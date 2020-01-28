В городе сработал всего один датчик из восьми.

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Утром 28 января один из датчиков в Северодвинске зафиксировали превышение уровня радиации. Об этом пишет 29.ru. Городские специалисты утверждают, что причиной стал сбой датчика.

По данным издания, один из датчиков зафиксировал повышение уровня радиации до 0,49 микрозиверта в час, что на 0,1 больше нормы. После срабатывания на место выехали специалисты «Центра гигиены и эпидемиологии Архангельской области». Они провели анализы, согласно которым показатели были в норме.

Начальник отдела гражданской защиты администрации Северодвинска Валентин Магомедов объяснил срабатывание сбоем. Он рассказал, что на территории города установлено восемь датчиков и сработал только один из них. Его проверили, после чего показатели совпали с замерами специалистов.

В августе 2019 года на морской платформе под Северодвинском случился взрыв во время проведения испытаний. Погибли пять сотрудников «Росатома» и двое подчинённых из Минобороны. Ещё шестеро человек пострадали.