 Патриарх Кирилл сравнил суррогатное материнство с торговлей детьми

Не могу не отметить смысловую подмену, которая происходит в отношении так называемого суррогатного материнства. Запрещённая во множестве стран и доступная в России только обеспеченным людям — хочу это подчеркнуть — процедура, по сути, в каком-то смысле эксплуатирует женщин и даже поощряет торговлю детьми.

Суррогатная мать — это та, которую эксплуатируют, но ведь не бесплатно, не из-за энтузиазма. Она за это получает деньги и как бы продаёт своих детей.