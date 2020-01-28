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Arthur Khamzin
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Патриарх Кирилл сравнил суррогатное материнство с торговлей детьми Материал редакции

Священнослужитель считает, что к этому женщин подталкивает социальная незащищённость.

24 комментария
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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл назвал процесс суррогатного материнства поощрением торговли детьми. Об этом он заявил во время выступления на ежегодных Рождественских парламентских встречах в Совете Федерации.

Священнослужитель заявил, что случилась смысловая подмена в вопросах суррогатного материнства. По его мнению, процедура, призванная помочь людям, которые не могут завести детей, превратилась в эксплуатацию женщин.

Не могу не отметить смысловую подмену, которая происходит в отношении так называемого суррогатного материнства. Запрещённая во множестве стран и доступная в России только обеспеченным людям — хочу это подчеркнуть — процедура, по сути, в каком-то смысле эксплуатирует женщин и даже поощряет торговлю детьми.

Суррогатная мать — это та, которую эксплуатируют, но ведь не бесплатно, не из-за энтузиазма. Она за это получает деньги и как бы продаёт своих детей.

Патриарх Московский Кирилл

Патриарх считает, что к вынашиванию детей для других людей подталкивает социальная незащищённость женщин. Он назвал коммерческое суррогатное материнство унижением женского достоинства.

Это не первый случай, когда церковь выступила против суррогатного материнства. В декабре 2019 года глава отдела внешних церковных связей митрополит Илларион в интервью РИА «Новости» заявил, что эта процедура травмирует как женщину, которая вынашивает ребёнка, так и ребёнка, у которого в результате может возникнуть «кризис самосознания».

#новости #церковь #рпц

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24 комментария
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Владимир Дыркин

17

 Патриарх Кирилл сравнил суррогатное материнство с торговлей детьми

заявило педофильское лобби 

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Бархатный Каприз

Владимир
–4

Ты же понимаешь,что ты обобщение делаешь ?

Ответить

Александр Антонов

Бархатный
1

А как назовешь то что говорит Патриарх Кирилл?

Ответить

ouxen

Александр
5

курсом развития на 100 лет

Ответить

Даулет Тургалиев

7

Я конечно извиняюсь, но Совет Федерации государственная структура, почему там выступает религиозный деятель?

Ответить

Mikhail Lukup

Даулет
4

Потому что это совет педерации.

Ответить

Poe Ghost

Даулет
1

У нас в политике нет разделения на светское и религиозное, есть просто СТРУКТУРЫ. А как там всё переплетено, хуй его знает. Даже не бог, заметьте.

Ответить

Александра Хотимченко

4

Когда он уже за своим помощником отправится?

Ответить

ExiLove

Александра
1

Ну ты злая, конечно.

Ответить

Александра Хотимченко

ExiLove
0

Это он злой, а не я

Ответить

Артур Сакаев

Александра
0

Кирилл сходи — верни Чаплина, при Чаплине такого не было :)

Ответить

Master Oogway

Александра
0

норм

Ответить

Mikhail Lukup

Александра
0

Скоро, скоро! Терпение, о мои нетерпеливые друзья!

Ответить

Александр Александров

2

Торговля из пизды.

Ответить

Master Oogway

Александр
4

Пиздатая торговля

Ответить

Dear Moscow,

3

доступная в России только обеспеченным людям ... но ведь не бесплатно, не из-за энтузиазма. Она за это получает деньги

Намекает, что надо бы и тем, и другим отстёгивать десятину ЗАО "РПЦ"?

Ответить

Владимир Земсков

3

Не могу не отметить смысловую подмену, которая происходит в отношении так называемого суррогатного материнства. Суррогатная мать — это та, которую эксплуатируют, но ведь не бесплатно, не из-за энтузиазма. Она за это получает деньги и как бы продаёт своих детей.

Ну ещё бы она на голом энтузиазме и за бесплатно вынашивала 9 месяцев чужой плод.
Это же прежде всего помощь и услуга для тех пар, которые испытывают сложности в заведении детей. А любая услуга должна иметь свою цену.
И тем более о какой продаже детей может идти речь, если ребенок биологически ей и не принадлежит.

Ответить

Kirill False

Владимир
–1

эксплуатируют, но ведь не бесплатно, лолшто

Ответить

Ещё раз

1

Это отличная возможность для одиноких людей продолжить свой род. Так что дед не прав.

Ответить

IceNight

1

DEL

Ответить

Александр Антонов

1

Решил дедуля поднять цитируемость в СМИ. Стандартная практика. Каждый год на одни и те же темы наезжают верующие.

Ответить

Арсэн Атнагулов

1

Может быть, тогда надо бороться с социальной незащищённостью? А не с суррогатным материнством. 

Ответить

LC

0

Сложно признать, но даже он бывает немного прав.

Ответить

Владимир Прохоровитч

0

Я внезапно почувствовал, как меня эксплуатируют. Не бесплатно, не из-за энтузиазма. Я за это получаю деньги, но как бы продаю свою душу.

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