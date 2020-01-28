Главу Чувашии Михаила Игнатьева исключили из «Единой России» после скандала с пожарным и призыва «мочить» журналистов
Материал редакции
С момента появления губернатора в федеральных новостях до наказания прошло меньше месяца.
Главу Чувашии Михаила Игнатьева исключили из «Единой России» после скандала с пожарным, которого он заставил прыгать за ключами от новой машины, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на секретаря генсовета партии Андрея Турчака.
Каким получился январь Михаила Игнатьева:
19 января — на мероприятии в честь Дня печати глава Чувашии призвал «мочить» журналистов и блогеров за критику власти и «искажённую информацию». «Они родились на нашей земле, а пишут как хорошо в Европе, как хорошо в Америке», — подчеркнул он;
19 января — пресс-служба главы Чувашии объяснила призыв Игнатьева просьбой «раскрывать подноготную» тех, кого он считает заказчиками и исполнителями «информационной войны». Представители Игнатьева заявили, что против него ведётся атака с целью «целенаправленной дискредитации»;
20 января — Игнатьев извинился перед теми, чьи чувства он задел, сказав о необходимости «мочить» журналистов. Он также отметил, что «смысл его речи был в другом, но, как это бывает обычно, всё передёрнули и переиначили»;
23 января — Игнатьев во время смотра аварийно-спасательной техники в Чебоксарах торжественно вручил ключи от новых пожарных машин. Одного из сотрудников МЧС он заставил подпрыгнуть за ключами, подняв их высоко вверх;
24 января — фрагмент с пожарным не вошёл в сюжет ВГТРК, но распространился в соцсетях. После того, как ролик приобрёл резонанс, пресс-служба Игнатьева назвала произошедшее «доброй шуткой» на «оптимистичной ноте»;
24 января и позже — в МЧС публично раскритиковали Игнатьева. Глава ведомства Евгений Зиничев назвал его действия неэтичными и недопустимыми. К критике в адрес главы Чувашии присоединились и некоторые другие спасатели;
27 января — комиссия «Единой России» по этике единогласно проголосовала за то, чтобы исключить главу Чувашии из партии. «Игнатьев унизил честь и достоинство офицера, который спасает жизни людей, оскорбил чувства миллионов человек», — заявил ответственный секретарь комиссии и депутат Госдумы Евгений Ревенко.
28 января — Игнатьева исключили из партии. Турчак также допускал, что партия поставил вопрос о соответствии должности главы Чувашии, но пока что он остаётся на посту.
Ещё раз
Изя Слоу
Когда понял, что допизделся
Taktischer CorgiИзя
на зоибану нашего похож
лет через 15
Justified StallionИзя
Лицо, не обременённое ничем.
Slow DimonJustified
На Зоибану нашего похож
Мошиндейр Омаев
Он уже уволен.
mr. DudosМошиндейр
Oldfag TV
Ну всё, из партии исключили, теперь сухари сушить да чёрный «воронок» ждать.
Eugen TOldfag
Ждать новую машинку мчс
mr. Dudos
вот эта фотка топ
Justified Stallionmr.
Только в РФ омежка такого уровня может сидеть в руководящем кресле, ох лол.
mr. DudosJustified
Сап двач
Илья ПетровскийJustified
там на самом деле очень смешная история )
Мошиндейр ОмаевJustified
Это жанр политический комедии, не шаришь.
Шарль Перро
С этим высказыванием он, в современных реалиях, метил на должность генерального прокурора, но что то не срослось.
ИгорьШарль
Да назначат скоро куда-нибудь