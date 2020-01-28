Свежее
Новая запись
Уведомления Пометить все как прочитанные
Уведомлений пока нет
Пишите хорошие статьи, комментируйте,
и здесь станет не так пусто

Прямой эфир

Узнавайте важные новости первыми
Подписаться на push-уведомления
Новости
Сергей Звезда
2226

Главу Чувашии Михаила Игнатьева исключили из «Единой России» после скандала с пожарным и призыва «мочить» журналистов Материал редакции

С момента появления губернатора в федеральных новостях до наказания прошло меньше месяца.

Михаил Игнатьев пресс-служба главы Чувашии

Главу Чувашии Михаила Игнатьева исключили из «Единой России» после скандала с пожарным, которого он заставил прыгать за ключами от новой машины, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на секретаря генсовета партии Андрея Турчака.

Каким получился январь Михаила Игнатьева:

  • 19 января — на мероприятии в честь Дня печати глава Чувашии призвал «мочить» журналистов и блогеров за критику власти и «искажённую информацию». «Они родились на нашей земле, а пишут как хорошо в Европе, как хорошо в Америке», — подчеркнул он;
  • 19 января — пресс-служба главы Чувашии объяснила призыв Игнатьева просьбой «раскрывать подноготную» тех, кого он считает заказчиками и исполнителями «информационной войны». Представители Игнатьева заявили, что против него ведётся атака с целью «целенаправленной дискредитации»;
  • 20 января — Игнатьев извинился перед теми, чьи чувства он задел, сказав о необходимости «мочить» журналистов. Он также отметил, что «смысл его речи был в другом, но, как это бывает обычно, всё передёрнули и переиначили»;
  • 23 января — Игнатьев во время смотра аварийно-спасательной техники в Чебоксарах торжественно вручил ключи от новых пожарных машин. Одного из сотрудников МЧС он заставил подпрыгнуть за ключами, подняв их высоко вверх;
  • 24 января — фрагмент с пожарным не вошёл в сюжет ВГТРК, но распространился в соцсетях. После того, как ролик приобрёл резонанс, пресс-служба Игнатьева назвала произошедшее «доброй шуткой» на «оптимистичной ноте»;
  • 24 января и позже — в МЧС публично раскритиковали Игнатьева. Глава ведомства Евгений Зиничев назвал его действия неэтичными и недопустимыми. К критике в адрес главы Чувашии присоединились и некоторые другие спасатели;
  • 27 января — комиссия «Единой России» по этике единогласно проголосовала за то, чтобы исключить главу Чувашии из партии. «Игнатьев унизил честь и достоинство офицера, который спасает жизни людей, оскорбил чувства миллионов человек», — заявил ответственный секретарь комиссии и депутат Госдумы Евгений Ревенко.
  • 28 января — Игнатьева исключили из партии. Турчак также допускал, что партия поставил вопрос о соответствии должности главы Чувашии, но пока что он остаётся на посту.

#новости #политика

Новости
Подписан
Отписаться
Родителей пятилетней девочки, которую с рождения держат в московской клинике, объявили в розыск
Ребёнка должны забрать домой, но приставы не могут найти её отца и мать.
0
11
{ "author_name": "Сергей Звезда", "author_type": "editor", "tags": ["\u043f\u043e\u043b\u0438\u0442\u0438\u043a\u0430","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438"], "comments": 16, "likes": 11, "favorites": 0, "is_advertisement": false, "subsite_label": "news", "id": 139285, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Tue, 28 Jan 2020 14:30:14 +0300", "is_special": false }
Создать объявление на TJ
Промо на TJ
Создайте своё объявление за пару кликов
Попробовать
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
{ "id": 139285, "author_id": 2216, "diff_limit": 1000, "urls": {"diff":"\/comments\/139285\/get","add":"\/comments\/139285\/add","edit":"\/comments\/edit","remove":"\/admin\/comments\/remove","pin":"\/admin\/comments\/pin","get4edit":"\/comments\/get4edit","complain":"\/comments\/complain","load_more":"\/comments\/loading\/139285"}, "attach_limit": 2, "max_comment_text_length": 5000, "subsite_id": 245416, "last_count_and_date": null }
16 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Ещё раз

12
Ответить

Изя Слоу

6

Когда понял, что допизделся

Ответить

Taktischer Corgi

Изя
8

на зоибану нашего похож

лет через 15

Ответить

Justified Stallion

Изя
3

Лицо, не обременённое ничем.

Ответить

Slow Dimon

Justified
1

На Зоибану нашего похож

Ответить

Мошиндейр Омаев

0

Он уже уволен.

Ответить

mr. Dudos

Мошиндейр
10
Ответить

Oldfag TV

1

Ну всё, из партии исключили, теперь сухари сушить да чёрный «воронок» ждать.

Ответить

Eugen T

Oldfag
0

Ждать новую машинку мчс

Ответить

mr. Dudos

0

вот эта фотка топ

Ответить

Justified Stallion

mr.
2

Только в РФ омежка такого уровня может сидеть в руководящем кресле, ох лол.

