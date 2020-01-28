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Ребёнка должны забрать домой, но приставы не могут найти её отца и мать.
Судебные приставы объявили в розыск родителей пятилетней девочки, которая с рождения живёт в частной клинике «Мать и дитя» в Москве, сообщает «Дождь».
По решению суда Татьяна Максимова и Юрий Зинкин должны забрать дочь из больницы, но приставы не могут их найти. «Приставы гоняются за ними по всей Москве», — рассказала представитель клиники.
Адвокаты родителей утверждают, что они ни от кого не скрываются, мать якобы находится на больничном и просит перенести заседание. Они также подали заявление об отводе судьи из-за заинтересованности в ходе процесса, но суд им отказал.
Органы опеки потребовали провести судебно-медицинскую экспертизу с физическим обследованием девочки, чтобы уточнить диагноз.
В декабре «Медуза» опубликовала материал о пятилетней девочке С., которая с рождения живёт в перинатальном медицинском центре «Мать и дитя». Несмотря на требования органов опеки и клиники, родители отказывают забирать ребёнка домой, объясняя это её тяжёлой болезнью. Врачи утверждают, что С. совершенно здорова, но изоляция плохо на ней сказывается.
В чем логика? Ребёнка 5 лет не забирали домой, а они хотят ее в эту семью вернуть.
Вся логика России. И опять же, ребёнка нужно у этих уродов отнять, но нет. Давайте вернём его к двум ебанутым взрослым. Вспоминается та история про девочку, которую избивала мать, и удивление уполномоченной по правам детей, что девочка не хочет домой. «Она же все таки твоя мама», кудахтала она.
Пиздец.
И в треде с оставленными в Шарике детьми тоже нашёлся ворох персонажей, которые считают, что детям лучше даже с такими родителями, которые их бросают, избивают, оставляют в аэропортах.
В России дети — самая притесняемая категория граждан. Причём вся эта дискриминация завязана лишь на их размере, и это отвратительно.