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Новости
Arthur Khamzin
5507

На уральского активиста завели дело за оскорбительный комментарий о Путине. Он не упоминал должности и имени президента Материал редакции

Полицейские увидели намёк на Путина в слове, созвучном термину «хамло».

57 комментариев
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Екатеринбургская полиция возбудила дело против уральского активиста Михаила Никитина из-за оскорбительного комментария о Владимире Путине. Автор не упоминал в публикации должности и имени главы государства, пишет «Медиазона».

Никитин рассказал, что его задержали и отвезли в отделение полиции, где составили протокол из-за неуважения к органам государственной власти (статья 20.1 КоАП РФ). В документе указано, что причиной стал комментарий задержанного, размещённый в мае 2019 года на странице правозащитной организации «Апология протеста» в фейсбуке.

Подобное было и двадцать лет назад. И тоже пугали войной. Война, тем более гражданская, ***** (нецензурное слово, рифмующееся с «хамло») пугает. Он, ***** (нецензурное слово, рифмующееся с «хамло»), не уверен, что мусора, обнищавшие после уничтожения банков в стране, за идею будут свои мусорские семьи класть под топор, буквально только ради того, чтобы ***** (нецензурное слово, рифмующееся с «хамло») со своими жидами сидели у власти.

комментарий, ставший причиной задержания

18 марта Путин подписал закон о неуважении к государственной власти. Он запрещает оскорбление государственных символов, общества и государственной власти. За первое нарушение закона грозит штраф от 30 до 100 тысяч рублей, а за второе — от 100 до 200 тысяч или 15 суток ареста. За третье нарушение штраф может вырасти до 300 тысяч рублей или 15 суток ареста.

#новости #путин #законы

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57 комментариев
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Evgeny Klyuchnikov

42

Косвенно подтвердили.

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Берг

1

@БотЛебедев *****

Ответить

БотЛебедев

Берг
50
Ответить

Arthur Khamzin

БотЛебедев
10

А вот тут достойно

Ответить

the.nightmarez

Arthur
15

А что ты хотел, искусственный интеллект, отечественная разработка

Ответить

Николай Западный

БотЛебедев
1

Вангую
Скоро мемы с Тёмой запретят :)

Ответить

Сергей Ляхов

4

хотелось бы почитать экспертизу, где они развернуто разъясняют, как идентифицировали за словом "хуйло" того, кого идентифицировали

Ответить

Asuka Langley

Сергей
47

1942 год. В Кремле идет заседание государственного комитета обороны. Из зала заседаний выходит раздраженный Жуков:
— Ууу, жопа усатая!!!
Поскребышев докладывает об этом факте Сталину.
Сталин вызывает Жукова.
— Товарищ Жюков, вы кого имели в виду?
— Гитлера, разумеется, товарищ Сталин.
— А вы, товарищ Поскребышев, кого имели в виду?

Ответить

Конг Ань

12

Когда ты вводишь пароль - ты оскорбляешь Путина

Ответить

Nuke Iron

10

Укрепляют бренд, так сказать

Ответить

Marhal_New _Arleana

1

Полицейские увидели намёк на Путина в слове «*****». 

21 век, а мы все еще боимся мата.  Стыд ебанный

Ответить

Антон Иванов

Marhal_New
12

это в европе 21 век, в рф -19й

Ответить

Marhal_New _Arleana

Антон
–4

лол причем тут РФ если я про редакцию пусек, которая мат цензурит. Мы же тут в интернете все святые. Оййй 

Ответить

Дмитрий Орлов

Marhal_New
3

Это всего лишь меры предосторожности от Роскомнадзора

Ответить

Marhal_New _Arleana

Дмитрий
1

хочешь сказать он будут пиздить сайты за мат?

Ответить

Evgeny

Marhal_…
0

Сайты-СМИ.

Ответить

Marhal_New

Evgeny
0

и?

Ответить

Дмитрий Орлов

Антон
–8

Завистливый хохол-русофоб опять за свое

Ответить

Marhal_New _Arleana

Дмитрий
0

лол чему нам завидовать? Идиотским законам, пожизненным президентом и ахуевшим чиновникам?

Ответить

Антон Иванов

Marhal_New
–1

не мешай ему, он классы зарабатывает, ща прибежит грэм грэмский и петр петров и анально заплюсуют его

Ответить

Дмитрий Орлов

Антон
1

Шиза?

