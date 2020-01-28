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что происходит в интернете
Полицейские увидели намёк на Путина в слове, созвучном термину «хамло».
Екатеринбургская полиция возбудила дело против уральского активиста Михаила Никитина из-за оскорбительного комментария о Владимире Путине. Автор не упоминал в публикации должности и имени главы государства, пишет «Медиазона».
Никитин рассказал, что его задержали и отвезли в отделение полиции, где составили протокол из-за неуважения к органам государственной власти (статья 20.1 КоАП РФ). В документе указано, что причиной стал комментарий задержанного, размещённый в мае 2019 года на странице правозащитной организации «Апология протеста» в фейсбуке.
18 марта Путин подписал закон о неуважении к государственной власти. Он запрещает оскорбление государственных символов, общества и государственной власти. За первое нарушение закона грозит штраф от 30 до 100 тысяч рублей, а за второе — от 100 до 200 тысяч или 15 суток ареста. За третье нарушение штраф может вырасти до 300 тысяч рублей или 15 суток ареста.
@БотЛебедев *****
хотелось бы почитать экспертизу, где они развернуто разъясняют, как идентифицировали за словом "хуйло" того, кого идентифицировали
1942 год. В Кремле идет заседание государственного комитета обороны. Из зала заседаний выходит раздраженный Жуков:
— Ууу, жопа усатая!!!
Поскребышев докладывает об этом факте Сталину.
Сталин вызывает Жукова.
— Товарищ Жюков, вы кого имели в виду?
— Гитлера, разумеется, товарищ Сталин.
— А вы, товарищ Поскребышев, кого имели в виду?
Полицейские увидели намёк на Путина в слове «*****».
21 век, а мы все еще боимся мата. Стыд ебанный
это в европе 21 век, в рф -19й
лол причем тут РФ если я про редакцию пусек, которая мат цензурит. Мы же тут в интернете все святые. Оййй
Это всего лишь меры предосторожности от Роскомнадзора
хочешь сказать он будут пиздить сайты за мат?
Завистливый хохол-русофоб опять за свое
лол чему нам завидовать? Идиотским законам, пожизненным президентом и ахуевшим чиновникам?
не мешай ему, он классы зарабатывает, ща прибежит грэм грэмский и петр петров и анально заплюсуют его
толсто
Правда
долгополову расскажи
Жалко его, бедняга с биполяркой сбежал из страны из-за жалобы хуй пойми кого
он не хотел на новую землю, алло
Да всем похуй на него
кто все шизоид? ты здесь один
Пожаловался на оскорбления
Скоро будут придумывать премии за уважение ко власти, иначе откуда ему ещё взяться.
А почему звёздочками закрыли "хуйло" и не закрыли "жидами"?
Как это может быть «неуважение к органам государственной власти», если в комментарии он чётко говорил про конкретных людей, а не про органы власти?
Я понимаю, что Россия, но тем не менее. Проще же получить палку за очередной свастон вконтакте, чем придумывать какие-то сомнительные аргументы.
Ну, часть слова, рифмующегося с "хамло", определённо намекает на орган. Насчёт "государственной власти" не уверен.
***** — ***
То есть полицейские сами считают путина хуйлом и просто проецируют на окружающих.
восхищаюсь этой песней, как вершиной подъёба, к которому не доебаться)
Мне ещё бабка моя говорила:
- Ты погляди на ебло его сучье,
Он же отдаст косоглазым Курилы
И Сахалин, если надо до кучи.
Он ведь из паствы Гундяя Курилла,
Чёрный Архонт политических штучек,
Всё раздербанит бездарный мудила!
Если сумеешь, убей его, внучек!
Убей, его!
Убей его!..
Жалость забудь, рептилоид и гомик он,
Пуля его не возьмёт…
Отыщи Некрономикон!
Некрономикон!
Ну, хорошо, даже если не гомик он,
Лучше его завалить!
Отыщи Некрономикон!
скорее из-за семей полицейских в тексте его задержали.
ну еще и антисемитизм могут приклеить
Заголовок желтуха какая-то. Ни имени, ни должности, но штрафанули за Путина. Как определили🤔
почему, собственно, люди должны уважать государство, которое кладет на них и живет за их счет? лучше бы подписал закон об неуважении и оскорблении народа государством.