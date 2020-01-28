Подобное было и двадцать лет назад. И тоже пугали войной. Война, тем более гражданская, ***** (нецензурное слово, рифмующееся с «хамло») пугает. Он, ***** (нецензурное слово, рифмующееся с «хамло»), не уверен, что мусора, обнищавшие после уничтожения банков в стране, за идею будут свои мусорские семьи класть под топор, буквально только ради того, чтобы ***** (нецензурное слово, рифмующееся с «хамло») со своими жидами сидели у власти.