Ответить

Marhal_New

Дмитрий
3

жиза

Ответить

Антон Иванов

Дмитрий
0

толсто

Ответить

Дмитрий Орлов

Антон
0

Правда

Ответить

Антон Иванов

Дмитрий
1

долгополову расскажи

Ответить

Дмитрий Орлов

Антон
–4

Жалко его, бедняга с биполяркой сбежал из страны из-за жалобы хуй пойми кого

Ответить

Антон Иванов

Дмитрий
1

он не хотел на новую землю, алло

Ответить

Дмитрий Орлов

Антон
–5

Да всем похуй на него

Ответить

Антон Иванов

Дмитрий
2

кто все шизоид? ты здесь один

Ответить

Дмитрий Орлов

Антон
–3

Пожаловался на оскорбления

Ответить

the.nightmarez

Дмитрий
3

Пожаловался тебе за щёку

Ответить

Marhal_New

Дмитрий
1

2:0 не в твою пользу

Ответить

Marhal_New

Дмитрий
0

чего вы как маленькие?

Ответить

Антон Иванов

Дмитрий
0

кек

Ответить

the.nightmarez

Marhal_New
5

Нет, мы боимся полицейских.

Ответить

Антон Пострунин

3

Политик, лидер и *****!

Ответить

Игорь

2

Скоро будут придумывать премии за уважение ко власти, иначе откуда ему ещё взяться.

Ответить

Alexander Petcoglo

1

█████ - лидер!

Ответить

Озорной Лис

1

Полицейские увидели намёк на Путина в слове *****

^_^

Ответить

Дмитрий Щёлоков

1

А почему звёздочками закрыли "хуйло" и не закрыли "жидами"?

Ответить

Шарль Перро

Дмитрий
0

Потому что антисемитизм только в Украине и Польше.

Ответить

Шарль Перро

1

Оппозиционер-антисемит.
Штош....

Ответить

empSokol

0

Как это может быть «неуважение к органам государственной власти», если в комментарии он чётко говорил про конкретных людей, а не про органы власти?

Я понимаю, что Россия, но тем не менее. Проще же получить палку за очередной свастон вконтакте, чем придумывать какие-то сомнительные аргументы.

Ответить

Сергей Рязанцев

empSokol
2

Ну, часть слова, рифмующегося с "хамло", определённо намекает на орган. Насчёт "государственной власти" не уверен.

Ответить

the.nightmarez

0

***** — ***

Ответить

Паша Красников

the.nightmarez
1

Пуй?

Ответить

the.nightmarez

Паша
0

нет, ***

Ответить

Виталий Лановой

0

Ну и *****

Ответить

Александр Александров

0

То есть полицейские сами считают путина хуйлом и просто проецируют на окружающих.

Ответить

Никита Мык

0

Путин хуйло, заведите на меня дело 🤣

Ответить

Константин Курасов

0

восхищаюсь этой песней, как вершиной подъёба, к которому не доебаться)

Мне ещё бабка моя говорила: 
- Ты погляди на ебло его сучье, 
Он же отдаст косоглазым Курилы
И Сахалин, если надо до кучи.
Он ведь из паствы Гундяя Курилла, 
Чёрный Архонт политических штучек, 
Всё раздербанит бездарный мудила!
Если сумеешь, убей его, внучек!

Убей, его! 
Убей его!..
Жалость забудь, рептилоид и гомик он, 
 Пуля его не возьмёт…
Отыщи Некрономикон!
Некрономикон! 
Ну, хорошо, даже если не гомик он, 
Лучше его завалить!
Отыщи Некрономикон!

Ответить

Igor Tarasov

0

Все знают кто у нас хуйло. 

Ответить

Yaroslav Maltsev

0

скорее из-за семей полицейских в тексте его задержали.
ну еще и антисемитизм могут приклеить

Ответить

Иван Семёныч

0

Заголовок желтуха какая-то. Ни имени, ни должности, но штрафанули за Путина. Как определили🤔

Ответить

Ilya Korotkov

0

Рифмующееся слово? 🤔

Ответить

Мария Янученя

0

почему, собственно, люди должны уважать государство, которое кладет на них и живет за их счет? лучше бы подписал закон об неуважении и оскорблении народа государством.

Ответить

Yuriy Balaka

0

Оп

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