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Психиатры не нашли у подсудимого признаков психических расстройств и душевного волнения.
Историк Олег Соколов, обвиняемый в убийстве аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко, признан вменяемым. К такому выводу пришли эксперты Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии имени В. П. Сербского, пишет «Фонтанка».
По мнению специалистов, в период убийства Соколов не испытывал сильного душевного волнения из-за поведения аспирантки, как он утверждал на суде. Они также не нашли каких-либо психических расстройств и признаков слабоумия.
Результаты экспертизы изданию подтвердила адвокат Александра Бакшеева, представляющая интересы матери убитой девушки.
9 ноября 2019 года из реки Мойки достали 63-летнего преподавателя СПбГУ Олега Соколова. Из его рюкзака торчали две женские руки. Историка обвинили в убийстве Ещенко. После случившегося СПбГУ уволил преподавателя «за аморальный поступок».
19 ноября адвокат Соколова Александр Почуев заявил, что рассматривает вариант с влиянием полнолуния на историка. Он отметил, что убийство случилось за три дня до полнолуния, что могло повлиять на состояние преподавателя.
Ура, значит продолжаем размазывать букашку по корешку Уголовного Кодекса России....
Это все книжки Поросенкова. Он скоро выпустит талмуд по истории Второй мировой. Как буду держать себя в руках прям не знаю.
Ок книга будет, он там просто описывает задокументированные факты, которые у нас не любят признавать. Например кто-то уже бугуртил, мол то что нквд расстреливало тысячи советских граждан в западной части ссср когда немцы стали наступать - фейк понасенкова, но об этом даже в Википедии есть.
Твое держание в руках - это громкое закрывание глаз на факты, наверн.
1) Это было заключенные.
2) Это было без санкции сверху. Если по отношению к каждой акции есть как минимум шифровка за подписью членов политбюро и Сталина, то здесь документальных свидетельство просто нету. Наоборот есть документы с требованиям вывоза. (Вывозить их собирались не в самые лучшие места, прямо скажем, и ничего особо хорошего их не ждало)
3) По классической совковой схеме тех кто расстрелял самих расстреляли.
Ну так он же просто делает ctrl+c ctrl+v из пары монографий специалистов, с "крайними" точками зрения и выдает это за свое, нет разве?
Нет, ну ладно, я не хочу чтобы он отбыл в психушке. Но
Из его рюкзака торчали две женские руки.
По мнению специалистов, в период убийства Соколов не испытывал сильного душевного волнения из-за поведения аспирантки,
ебитес
Как я и писал ранее, никакого аффекта не было, это было хладнокровное и циничное убийство: https://tjournal.ru/flood/125503-professor-ubiyca-sokolov-bylo-li-sostoyanie-affekta