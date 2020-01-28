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Новости
Arthur Khamzin
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ФАС проверит рекламу «Арбидола» как средства от коронавируса. На неё пожаловался слушатель радио Материал редакции

Производитель упомянул в ролике вспышку заболевания и сообщил, что препарат «активен против коронавируса».

8 комментариев
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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) проверит рекламу противовирусного препарата «Арбидол» как лекарства от коронавируса. Об этом пишет РБК.

Причиной для проверки стала жалоба одного из граждан, сообщило РИА «Новости». «Отисифарм» запустила 27 января новую рекламную кампанию препарата «Арбидол», в которой упоминается вспышка заболевания в Китае и утверждается, что лекарство «активно даже против коронавируса».

В мире увеличивается количество заболевших новым коронавирусом, вызывающим опасную пневмонию. Вирус передается от человека к человеку. Риск заражения высок. Исследования доказали: «Арбидол» активен даже против коронавируса. «Арбидол» — антивирусное действие широкого спектра для защиты детей и взрослых. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.

текст новой рекламы «Арбидола»

Источник РБК с доступом к данным мониторинга радиоэфира сообщил, что с 26 по 27 января рекламу можно было услышать на радиостанциях «Радио 7 на семи холмах» и «Авторадио» в Москве и Санкт-Петербурге.

ФАС заподозрила производителя в выпуске недобросовестной рекламы. Руководитель Управления по контролю рекламы и недобросовестной конкуренции Татьяна Никитина пояснила, что в инструкции препарата говорится о противодействии коронавирусам, но, способность препарата противодействовать заболеванию 2019-nCoV требует дополнительной оценки. «Отисифарм» пока никак не прокомментировали заявление ФАС.

«Арбидол» — это один из самых продаваемых в стране медицинских препаратов. Он занимает четвёртое место по продажам в денежном выражении (2,5 миллиарда рублей). Его доля на рынке противовирусных лекарств составляет 9% в натуральном выражении (6,4 миллиарда упаковок).

Вспышка нового типа коронавируса началась в декабре 2019 года в китайском городе Ухань. По данным на 28 января от него погибло более 100 человек, а число заражённых оценивается в 4,5 тысячи человек.

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#новости #медицина

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8 комментариев
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Dra

22

Лучше бы проверили "Арбидол" просто как лекарство.

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Stas Kartuzov

Dra
1
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Oldfag TV

6

вспомнилось

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Тимур Петров

3

Главу рекламного отдела отправить в ухань, пускай тестят свое супер средство на практике.

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Владимир Дыркин

2

Сегодня на Европе плюс несколько раз слышал эту рекламу. Зашквар для радиостанции подобное  пускать в эфир, позорище. 

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Anton Mansurov

1
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Амир Аль-Мопеди

0

Стучать не по понятиям ваще. Где доносчик живет? Объясните ему культурно, что так делать зашквар.

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Стадо_Ежей

0

В рекламе не случайно не упоминаются слова "лечит", "гарантировано" и т.д., так рекламщики могут избежать ответственности перед законом

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