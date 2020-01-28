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В городе сработал всего один датчик из восьми.
Утром 28 января один из датчиков в Северодвинске зафиксировали превышение уровня радиации. Об этом пишет 29.ru. Городские специалисты утверждают, что причиной стал сбой датчика.
По данным издания, один из датчиков зафиксировал повышение уровня радиации до 0,49 микрозиверта в час, что на 0,1 больше нормы. После срабатывания на место выехали специалисты «Центра гигиены и эпидемиологии Архангельской области». Они провели анализы, согласно которым показатели были в норме.
Начальник отдела гражданской защиты администрации Северодвинска Валентин Магомедов объяснил срабатывание сбоем. Он рассказал, что на территории города установлено восемь датчиков и сработал только один из них. Его проверили, после чего показатели совпали с замерами специалистов.
В августе 2019 года на морской платформе под Северодвинском случился взрыв во время проведения испытаний. Погибли пять сотрудников «Росатома» и двое подчинённых из Минобороны. Ещё шестеро человек пострадали.
После случившегося Росгидромет сообщил о превышении уровня радиации в Северодвинске в 4-16 раз. Повышенный фон регистрировался в течении нескольких часов. Несмотря на это, в Минобороне заявляли, что радиационный фон в норме.
на место выехали специалисты и починили неожиданно рабочий датчик
Власти назвали случившееся сбоем датчика
Не взрыв, а хлопок!
Не скачок, а сбой!
да, не переживайте, просто сбой, никакой опасности нет, сказал очередняра в противогазе. Все будет в порядке, датчик заменили, на это ушло 150 миллионов из бюджета города, но зато теперь все под контролем!
Как советовал главный онколог Челябинской области Андрей Важенин людям, которые боятся выброса радиации «смотрите футбол и пейте пиво».
Немножко радиации - только на пользу, как завещал Легасов.
нот бэд, нот террибл
Уже можно нагнетать?
Страшные власти страшно скрывают страшную правду.
Его проверили, после чего показатели совпали с замерами специалистов.
Т.е. датчик исправный?
На 0,1 больше нормы? Тоесть, для ватанов норма - это 0,39 мкз? А как же стандарты, которые регламентируют норму в 0,1-0,2 мкз с граничной планкой в 0,3 мкз? Или это изляшняя, сцуко, педантичность?