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Arthur Khamzin
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Историка Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки, признали вменяемым Материал редакции

Психиатры не нашли у подсудимого признаков психических расстройств и душевного волнения.

11 комментариев
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Историк Олег Соколов, обвиняемый в убийстве аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко, признан вменяемым. К такому выводу пришли эксперты Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии имени В. П. Сербского, пишет «Фонтанка».

По мнению специалистов, в период убийства Соколов не испытывал сильного душевного волнения из-за поведения аспирантки, как он утверждал на суде. Они также не нашли каких-либо психических расстройств и признаков слабоумия.

Хроническим и временным психическим расстройством, слабоумием и иным болезненным состоянием психики в период преступления не страдал и в настоящее время не страдает.

отрывок из заключения экспертизы

Результаты экспертизы изданию подтвердила адвокат Александра Бакшеева, представляющая интересы матери убитой девушки.

9 ноября 2019 года из реки Мойки достали 63-летнего преподавателя СПбГУ Олега Соколова. Из его рюкзака торчали две женские руки. Историка обвинили в убийстве Ещенко. После случившегося СПбГУ уволил преподавателя «за аморальный поступок».

19 ноября адвокат Соколова Александр Почуев заявил, что рассматривает вариант с влиянием полнолуния на историка. Он отметил, что убийство случилось за три дня до полнолуния, что могло повлиять на состояние преподавателя.

#новости #олегсоколов

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11 комментариев
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Sancta Sanctorum

15

За три дня до полнолуния

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Сергей Васильев

7

Ура, значит продолжаем размазывать букашку по корешку Уголовного Кодекса России....

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Alexei Kuksin

3

Это все книжки Поросенкова. Он скоро выпустит талмуд по истории Второй мировой. Как буду держать себя в руках прям не знаю.

Ответить

Дмитрий Евсеев

Alexei
0

Ок книга будет, он там просто описывает задокументированные факты, которые у нас не любят признавать. Например кто-то уже бугуртил, мол то что нквд расстреливало тысячи советских граждан в западной части ссср когда немцы стали наступать - фейк понасенкова, но об этом даже в Википедии есть.
Твое держание в руках - это громкое закрывание глаз на факты, наверн.

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Евгений Абрамовских

Дмитрий
0

1) Это было заключенные.
2) Это было без санкции сверху. Если по отношению к каждой акции есть как минимум шифровка за подписью членов политбюро и Сталина, то здесь документальных свидетельство просто нету. Наоборот есть документы с требованиям вывоза. (Вывозить их собирались не в самые лучшие места, прямо скажем, и ничего особо хорошего их не ждало)
3) По классической совковой схеме тех кто расстрелял самих расстреляли.

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CiZerin

Alexei
0

Слушай, не знал где у тебя спросить, спрошу тут. Читал ли ты "Империя должна умереть" и, если читал, какое твое мнение о книге?

Ответить

Евгений Абрамовских

Alexei
0

Ну так он же просто делает ctrl+c ctrl+v из пары монографий специалистов, с "крайними" точками зрения и выдает это за свое, нет разве?

Ответить

Дмитрий Орлов

1

Зачем перенесли в мертвый говноподсайт?

Ответить

George Weiller

0

Шакал

Ответить

Ilya Grigöryev

0

Нет, ну ладно, я не хочу чтобы он отбыл в психушке. Но
Из его рюкзака торчали две женские руки.

По мнению специалистов, в период убийства Соколов не испытывал сильного душевного волнения из-за поведения аспирантки,

ебитес

Ответить

Граф Хрущёв

0

Как я и писал ранее, никакого аффекта не было, это было хладнокровное и циничное убийство: https://tjournal.ru/flood/125503-professor-ubiyca-sokolov-bylo-li-sostoyanie-affekta

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