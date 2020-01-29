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Концерт отменили за четыре дня до намеченной даты.
В Калуге отменили выступление российской панк-группы Distemper. Причиной стало предостережение прокуратуры, которая увидела в песнях музыкантов призывы к экстремизму. Об этом говорится в сообществе группы во «ВКонтакте».
Концерт был запланирован на 1 февраля 2020 года. Он должен был пройти в кафе-баре Concert Hall, но за четыре дня до него прокуратура вручила организатору предостережение о недопустимости мероприятия. Музыканты пояснили, что организатор решил «не влезать в разборки» с властями.
В документе прокуратура назвала творчество Distemper «леворадикальным» и заявила, что в песнях музыкантов содержится пропаганда анархистских взглядов и призывы к насилию над представителями органов власти.
Один из участников группы Сергей Байбаков рассказал «Коммерсанту», что всем покупателям билетов вернут деньги за концерт. Он также заявил, что в песнях Distemper нет подобных призывов и предположил, что прокуратура выдала предостережение из-за жалоб «какого-нибудь православного активиста или националистически настроенного товарища».
Впервые российские исполнители столкнулись с массовой отменой концертов в ноябре 2018 года. Сначала власти запретили выступление в ряде городов группы «Френдзона». Через неделю полиция сорвала выступление рэпера Хаски в Ростове-на-Дону, а позже — IC3PEAK в Перми.