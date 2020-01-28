Ребёнка должны забрать домой, но приставы не могут найти её отца и мать.

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Судебные приставы объявили в розыск родителей пятилетней девочки, которая с рождения живёт в частной клинике «Мать и дитя» в Москве, сообщает «Дождь».

По решению суда Татьяна Максимова и Юрий Зинкин должны забрать дочь из больницы, но приставы не могут их найти. «Приставы гоняются за ними по всей Москве», — рассказала представитель клиники.

Адвокаты родителей утверждают, что они ни от кого не скрываются, мать якобы находится на больничном и просит перенести заседание. Они также подали заявление об отводе судьи из-за заинтересованности в ходе процесса, но суд им отказал.

Органы опеки потребовали провести судебно-медицинскую экспертизу с физическим обследованием девочки, чтобы уточнить диагноз.