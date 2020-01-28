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Священнослужитель считает, что к этому женщин подталкивает социальная незащищённость.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл назвал процесс суррогатного материнства поощрением торговли детьми. Об этом он заявил во время выступления на ежегодных Рождественских парламентских встречах в Совете Федерации.
Священнослужитель заявил, что случилась смысловая подмена в вопросах суррогатного материнства. По его мнению, процедура, призванная помочь людям, которые не могут завести детей, превратилась в эксплуатацию женщин.
Патриарх считает, что к вынашиванию детей для других людей подталкивает социальная незащищённость женщин. Он назвал коммерческое суррогатное материнство унижением женского достоинства.
Это не первый случай, когда церковь выступила против суррогатного материнства. В декабре 2019 года глава отдела внешних церковных связей митрополит Илларион в интервью РИА «Новости» заявил, что эта процедура травмирует как женщину, которая вынашивает ребёнка, так и ребёнка, у которого в результате может возникнуть «кризис самосознания».
Патриарх Кирилл сравнил суррогатное материнство с торговлей детьми
заявило педофильское лобби
Ты же понимаешь,что ты обобщение делаешь ?
А как назовешь то что говорит Патриарх Кирилл?
Я конечно извиняюсь, но Совет Федерации государственная структура, почему там выступает религиозный деятель?
Когда он уже за своим помощником отправится?
Ну ты злая, конечно.
Это он злой, а не я
Торговля из пизды.
доступная в России только обеспеченным людям ... но ведь не бесплатно, не из-за энтузиазма. Она за это получает деньги
Намекает, что надо бы и тем, и другим отстёгивать десятину ЗАО "РПЦ"?
Не могу не отметить смысловую подмену, которая происходит в отношении так называемого суррогатного материнства. Суррогатная мать — это та, которую эксплуатируют, но ведь не бесплатно, не из-за энтузиазма. Она за это получает деньги и как бы продаёт своих детей.
Ну ещё бы она на голом энтузиазме и за бесплатно вынашивала 9 месяцев чужой плод.
Это же прежде всего помощь и услуга для тех пар, которые испытывают сложности в заведении детей. А любая услуга должна иметь свою цену.
И тем более о какой продаже детей может идти речь, если ребенок биологически ей и не принадлежит.
Это отличная возможность для одиноких людей продолжить свой род. Так что дед не прав.
Решил дедуля поднять цитируемость в СМИ. Стандартная практика. Каждый год на одни и те же темы наезжают верующие.
Может быть, тогда надо бороться с социальной незащищённостью? А не с суррогатным материнством.
Я внезапно почувствовал, как меня эксплуатируют. Не бесплатно, не из-за энтузиазма. Я за это получаю деньги, но как бы продаю свою душу.
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