Ответить

mr. Dudos

Justified
0

Сап двач

Ответить

Илья Петровский

Justified
0

там на самом деле очень смешная история )

Ответить

Мошиндейр Омаев

Justified
0

Это жанр политический комедии, не шаришь.

Ответить

Шарль Перро

0

С этим высказыванием он, в современных реалиях, метил на должность генерального прокурора, но что то не срослось.

Ответить

Игорь

Шарль
0

Да назначат скоро куда-нибудь

Ответить
Написать комментарий...
Обсуждаемое
Музыка
Билли Айлиш победила во всех основных номинациях «Грэмми-2020»: Bad Guy — «песня» и «запись» года
18-летняя американская певица также получила награды в номинациях «Альбом года» и «Лучший новый артист».
102
Новости
Умер протоиерей Всеволод Чаплин. Ему был 51 год
С 2009 по 2015 год он возглавлял отдел РПЦ по взаимоотношениям Церкви и общества.
224
Новости
В Нью-Йорке приняли законопроект, запрещающий бизнесу отказывать в оплате наличными
Инициативу поддержал мэр, она может стать законом до конца 2020 года.
171
Популярное за три дня
Новости
Американец отсудил 100 тысяч долларов по делу о расизме. Он не смог положить эти деньги в банк и снова заявил о расизме
Сотрудники банка посчитали чеки мошенническими и вызвали полицию.
220
Интернет и мемы
Начинайте свой день с коронавируса
20
Новости
Российские власти потратили на закупку энциклопедий у РПЦ 600 миллионов рублей
В них статья о патриархе Кирилле — в три раза больше, чем статья про Иисуса Христа.
115

Прямой эфир

Мошиндейр Омаев

В соцсетях спорят о старом деле…

Илья Ильин

Зеленский заявил о причастности…

4 shizzle ma nizzle

В соцсетях спорят о старом деле…

Овжешко Пожежниченко

В Северодвинске зафиксировали…

Oldfag TV

Родителей пятилетней девочки…

Алена Яровая

В соцсетях спорят о старом деле…

Stalker 7Q

«Многим хотелось верить»: как…

1 2

Запись в подсайте Интернет и мемы

Бугрименко Антон

В Северодвинске зафиксировали…

Serg XYZ

«Биологический Чернобыль…

Алена Яровая

В соцсетях спорят о старом деле…

Унылый Лось

В соцсетях спорят о старом деле…

Мошиндейр Омаев

В соцсетях спорят о старом деле…

4 shizzle ma nizzle

В соцсетях спорят о старом деле…

Мошиндейр Омаев

Главу Чувашии Михаила Игнатьева…

Илья Петровский

Главу Чувашии Михаила Игнатьева…

Дмитрий Еруков

В шоу Джеймса Кордена показали…
[ { "id": 1, "label": "100%×150_Branding_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox_method": "createAdaptive", "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "ezfl" } } }, { "id": 2, "label": "1200х400", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "ezfn" } } }, { "id": 3, "label": "240х200 _ТГБ_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "i", "ps": "cndo", "p2": "fizc" } } }, { "id": 4, "label": "Article Branding", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "cfovy", "p2": "glug" } } }, { "id": 5, "label": "300x500_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "ezfk" } } }, { "id": 6, "disable": true, "label": "1180х250_Interpool_баннер над комментариями_Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "h", "ps": "clmf", "p2": "ffyh" } } }, { "id": 7, "label": "Article Footer 100%_desktop_mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "byswn", "p2": "fjxb" } } }, { "id": 8, "label": "Fullscreen Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fjoh" } } }, { "id": 9, "label": "Fullscreen Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fjog" } } }, { "id": 10, "disable": true, "label": "Native Partner Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "clmf", "p2": "fmyb" } } }, { "id": 11, "disable": true, "label": "Native Partner Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "clmf", "p2": "fmyc" } } }, { "id": 12, "label": "Кнопка в шапке", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fdhx" } } }, { "id": 13, "label": "DM InPage Video PartnerCode", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox_method": "createAdaptive", "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "h", "ps": "cndo", "p2": "flvn" } } }, { "id": 14, "label": "Yandex context video banner", "provider": "yandex", "yandex": { "block_id": "VI-223677-0", "render_to": "inpage_VI-223677-0-130073047", "adfox_url": "//ads.adfox.ru/228129/getCode?pp=h&ps=cndo&p2=fpjw&puid1=&puid2=&puid3=&puid4=&puid8=&puid9=&puid10=&puid21=&puid22=&puid31=&puid32=&puid33=&fmt=1&dl={REFERER}&pr=" } }, { "id": 15, "label": "Баннер в ленте на главной", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "byudv", "p2": "ftjf" } } }, { "id": 16, "label": "Кнопка в шапке мобайл", "provider": "adfox", "adaptive": [ "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "ccydt", "p2": "ftwx" } } }, { "id": 17, "label": "Stratum Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fzvb" } } }, { "id": 18, "label": "Stratum Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "tablet", "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fzvc" } } }, { "id": 20, "label": "Кнопка в сайдбаре", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "chfbk", "p2": "gnwc" } } } ]