с иностранными паспортами — лишить гражданства России.

Помимо активистов, шутка не понравилась и депутату Госдумы Николаю Земцову. Он написал обращение на имя нового генпрокурора Игоря Краснова, где попросил возбудить против Урганта уголовное дело из-за оскорблений чувств верующих. «Такие действия не могли не оскорбить религиозные чувства и человеческое достоинство верующих христиан», — пояснил он.