Психиатры не нашли у подсудимого признаков психических расстройств и душевного волнения.

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Историк Олег Соколов, обвиняемый в убийстве аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко, признан вменяемым. К такому выводу пришли эксперты Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии имени В. П. Сербского, пишет «Фонтанка».

По мнению специалистов, в период убийства Соколов не испытывал сильного душевного волнения из-за поведения аспирантки, как он утверждал на суде. Они также не нашли каких-либо психических расстройств и признаков слабоумия.

Хроническим и временным психическим расстройством, слабоумием и иным болезненным состоянием психики в период преступления не страдал и в настоящее время не страдает. отрывок из заключения экспертизы

Результаты экспертизы изданию подтвердила адвокат Александра Бакшеева, представляющая интересы матери убитой девушки.

9 ноября 2019 года из реки Мойки достали 63-летнего преподавателя СПбГУ Олега Соколова. Из его рюкзака торчали две женские руки. Историка обвинили в убийстве Ещенко. После случившегося СПбГУ уволил преподавателя «за аморальный поступок».