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Новости
Arthur Khamzin
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В Северодвинске зафиксировали превышение уровня радиации. Власти назвали случившееся сбоем датчика Материал редакции

В городе сработал всего один датчик из восьми.

18 комментариев
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Утром 28 января один из датчиков в Северодвинске зафиксировали превышение уровня радиации. Об этом пишет 29.ru. Городские специалисты утверждают, что причиной стал сбой датчика.

По данным издания, один из датчиков зафиксировал повышение уровня радиации до 0,49 микрозиверта в час, что на 0,1 больше нормы. После срабатывания на место выехали специалисты «Центра гигиены и эпидемиологии Архангельской области». Они провели анализы, согласно которым показатели были в норме.

Начальник отдела гражданской защиты администрации Северодвинска Валентин Магомедов объяснил срабатывание сбоем. Он рассказал, что на территории города установлено восемь датчиков и сработал только один из них. Его проверили, после чего показатели совпали с замерами специалистов.

В августе 2019 года на морской платформе под Северодвинском случился взрыв во время проведения испытаний. Погибли пять сотрудников «Росатома» и двое подчинённых из Минобороны. Ещё шестеро человек пострадали.

После случившегося Росгидромет сообщил о превышении уровня радиации в Северодвинске в 4-16 раз. Повышенный фон регистрировался в течении нескольких часов. Несмотря на это, в Минобороне заявляли, что радиационный фон в норме.

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#новости #северодвинск

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18 комментариев
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Ilya Grigöryev

13

на место выехали специалисты и починили неожиданно рабочий датчик

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Бугрименко Антон

Ilya
4

датчик был уволен две недели назад

Ответить

Taktischer Corgi

Ilya
0

Поправили свинцовый колпак на нём

Ответить

Православие. Патриотизм.

12

 Власти назвали случившееся сбоем датчика

Не взрыв, а хлопок!
Не скачок, а сбой!

Ответить

Павел Таран

Православие.
–1

да, не переживайте, просто сбой, никакой опасности нет, сказал очередняра в противогазе. Все будет в порядке, датчик заменили, на это ушло 150 миллионов из бюджета города, но зато теперь все под контролем!

Ответить

Mikhail Lukup

Павел
2

Как советовал главный онколог Челябинской области Андрей Важенин людям, которые боятся выброса радиации «смотрите футбол и пейте пиво».

Ответить

Emile Zäkiev

Православие.
0

не взрыв, а хлопок
не повышение уровня, а скачок

Ответить

Alexander Petcoglo

11

Немножко радиации - только на пользу, как завещал Легасов.

Ответить

Taktischer Corgi

Alexander
3

Легаси Легасова, как говорится

Ответить

Oldfag TV

7

нот бэд, нот террибл

Ответить

Бугрименко Антон

Oldfag
2

*греат (Полиция мемов, в этот раз без штрафа)

Ответить

Anna Luben

1

Уже можно нагнетать?

Ответить

Сергей Рязанцев

Anna
1

Если прямо сейчас не начнете, то рискуете опоздать.

Ответить

Аркадий Иванов

0

Страшные власти страшно скрывают страшную правду.

Ответить

Сергей Рязанцев

Аркадий
1

в страшном-страшном городе

Ответить

Константин Соболев

0

Опять кто-то балуется.

Ответить

Big Dick Energy

0

Его проверили, после чего показатели совпали с замерами специалистов.

Т.е. датчик исправный?

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Овжешко Пожежниченко

0

На 0,1 больше нормы? Тоесть, для ватанов норма - это 0,39 мкз? А как же стандарты, которые регламентируют норму в 0,1-0,2 мкз с граничной планкой в 0,3 мкз? Или это изляшняя, сцуко, педантичность?

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