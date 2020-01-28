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Производитель упомянул в ролике вспышку заболевания и сообщил, что препарат «активен против коронавируса».
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) проверит рекламу противовирусного препарата «Арбидол» как лекарства от коронавируса. Об этом пишет РБК.
Причиной для проверки стала жалоба одного из граждан, сообщило РИА «Новости». «Отисифарм» запустила 27 января новую рекламную кампанию препарата «Арбидол», в которой упоминается вспышка заболевания в Китае и утверждается, что лекарство «активно даже против коронавируса».
Источник РБК с доступом к данным мониторинга радиоэфира сообщил, что с 26 по 27 января рекламу можно было услышать на радиостанциях «Радио 7 на семи холмах» и «Авторадио» в Москве и Санкт-Петербурге.
ФАС заподозрила производителя в выпуске недобросовестной рекламы. Руководитель Управления по контролю рекламы и недобросовестной конкуренции Татьяна Никитина пояснила, что в инструкции препарата говорится о противодействии коронавирусам, но, способность препарата противодействовать заболеванию 2019-nCoV требует дополнительной оценки. «Отисифарм» пока никак не прокомментировали заявление ФАС.
«Арбидол» — это один из самых продаваемых в стране медицинских препаратов. Он занимает четвёртое место по продажам в денежном выражении (2,5 миллиарда рублей). Его доля на рынке противовирусных лекарств составляет 9% в натуральном выражении (6,4 миллиарда упаковок).
Вспышка нового типа коронавируса началась в декабре 2019 года в китайском городе Ухань. По данным на 28 января от него погибло более 100 человек, а число заражённых оценивается в 4,5 тысячи человек.
Лучше бы проверили "Арбидол" просто как лекарство.
Главу рекламного отдела отправить в ухань, пускай тестят свое супер средство на практике.
Сегодня на Европе плюс несколько раз слышал эту рекламу. Зашквар для радиостанции подобное пускать в эфир, позорище.
Стучать не по понятиям ваще. Где доносчик живет? Объясните ему культурно, что так делать зашквар.
В рекламе не случайно не упоминаются слова "лечит", "гарантировано" и т.д., так рекламщики могут избежать ответственности перед законом